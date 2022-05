Recenze hry Dolmen. Béčkové sci-fi RPG, které se snaží napodobit krále žánru

Dark Souls spustilo mezi náročnými RPG trend, na který se pokoušela naskočit větší i menší studia. Dolmen od Massive Work Studio se řadí mezi ty méně povedené pokusy.

Co baví Mechaniky energie

Systém výroby

Implementace střelných zbraní Co vadí Horší animace

Nekonzistentní kvalita textur

Dabing bez emocí 5 /10 Hodnocení

Všechno to začalo, když byl na planetě Revion Prime objeven neznámý krystal Dolmen. Tenhle rudý nevinně působící kamínek má moc propojovat různé dimenze, reality a zároveň své využití našel i ve vývoji vesmírného cestování. Jeho získávání ale není nic jednoduchého už jen kvůli tomu, že na Revionu Prime těžaři nebyli přivítání s otevřenou náručí. Právě naopak. I přes nepřívětivé prostředí se ale pustili do práce. To ale trvalo jen do té chvíle, než přišla katastrofa z jiné reality, kterou se vydáváte v roli komandéra vyřešit.

Hrozba z jiné reality

Na scénu přicházíme ve chvíli, kdy to má většina těžařů už dávno za sebou, a tak se snažíme zachránit, co se dá. Tím hlavním je ale zabránit rozšíření invaze mimo tuto planetu, což znamená dostat se až k vůdci návštěvníků z jiné reality. Na Dolmenu je už od prvních chvílí znát, že se hodně inspiroval u série Dark Souls. Ať už je to podobné schéma ovládání, nutnost časovat své útoky a úskoky nebo potřeba dávat si pozor na staminu. Jen během souboje jste místo železné zbroje navlečeni ve futuristickém obleku.

Herní mechaniky pochopíte během chvíle, pokud máte zkušenosti s některým Dark Souls titulem. Lehký a silný útok doplňuje blokování štítem a metání kotrmelců nebo uskakování. Pokud nepřátelský úder perfektně vyblokujete, tak můžete zasadit pořádnou ránu. Dolmen si vypůjčil také princip vylepšování statistik. Z nepřátel sbíráte “duše” a pokud zemřete, zůstanou na místě vašeho skonu a musíte si pro ně přijít. Ty pak na své vesmírné lodi můžete investovat do vylepšení různých atributů, které zvyšují poškození, obranu, množství zdraví a další. Vybavení mívá požadavky, bez kterých ho nemůžete používat, takže i podle toho se musíte rozhodovat, do čeho svoje “duše” investujete.

Ještě předtím, než se pustíte do hraní, vám dá Dolmen na výběr ze dvou grafických nastavení. Hrál jsem na PS5 a pro mě byl jednoznačnou volbou režim výkonu, což znamená, že hra běží na 60 FPS za cenu horších detailů. Při přepnutí do módu s lepší grafikou je změna vidět hlavně na odrazech a kvalitě stínů, ale není to tak důležité, abych se kvůli tomu ochudil o polovinu snímků. Obzvlášť ve hře, kde se bez přesných reakcí neobejdete.

S brokovnicí na zádech

Ve výbavě hlavního hrdiny kromě chladných zbraní a zbroje nechybí také střelné zbraně. Přes pistole se dostanete až k brokovnicím nebo samopalům. Zprvu to na mě působilo, že je Dolmen kvůli střelným zbraním až příliš jednoduchý, ale tvůrci to mají vymyšlené chytře, abyste každého nepřítele nemohli jen ustřílet bez dalšího boje.

Kromě ukazatele zdraví a staminy tady najdete také energii. Zastupuje roli munice. Poté, co několikrát vystřelíte, musíte chvíli počkat, než se nabije zpět. Některé zbraně ale energii spotřebují a dobít si ji musíte skrz baterie, které fungují na podobném principu jako Estus lahvičky z Dark Souls. Doplní se vám tedy jen pokud zemřete nebo když dorazíte k záchytné stanici. Energie má ale i další využití. Tím nejdůležitějším je léčení. Musíte si neustále hlídat, jestli máte dostatek energie na střelbu i léčení zároveň. Nesmím opomenout ani energy mód, který aktivuje jádro komandérova obleku. Po aktivaci vaše útoky také využívají energii. Podle toho, který typ zrovna máte vybavený, udělují navíc elementární poškození. Elementy jsou tady 3 - oheň, mráz a kyselina. Každá zbraň sama o sobě do některého z nich spadá, ale díky jádru si můžete aktivovat právě ten, který je proti vašemu aktuálnímu nepříteli nejúčinnější.

