Recenze hry Evil West. Originálně pojatá akční řežba s kovboji a upíry

Vývojáři z polského studia Flying wild hog moc dobře vědí, že akční adventury umí. Podaří se jim výpravou po divokém západě navázat na úspěch jejich předešlého díla Shadow Warrior 3? Musím přiznat, že odpověď nemůže být úplně jednoznačná.

Co baví Soubojový systém

Široký výběr zbraní a schopností

Strom dovedností, bestiář

Variabilita prostředí

Česká lokalizace Co vadí Celá hra je koridor 7 /10 Hodnocení

V prostředí, ve kterém by se klidně mohl prohánět Vinnetou, indiány nečekejte. Naopak tu již dlouhou dobu sídlí horda upírů se svými věrnými posluhovači. Sama krvelačná stvoření by nejspíše ráda žila svým poklidným životem, sem tam někomu upila pár kapek krve a jinak byla schovaná v ústraní od těch divných a protivných tvorů v kloboucích. Ve chvíli, kdy mezi sebe přijmou prvního člověka, se jejich přístup k lidské rase změní. Je to jako vždy. Ambiciózní pán tvorstva poklidnou symbiózu neslučitelných světů a pravidel nenapravitelně naruší. Peter D'Abano, zapálený vědec a filozof, má totiž plány vskutku pekelné. A ty mu s přispěním jeho krvelačných kolegů a k neradosti lidského pokolení začínají nepříjemně vycházet.

Tím pádem je nejvyšší čas představit našeho hrdinu a jeho stylově kovbojský outfit, ve kterém se budete prohánět po celou dobu hry. Jesse Rentier je hlavní postavou se vším všudy. Jeho mužné charisma a správně ostrý jazyk z něj dělají přesně toho tvrďáka, který je pro boj o záchranu celého lidstva jako stvořený. Aby také ne. Už jeho otec, slavný zakladatel Rentierova institutu, ho k vymítání monster vedl od útlého mládí. Společnost ve svém portfoliu nemá nic jiného, než právě ochranu nic netušících obyvatel před tvory z nočních můr.

A Jesse měl být po svém otci nastupující ředitel - i když trochu proti jeho vůli. Události se však dají do pohybu mnohem rychleji a oproti původním plánům se z Jesseho během několika okamžiků stane neoficiální vůdce institutu. Jestli mu jeho nová úloha vyhovuje a užívá si jí, zjistíte už vy v průchodu hrou. Tolik tedy k úvodu příběhu, snad neprozradím moc, když vám sdělím, že vás čeká béčko se vším všudy.

Mlátím často, rubu rád, nepřítel není kamarád!

Na řadě je samotný gameplay a začnu hned tím, co je v celé hře nejdůležitější a co se vývojářům podařilo zpracovat zdaleka nejlépe. Hra je, jak sami jistě tušíte, od začátku až do konce nekončící salvou hektických soubojů a rubaček, které vám nedají ani na chvíli oddechnout. V průběhu celého průchodu, jste neustále zásobovaní novými schopnostmi, zbraněmi a vychytávkami, skrze které vedete opravdu intenzivní boje s hordami protivníků.

Ať už používáte speciální rukavici nebo veškeré zbraně, mezi které patří kolt, puška, brokovnice, plamenomet a tak dále, je správné vedení soubojů a kombinování zrovna dostupných dovedností smrtelně důležité. Nutno podotknout, že celý soubojový systém je jedním slovem dechberoucí. Rukavicí zasazujete jeden úder za druhým, do toho v kombinaci střílíte ze zbraní. V pozdějších fázích hry přibydou i speciální elektrické schopnosti - zdravíme pana Teslu.

