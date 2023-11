Recenze hry Endless Dungeon. Nekonečný boj na vesmírné stanici zvládá vyvážit akci a taktiku

Tahle rogue-like akce klame tělem. Z traileru může vypadat genericky, ale ve skutečnosti výborně kombinuje akci a taktiku, což si užijete obzvlášť v kooperaci.

Co baví Zabaví sólo i v kooperaci

Vyvážená taktická a akční část

Dobře zpracované postavy

Zbraně a celkové zasazení Co vadí Dokáže být nepřehledná

Vysoká obtížnost 8 /10 Hodnocení

Akční rogue-like pro PC, PS4, PS5, XO, XSX a NS ● Cena: 699 Kč ● Singleplayer a kooperace ● Věkové omezení: 12+ ● Bez oficiální češtiny

Endless Dungeon je zábavná a vyladěná rogue-like hra ve sci-fi kabátku. Vyvážený mix akce a taktiky dovoluje hráčům prožít stovky generovaných map, při jejichž procházení pocítíte vaše drobná rozhodnutí, která mají faktický vliv na vývoj událostí na mapě. Samozřejmě grafika není zrovna věc, kterou chce Endless Dungeon oslnit, ale návrh lokací a celková prezentace hry je na vysoké úrovni. Vrcholem zážitku je pak hraní v kooperaci.

Když se jedny dveře zavřou, jiné se otevřou

Otevíraní dveří je to, oč tu běží. Ve hrách se většinou pojí s novou úrovní, pokladem anebo vlákají nebohého hrdinu do pasti. Poslední příklad je velmi výstižný právě pro Endless Dungeon, protože tak triviální věc, jako je otevření dveří, může být spásou nebo zatracením v podobě nekonečného zástupu emzáků znamenající jistou smrt. Některé dveře otevřete vyřešenou hádankou, další pak mají kliku pouze z jedné strany. Pokud jednou kovové vrata na nekonečné vesmírné stanici otevřete, zůstanou již v této poloze a vytvoří koridor pro všechnu tu vesmírnou havěť, která si vás chce dát k večeři. Je proto důležité plánovat možné únikové cesty a možnosti obrany proti nepřátelům.

Každá hra je rozdělena do dvou fází. V první procházíte jednou z mnoha úrovní vesmírné stanice a otevíráte zmíněné dveře. Tu a tam na vás sporadicky zaútočí vlna nepřátel, ale nic strašného se neděje. Po cestě sbíráte suroviny, zprovozňujete generátory na tvorbu dalších zdrojů, za které pak stavíte obranné věžičky různých druhů. Tyto obranné mechanismy je vhodné volit strategicky, neboť surovin je samozřejmě nedostatek.

Pomalu, ale jistě odblokujete všechny důležité místnosti, vylepšíte zbraně ideálně na elementy, které ublíží konkrétnímu druhu nepřátel a směle můžete přijít do finále každé úrovně. Cílem hry je najít východ z lokace a zapojit ho do sítě. K tomu slouží robopavouk na startu každé mapy. Jakmile mu dáte příkaz, začne se přesouvat směrem k východu nejkratší cestou a tím se spustí nekonečná tsunami vetřelců, brouků a nejrůznějších chapadlovitých entit, kteří chtějí sežrat vás i nebohého robota.

Pokud jste se dobře připravili a otevřeli nejbližší cestu k východu tak možná přežijete do další úrovně. Cestou k úspěchu je modifikace arsenálů a těch možností je opravdu dostatek. Investovat můžete nejen do palebné síly, ale rovněž do nejrůznějších štítu, granátů, obranných věží apod. Navíc v každé lokaci narazíte na nestvůry, které jsou přecitlivělé na jiný element. Jednou to bude oheň, mráz, jindy elektřina nebo kyselina. Zbraně jsou účinné a pocit z likvidace zástupů hnusáků je velmi uspokojivý.

V boji nikdy nejste sami, na pomoc si berete vždy parťáka nebo dva. Zbylé postavy ovládá buď AI anebo si zahrajete v kooperaci s lidským parťákem, což dodává hře další rozměr zábavnosti. Pokud jste ovšem na hraní většinou sami tak jako já, nezoufejte, vaši umělí parťáci svižně a promptně reagují na aktuální dění. Pomocí jednoduchých příkazů jim zadáváte, co mají udělat a oni si už poradí. Taktické rozmístění obranných věží i vašich společníku výrazně přispěje k úspěšnému dohrání úrovně. Nepřátele příliš rozumu nepobrali, to je zřejmé, ale oni svoji tupost vyvažují počtem, chapadly a tesáky.

Jednoduchý koncept obohacený o osobité postavy

Ve své podstatě se jedná o jednoduchý koncept představený ve velmi zábavné formě. Postup jednotlivými lokacemi je svižný a graduje až k vyvrcholení v konečné fází, která rozhodne o vašich předchozích taktických úvahách. Zpestřením těch nekonečné záplav vesmírného sajrajtu je několik povedených bitev s bossy.

Celé hra se nese v takovém až odlehčeném tónu. Jednotlivé postavy jsou sympatické a mají charakter. Většinou reagují vtipně na dění kolem sebe, ale na nějaké dlouhé filozofické úvahy o nekonečném vesmíru je moc neužije. Jak jinak taky brát život ve světě, ve kterém donekonečna umíráte a opět vstáváte z mrtvých při nekonečných výpravách, než s humorem? Vaše útočiště, kam se vracíte nebo znovuzrodíte po každé misi, je lokál jak vystřižený z hollywoodských filmů devadesátých let. Bar, štamgasti, pochybné existence a rocková kapela hrající pohodové balady. Zde vylepšujete zbraně, nakupujete vybavení za získané suroviny a postupně odhalujete střípky z příběhu jednotlivých osmi hratelných postav. Každá z nich má navíc svůj osobní úkol, za jehož splnění dostane jedinečnou schopnost.

Na závěr ještě zmíním celkovou obtížnost hry, protože cítím, že tady může Endless Dungeon poměrně narazit na nevoli širšího hráčského publika. Hra je již na střední obtížnosti celkem tvrdý oříšek. A já se obávám, že v dnešní záplavě podobných titulu tento velmi povedený kousek lehce zapadne, a když už jej někdo objeví, ztratí zájem pro jeho obtížnost a nutnost postupně taktizovat a vylepšovat. Tower defence a rogue-like se hrají pro svoji přímočarost a jednoduchost. Amplitude Studios šli více do hloubky a nutí hráče objevovat. Což já osobně vítám jako přidanou hodnotu, ale pro někoho, kdo ve hrách tohoto druhu hledá bezmyšlenkovitý relax, to bude přítěž.