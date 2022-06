Recenze hry Eastward. Pixelartová pohroma lidstva, jak jste ji ještě neviděli

V celé řadě her jsme viděli scénář, kdy lidstvo postihla nepředstavitelná katastrofa. Stejně tak je to i v Eastward, kde se zbytek civilizace musel stáhnout do podzemí. Je ale povrch skutečně tak nebezpečný, jak tvrdí zdejší starosta?

Co baví Grafické zpracování

Zajímavý děj

Příjemná hudba

Přepínání mezi postavami Co vadí Utahaný příběh

Většina zbraní má minimální využití

Hádanky mohly být náročnější 8 /10 Hodnocení

John je prostým dělníkem pracujícím v dole. Patří mezi ty nejlepší, a kromě těžení se dokáže vypořádat i se slizáky, kteří se mu občas v šachtách připletou do cesty. Jeho rutinní život se ale změní poté, co během své směny najde spící dívku Sam. Moc se neřeší, odkud se tady vzala, a tak se rychle stane součástí komunity s Johnem jakožto jejím ochráncem. Problém ale je, že mluví o životě na zemském povrchu, který má být pokrytý nebezpečnou miasmou požírající vše živé. Už jen to stačí k tomu, aby z podzemního městečka byla s Johnem vypovězena. Takhle začíná cesta za objevením tajemství tohoto světa a zjišťování toho, co je Sam vlastně zač.

Eastward je příběhovka od čínského studia Pixpil. Jde o jejich prvotinu a podařilo se jim s ní ukázat, že hry rozhodně dělat umí. To je vidět už na první pohled na grafice. Eastward patří mezi dobré příklady toho, jak by se měl používat pixelart. Postavy vypadají jednoduše a jejich animace pohybu nejsou nijak extra propracované, ale do celkového pojetí hry to zapadá úplně bez problému. Na druhou stranu ale není nouze o propracovaná pozadí, která díky dobře poskládaným pixelům vypadají velmi dobře. Během hraní se podíváte do několika různých měst a prostředí a je vidět, že si na jejich zpracování dali tvůrci záležet.

Díky zvolenému grafickému stylu vypadá Eastward velmi dobře i na menší obrazovce Switche, na kterém jsem hru recenzoval. Ani nižší výkon oproti ostatním platformám není žádný problém. Ať už jsem hrál v handheld mód nebo v doku, tak vše běželo naprosto bez problému. Hra na Switchi podporuje dotykové ovládání v nabídkách menu, což jsem sice využíval minimálně, ale je to příjemný bonus.

Příběh je základním stavebním kamenem Eastwardu a k němu bych už pár výhrad měl. I když jsem věděl, proč John a Sam museli z podzemí odejít a co se zhruba odehrává ve světě na povrchu, neustále mi chyběl nějaký cíl. Téměř celou hru vlastně netušíte, jaká má být pointa celé hry. Kromě hlavní dějové linky o hledání pravdy ohledně Sam jsou tady i menší příběhy. Jejich kvalita nijak nekolísá, ale neprospívají tempu hry. Přijde mi, že autoři chtěli Eastward udělat co nejdelší, i když to neměli vůbec zapotřebí. Příběh je tak místy zbytečně utahaný, i když by se rovnou mohlo přejít k dalšímu důležitému segmentu, který je místo toho proložený ještě pár hodinami nadbytečného obsahu.

Na druhou stranu ale nemůžu tvůrcům upřít to, že do příběhu zakomponovali několik originálních nápadů. Není to klasický postapokalyptický svět, kde se stala jakási pohroma a na povrchu přežívá jen pár zbytků lidstva. Eastward je v tomhle mnohem složitější, a i když tempem občas zpomalí, příběh mě stále dokázal udržet u obrazovky. Ani mi nevadilo, že jeho součástí není dabing. Všechny konverzace doprovází pouze text. Bez znalosti angličtiny si tedy moc zábavy neužijete. Český překlad totiž chybí. I když jsem v několika předchozích recenzích kritizoval absenci dabingu, tak v Eastwardu v tom nevidím takový problém. Hodí se to k jeho grafickému zpracování a na rozdíl od sérií jako jsou Pokémon nebo Yakuza je to podstatně menší titul.

Během hraní každopádně nebudete jen číst konverzace. Nechybí ani akční pasáže, ve kterých se John chopí své věrné pánve a přetáhne všechno, co by se k malé Sam odvážilo přiblížit. Postupem hrou se vám dostane do rukou i pár dalších zbraní a po kapsách s sebou ponesete bomby. Při svém dobrodružství občas naleznete součástky pro vylepšování zbraní. Od Eastward ale neočekávejte žádné rozsáhlé RPG mechaniky. Neuškodilo by ale, kdyby další zbraně měly větší využití. Většinu hry jsem prošel s pánvičkou v ruce a zbytek arzenálu na řadu přišel až v situacích, kdy nebylo zbytí.

Ani Sam ale není úplně bezbranná. Pistoli do ruky sice nedostane, ale ovládá zvláštní energii, která na chvíli dokáže nepřítele znehybnit. Mezi oběma postavami můžete libovolně přepínat, čímž akční části nabírají na dynamice. U většiny klasických nepřátel se obejdete bez přemýšlení a zkrátka je umlátíte, dokud z nich nevypadne trocha soli, což je zdejší platidlo. Proti bossům už ale musíte mít určitou strategii.

To platí i pro chvíle, kdy se dostanete k řešení hádanek. Sam a John nemusí neustále chodit spolu. Dokud se oba nachází ve stejné lokaci, můžete ovládat každého zvlášť a přepínat mezi nimi. Sam se protáhne i menšími průchody a zvládá vyčistit menší oblasti pokryté miasmou. John se zase díky svým zbraním vypořádá třeba s nebezpečným křovím a dokáže posouvat i těžší předměty. Nemusíte se bál, že byste se kvůli nějakému hlavolamu zasekli na delší dobu. Řešení je vždy viditelné na první pohled. Obtížnost opravdu není něco, na co byste u Eastward museli brát ohledy. To platí u hádanek i u akčních částí.

Obě postavy mají sdílené zdraví, které si můžete doplnit několika způsoby. Občas spadne z poraženého nepřítele nebo rozbité bedny srdíčko. Mezi zbraněmi a bombami se vám ve výbavě také povaluje jídlo, které si sami připravujete. John je výborný kuchař, což vám Sam během hry připomene hned několikrát. Kombinováním nalezených ingrediencí můžete vařit či smažit různá jídla, která kromě zdraví přidávají i různé bonusy. Na chvíli tak můžete mít lepší obranu nebo nepřátelům budete zasazovat větší rány pánvičkou.

Mezi aktuálními trendy, kdy se do všeho cpou online funkce a multiplayer, je Eastward docela svěží vánek. Pokud máte chuť na příběhovku klasičtějšího střihu a neodrazuje vás pixelart, na který za poslední generaci vsadila celá řada vývojářů, tak ho mohu bez okolků doporučit. Jen je potřeba počítat s tím, že i když je příběh zajímavý a chcete se spolu s hlavními postavami dobrat odpovědí, tak se občas až moc táhne a před další důležitou kapitolou se musíte prodrat méně zajímavými dějovými linkami.