Recenze hry Dragon's Dogma 2. Pořádné RPG v otevřeném a pestrém světě

První díl Dragon‘s Dogma byl zajímavou variací na fantasy hry typu Elder Scrolls či Gothic. Sráželo ho ale poměrně dost chyb a nedotažeností. Druhý díl sází spíše na pozvolnou evoluci a to, co v předchůdci skřípalo či příliš nefungovalo, vypilovává do posledního detailu. A ono to, světe div se, funguje naprosto skvěle.

Co baví Soubojový systém

Zábavná akce

Souboje s bossy

Nádherná grafika

Variabilita postav Co vadí Fádnější příběh

Neohrabaný inventář

Někdy matoucí popisy úkolů 8 /10 Hodnocení

RPG pro PC, PS5 a XSX ● Cena: 1 650 Kč ● Sinleplayer ● Věkové omezení: 18+ ● Bez oficiální češtiny

Jak to tak u dnešních RPG bývá, nejprve si vytvoříte svou postavu. A že je možností nespočet! Vzhled vašeho hrdiny zde můžete upravovat do nejmenších podrobností. Každý vizážista se tu tak vyřádí do syta. Následně si zvolíte rasu, pohlaví a též třídu vašeho válečníka. Na výběr jsou klasické role jako bojovník, zloděj, kouzelník a lučištník. Každý z nich se svými silnými i slabšími stránkami, se svými schopnostmi a plejádou úderů. Později se vám otevřou i další a další povolání, hbitý bojovník s holí, jež je zakončena čepelemi, magický lučištník, rytíř, který se soustředí na boj s obouručními zbraněmi a mnozí další. Dobrou zprávou je, že postavy jsou dostatečně variabilní a odlišné, a skýtají tak značnou míru znovuhratelnosti.

Následně se již vrhneme do hry samotné. Znalci prvního dílu i zde budou jako doma. Opět se ocitneme v drsném a nelítostném fantasy světě, který sužuje hrozivý a mocný drak. Vy se vžijete do kůže jakéhosi vyvoleného, hrdiny s unikátními schopnostmi, který se drakovi má a musí postavit. Jenže nás samozřejmě nečeká žádná jednoduchá cesta. Začínáme totiž v jakési trestanecké kolonii, ze které musíme nejprve utéct. Následně je potřeba odhalit spiknutí, získat zpět trůn zdejšího království a poté sprovodit ze světa i ztělesněné zlo ve formě zmíněného draka.

Příběh se sice snaží o různé nečekané zvraty, postavy intrikují a pletichaří, i úkoly v hlavní dějové lince hýří pestrostí, ale přesto jsem se nemohl zbavit dojmu, že vše působí jaksi ploše. Velké množství postav se objevuje a zase mizí, nikdy nevíte, jaká je opravdu důležitá a na jakou můžete v klidu zapomenout. Zároveň jste spíše divákem předem naplánovaného představení. Nějaké možnosti volby, etická dilemata a podobné propracované scénáře zde příliš nečekejte.

Podobné je to s vedlejšími úkoly. Ty nejsou kdo ví jak objevné. Jednou máte něco přinést, druhdy zase doručit, zabít příšeru, najít ztracené děcko apod. Trochu frustrující je to, že mapa vám neřekne, kdo a kde vám vedlejší úkol zadá. Prostě jdete po ulici a občas vás někdo osloví a požádá o pomoc. Často tak důležitou postavu prostě minete. Též hledání různých NPC může být mnohdy otravné. Například máte najít jakéhosi Karla v jedné z vesnic. Jenže kde přesně se chlapík nachází, to vám již nikdo neřekne. Nad místními postavičkami nesvítí jejich jmenovky, takže často klikáte na kolemjdoucí a doufáte, že na dotyčného narazíte metodou pokus omyl, což není úplně komfortní.

Ale co budeme povídat, v důsledku to tolik nevadí, protože středobodem celé hry jsou souboje. A ty jsou propracované do nejmenšího detailu. Proti obyčejným soupeřům, jako jsou skřeti, lidé a ještěří monstra, můžete využívat pestrou škálu různých úderů či kouzel. Jsou zde silné a slabé útoky, ale též další variace různých komb plus množství jiných, doplňkových schopností. Narazíte ale i na mnohem větší a nebezpečnější monstra. Proti nim si jen s komby nevystačíte. Proto je zde unikátní schopnost šplhání. Není totiž nic lepšího než vyskočit na záda rozzuřeného zlobra, vyšplhat až k jeho hlavě a pořádně mu pocuchat účes vaším ostrým kouzelným mečem.

„Není nic lepšího než vyskočit na záda rozzuřeného zlobra, vyšplhat až k jeho hlavě a pořádně mu pocuchat účes...“

Souboje jsou tak tím nejzábavnějším, co hra nabízí. Řadoví nepřátelé jsou výzvou díky svému množství. Zde je nutné pečlivě využívat obraného postavení a jednotlivých speciálních úderů. Nalétají na vás harpyje? Můžete je sestřelit lukem, kouzlem, ale též unikátním sekem s výskokem. Má váš soupeř štít? Můžete ho znehybnit mrazivým šípem nebo rozhodit úderem vašeho štítu. Souboje jsou dost živelné, rychlé, ale zároveň i taktické. Rozhodně vyžadují trochu té zručnosti z vaší strany.

