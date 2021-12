Recenze hry Disco Elysium - Final Cut. Detektivka, která by vydala na knižní sérii

Co baví Výborný příběh

Unikátní postavy

Spousta možností v rozhodování

Grafika

Různorodost příběhů Co vadí Ovládání na gamepadu není úplně vychytané

Spousta konverzací, které nikam nevedou

Delší načítací obrazovky

Pomalé tempo 8 /10 Hodnocení

Proberete se neznámo kde. Vaše oblečení je rozházené všude možně po hotelovém pokoji. Poté, co se trochu zmátoříte, zjistíte, že kromě toho, že netušíte, kde jste, nepoznáváte ani obličej v zrcadle. Zní to jako typický začátek příběhu, se kterým jste se ve hrách určitě už několikrát setkali. Disco Elysium není výjimkou. Velmi rychle sice přijdete na to, že hlavní postava je detektivem a momentálně vyšetřuje případ oběšence na dvoře za zdejším hotelem, ale zbytek toho, co jste vůbec zač, zjišťujete skrz celo hru. Své schopnosti budete muset zapojit nejen do šetření případu, ale také se stále snažíte zjistit, co je samotný detektiv vlastně zač a co se tady dělo v posledních dnech, než se mu v hlavně zatemnělo.

Kdo je ten oběšenec? A kdo jsem já?

Disco Elysium je příběhová adventura, ve které jsou vaší nejsilnější zbraní správné odpovědi v konverzacích. Na druhou stranu se ale nedá říct, že je v každém případě nějaká z odpovědí či otázek správná. Tvůrci si v rozhovorech často pohrávají se slovy tak, že i na první pohled neškodně vypadající dialog může vést ke špatnému konci. Konverzace se navíc mění v závislosti na několika dalších věcech. Kromě získávání informací, které vám mohou zpřístupnit nové dialogové možnosti, je velmi důležitý i duševní stav hlavní postavy.

Na začátku hry si můžete vybrat z několika presetů, ale nic vám nebrání v tom si vlastnosti určit sami. Můžete třeba zainvestovat do empatie a dedukce. Na druhou stranu se ale budete muset obejít bez ostatních atributů, které se v určitých situacích také hodí. Ovlivnit je pak můžete i přímo v průběhu hraní skrz levelování a oblečení má také své bonusy. Mentální zdraví tady hraje větší roli, než jsem si na začátku hry myslel. O tom mě přesvědčilo detektivovo zhroucení a konec hry, který přišel zhruba půl hodiny po začátku mého vyšetřování.

Variabilitu konverzací ještě ovlivňují možnosti, které mají procentuální šanci na úspěch. Její výše se odvíjí nejen od vašich atributů, ale také podle nasbíraných informací. Tajný průchod na dvorku tak můžete najít v prvních minutách hry, pokud začínáte se správným rozvržením vlastností, ale bez toho vás čeká prokousávání se konverzacemi několik desítek minut, než budete mít dostatečnou šanci na jeho objevení.

Je vidět, že si tvůrci dali na tvorbě světa Disco Elysium opravdu záležet. Pokud chcete, můžete se s jeho historií seznámit docela detailně. Občas je toho už ale trochu moc. Jsou tady hromady konverzací, které vlastně nikam nevedou, nedají vám žádnou důležitou informaci ani vás neposunou dál v žádném z vašich úkolů. S některými postavami se není problém zakecat na desítky minut, pokud budete pročítat každý z dialogů, a přitom vám nic zásadního neřeknou.

A to je vlastně celá hratelnost Disco Elysia. Od adventury jsem samozřejmě neočekával hektickou akci, ale hodiny a hodiny neustálých konverzací, které se ve spoustě případů ukázaly jako úplně zbytečné, mě příliš nebavilx. Jsou tady ale světlé výjimky, a to jsou chvíle, kdy konečně dojde na posun, dozvíte se něco nového a užitečného. Tempo si ale Disco Elysium nezvládá udržovat moc dobře, a tak mezi postupem musíte přetrpět i ty méně zajímavé konverzace.

Disco Elysium také využívá zajímavou mechaniku, kdy si některé problémy můžete dát k přemýšlení, což detektivovi zabere nějaký čas. Po pár delších konverzacích už máte vše rozmyšlené, a kromě bonusových vlastností se tak můžete i posunout v příběhu.

S ovladačem to jde hůř

Jelikož na konzole dorazilo Disco Elysium rovnou ve Final Cut verzi, tak je součástí hry i kompletní dabing. Všechny postavy i myšlenky si můžete kromě textové podoby také vyslechnout v novém znění. Některé hlasy z původní verze se změnily, ale kvalita mi přišla na srovnatelné úrovni. Úplně mi ale nesedla možnost, kdy je dabované opravdu úplně všechno. Obzvlášť tempo, kterým jsou dabované detektivovy vnitřní hlasy, je dost pomalé, takže jsem raději zvolil možnost, kdy se postavy ozvou pouze pokud opravdu mají co říct.

Kromě toho můžete zvolit i nastavení z původní hry, takže dabované bude jen to nejdůležitější. Final Cut verze pak navíc přidává do hry několik úkolů, které z ní byly původně vystřižené. V základech ale jinak hra zůstává nezměněná, a to se týká jak hratelnosti, tak ostatních příběhových linek.

Disco Elysium bylo původně vyvíjeno jen pro PC, takže vývojáři při vydání na konzole museli přijít s novým systémem ovládání. Stále je znát, že konzole pro tuto adventuru nebyly primární platformou. Chce to hodně cviku, než dostanete do ruky interakci s okolím. Detektiv navíc vždy musí přijít na konkrétní místo, aby interakce proběhla, což je ve většině případů docela zdlouhavá záležitost. Někdy mi zabralo i několik pokusů, než konečně udělal to, co jsem po něm chtěl. Tohle je určitě jedna z věcí, na které by chtělo v případných patchích zapracovat.

Nemile mě pak překvapily nahrávací časy. Hrál jsem na PlayStationu 5 a když si zpětně vybavím, jak na tom byla třeba Kena, kterou jsem nedávno hrál, tak na tom není Disco Elysium vůbec dobře. Načítacích obrazovek je tady navíc mnohem víc. Při každém přechodu do interiéru a zase ven vás zdrží načítání na několik sekund. Když pak potřebujete mluvit s konkrétní osobou, tak se občas nevyhnete několika načítacím obrazovkám za sebou.

„Postavy, na které během vyšetřování narazíte, nepůsobí jako stereotypy, které potkáváme v každé druhé hře.“

Jinak po technické stránce nemá Disco Elysium chybu. Jeho unikátní grafický styl perfektně sedí k ponuré atmosféře zdejšího světa. Postavy, na které během vyšetřování narazíte, nepůsobí jako stereotypy, které potkáváme v každé druhé hře. Konverzace s dětmi, které si očividně dali něco dobrého do nosu, jsou nezapomenutelný zážitek. Na druhou stranu tyto bizarnosti ale způsobují to, že příběh nejde brát úplně seriózně, i když se o to v určitých částech dost snaží. Disco Elysium je přecpané cynickými narážkami, ať už přímo v konverzacích nebo v myšlenkách detektiva.