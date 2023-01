Recenze hry Dead Space. Návrat hororové legendy v parádním remaku

Remake herní legendy Dead Space se nejevil jako něco, bez čeho by hráči nepřežili, ale i tak se k tomuto kroku autoři z Motive Studio pod taktovkou EA osmělili a vylepšili originál po všech stránkách a přidali novinky navíc.

Co baví Souboje baví i po letech

Excelentní hudba a vyobrazení nechutnosti

Hudba a zvuky

Přepracovaný pohyb ve stavu beztíže

Hlasový projev Isaaca Co vadí Nezajímavé vedlejší úkoly 9 /10 Hodnocení

Horor pro PC, PS5 a XSX ● Cena: 2 100 Kč ● Singleplayer ● Věkové omezení: 18+ ● Bez oficiální češtiny

Od vydání prvního dílu trilogie Dead Space uběhlo již 14 let. V herní branži je to poměrně dlouhá doba, i přesto se nezdálo, že by původní Dead Space potřeboval nutně předělat, neboť původní design hry si udržuje svůj vysoký standard i na poměry dnešních her. Zejména pak jedinečný bojový systém plný okázalé brutality a možností, jak odpravit nepřátele do věčných lovišť. Grafický posun remaku je obrovský, to bez debat. I když celkově nebyla tato předělávka vyloženě nutná, EA Motive vytvořili hru, která v mnoha detailech velmi chytře vylepšuje svého vynikajícího předchůdce, a tak si tento počin bez problému obhájí.

Isaac Clark mluví a doplňuje původní příběh

Změny se dotkly rovněž příběhu, který zůstává v jádru stejný, avšak byl rozšířen o několik alternací jak pro hlavního hrdinu, tak příběhovou linku. Start hry je stejný, tak jak si ho všichni pamatujeme. Začínáte příjezdem na těžařskou loď USG Ishimura. Po zachycení nouzového signálu zjistíte, že tento vesmírný kolos je jaksi bez života a levituje bezcílně nad planetou Aegis VII. Jakmile vstoupíte na palubu, věci se ošklivě pokazí a hra nabere záhy obrátky.

První věci, které si všimnete, je, že hlavní protagonista už není němý. Ne že by to byl zrovna rozverný mluvka, což by asi k hororové atmosféře nepřidávalo, ale hovoří pouze když je tázán nebo když spolu s parťáky navrhuje řešené svízelné situace. V této souvislosti je dlužno dodat, že velké množství textu bylo nutné přepracovat nebo napsat znovu. Tento fakt se nejvíce projevuje v dialozích hlavního hrdiny, které nám dokreslují pozadí jeho příběhu. Další významnou příběhovou změnou oproti originálu je fakt, že je zde kladen mnohem větší důraz na seznámení hráče s nechvalně proslulou sektou Church of Unitology, jež má velký podíl na tragickém příběhu odehrávajícím se v průběhu celé trilogie.

Zásadní změny v ikonických pasážích

Ve větší částí zůstává remake po herní i příběhové stránce věrný svému originálů. Znovu budete prchat před nesmrtelnou zrůdou, bojovat s Leviatanem nebo vakcinovat specifický druh necromorphů, kteří otrávili vzduch na lodi apod. Došlo však k několika výraznějším změnám v herních mechanikách. Tak například ve stavu beztíže již dokážete poletovat díky tryskám zabudovaným ve skafandru a nejste odkázání na pouhé poskakování z jedné platformy na druhou, jak tomu bylo v originále, což ve výsledku dává soubojům ve stavu beztíže nový náboj.

Je to fuška, když na vás útočí ze všech stran nepřátelé a vy se snažíte zorientovat v prostoru poletujíc hlavou dolů. Další ikonická mise s aktivizaci ADS děl byla kompletně přepracována. Nebudete pouze útočit na vesmírný odpad z pohodlí lodě, nyní se musíte vydat na nebezpečnou procházku do otevřeného prostoru a ručně zkalibrovat laserová děla. Nemluvě o souboji s Leviatanem ve stavu beztíže, toto je úplně jiný zážitek než v původní hře.

