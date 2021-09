Recenze hry Death Stranding: Director's Cut. Kruh se uzavírá, pouť je kompletní

Co baví Grafický upgrade

Podpora DualSense

Nové vedlejší mise

Nějaké to doplňkové vybavení

Férová cena Co vadí Jízdní model pokulhává

Pro někoho zbytečnost 9 /10 Hodnocení

Death Stranding byla bez diskuzí rozporuplná hra. Vlastně jedna z nejrozporuplnějších v poslední době. Svým vizionářským pojetím tolik typickým pro Hideo Kojimu zbořila hranice představy o AAA titulu jako mainstreamovém produktu. Zároveň se jednalo o báječnou hru, kterou zdobila unikátní hratelnost, skvělé grafické zpracování a úchvatný příběh. Pro někoho je titul synonymem pro chodící simulátor, pro jiné jde zase o dokonalou moderní hru s jasným a neotřelým konceptem. Této sci-fi výpravě však není konec. Death Stranding přichází v tzv. Director´s Cut edicí, která si klade za cíl nejen oslovit nové hráče, ale dát těm dřívějším znovu důvod prožít celou pouť znovu. Jak se tento záměr podařil, přiblížíme v naší recenzi.

Death Stranding jak ho(ne)známe

O Death Stranding toho bylo za poslední měsíce napsáno více než dost a přijít s něčím novým, revolučním tak není dnešním cílem. Ostatně, podrobnou recenzi na původní hru jste jistě četli. A pokud ne, můžete tak učinit nyní.



Závody jsou příjemným zpestřením

Základní otázky tedy zní: Komu je vlastně Director´s Cut edice určená, co nabízí nového a vyplatí se znovu investovat? Inu, odpověď je stejně komplikovaná jako Kojimův přístup celkově. Do jisté míry vychází především z osobního náhledu na titul jako takový.

Death Stranding: pošťákem napříč Amerikou | Recenze

Pravdou totiž zůstává, že jde stále o tutéž hru. Stejná hratelnost, stejný koncept. Stále tu před sebou máme ten podivný vizionářský projekt Death Stranding balancující na hraně geniality a nudného chodícího simulátoru. Je tedy více než zřejmé, že koho hra nedokázala oslovit před dvěma lety, nedokáže to ani tentokrát.

První skupinu bychom měli vyřešenou. Ti by se měli této edici vyhnout. Do druhé budou spadat hráči, kteří si hru nikdy nevyzkoušeli a staví se k ní neutrálně až skepticky. A právě těm především je Director´s Cut určen. Tato ultimátní edice totiž připomíná, jaký že je Hideo Kojima perfekcionista.

Původní herní zážitek byl bezesporu opět o kousek posunut

Vývojáři si připravili slušné množství změn obsahového o technického charakteru, které nelze jen tak přejít s myšlenkou nějakého DLC. Původní herní zážitek byl bezesporu opět o kousek posunut. Tak předně je třeba zmínit technické novinky týkající se zejména grafického upgradu. Přátelé, co vám budeme povídat. Na PS5 Death Stranding vypadá naprosto úchvatně. Volit lze ze dvou obligátních režimů, tedy výkonu a detailu zpracování.



Po grafické stránce je titul ještě vybroušenější

Zmínit musíme rovněž ultra široký režim, který překvapivě nepředstavuje pouhé umístění černých pruhů nahoru a dolů. V tomto případě se skutečně můžeme bavit o ultra širokém zobrazení, neboť obraz po stranách byl efektivně rozšířen. Samozřejmostí je pochopitelně 4K při 60 FPS. Z technických záležitostí jistě potěší podpora ovladače DualSense, a to se vším všudy. Herní zážitek je tak o dost intenzivnější a adaptivní triggery či haptická odezva hře skutečně sluší.

Nové vybavení vždy potěší

Dočkali jsme se ovšem i mnoha obsahových bonusů. Ty se někomu sice nemusí zdát tak velkolepé, zapřít je ale rozhodně nelze. Tak předně jde o rozšíření výbavy, která byla obohacena o nové zbraně a nejrůznější stavební prvky, které vám usnadní putování po rozlehlém světě. Zahrnuto bylo také několik menších vedlejších misí, které si žijí vlastním životem. Ten zůstal pochopitelně nezměněn, v původní podobě. Side questy tak pouze doplňují a částečně rozšiřují celý herní zážitek.

Zahrnuto bylo také několik menších vedlejších misí, které si žijí vlastním životem

Přibyly také nějaké nové aktivity. Milovníci rychlých strojů se mohou těšit na silně arkádové závodění budoucnosti na vybudované trati. Získávat lze nové stroje či se porovnávat v žebříčcích s ostatními hráči. Nejde sice o nějaký zlomový moment, i tak ovšem palec nahoru.



Herní zážitek zůstal stejně intenzivní

Vyznavači akčnější hratelnosti naopak ocení virtuální střelnice, které slouží především k tréninku a vyzkoušení jednotlivých zbraní. Hideo Kojima si se svým týmem připravil i několik nových skladeb, které opět dokáží pohladit po duši. Pro milovníky výzev jsou nově k dispozici nejrůznější výzvy a on-line žebříčky, ve kterých si lze honit vlastní ego, jak to všichni máme rádi.

Takže jak tedy?

Vyjádřit herní dobu obsahového rozšíření je poměrně zapeklitá záležitost, neboť záleží na preferencích hráče. Může se jednat o záležitost dvou, ale klidně také několik desítek hodin. Takže pro koho má vlastně tato edice smysl? Rozhodně pro hráče, kteří si hru ještě neozkoušeli.



Tahle investice vás mrzet nebude

V tento moment totiž mají ideální možnost zakousnout se do ještě šťavnatějšího Death Stranding, a to na nové generaci Playstationu. Ale ani ti, kteří si již hrou prošli, by nemuseli být zklamáni. Je třeba si uvědomit, že upgrade z původní verze stojí 10 dolarů, což není vzhledem k nabízenému obsahu hodně. V tomto případě můžeme hovořit o skvělém poměru cena/výkon.

Finální verdikt je už zkrátka závislý na osobních preferencích. Za redakci však potvrzuji, že Director´s Cut si své místo rozhodně najde a o zbytečnost se nejedná. Milovníci bonusového materiálu by navíc jistě měli zvážit Deluxe Edici nabízející mini soundtrack a digitální artbook plný hodnotného materiálu.