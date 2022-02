Recenze hry Dying Light 2: Stay Human. Vítejte v ráji

Co baví Komplexnost celé hry

Dynamická hratelnost

Povedený příběh

Velké množství obsahu

Parkour Co vadí Mírné technické nedokonalosti

Pomalý pohyb v inventáři

Parkour někdy zazlobí

Graficky průměrné 8 /10 Hodnocení

Jednou z nejočekávanějších her letošního jara je bezesporu odložená zombie akce Dying Light 2 honosící se podtitulem Stay Human. Za titulem stojí stejně tak jako v případě prvního dílu polský vývojářský tým Techland, který nám již v předchozích letech jasně naznačil, že je schopen svou tvorbou tvrdě konkurovat velkým AAA titulům s mnohem většími rozpočty. Do jaké míry naplnili vývojáři svou pověst a hlavně jak moc vydařené je pokračování úspěšné zombie akce z roku 2015, se podíváme v následující recenzi.

Odklad, který nebolel

Odklady vždy bolí, zvláště když jde o opravdu zajímavě vyhlížející hry. Jenže pravdou zůstává, že k těmto razantním a nepopulárním rozhodnutím vždy dochází z nějakého důvodu. Nejedná se však o žádnou ostudu, navíc, pokud jde spíše o kosmetickou úpravu. I když v tomto případě to rozhodně nebylo poprvé. Když na podzim loňského roku vývojáři oznámili poslední odklad data vydání z prosince 2021 na únor 2022, příliš povyku už ani nevyvolali. Obavy ohledně stavu hry možná vzbudili, ale natěšené hráče rozhodně nerozhodili. Mnohdy je lepší nějaký ten menší odklad, než vydávat hru v katastrofálním stavu. Jedno nejmenované konkurenční studio v Polsku by mohlo vyprávět. A to získalo na finální doladění mnohem více času.



Některé výhledy stojí za to

Dying Light 2 se odehrává 20 let po prvním propuknutí nákazy, která za sebou zanechala ohromnou zkázu. Epicentrum nákazy sice bylo izolováno od zbytku světa, čímž se výrazně zpomalilo tempo přenosu, skupiny nenechavých vědců však svou pozornost přesunuli na intenzivní výzkum smrtícího viru.

Poutníci jsou kočovní přivandrovalci, kteří putují krajinou a přežívají ze dne na den

Jak už to tak bývá, po nějakém čase došlo k mutaci a „nechtěnému“ úniku z laboratoře. Virus se začal šířit světem bleskovým tempem, což mělo za následek téměř totální vyhlazení lidské populace. Výjimkou zůstaly malé ostrůvky přeživších, hájící si své životy v post-apokalyptických podmínkách. Jedním z nejvýznamnějších je metropole Villedor, kde se příběh druhého dílu odehrává. Město s vlastními pravidly, zákony a zvyky. Město, kterému je třeba se přizpůsobit.



Titul umí budovat skvělou atmosféru

Hlavním hrdinou je poutník Aiden Caldwell, kterého do Villedoru přivádějí osobní důvody, konkrétně pátrání po vlastní sestře a hledání odpovědí na otázky. Poutníci jsou kočovní přivandrovalci, rebelové, kteří putují krajinou a přežívají ze dne na den. Tito lidé mají vlastní pravidla a dost těžko se přizpůsobují, což je v ostatně problém i samotného Aidena, který nemá ve Villedoru příliš jednoduchý začátek. Má minimální důvěru a je vnímán spíše jako vetřelec, zloděj a potenciální hrozba pro přeživší společnost. Jedná se tak o standardní zápletku o nováčkovi, který si v novém prostředí musí vybudovat svou reputaci. Oproti prvnímu dílu jsme se konečně dočkali charakterově zajímavé hlavní postavy, jejíž osud vám nebude ukradený. Rychle tak začnete tohle vyprávění hltat a budete se snažit odkrýt každičký kousek příběhu.

Komplexnější a ucelenější

Dying Light 2 po obsahové stránce navazuje na první, víceméně úspěšný díl. Jedná se tak o dynamické zombie RPG v otevřeném světě, kde je hlavním cílem přežít. Pokračování je však o dost komplexnější, promyšlenější a ještě o něco zábavnější. V první řadě je třeba ocenit celkovou ucelenost hry. Veškeré prvky jsou promyšlené a nepůsobí samoúčelně. Ať už se bavíme o rozdílné hratelnosti ve dne a v noci, stromu dovedností, vylepšování, parkouru či celkovém lore, vše je zkrátka na svém místě a nepostrádá logické zdůvodnění. Mnohem pestřejší a zajímavější je také samotný svět. Herní mapa není nikterak velká, díky svému vertikálnímu rozměru však nabízí slušné hřiště pro skopičiny. Navíc, během svého putování navštívíte více lokací, což nabourává jakékoli obavy ze stereotypu.