„Je to fuška, když na vás útočí ze všech stran nepřátelé a vy se snažíte zorientovat v prostoru poletujíc hlavou dolů.“

Tvůrci tento nápad se stavem beztíže převzali z pokračování série z roku 2011, což nebyla jediná věc převzatá z Dead Space 2. Tím je například i systém vylepšování zbraní. Po celé lodi můžete najít doplňky k vaším zbraním a například k velmi užitečné plasmové řezačce lze připojit modul, který zasažené nepřátele zažehne plamenem. Anebo si vaši ruční cirkulárku upravíte tak, že vystřelený kotouč proletí několika nepřáteli. Každou zbraň můžete nějakým způsobem doplnit a navíc po investování speciálních předmětů zlepšit její parametry. Tyto poměrně vzácné moduly a předměty jsou rozesety po celé lodi. K některým se dostanete až v pozdější fázi hry, když získáte vyšší stupeň tzv. Prověrky, v originále Clearance.

Ishimura láká na průzkum

Tento nový systém prověrek dává smysl v momentě, kdy se vracíte do již prozkoumaných lokací, třeba při plnění vedlejšího úkolu. V tom případě, pokud máte již vyšší úroveň prověrky, se vám otevřou původně zavřené dveře.

Putování lodí křížem krážem tak získává alespoň větší smysl, protože nové vedlejší úkoly z herního hlediska zase takovým lákadlem nejsou, aby s nimi člověk ztrácel čas. Většinou se jedná o vyzvednutí nějakého předmětu nebo nalezení ztracené nahrávky, která doplní nešťastný příběh některého z členů posádky.

Staré zbraně, nové taktické možnosti

Zbraně a jejich funkčnost zůstala více méně beze změn. Některé získaly zcela novou sekundární funkci a například v původní hře vesměs nepoužitelná pulsní puška nyní dokáže vystřelit velmi účinný granát s devastačním účinkem. Rovněž klasický plamenomet kromě své funkce odvozené od jeho názvů umí nejenom metat plameny, ale i vytvořit stěnu z plamene a takticky rozdělit od sebe hejno nepřátel.

Nade všemi změnami ční bez debaty Force gun, která sice spotřebuje velké množství munice, ale její pulsní dělo dokáže velmi efektivně oddělit maso od kosti a doslova sešrotovat nepřátele. Nemluvě o její sekundární funkci, kdy jedním výstřelem vytvoříte malou černou díru a všechny nepřátele tak vtáhnete na jedno místo. No a pak stačí vzít plamenomet a udělat si takovou vesmírnou flambovací akci.

„Nové úpravy v arzenálu vám dávají mnohém větší taktické možnosti...“

Nové úpravy v arzenálu vám dávají mnohém větší taktické možnosti, než tomu bylo v originále. Mně osobně se nejvíce osvědčila klasika, plasmová řezačka, která dokáže oddělovat končetiny ohavným necromorphům čistě, efektivně a velmi rychle. Pro ty, kteří původní hru nehráli, zapomeňte prosím na headshoty. Zdejší vesmírné svinstvo zneškodníte jedině tak, že postupně oddělíte jejích odporné pařáty od zbytku těla.

Zahuštěná atmosféra

Kompletně přepracována vizuální stránka remaku je jednoduše úchvatná ve všech aspektech. Stísněnost prostorů lodi Ishimura je doslova cítit přes obrazovku a na mě nový engine hry působí mnohem děsivějším dojmem. V Motive si dali opravdu záležet na vykreslení extrémního množství nejrůznějších detailů. Nebáli se realistických vyobrazení nechutných morbidností v podobě všudypřítomné krve, lidských pozůstatků, nápisů krví na zdech apod.

Většina lokací je zahalená v pološeru a osvětlené jsou jen natolik, kolik je nezbytně nutné k navození té pravé mrazivé atmosféry. Práce se světlem je zde odvedena bravurně. Stejnou péči autoři věnovali i tvorbě všech těch kráčejících monster, ze kterých se člověku doslova zvedá žaludek. Při jejich likvidaci je patrné, jak se po zásahu oddělí nejdříve kůže, tuk a pak maso od kosti a teprve při poslední úderu dojde k odtržení končetiny od těla v doprovodu gejzírů krve za strašlivého úpění zasaženého nepřítele.

Zvuky a hudba jsou jenom tou pověstnou třešničkou na dortu, které dokreslují tíživou atmosféru hry. Všudypřítomné skřípění lodi, vzdálený nářek a šílený smích posledních přeživších vás budou provázet všude, kam se pohnete, to se nezměnilo. Hudební doprovod trefně střídá akční pasáže, kdy vám přilije adrenalinu do krve s klidnou orchestrální hudbou při výstupech do vesmírného prostoru.