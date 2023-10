Recenze hry EA Sports FC 24. Fotbalová evoluce namísto revoluce

EA Sports FC 24 je začátkem nové éry nejpopulárnější fotbalové hry. Rozchod vydavatele EA Sports s organizaci FIFA byl natolik propíranou informací, že se mnozí obávali nebo možná i těšili na fotbalovou revoluci. Revoluce se nekoná, spíše jde o přirozenou evoluci.

Co baví Nádherná grafika a ozvučení

Hypermotion V

Fyzika a pocit reálného fotbalu

UT je těžištěm hry a baví nejvíc

Pomalejší tempo dává šanci na postupný útok

Playstyles

Manažerský režim Co vadí Ostatní režimy bez větších změn

Zakomponování hráček mezi hráče v UT režimu

Klasický tlak na monetizaci

Podivné chování brankářů 8 /10 Hodnocení

Sportovní hra pro PS5, PS4, XSX, XO, NS a PC ● Cena: 1899 Kč ● Singleplayer, kooperace a multiplayer ● Věkové omezení: 3+ ● Oficiální české titulky

Hypermotion V vypadá fantasticky

Minulé ročníky herního fotbalu byly grafickým vrcholem sportovních her. Ten letošní posouvá laťku vizualizace o významný kus výše. Hráči se ještě více než kdy předtím podobají svým živým protějškům, jak vzezřením, tak tělesnými proporcemi, a to do nejmenších detailů. V EA FC 24 se totiž poprvé představuje Hypermotion V. Jedná se o třetí řadu této technologie snímání pohybu hráče a „V“ v tomto případě znamená zkratku pro tzv. volumetrický sběr dat nebo alespoň nějak takto přibližně, volně přeloženo.

V EA si dali tu práci a nasnímali obrovské množství dat z pohybu asi 180 profesionálních hráčů přímo z jednotlivých zápasů. A ten rozdíl v pocitu hybnosti je opravdu znát, zejména když chcete udělat stejnou bleskovou kličku na pětníků s Bernardem Silvou nebo s norským ničitelem Haalandem. Dynamika pohybu a osobní charakteristiky hráčů jsou patrné na první pohled a je to paráda. Všechno se jeví reálněji, nápřahy ke střele, skluzy, zákroky, hlavičky. Balon odskakuje a dá se vybojovat zpět, pokud zareagujete rychleji. V minulých ročnících jsem měl pocit, že mi za hráče tahá nějaká neviditelná ruka a rozhodne, že se k balonu nedostanu, i když jsem byl viditelně blíže.

Vypadá jako fotbal, hraje se jako fotbal

Celá hra je výrazně pomalejší a přeje spíše vyváženému postupu vpřed, než jak tomu bylo v minulosti. Využijete tak mnohem širší plejádu hráčů. V prvních týdnech každého ročníku FIFA totiž platilo, že pouze rychlí sprinteři jsou vysněnou metou. Samozřejmě tak jako v reálném fotbale i zde platí, že rychlý hráč rovná se užitečný hráč. Ovšem při tak široké paletě nejrůznějších typů hráčů je nyní postupná stavba útoku mnohem zábavnější než jen přímé nákopy na upalujícího rychlonožku.

Na druhou stranu obrana je opravdová výzva a kdo ji zvládne, muže pomýšlet na vyšší příčky. S viditelně méně agilními obránci je velmi obtížné napravit jakékoliv zaváhání, které končí obvykle gólem, a to i díky ne úplně zvládnutým brankařským zákrokům. Připadá mi to, jako by brankářům záměrně ubrali na výkonnosti. Padá velké množství gólu, při kterých jsem si často říkal, že takový gól by nepadl ani v okresním přeboru.

Jednou z největších novinek letošního roku, co se hráčských charakteristik týče, jsou tzv. Playstyles. Ve zkratce jde o kompletně přepracované hráčské atributy, jak jsme je znali z minula. Jen doplním, že atributy, resp. po novému Playstyles jsou doplňkové hráčské charakteristiky nad rámec těch základních. Tyto techniky jsou rozděleny do šesti kategorii jako střelba, přihrávky, obrana apod.

Ty největší hvězdy dostaly do vínku ještě další nadstavbu, tedy Playstyles+, což v podstatě představuje vylepšené verze těch základních. Například hráči, kteří jsou proslavení nechytatelnými technickými střelami jsou vybavení technickou střelou v rámci oněch Playstyles+ a dokáži tak s mnohem větší lehkostí zatočit míč do brány. Rozdíly mezi hráči jsou opravdu znát a tento propracovaný systém atributů se povedl náramně.