Úplně jiný level jsou pak souboje s bossy. Ty jsou dost nervy drásající a často i poměrně dlouhé. Zato dost intenzivní a zábavné. Nejednou na své cestě světem potkáte obřího trolla, vznešeného griffina, mohutného obra, hbitého vlkodlaka, Medúsu, Minotaura a mnoho dalších příšer. Ty je potřeba drtit vším, co máte k dispozici. Hlavně pak již zmíněným unikátním šplhem po vašich nepřátelích. Už jen uchytit se na jejich těle je boj, ale jakmile se vyšplháte výše a začnete zlouny mydlit hlava nehlava, teprve v té chvíli začne ta pravá frenetická řež.

V bitkách navíc nebudete sami. Pomáhat vám budou též vaši pěšáci. Což je unikátní systém, jež Dragon‘s Dogma nabízí. Doprovázet vás mohou až tři parťáci, kdy si jednoho z nich vytvoříte dle vašich představ. Další dva můžete najmout ve speciálních svatyních. Tito pěšáci jsou výtvory jiných hráčů. Vy si je zde můžete vypůjčit. Společníci vám nejen budou stát po boku v soubojích, ale též nejednou poradí, jak dál. Jestli tvůrce pěšáka již daný prošel úkol, váš společník vám řekne co a jak.

Pojďme nyní na ožehavější témata, která se ne každému budou líbit. Třeba takové cestování. Toho si zde užijete dost a dost. Mapa je rozsáhlá, členitá a plná různých zákoutí a zajímavých míst. Rozhodně je i pestrá. Jsou zde klasické lesy a temné hvozdy, ale i takřka pouštní scenérie. Domov místních elfů pak připomíná hlavně neprostupný prales. Jenže. Cestování je zde pojato v dost starosvětském duchu. Rychlé přemístění z jednoho místa na druhé je dost okleštěné. Přenést se můžete jen na několik předem daných míst, zároveň si můžete vytvořit i záchytný bod vlastní. K přenosu ale potřebujete speciální artefakt, kterých zde nenaleznete mnoho. Občas vám nějaký prodá potulný obchodník, ale za dost vysokou cenu.

Toto rozhodnutí trochu nabourává plynulost hry. Občas zkrátka budete muset jít pěšky, a to i po cestách, které jste již prošli. Zároveň to ale nutí více k přemýšlení a ke správě vašich drahocenných zdrojů. Vydáte se například do rozsáhlé kobky, udatně bojujete se zlobry a vaše energie pomalu ale jistě ubývá. Na vás je rozhodnutí, zda misi vzdáte, raději se stáhnete do bezpečí a najdete si blízký kemp, kde doplníte síly. Nebo zda budete dále bojovat a riskovat tím to, že vám dojdou léčivé flakónky a bídně zhynete. Případně se můžete přenést do města a vyplýtvat tak drahocenný artefakt, což s sebou nese i to, že se do kobky budete muset vrátit později a hlavně po svých. Což zabere dost času.

„Pokud postrádáte dostatek trpělivosti, bude vás styl objevování světa frustrovat. Mně se naopak zamlouval...“

Hra tak získává zajímavý rozměr, který ale nesedne všem. Pokud postrádáte dostatek trpělivosti, bude vás tento mechanismus frustrovat. Mně se naopak zamlouval, jelikož do hry přináší prvek napětí. Ano, životy a staminu si můžete doplňovat kouzly nebo léčivými lektvary. Ale v bojích se postupně vyčerpáváte a po každém střetu si lze doplnit stále méně a méně životů. Získat zpět plné zdraví je možné pouze odpočinkem. Odpočívat ale můžete jen na místech k tomu určených. Ve městech nebo v kempech. Ve městě je nutné platit, v kempech je potřeba výbava, která je těžká a drahá. Navíc vás v noci můžou přepadnout různí zlořádi. I zde tak platí, že je k odpočinku potřeba přistupovat s rozmyslem.

Co se ne úplně podařilo, je dle mého práce s inventářem. Ta je na PC dost konzolová a neohrabaná. Místo myši tak musíte stejně většinou pracovat s klávesnicí, neustále něco potvrzovat a přepínat. Je to celkem otravné. To samé platí i při listování úkoly.

Hra vás navíc nevede za ručičku. Některé věci si musíte odvodit, navigace je zde dost vágní. To samé platí o popisech u úkolů, což mi nejednou způsobilo mrzení. Někdy je totiž těžší rozpoznat, co a kde vlastně máte udělat. Nedej bože abyste náhodou narazili po cestě na řešení úkolu, který zrovna nemáte aktivní. V jednom z prvních questů jsem měl najít meč a kouzelnickou hůl v táboře orků. Ani jsem si toho nevšiml, ale táborem jsem prošel a meč se mi podařilo najít. Problémem bylo, že hůl jsem minul. To, že mám část úkolu splněnou, jsem si uvědomil až o dost později. Kde ale onen tábor byl, to jsem si už nepamatoval. Úkol se mi tak nepodařilo splnit, protože hra vám zkrátka neporadí, kde že onen tábor byl.

Podobné trable vás mohou čekat i u jiných úkolů. Někdy dostanete věc, kterou jednou použijete a pak vás napadne ji prodat. Jenže o několik hodin později se vám bude hodit při řešení questu. Ale daný obchodník vám ji zpět neprodá. A vám tak nezbude nic jiného než se pokusit daný předmět najít jinde, což může opět zabrat hodně času.

Co naopak zaslouží pochvalu, je grafika a celkově vizuální pojetí celé hry. To je jedním slovem parádní. Grafika je krásná, ostrá, detailní. Navíc je i na PC hra plynulá a stabilní, což bohužel nebývá zvykem. Je vidět, že i v tomto ohledu se tvůrci vynasnažili, což je potřeba pochválit. Nenechte se zmást obrázky v galerii, ne vždy vypadají vábně. V pohybu hra vypadá mnohem lépe.