To platí i o výbavě. V Dolmenu funguje systém výroby, ve kterém si můžete tvořit lepší zbraně a zbroje. Nejdřív je ale potřeba najít nákresy a potřebné materiály. Zajímavé u craftingu je, že každou věc si ještě navíc můžete modifikovat, takže vlastnosti se u stejných typů zbraní mohou lišit. Modifikátory se dělí podle rarity, ale i těch vzácných je dost na to, abyste je mohli využít na většinu výbavy. Části zbroje ještě navíc ovlivňují bonusy podle toho, jaký je to druh technologie. S lidskou technologií si například zvýšíte maximální množství energie. Oproti tomu vám technika těžařů pomůže s léčením.

Mimo klasické zbraně se také můžete dostat k unikátům, a to dvěma způsoby. Na Revionu Prime stále přežívají někteří z těžařů. Pokud je najdete, podělí se s vámi o nákresy na střelné zbraně. Vzácné meče, kladiva a další se pak dají vyrobit z materiálů, které získáte z bossů. Na jejich výrobu je ale potřeba každého bosse porazit několikrát, což není žádný problém, protože ho skrz terminál, který najdete před každým bossfightem, můžete vyvolat znova a znova. Skrz stejný terminál si také můžete povolat pomoc přes multiplayer, pokud byste si s některým z nepřátel nevěděli rady. Ten jsem ale bohužel vyzkoušet nemohl, protože v době recenzování ještě nefungovaly servery.

Na půl cesty

Z popisu mechanik nemusí znít Dolmen vůbec špatně. Během samotného hraní už to ale tak růžové není. Z mého pohledu jsou největším kamenem úrazu animace, a to jak hráčovy postavy, tak nepřátel. U většiny jsem měl pocit, že při prvním střetu nemám šanci na útoky zareagovat. Monstra totiž naznačují, co se zrovna chystají udělat jen minimálně. Jediné, co je jasně vidět, jsou nevyblokovatelné útoky. Při nich se totiž nepříteli nad hlavou objeví velký červený ukazatel. Animace celkově vypadají dosti neohrabaně, což platí u běžných nepřátel i bossfightů, které pro mě byly zklamáním. Žádná větší výzva než řadové monstrum a nudný design. Jediné, v čem se souboje s bossy liší je to, že u nich strávíte delší dobu kvůli jejich většímu množství života.

U komandéra už samotná animace běhu nepůsobí zrovna nejlépe. Místo toho, abych měl pocit, že jsem vesmírný voják vybavený supermoderní technologií, mi to spíš přišlo, že mám na sobě navlečený plastový oblek, který se každou chvíli rozsype. Po otestování pár zbraní mi bylo jasné, že není lepší volby než obouruční velký meč, jehož těžký útok má z nějakého důvodu rychlejší animaci než většina lehkých útoků ostatních zbraní.

„Prostředím a grafikou na mě Dolmen zprvu působil docela dobře, ale v tomhle není zrovna konzistentní.“

Prostředím a grafikou na mě Dolmen zprvu působil docela dobře, ale v tomhle není zrovna konzistentní. Některé textury působí, jako by se nevykreslily ve správném rozlišení. Třeba na pavučinách během jednoho z bossfightů je jasně vidět, jak jsou rozpixelované. Tomu nepřidává k dobru ani fakt, že Dolmen nemá ani špetku atmosféry. V příběhových dialozích se neustále mluví o tom, jak stojíme proti obrovské hrozbě, že musíme zabránit invazi a může dojít až ke zničení celé reality. Tak to na mě ale nepůsobilo ani v nejmenším. Podepsali se na tom nepovedené výkony dabérů. Jejich hlasy zní monotónně v každé situaci. I když se komandérovi zrovna podařilo rozporcovat obří monstrum, tak zní, jako by zrovna s někým prohazoval pár slov u ranní kávy.

Neočekával jsem od Dolmenu, že bude konkurencí pro krále RPG žánru. Přeci jen na něm pracuje menší studio a také se prodává za 40€, což není plná cena velké AAA hry. Mohla to být příjemná záležitost na dva večery, ale kvůli nedotaženému zpracování jeho hraní nemohu nazvat příjemným. Béčkové sci-fi Dark Souls - lepší popis pro Dolmen najít nemůžu. Tvůrci nicméně přišli s pár dobrými nápady, na kterých by se dalo stavět. Jen by výsledek musel mít o něco vyšší kvalitu, aby si vysloužil lepší hodnocení.