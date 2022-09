Recenze hry Destroy All Humans 2! – Reprobed. Ve světě agentů, ufonů a konspirací

Když konspirace probíhá dokonce i za zády mimozemských útočníků, je načase začít se pořádně bát. Crypto se vrací v nejlepší formě a na řešení problémů mu přijdou i posily. A dámy a pánové, tak dobře jsem se u sci-fi už dlouho nebavil.

Co baví Zábavný příběh a příjemné úkoly

Rozmanití nepřátelé

5 odlišných lokací

Rozsáhlý arzenál zbraní

Lokální multiplayer pro dva hráče Co vadí Technické problémy a bugy

Chybí online multiplayer

Občasné nudné zadání úkolů 8 /10 Hodnocení

Destroy All Humans! byl pokus vývojářů o to oživit dávnou legendu a povedlo se jim to natolik, že při hraní jsem skoro zapomínal, že hraji starou hru. Příjemně zmodernizované ovládání, vtipný sci-fi příběh parodující klasické ufony v létajících talířích a překvapivě živý svět.

Druhý díl stále není originální, původní vyšel v roce 2006. Od začátku do konce hry naštěstí působí hra celkem moderně a je ve všech ohledech o něco lepší. Vyhněme se prosím zbytečnému porovnávání s 16 let starou hrou. Reprobed edice je jako nová a zabaví všechny nadšence „old-school sci-fi“.

Na ufony atomovkou

Tohle od Sovětů nikdo nečekal! KGB se podařilo zničit mateřskou loď, zabít vedoucího operací na Zemi a najít Crypta. Ten si po úspěších v prvním díle užívá titulu prezidenta, party mu však přeruší jednotka KGB. Crypto, kterého doprovází jen hologram jeho nadřízeného, se vydá odhalit tuto konspiraci. Jde to ještě hlouběji, než byste čekali.



Mateřská loď je zničena, na světě je nějaká konspirace a nové postavy vstupují do hry

Na strastiplné cestě potká Crypto hipíky, stereotypní Brity či ninji z roku 1969. Vydá se kvůli tomu do více lokací a mimo USA navštívíte například Anglii a Japonsko. A hlavně potká rovnou několik zajímavých postav včetně prsaté ruské agentky, která bude jak jeho nejvěrnějším doprovodem, tak častou účastnicí vlhkých snů.

Na strastiplné cestě potká Crypto hipíky, stereotypní Brity či ninji z roku 1969 a vydá se kvůli tomu do více lokací

Příběhová stránka se rozhodně povedla. Hra je kompaktnější, dělá si srandu ze všeho možného a vtipy jsou všeobecně povedené. Právě pokrytí větší části světa udělalo pro mě hru svěží a vždy, když se mi hipísácký přízvuk a ulice USA začaly přežírat, dotlačila mě hra někam jinam.

Radost z průzkumu

Upravený koncept hře obecně sedí víc. Mateřská loď je zničena a místo chození na mise se procházíte po otevřeném světě. Ten je vám k dispozici na ničení (kde nutno pochválit skvělou interakci a ničit můžeš všelicos), nacházení sběratelských předmětů nebo plnění vedlejších úkolů. Příběh pobaví, hlavní úkoly jsou příjemné, a dokonce vedlejší úkoly vůbec nezklamaly. Až mě překvapuje, jak skvěle je humor podán, aby se nezajedl a zparodoval snad všechno, co s touto tématikou souvisí.



Do hry vstupuje vedle lidí i nový nepřítel

Až na výjimky jako „braň tuto oblast“ nebo „zabij tento počet soupeřů“ má většina úkolů zábavné zadání. Často kvůli nim jdete do přestrojení za člověka, přičemž infiltrace je zde využita na jedničku. Funguje intuitivně, jiné skupiny lidí vedou trochu jiné řeči a často infiltrace nevyjde a dojde k nějaké potyčce. Úkoly mají i doplňkové cíle, za jejichž splnění dostanete body na vylepšení.

Mateřská loď je zničena a místo chození na mise se procházíte po otevřeném světě

Zničená loď obratně vysvětlila, proč Crypto nemá k dispozici celý arzenál. Úlomky musíte hledat po herním světě a dávkování se povedlo. Postupně se seznamujete s novými zbraněmi, jak pěšími, tak pro talíř. Ty si také můžete postupně vylepšovat. Hra si zakládá spíše na pomalém průzkumu, nové zbraně a nepřátelé se objevují pomalu a překvapivě mi to sedlo. Měl jsem pocit, že vše využiji na maximum a hru poznám skrz na skrz.



Průzkum je všeobecně radostí a víc lokací hře sedlo

Možnosti ničení jsou velmi rozmanité. Máte k dispozici hodně zbraní, od menších jako jsou blesky nebo ohnivé střely po větší jako granátomet nebo roj meteoritů. Díky kinetickým schopnostem můžete lidi házet či je použít jako zbraň. Pro stealth zase využijete vymazání paměti, čtení myšlenek nebo ovlivnění myšlení tak, aby vás všichni milovali a začali trsat.

Neustále jsem objevoval odlišné výzvy nebo alespoň způsoby, jak se na hru dívat

Nepřátel je dostatečné množství. Lidé mají nejrůznější specializované jednotky a stroje, a pak jsou tu i mutanti… o kterých víc zjistěte radši sami. Neustále jsem objevoval odlišné výzvy nebo alespoň způsoby, jak se na hru dívat. Dvojka mi přišla o něco otevřenější v možnostech, jak věci řešit. Jednou za čas se objevil boss, který místy otravný, ve výsledku vždy hru trochu zpestřil.

Ani ufoni nemají vše dokonalé

Komiksová grafika hře sedí a soundtrack je vynikající. Horší je množství bugů. Zaznamenal jsem bugy všeho druhu, od propadu fps po propadnutí nepřítele skrz mapu, což v kombinaci s úkolem „zabij x nepřátel“ nebylo vůbec příjemné. Tomu by se mohlo věnovat víc času.



Všeobecně zábavné úkoly jsou sházovány občasným stereotypním zadáním a bugy

Velkou pochvalu si zaslouží přítomnost kooperačního multiplayeru, který je bohužel pouze lokální. Je fajn zahrát si s přáteli, ale v naší době online multiplayer celkem chybí. Určitou záplatou je „Remote Play Together“ na Steamu, kdy se do vaší hry ostatní na dálku připojí díky streamování hry z vašeho počítače do svého.

Všeobecně mě hra až překvapivě bavila. Doladit by to chtělo, ale buďme k sobě upřímní. Od téhle hry jsme toho moc čekat nemohli, a i díky tomu mě hra příjemně potěšila. Ve výsledku dostanete přesně to, co byste si mohli přát a pokud vám černý humor vraždícího mimozemšťana sedí, budete se královsky bavit.