Recenze hry Elden Ring. Nejpřístupnější soulsovka?

Co baví Famózní atmosféra

Pro nováčky přístupnější

Souboje s bossy

Výhody otevřeného světa

Komplexní RPG systém Co vadí Graficky zastaralé

Občasné bugy 9 /10 Hodnocení

Jsme si vědomi, že s recenzí Elden Ring už možná přicházíme s křížkem po funuse. Alespoň by se tak vzhledem k mohutné vlně pozitivních ohlasů ihned po vydání mohlo zdát. Každý již tak nějak tuší, jak se FromSoftware podařilo zabodovat s novou značkou ve svém portfoliu. Vzhledem ke skutečnosti, že přinášíme recenzi oproti naším zvykům o něco déle, pokusíme se na hru nahlédnout tak trochu jinou optikou. Stá, či tisící recenze, která Elden Ring vychvaluje už rozhodně není žádoucí a málo komu by vlastně něco přinesla. Rozhodl jsem se proto pojmout recenzi tak trochu netradičně a nahlédnout na Miyzakiho novinku jinak. Využiji v tomto případě jeden z nejvýraznějších a nejklíčovějších prvků všech soulsových titulů - jejich obtížnou přístupnost.

Kouzlo temných světů

Vždy jsem byl obdivovatelem pozoruhodných a úchvatných světů, které vývojáři FromSoftware ve svých hrách skrývali. Většinu zásadních titulů tohoto týmu jsem vyzkoušel a snažil se proniknout do jejich tajů. Ale přiznám se: stejně jako většina hráčů jsem usoudil, že tahle hra je zkrátka mimo mé možnosti. Neoplývám bohužel přílišnou trpělivostí a zároveň nejsem masochista.



Svět Elden Ringu je úchvatný

Nestydím se za to a bez mučení se přiznám. Tyhle hry jsou krásné, bohužel vyžadují hodně tréninku a pozornosti, což k mým cnostem rozhodně nepatří. Jistě už asi chápete, kam dnešní recenze směruje a jaký úhel pohledu na Elden Ring bych rád nabídnul. Jde o pohled člověka, který je okouzlen typickou estetikou studia, ale není v souls hrách tak kovaný. Jak moc přístupná tahle novinka je? Co se změnilo od minule? A proč jsem si Elden Ring užil více, než předchozí hry studia?

Už před samotným spuštěním hry je třeba se smířit s faktem, že pravidla je třeba respektovat

Už před samotným spuštěním hry je třeba se smířit s faktem, že pravidla je třeba respektovat. A ta, která stanovila tento žánr jsou neúprosná. Elden Ring však nabízí několik nových mechanismů, které mohou hrát nováčkům do karet. Jedním z klíčových faktorů je samotné zvolení herní třídy. Nováček může být už při tomto kroku tak trochu ztracen, doporučujeme tedy rozhodně alespoň mírnou přípravu a nastudování klíčové terminologie hry. Co je to vigor, dexterity, inteligence a na co vlastně mají vliv. To je typické RPG staré školy.



Atmosféra skvěle doplňuje temný příběh

Hry od FromSoftware jsou v tomto ohledu striktně zaměřené a nevhodná volba na začátku hry může silně ovlivnit celý její průběh. Jelikož nepatřím k obratným hráčům, sáhl jsem po astrologovi a předurčil si tak herní styl založený na magii a boji z dálky. Dostupných je celkově deset tříd, každý si tak může vybrat dle preferovaného herní stylu. Některé jsou primárně předurčeny pro boj z blízka, jiné naopak. Pro nerozhodné hráče jsou potom k dispozici univerzálové. Během hraní lze samozřejmě herní styl měnit na základě přidělených levelovacích bodů, respektovat silné přednosti konkrétních tříd je však základem úspěchu.

