Recenze hry ELEX II. Jax se vrací, aby zabránil mimozemské invazi

Co baví Zajímavý příběh

Skvělé úkoly

Na vašich rozhodnutích záleží

Lepší práce s kamerou

Vysoká znovuhratelnost Co vadí Hloupé AI

Těžkopádný bojový systém

Technické problémy

Hromada bugů 7 /10 Hodnocení

Studio Piranha Bytes patří díky své tvorbě k mým nejoblíbenějším herním studiím vůbec. Může za to hlavně série Gothic, ale i první Risen jsem si velmi užil a zklamaný jsem nebyl ani z ELEXu. Hra bohužel trpěla mnoha nedodělky, mezi které patřila horší grafika, těžkopádný bojový systém a tu a tam nějaký bug. Zase překvapila nápadem, příjemným příběhem, a hlavně zajímavými úkoly.

ELEX: Gothic v postapokalyptickém světě (recenze)

Druhý díl rozhodně není jen lepší jedničkou a zlepšuje se v naprosto každém ohledu. Hru si velmi užívám, ačkoli působí nedodělaně. Přesto věřím, že klady ELEX II znamenají, že by si fanoušci prvního dílu rozhodně měli zahrát i pokračování. Dopředu upozorňuji, že druhý díl doporučujeme pouze, pokud jste hráli jedničku a recenze může obsahovat mírné spoilery na události prvního dílu.

Hra neobsahuje českou lokalizaci. Byla testována na PC.

Svět nad propastí

ELEX II se odehrává dlouhé roky po prvním dílu. Hybrid byl poražen a těsně před tím odhalil, že se na lidstvo blíží ještě větší nebezpečí. Jax obyvatele planety Magalan varoval, byl však ignorován a rozhodl se odejít do ústraní. Tím bohužel také opustil svého syna Dexe a ženu Caju. Lidé nad nebezpečím zavírají oči a ačkoli obří mimozemské znamení na obloze mohou vidět všichni, frakce se opět pustili do bojů mezi sebou.



Mimozemský útok se blíží a frakce stále zápasí mezi sebou

Hra začne tím, že je Jax mimozemšťany přepaden, a nejen kvůli dlouhému pobytu bez boje, ale také kvůli mimozemské infekci, ztratí většinu svých schopností. A své čupr vybavení má zase zahrabané pod základnou mimozemských nájezdníků. To je myslím celkem logické vysvětlení, proč začínáte od začátku a vraždící mašinou se teprve musíte stát. Šanci najít lék slibuje vědec Adam, který od vás na oplátku chce přípravu „šesté mocnosti“, která má čelit mimozemšťanům.



Jax sice přišel i své schopnosti, ale i tak je největší nadějí na vítězství

Frakce si prošly mnoha změnami. Albové se po porážce staly běžnou frakcí, do které se můžete přidat. Ačkoli nyní nejsou vládci Magalonu, stále patří k nejmocnějším frakcím, a dokonce se jim podařilo porazit Cleriky a zabrat jejich sídlo. Momentálně zkoumají, zda není lepší omezit příjem Elexitu, protože Jax jim ukázal, že emoce mohou zvýšit výkonnost. Jax je u nich spíše v neoblibě, mnozí ho však rádi uvítají zpět do svých řad.

Clerikové jsou kvůli porážce momentálně jednou z nejslabších frakcí. Drží se zuby nehty díky své víře, odhodlání a moderní technologii, nicméně mají problém i se zásobami. Jejich politika se dost změnila a mezi své řady přijímají téměř všechny. Porážkou si prošli také Outlaws, kteří byli ze svého domova vyhnáni Berserkery. Momentálně jim vládne Baxter, který se dokonce zdá být spíše potenciální hrozbou nežli spojencem.



Svět se dost změnil, například dříve pouště obývané Outlaws se do dobytí Berserkery proměnily v lesy

Berserkeři jsou silní a dobyté pouště dříve vlastněné Outlaws proměnili v nádherné lesy. Frakce se mění hlavně kvůli velkému množství Outlaws mezi svými řadami, což způsobuje mnohé problémy. Ještě větší nebezpečí však mohou představovat Morkoni. Jedná se o novou frakci, která se po pádu meteoritu dlouho schovávala pod zemí. Lidé tam vytvořili kult a momentálně věří, že se k nim musí přidat každý. Pro svůj cíl lidi napadají i zabíjejí.



Start je zde relativně rychlý, přesto se s vámi svět nemaže

Za mistrovské považuji, že hra více začleňuje rozhovory lidí do hratelnosti a seznamování se světem. Je to úžasné při úkolech, ještě víc jsem si nicméně užil „prohlídky frakcí“. Skoro jak při pohovoru vám postavy ukazují, co tam mají a co mohou nabídnout. Tentokrát není nutné se přidat k žádné frakci. Přijdete tím ale o přístup k lepšímu frakčnímu vybavení a různým specifickým úkolům. Minimálně na první zahrání to doporučuji. Díky různým frakcím a vašim rozhodnutím se naštěstí hra skvěle hodí pro znovuzahrání.

Připravte se na válku

Hlavní příběh není špatný, přesto ani výjimečný. Mistrovsky provedený je průběh, pocit ze světa a touha prozkoumávat. Je zde nepřeberné množství úkolů a mnoho z nich má dokonce odlišná řešení. Například při vyšetřování vás může oslovit podezřelý a za nějaký ten elexit navíc mu můžete pomoci. Všeobecně jsou úkoly velmi zajímavé, mají nějaké pozadí a díky tomu se rychle neohrají. Na rozdíl od Gothicu máte cíl vždy vyznačený na mapě. To mi nevadí, ale štve mě, že po splnění úkolu často zmizí zadavatel z UI a musíte ho najít bez toho.



