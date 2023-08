Recenze hry Disney Illusion Island. Pohodová skákačka pro hraní s vaší ratolestí

Jen málokdo by čekal, že se Mickey Mouse a jeho kamarádi objeví ve skákačce z žánru metroidvania. Tahle zprvu nesourodá kombinace ve výsledku funguje skvěle a je to velmi dobrý start pro začátečníky či mladší hráče.

Co baví Jednoduchá, příjemná skákačka

Animace a zpracovaná světa

Kooperace až pro 4 hráče

Spousta bonusů v galerii Co vadí Kooperace jen lokálně

Žádná výzva

Postupně odrazuje od průzkumu 7 /10 Hodnocení

Skákačka pro Nintendo Switch ● Cena: 999 Kč ● Singleplayer a kooperace ● Věkové omezení: 7+ ● Bez oficiální češtiny

Disney Illusion Island mě zaujal už svým oznámením. Ne že bych byl velkým fanouškem Mickeho klubíku, ale dobrou dvourozměrnou skákačkou nepohrdnu, obzvlášť pokud je součástí podžánru metroidvania. S tím si spousta hráčů spojí náročnější hratelnost. Mám za sebou hry jako Hollow Knight nebo Blasphemous a nedá se říct, že by to byla procházka růžovým sadem. Ostrov iluzí je v tomhle ale úplně jiný. Pokud jste nikdy žádnou metroidvanii nehráli, tak je to velmi dobrá cesta, jak se do něj ponořit.

Vše začíná nevinně jako řada dalších pohádkových dobrodružství. Mickey jde společně s Minnie, kačerem Donaldem a Goofym na piknik. Až na místě se ale dozvídají, že se žádná hostina nekoná. Místo toho na sebe vezmou roli hrdinů a pokusí se získat trojici magických knih, které kdosi zcizil z polic tajemné knihovny. Takovou příležitost si naše partička nemůže nechat ujít, a tak vyráží do akce. Jak už v tomto žánru bývá zvykem, hned na úvod se před vámi rozprostře otevřený svět rozdělený do tematicky laděných oblastí. Zprvu ale nemůžete prozkoumat každý jeho kout. Na to budete potřebovat schopnosti, které sbíráte postupem v hlavní příběhové lince.

Illusion Island je skvělý v tom, že si můžete zahrát za kohokoliv ze čtveřice, a navíc se do hraní pustit v kooperaci. Ohledně hratelnosti volba postavy nemá žádný vliv. Každý umí to stejné, jen k tomu využívá jiné pomůcky. Zatímco Mickey dostává vesměs smysluplné náčiní, které mu pomáhá zdokonalit jeho skákání, Goofy si musí vystačit s věncem buřtů nebo pálivou papričkou. Celkově mi přijde, že kooperace je tady spíš jako doplněk, díky kterému si mohou hraní užít rodiče s dětmi. Tvůrci se svojí hrou určitě cílili na tuto kategorii, ale sám jsem se při hraní bavil.

Není potřeba neustále testovat své schopnosti náročnými výzvami. Nádech hry sedí k její tematice, takže je nenásilná, nenáročná a velmi pěkně animovaná. Jedinou překážkou, která mladším hraní může zkomplikovat, je absence češtiny. Tu bohužel ve hrách na Switchi stále vidíme jen zřídkakdy. Na druhou stranu se tady ale příběh nerozebírá natolik, aby neznalost všech podrobností výrazně zhoršila váš zážitek z hraní.

Známé postavičky samozřejmě poznáte na první pohled, ale líbí se mi, že tvůrci zvolili vlastní výtvarný styl, se kterým se trochu odlišují od toho, jak Mickeyho znáte z televize. Ke vzhledu hry každopádně nemám žádné námitky. Animace každého člena Mickeyho party jsou perfektní, stejně tak i pohyby nepřátel. Sice jich není tolik, abyste i v závěrečných částech hry viděli něco nového, ale Illusion Island není zase tak dlouhý, aby se mi jeho styl stihl okoukat.

Kooperace funguje velmi jednoduše. Pokud chcete změnit počet hráčů, musíte se vrátit do hlavního menu. Lze si také vyměnit postavičku, za kterou hrajete, takže během jednoho průchodu si můžete vyzkoušet každého z party. Illusion Island je snad první hra na Switch, kterou bych vám doporučil hrát v doku na velké obrazovce. Postavičky nejsou na malém displeji konzole vidět zrovna nejlépe. Je znát, že vzdálenost kamery a velikost objektů je přizpůsobena tomu, aby při hraní v kooperaci nebyl na obrazovce takový chaos. Dalo by se to vyřešit přiblížením kamery, pokud hráč hraje sólo, ale takovou možnost tady nenajdete. Stejně tak bych uvítal, pokud by Illusion Island bylo možné hrát v kooperaci i online. Tahle možnost ale funguje pouze lokálně.

„Pokud nepočítám pár bossfightů, tak se Illusion Island obejde celý bez boje.“

Každý zkušenější hráč bude mít průchod naprosto bez problému. Pokud nepočítám pár bossfightů, tak se Illusion Island obejde celý bez boje. Jednoduchost platí i pro navigaci ve světě, což bývá v řadě ostatních podobných her docela problém. Tady na přehledné mapě vždy najdete správný směr. V prvních kapitolách jsem prozkoumával každý kout, ale postupně jsem od toho upustil, protože sama hra od toho trochu odrazuje. V rámci úkolů vás totiž většinou protáhne všemi cestami v dané části mapy, takže když se vydáte prozkoumávat na vlastní pěst, je dost pravděpodobné, že se na již navštívená místa budete muset vrátit ještě jednou.



Sbíráním pokladů si v galerii zpřístupníte spoustu bonusů

Ve světě je co objevovat. Často narazíte na sběratelské saky a kartičky, které vám zpřístupní různé bonusy v místní galerii. Většinou je ale uvidíte v rámci místností, kterými tak jako tak procházíte. Jsou to zkrátka jen takové menší odbočky, kde je potřeba trocha preciznějšího skákání, abyste posbírali všechny poklady do posledního.

I když to není přímo výtvor Nintenda, Disney Illusion Island mezi exkluzivity této platformy zapadne naprosto dokonale. Je to nenáročná zábava jak pro ty nejmladší, tak pro dlouholeté hráče, kteří si chtějí oddechnout od výzvy. Pokud hledáte výbornou skákačku, ideálně pokud chcete hrát ve více lidech, tohle je velmi dobrá volba.