Příběh je hlavním lákadlem

V otevřeném světě budete plnit hlavní dějovou linku, která disponuje zajímavým a zamotaným příběhem se spoustou zvratů. Dying Light 2 navíc oplývá velkým množstvím zajímavých vedlejších postav, které rozhodně nejsou jen do počtu. Ano, jedná se o poměrně lineární vyprávění plné skriptů a s velkým množstvím cut-scén, vše ale působí přirozeně a hlavně zábavně. Mimo hlavní linku je navíc k dispozici obrovské množství vedlejších aktivit.

Tak předně to jsou vedlejší questy, které zahrnují menší kšeftíky pro obyvatele Villedoru. Ocenit musíme variabilitu a obsahovou bohatost. Budete zachraňovat blízké, sbírat cenné suroviny, přinášet informace, napomáhat v obraně před nemrtvými apod. Pravdou zůstává, že se mnoho questů svou kvalitou i rozsahem vyrovná hlavním příběhovým misím. Nejde tak o nějaké rychlokvašky typu dones nebo odemkni. Odměnou jsou pochopitelně důležité suroviny, zkušenosti a zbraně.

Pravdou zůstává, že se mnoho questů svou kvalitou i rozsahem vyrovná hlavním příběhovým misím

Právě sběr surovin je v Dying Light 2 klíčový. Nejde totiž jen o akční střílečku, ale především survival zážitek. Díky zakoupeným či nalezeným schématům tak budete moci vyrábět např. granáty, vábničky, molotovy, vrhací nože, vylepšení na zbraně, ale rovněž životně důležité infuze zdraví nebo séra posilující svaly, odolnost či imunitu, která je zejména po setmění nejdůležitější, neboť hlavní hrdina ve tmě vydrží jen určitý časový úsek. Ten je závislý zejména na úrovni herní postavy a postupně se prodlužuje.

Ve finále tak lze budovat vlastní herní třídu v závislosti na herním stylu. Můžete být rychlým parkouristou, tankem či medikem. Ať už se rozhodnete pro jakoukoli možnost, bez dostupných zdrojů se zkrátka neobejdete. Využijete je nejen při odlákávání nemrtvých, ale rovněž při samotném parkouru apod.



Vítejte v ráji

Vývojáři však celou hratelnost okořenili velkým množstvím alternativních zdrojů, které lze nacházet, různě kombinovat apod. Některé věci je možné si vyrobit, jiné lze používat instantně. V tomto ohledu je celý systém maximálně variabilní a hlavně smysluplný. Nechybí pochopitelně ani obchodníci, u kterých lze nalezené zdroje nakupovat či prodávat. Schémata výroby a jednotlivá vylepšení je pak možno pro změnu obchodovat u řemeslníka. Zbraně lze vylepšit o elektro šoky, oheň nebo zvýšit jejich celkovou odolnost tak, aby vydržely o něco déle.

Potěšeni budou také hráči milující možnosti vlastních voleb při rozhodování. Dying Light 2 je poměrně bohatá hra na dialogy, které často ústí v nějakou tu křižovatku, ve které si sami zvolíte odpověď. Tyto volby mají skutečně určitý dopad a dokáží změnit následující události. Můžete se tak například o kořist podělit nebo odmítnout a vyzvat tak protivníky na souboj. Tato možnost tak hratelnosti dodává další rozměr, zejména potom v rámci opětovného hraní. Navíc, některá rozhodnutí mají mnohem větší dopady i z dlouhodobého hlediska.

Parkourové řádění

Nechybí pochopitelně ani strom dovedností, který je rozdělen do dvou větví, parkour a boj. Dovednostní body lze získávat zkušenostmi v obou z těchto činností. Čím více bojujete, tím více bodů získáváte. To samé platí i pro samotný parkour. Ten je ostatně jednou z nejzásadnějších vlastností hry, kterou se Dying Light 2 odlišuje od ostatní zombie konkurence. Ve své podstatě nejde o novinku, ale o prvek, který se ve hrách tak běžně nepoužívá.



Setkáte se s velkým množstvím vedlejších postav

Hlavní kouzlo hratelnosti spočívá v neustálém dynamickém pohybu. Chodit po ulicích není zrovna bezpečné, zejména v noci, běh po střechách města je tak nejbezpečnější varianta. Vývojáři v tomto ohledu odvedli skvělou práci a samotný parkour funguje více než dobře. Pohyb je po troše tréninku opravdu dynamický a zábavný. Čas od času se pochopitelně nějakému tomu nepříjemnému pádu nevyhnete, ale vše je otázkou zvyku. Ovládání je navíc maximálně intuitivní a není třeba krkolomných kreací.