Využít prostředí

Tou nejvýraznější novinkou Elden Ring, ve srovnání se staršími tituly studia, je zejména samotné pojetí světa. Během svého putování se budete pohybovat v otevřeném světě, což nabízí nový přístup k celkové hratelnosti. Zapomeňte však na to, že bychom měli tu čest s jednodušší či méně náročnou hrou. Obtížnost a typické herní mechaniky jsou opět nastaveny pekelně vysoko, ale jak jsme si již zvykli, spravedlivě. Postup hrou však není přísně determinován a umožňuje prozkoumávat svět vlastním způsobem. V momentě, kdy hráč narazí na nepřekonatelnou překážku, má stále možnost vydat se do světa, splnit nějaký ten dungeon a vrátit se zpět silnější. Pravda, ne vždy bude tahle strategie nutně jednodušší, ale jde o možnost, která je v tomto případě klíčová a pro nováčky v žánru jde o přátelsky hozené lano.



V sedle se budete cítit bezpečněji

Průzkum světa se však nerovná jen honbou za lepším vybavením a vylevelováním postavy. Jedná se o efektní nástroj, jak prezentovat celý ten komplexní svět Elden Ringu. Herní prostředí tak opět patří k silným zbraním novinky od FromSoftware. Jednotlivá prostředí na sebe přirozeně navazují, tradičně skýtají stovky různých nepřátel a především oslnivou architekturu.

Nováčkům, či snad ne tolik zkušeným hráčům jistě přijde k duhu také posílení důrazu na kooperativní hratelnost

Nováčkům, či snad ne tolik zkušeným hráčům jistě přijde k duhu také posílení důrazu na kooperativní hratelnost. Lze ji využívat víceméně jen při soubojích s bossy, každopádně to jsou ty momenty, které hráčům lámou vaz nejčastěji. Jistou alternativou v běžných soubojích je potom možnost seslání summonů, kteří dokáží být nápomocní více, než by se mohlo zdát. Někteří mohou udělit velké poškození, jiní zase nepřítele zabavit a získat tak cenný čas.



Budování postavy je opět zásadní

Důležité je rovněž zmínit možnost, nebo spíše nutnost pohybovat se po světě v sedle. Na první pohled by se mohlo zdát, že jde pouze o nástroj k překonání velkých vzdáleností, opak je ale pravdou. Jedná se o další podanou ruku, kterou je třeba využívat. Ze sedla se útočí lépe, jste rychlejší, disponujete větším nadhledem a jste i lépe chráněni. Nikdo by neměl tuhle možnost podceňovat.

Bolest, které se neschováš

Ale pozor, přestože se může zdát díky zmíněným novinkám Elden Ring přístupnější, není to pravda. Stále se pouštíme do drsného světa s nekompromisními pravidly. Je třeba být maximálně pozorný a ostražitý. Samotná tuhost hry však nevychází pouze ze síly jednotlivých nepřátel nebo systému checkpointů (Site of Grace), ale zejména ze striktně implicitního přístupu v rámci jednotlivých mechanik.



Některá prostředí jsou shnilá již od pohledu

Hry od FromSoftware nejsou příliš friendly a spousty nesnází vychází často zejména z nepochopení veškerých mechanik. Jak kombinovat kameny, jak vyrábět lektvary, k čemu jsou ashes of war? To všechno jsou otázky, na který by měl hráč znát odpověď. Je třeba si uvědomit, že Elden Ring není klasickou hrou, do které skočíte a za dvě odpoledne oslavíte úspěch. S takovým přístupem hra mnohé hráče sežvýká a znechutí. Tenhle zážitek zkrátka sežere hodně času.



Vrcholem hry jsou souboje s bossy

Jenže ta odměna za to zkrátka stojí. Pozvolný postup hrou je sám o sobě silnou satisfakcí, i když někdy poměrně bolestivou. Na tomto místě bychom tak chtěli i ty méně trpělivé hráče trochu namotivovat a dát jim naději. Elden Ring je o přístupu a váš zážitek bude přesně takový, jaký si ho uděláte. Kdo ke hře přistoupí s respektem a vytrvá, bude odměněn nezapomenutelným herním zážitkem. Jasně, tahle hra není o ohromujícím grafickém zpracování, ray-tracingu nebo o odměnách na každém rohu. Síla nového přírůstku FromSoftware leží v detailech, herní variabilitě a důrazu na experimentování a objevování. Neexistuje jedna jasně vytyčená cesta k cíli, tohle je zkrátka putování, a to opravdu nezapomenutelné.