Úkoly jsou radostí a často mají více řešení

Bohatě jsou zde využiti rovněž následovníci. Stejně jako v jedničce nemusíte být na cestě sami a váš kumpán není pouze bezmyšlenkovitým bojovníkem. Má své problémy a chce vaši pomoc. Kvalita postav je různá, některé jsou trošku ohrané. Přesto jsem si některé oblíbil, nechybí tu pár starých známých a úkoly příjemně rozšiřují lore světa.

Nutno se pozastavit i u světa samotného. Opět si zakládá na tom, že kvalita je vyšší než kvantita. Není mrňavý, ale vedle AAA her je menší. Jeho průzkum je každopádně radostí a platí zde pravidlo, že když si říkáte, zda tady něco není, často tam něco je. Zvědavce hra odměňuje, což vás motivuje snažit se dál.



Nejste na to sami a pomáhají vám společníci se skvělými vedlejšími úkoly

A to mě u hry asi drželo nejvíc! Ve světě se cítím skvěle, dialogy jsou pěkně napsané, úkoly jsou radostí a s postupem dál ze sebe máte dobrý pocit. Pokud se chce jen někde usídlit a být třeba kovářem, tak ale budete zklamaní. Hra je přímočará, crafting funguje pouze na základě toho, že když seberete určité množství zbraní a materiálu, můžete vybavení vylepšit. Tvorba zcela nových věcí probíhá jen v případě lahviček a munice.



Mapa láká k průzkumu, přesto se s vámi nemaže, když zajdete do špatného sousedství

Herní mapa pak operuje na klasickém stylu Piranha Bytes. Nepřátelé jsou stále stejně silní a musíte se v boji zlepšovat, abyste proti některým vůbec měli šanci. Mnohé oblasti jsou tedy v podstatě nepřístupné, dokud nepostoupíte o pár úrovní nahoru. O to větší je vaše uspokojení, když své nepřátele jste konečně schopni porazit. Na začátku je pro vás nutný jet pack, který hojně využijete celou hru. Můžete ho postupně vylepšovat a časem proletíte přes rozsáhlou část mapy.

Pro záchranu planety je třeba cvičit

Co se týče hratelnosti, ELEX II je ukázkovým akčním RPG. Opět tu máte hromady statistik, které neovlivní jen boj, ale také možnosti v rozhovorech či to, jakou schopnost se můžete naučit. Po získání nové úrovně tu máte body na atributy (síla, inteligence apod.) a učební body, které utrácíte za vlastnost. Oddělení těchto bodů je velmi příjemné a k rychlosti vylepšování to dost pomůže.



Hospoda, to je to pravé svaté místo

Hratelnost si prošla velkou rekonstrukcí a masivními zlepšeními. Základy jsou stejné, mnoho záporů je ale snadno opraveno díky mnoha detailům. Kamera se dost zlepšila, je přizpůsobivá a lépe zaměřuje postavu. Soubojový styl již není tak těžkopádný a výdrž, která mi v jedničce vadila, mi náhle dává smysl.

Kamera se zlepšila, ale zaměřování a kontrola vzdálenosti jsou stále těžkopádné a často se kvůli tomu netrefíte

Zbraně jsou v podstatě stejné. Opět tu máte rozsáhlou nabídku střelných zbraní, kdy nejsilnější jsou ty energetické a výbušniny. U zbraní na blízko máte jednoruční (možno doplnit štítem) a obouruční (pomalejší, větší dosah a poškození). Zároveň to můžete doplnit magií. Rozdíly jsou znát a každý si najde svůj oblíbený styl boje.



Graficky se hra výrazně zlepšila, oproti moderním AAA hrám však pokulhává

Přes všechna vylepšení je bohužel hratelnost horší než u většiny konkurenčních 3D akčních her. Kamera se zlepšila, ale zaměřování a kontrola vzdálenosti jsou stále těžkopádné a často se kvůli tomu netrefíte. Problémy jsou vidět na AI, která působí jako opilec při rvačce ve 3 hodiny ráno. Obecně AI je tady otřesná, špatně vnímá, chodí zmateně. Nejhorší je neschopnost detekovat nepřítele. Často, když někoho následujete, vás napadne nepřítel a AI vám nepomůže. Musíte se vyloženě snažit, aby se k němu nepřítel dostal.

Musíme to opravit

Obecně ELEX II technickou stránku moc nezvládl. Ačkoli nevypadá úplně špatně, stále se nejnovějším hrám nevyrovná, a přesto jsem zaznamenal výrazné propady fps při tužších bojích. Na mapě najdete spoustu menších bugů jako špatně umístěné objekty, procházení NPC přes textury nebo menší díry. Kolega dokonce hru nemohl vůbec zapnout na grafické kartě AMD. Já naštěstí neměl žádný pád, ale zase byl exe soubor hry několikrát zablokován antivirem.



Horší technický stav, hloupá AI a špatná optimalizace jsou největšími zápory hry

Ačkoli se titul hraje líp, vypadá líp a všeobecně je snad v každém bodě lepší než jeho předchůdce, nakonec dávám hodnocení stejné. Příběh je vynikající, bohužel těžkopádnější bojový systém, zmatená AI, horší optimalizace a hromady bugů mi nedávají jinou možnost, než hře dát 7/10. Být zde méně bugů, moc rád bych jí tu osmičku dal.

Přesto jsem si ELEX II užil mnohem víc než většinu RPG poslední doby. Ve hře najdete vše, co si přejete od Piranha Bytes v naprosto parádním provedení. Dokonce herní doba je překvapivě dlouhá. Záleží na tom, jakým stylem hrajete. Já dělal všechny možné úkoly a do druhé kapitoly jsem se dostával necelých 30 hodin.