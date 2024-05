Recenze hry Endless Ocean Luminous. Objevování podmořského světa je dobrý relax, ale rychle se ohraje

Objevovat podmořský svět má něco do sebe. Lidstvo ještě stále neví, co všechno se v hlubinách naší planety skrývá. Nový díl série Endless Ocean mezi skutečné vodní živočichy přidává i pár vlastních. Jejich objevování je ale doprovázené stereotypem a velmi zvláštními rozhodnutími.

Co baví Relaxační a jednoduchá hratelnost

Velké množství druhů podmořských živočichů

Hraní v multiplayeru a spolupráce s ostatními

Díky procedurálně generovaným mapám je stále co objevovat Co vadí Tragická kampaň

Nutnost grindu nedává smysl

Velmi skromné možnosti upravetelnosti

Rychle se ohraje 6 /10 Hodnocení

Relaxační hra pro Nintendo Switch ● Cena: 1 249 Kč ● Singleplayer a multiplayer ● Věkové omezení: 3+ ● Bez oficiální češtiny

V sérii Endless Ocean jsme se do hlubin oceánu ponořili už několikrát. Tentokrát tvůrci přihazují do zaběhlého konceptu pár novinek spolu s více než 500 druhy různých rybek, hlavonožců, paryb a dalších podvodních živočichů. Díky procedurálně generovanému prostředí měl Luminous nabídnou nekonečnou znovuhratelnost. I když v základu funguje, rozhodně není správnou volbou pro každého.

Vždy, když hra nabízí víc herních módů, jako první volím kampaň. Tu nabízí i toto podmořské dobrodružství. Stáváme se členy organizace, která si dala za cíl zachránit před úhynem celý ekosystém. Kvůli tomu je potřeba naskenovat každého vodního živočicha v okolí a získat z něj světélkující energii, od které se odvíjí podtitul Luminous. Aby toho nebylo málo, dostane se nám do rukou záhadná tabulka odkazující na pradávnou civilizaci, která žila v souladu s oceánem.

Jako námět to nezní špatně. Ovšem zpracování studio ARIKA vůbec nezvládlo. Kampaň je rozdělená na několik kapitol, přičemž každá z nich vám vydrží maximálně na pár (doslova pár) minut a v některých ani nedostanete hraní do rukou. Sledujete jen toporně animované potápěče, jak huhláním rozpravují o důležitosti svých akcí. Do toho kecá hlas umělé inteligence Sery úplně bez emocí, což na dojmu moc nepřidá. Zprvu jsem si říkal, že jde o zdejší formu tutoriálu. V tomhle případě tak kampaň ale nefunguje, protože na začátku máte odemčených jen pár kapitol a ke zpřístupnění dalších je potřeba naskenovat určité množství ryb. A tím začíná velká porce grindu.

Hra vás v úvodních kapitolách vlastně ani pořádně nenaučí všechny mechaniky, takže vše objevujete za pochodu během ponorů, které jsou hlavní náplní hry. Máte možnost hrát sólo nebo online. Rozhodně doporučuju hraní v multiplayeru, pokud máte tu možnost. S ostatními hráči si totiž na mapě můžete označovat vzácné předměty povalující se na dně, neobvyklé druhy ryb nebo si pomáhat ve splnění cíle.

Běžný ponor vypadá tak, že se objevíte na procedurálně vygenerované mapě. Každá výprava tak znamená nové dobrodružství. Po chvíli na vás promluví Sera s tím, že se v okolí objevily zvláštní ryby a po jejich naskenování máte možnost potkat opravdový unikát. Stačí, aby vybrané ryby naskenoval jeden hráč a započítají se všem, kdo jsou zrovna připojeni s vámi ve hře.

Vedle toho si ještě plníte vlastní sbírku objevů. Skenování je udělané velmi jednoduše. Podržením tlačítka L si můžete naskenovat větší množství ryb a díky označení otazníkem rovnou vidíte, jestli je to druh, který jste ještě nezaznamenali. Celý proces objevování nových druhů jde ale až podezřele rychle. Na ponor máte vždy hodinu. Při prvním hraní jsem pod vodou strávil maximum času a objevil přes 300 druhů podmořských živočichů, což je více než polovina z celku. Ani náhodou to ale nestačí na zpřístupnění pozdějších kapitol v kampani. Množství ryb, které musíte naskenovat, se pohybuje v tisícovkách a občas je potřeba několik ponorů, abyste si zpřístupnili misi, která vám stejně vydrží tak na 2 minuty.

Abyste se posunuli dál, nezbývá než celý proces s potápěním opakovat až do zblbnutí. Kampaň mi kvůli tomu připadá, jako by ji tvůrci ke hře narychlo dodělali, aby se neřeklo. Přitom by za mě bylo mnohem rozumnější soustředit se na online hraní s ostatními hráči, protože to mě na celém Endless Oceanu bavilo nejvíc. Větší interakce mezi dalšími plavci by nebyla na škodu. Můžete si zamávat, za penízky získané z úspěšných ponorů si pořídíte další emotikony. Na mapě si jeden pro druhého označíte to důležité, ale to je tak všechno.

Penízky mají ještě využití při upravování vaší potápěčské výstroje, se kterou si také tvůrci mohli trochu víc vyhrát. Žádné různé druhy šnorchlů ani upravené neopreny. Jediné, co můžete změnit, je barevná paleta vašeho podvodního oděvu. Jako bonus lze ještě kamkoliv umístit různé nálepky, ale to je zkrátka málo. Alespoň že se kosmetické úpravy neprodávají za mikrotransakce, jak bývá u spousty her zvykem.

Endless Ocean Luminous za mě není moc povedená hra, ale naprosto chápu, že bude mít svoji základnu. Poklidné proplouvání neprobádanými vodami fiktivního moře má něco do sebe. I přes popsané nedostatky je to příjemná relaxační záležitost, která ten základ, na kterém stály i předchozí díly, nekazí. Oddechu pomáhá také jednoduché ovládání, které sedne do ruky i méně zkušeným hráčům během chvilky. Je to stále o objevování nových druhů, ať už skutečných, dávno vyhynulých nebo zcela vymyšlených. Pro milovníky podmořského života by si hra zasloužila alespoň malé plus navíc za to, že každá rybka či jiná vodní potvora má u sebe popis s tím, co je vlastně zač.

K tomu, abych ve hraní pokračoval i přes příliš velkou porci grindu, mě motivovala myšlenka, že stále pod vodou můžu objevit něco, co jsem ještě neviděl. A při každém ponoru se mi to splnilo. Ať už to jsou nové druhy ryb nebo nová záhadná místa, která se skrz procedurální generování poskládala dohromady. Skládání map není vždy dokonalé, občas celkem velkou plochu zabírá jen písek a kamínky, ale je mi jasné, že ani při prozkoumávání reálných vod neobjevíte senzaci s každým máchnutím ploutve.