Je jen na vás a vaší hbitosti, jak si pěstní komba, zbraňové modifikace, či zmíněné dovednosti skrze bohatý strom schopností vyladíte, aby seděly přesně vašemu stylu hry. Tak jako tak, ze všeho dostupného budete vždy míchat smrtící koktejl nekonečným zástupům protivníkům. Jak jsem již naznačil, Evil West nabízí opravdu propracované možnosti soubojů, skrze které je radost vést každou bitku s nepřáteli.

Sluší se také podotknout, že druhů protivníků, kteří vás budou trápit, je ve hře opravdu hodně, Navíc jsou všichni precizně zpracovaní v dostupném bestiáři, ve kterém je radost listovat. To samé platí o stromu dovedností a speciálních schopností. Hra vám v přiloženém kraťoučkém tutoriálu vždy přesně vysvětlí, co že je možné momentálně vylepšit a jak ono vylepšení používat.

Za vše výše zmíněné si vývojáři zaslouží velikou a upřímnou pochvalu. Jen bych nadhodil, že postava Jesseho mohla býti o něco hbitější. Hra nabízí volbu mezi čtyřmi možnostmi obtížnosti s tím, že už průchod na tu třetí je opravdová výzva, o té čtvrté raději ani nemluvím. Patříte-li tedy mezi hráče, kterým nevadí danou arénu pokořit třeba na potřicáté jen proto, abyste měli ten nejcennější achievement, je hra přesně pro vás. Varuji, budou vás bolet ruce a zapotíte se. Pro hodnocení hry ale jedině dobře.

Prostředí krásné jakbysmet, je na něj radost pohledět!

Dostáváme se k hernímu prostředí a grafickému zpracování. Evil West vás nebude nudit ani co se bohatosti lokací týče. Jsou sice zpracovány velmi minimalisticky, ale dokáží zanechat chvályhodný dojem. Hra na vás totiž chrlí jeden atraktivní prostor za druhým. Chvíli se pohybujete u rozpadlého mostu při západu slunce, chvíli jste v lese, v dole, či na zasněžených horách. Vždy je na okolní prostředí, které se navíc velmi rychle mění, radost pohledět. Jasně, nečekejte zde nejmodernější výdobytky grafického trhu, na nějaký ray tracing zapomeňte a při bližším prozkoumávání textur zjistíte, že ke špičce mají hodně daleko. Ale i tak vás hra svojí vizuální stránkou mnohokrát potěší.

Jediná velká výtka ke hře je bohužel velmi zásadní. V podstatě veškerý váš pohyb se odehrává v koridoru. Ať už se jedná o přesun mezi lokacemi, které jsou sami o sobě také přísně ohraničené nebo o souboje v arénách, hra vás nepustí ani o milimetr mezi přesně stanovenou herní plochu. Je to opravdu velká škoda, protože nebýt toho, hra se mohla zařadit mezi to lepší, co nám momentálně trh s hrami nabízí. Takto však zapadne jen do lehkého nadprůměru.

Potenciál zde byl veliký, pohyb v mnohdy až nepřirozeně ohraničeném prostoru ho však sráží. Dále je potřeba vytknout, že když už máte možnost prostředí důkladně prozkoumat a sesbírat potřebné peníze či objevit truhly s cennostmi, hra vás ve většině případech už nepustí ani o krok nazpět. Jestli jste tedy cokoliv přehlédli, máte smůlu a musíte misi buďto celou opakovat nebo si vše potřebné dosbírat až při dalším průchodu. Zde rovnou zmíním, že hra obsahuje možnost New game+, což je sympatické pošťouchnutí k tomu výzvu přijmout a hru znovu projít už na těžší obtížnost.

Technický stav hodnotím jako ucházející. Evil West se hýbe velmi svižně jak při vašem pohybu, tak při načítání. Slovy dvakrát se mi stalo, že se nepřítel zasekl ve mnou už nedostupné části prostředí a já ho v tu chvíli neměl jak zabít. Dopředu jsem nemohl, nazpět už vůbec ne, nezbýval než restart od posledního uložení. Není to však důvod, který by snížil celkový dojem ze hry.