Hlavní kouzlo hratelnosti spočívá v neustálém dynamickém pohybu

Důraz na parkour je znatelný i v rámci mnohých aktivit. Klasikou je zprovozňování věží (zde mlýnů) ve stylu Far Cry, absolvovat lze i nejrůznější časové výzvy. Vrcholem akční zábavy a adrenalinu jsou potom tzv. honičky. Při nočních výletech se totiž někdy rozpoutá peklo, kdy je jediným rozumným řešením utíkat. Nemrtví vás budou následovat a nabíhat ze všech možných stran.



Nepřátel je dostatečné množství

Teprve v takovou chvíli skutečně prověříte, jak moc zdatní v parkouru jste. Důležité je zmínit, že stejně jako v prvním dílu, i zde se zásadně liší hratelnost ve dne a v noci. Za bílého dne jsou ulice víceméně bezpečné, nemrtví se totiž ukrývají v temných místech. Naopak noc patří smradlákům, což nabízí skvělou možnost poohlédnout po nějakých zásobách v opuštěných budovách. Ostatně některé lokace jsou z tohoto důvodu přístupné pouze v noci, což naprosto mění celý způsob přístupu ke hře. Dying Light 2 vás bude neustále tlačit do nočních výletů, během kterých si můžete zajistit ty nejlepší věcičky.

Nedílnou součástí hratelnosti je pochopitelně boj. Ten se uskutečňuje převážně na blízko, i když se v pozdějších fázích hry dočkáte i nějakých těch zbraní na dálku.



V každé oblasti na vás čeká jiný druh nebezpečí

I v tomto ohledu vývojáři odvedli skvělou práci. Boj je jednoduchý, ale zábavný. Zejména potom s lidskými protivníky. Zde je skutečně důležité využívat systém krytí a uhýbání, stejně tak jako prvky parkouru. V průběhy hry získáváte nové dovednosti a soubojový systém se stává stále dynamičtějším, energičtějším a šílenějším. Nebude to trvat tak dlouho a zombie budou při efektních kombech lítat na všechny strany. Nepřátel sice není úplně mnoho, dost se od sebe ale liší a někteří z nich představují určitou výzvu. Zejména potom minibossové.

Velkou pochvalu si zaslouží skvělá post-apokalyptická nálada hry, ale rovněž důraz na hororovou atmosféru. Ano, nebavíme se zde o hororu, ale noční výlety do sklepení či prázdných komplexů dokáží vyvolat minimálně silně znepokojující pocity.

Trocha péče navíc?

Co se technické stránky hry týče, rozhodně se nejedná o dokonalou hru, která by již nepotřebovala zásahy ze strany vývojářů. Občas lze narazit na nějaký ten glitch, čas od času se také neobjeví kontextové tlačítko pro akci. Z tohoto důvodu jsem například nemohl vyzvednout vedlejší quest. Výjimkou není ani občasné prolínání textur. Ze všeho nejotravnější je potom relativně pomalá odezva z menu postavy, kde spravujete inventář a vylepšujete, co se dá. Nejde o zásadní problémy, ale nějaké ty korekce by hře jistě prospěly.



Nechybí strom dovedností

Titul nabízí tři grafické režimy. Jedná se o klasiku výkon (FPS), kvalitu (efekty) a rozlišení. Výběr už je pochopitelně na každém. Osobně jsem díky rychlosti hry preferoval režim výkonu. Během parkouru totiž vysoké FPS jako když najdeš. Po grafické stránce se rozhodně nejedná o vrchol, ostudu ale hra rozhodně neudělá. V případě PS5 určitě potěší podpora DualSense ovladače. Není ohromující, ale nějaká zde je. Zapomínat navíc nesmíme ani na českou lokalizaci, která je díky velkému množství dialogů opravdu hodně vítaná a pro většinu hráčů může být zásadní.



Po grafické stránce jde o průměrnou záležitost

A tím se vlastně dostáváme k závěru dnešní recenze a je třeba vše shrnout. Dying Light 2 rozhodně nezklamalo a může se stát hitem letošní sezony. To, jestli tomu tak skutečně bude, ukáže až čas. Každopádně Techland předhazuje velice vyzrálou hru, a to jak po obsahové, tak herní a technické stránce. Titul sdílí DNA prvního dílu, je však o mnoho vyváženější a vyladěnější. Nebojím se navíc říct, že jde o nejlepší zombie hru od vydání The Last of Us 2. Tohle je vlastně taková dynamičtější a béčkovější verze hry. Těm, kterým tento hit přišel až příliš upjatý a utahaný by Dying Light 2 mohlo sednout. Je dynamičtější, akčnější, šílenější, ale stojí za to.

Součástí hry je potom i online složka, kterou jsme bohužel během recenzování nemohli příliš otestovat. Ne do takové míry, abychom byli schopni předat své poznatky. Závěrem dodejme, že hra byla recenzována na konzoli PS5.