Za zmínku ještě určitě stojí, že v nové ročníku došlo taky na přepracování precizních přihrávek. Jedná se o speciální kombinaci tlačítek zvolených v ten pravý moment a hráč tímto způsobem dokáže vyřadit soupeřovu obranu mrknutím oka. Jedná se i poměrně obtížnou záležitost, která vyžaduje cvik a využijí ji spíše pokročili hráči ve vyšších divizích. Přesto se jedná o další dovednost, která oddělí občasné hráče od těch oddaných fotbalu.

Fotbalový manažér se povedl na jedničku

EA Sports FC 24 neděla revoluci ani v herních režimech až na určité výjimky. Ve většině z nich dostanete to samé, co v předchozích ročnících. Nachází se zde další kariérní režim hráče, který slouží spíše jako výukový manuál pro nováčky. Pouliční fotbálek Volta, upřímně, hrajete to někdo? Dále pak kooperativní hraní s kamarády, turnaje a všechny nejdůležitější ligové soutěže světa. Nade všemi režimy, co se změn týče, ční ten manažerský.

Pro ty z vás, kteří rádi listují tabulkami a hledají nadějné mladé talenty, máme dobrou zprávu, protože režim manažerské kariéry doznal několika pozitivních změn. Svému týmu můžete nově vetknout jednu z herních filozofií, která je vám nejbližší, zde pojmenovanou jako taktickou vizi. Říkají vám něco pojmy jako Tiki Taka, Gegenpressing nebo Park the Bus? Pokud ano, tak přesně tohle jsou ony zmiňované taktické vize neboli herní obraz mužstva, který se úzce pojí s vaším trenérským týmem.

Své trenéry budete rekrutovat právě podle toho, aby odpovídali vaší zvolené vizi. Další vychytávkou je spectator mode, který vám dovoluje sledovat zápasy živě z několika úhlu nebo třeba i z postranní čáry a zažít tak nefalšovaný pocit jako pravý manažér fotbalového týmu. Přepracování se rovněž dočkaly i předzápasové přípravy. Nyní dostáváte mnohem bohatší a objemnější informace o výkonnosti vašich svěřencům, kdo je ve formě, kdo se prezentuje jako klíčový hráč apod. V manažerském režimu velmi jednoduše utopíte hodiny a hodiny herního času.

Kartičkový režim nepřekvapivě hraje prim

A pak je tady Ultimate team. Zlaté dítě EA Sports. Nejvíce oceňovaný a hanobený režim této značky. Kupujete si balíky, skládáte vysněný team a modlíte se pokaždé, aby padla nějaká superstar, na které vyděláte balík herní měny. Můžete si o tomto modelu myslet co chcete, ale mě tento režim baví už několik let a strávil jsem při něm až příliš mnoho hodin. Ani letos tomu nebude jinak. Režim Ultimate team prostě baví masy a letos doznal několik změn, přičemž tou nejzásadnější je implementace hráček mezi mužské protějšky.

Hráčky mají hodnocení často i vyšší než jejich známější kolegové a pro útok jsou momentálně voleny častěji pro jejich menší tělesnou konstituci a vyšší hbitost. To, že jejich střelecké parametry často předčí i největší hvězdy světového fotbalu, je diskutabilní, ale tak to prostě je. Sam Rivera, jeden z vedoucích tvůrců hry se vyjádřil jasně – „Ultimate team je fantasy fotbal a Mbappeho taky v reálu neuvidíte hrát s Pelém nebo Maradonou“. Může se vám to líbit nebo nelíbit jako mě, ale v balíčcích zakoupených za herní či tvrdou měnu najdete obojí pohlaví. Můj osobní pohled na věc je takový, že EA Sports vůbec nejde o podporu ženského fotbalu, ale hlavní motivaci bylo navýšit množství předmětů v balíčcích, a tak zároveň snížit pravděpodobnost padnutí vysněného hráče/hráčky.

Za zmínku rovněž stoji další novinka, a tou je možnost hráčské evoluce. Vyberete si hráče, splníte dané úkoly, většinou spojené s hraním zápasů a váš svěřenec si tak vylepší osobní statistiky a celkové hodnocení. Zní to takto dobře. Problém je, že si tímto způsobem nemůžete vylevelovat libovolného hráče, ale předem stanovené borce, které již vlastníte, ovšem na základě pro mě záhadného klíče. Nemůžete vylepšovat do nekonečna a zadarmo, ale těch pár bodíků do střely nebo rychlosti se hlavně v začátcích hodí. Hra vám samozřejmě nabízí evoluci hráče i za reálné penízky, jak jinak.