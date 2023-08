Recenze hry Exoprimal. Dinosauří masakr v supermoderních exoskeletech

Multiplayerových akcí je na trhu značný přetlak. O vaši pozornost se nyní uchází i Exoprimal. Vsází na týmovou frenetickou akci, jak proti gigantickým či hbitým dinosaurům, tak i proti dalším hráčům. Není to ale v tvrdé konkurenci stále poněkud málo?

Co baví Frenetická akce

Pestrost exoskeletů

Zajímavé úkoly Co vadí Málo obsahu a herních módů

Nic nového pod sluncem

Grafické nedokonalosti 6 /10 Hodnocení

Týmová akce pro PC, PS4, PS5, XO a XSX ● Cena: 1 300 Kč ● Multiplayer ● Věkové omezení: 18+ ● Bez oficiální češtiny

Akční hry z pohledu první nebo třetí osoby jsou i dnes velmi trendy. Popularita her jako Fortnite nebo třeba Overwatch nabrala nejen v dobách jejich vydání neskutečných rozměrů. Exoprimal se na této módní vlně pokouší také svézt. Využívá prověřených žánrových mechanismů a přidává i něco málo originálního. Přesto nikdy nedokáže úplně oslnit a chytit za srdíčko.

Začínáte jako bezejmenný rekrut jakési korporace s názvem Aibius. Ona a díky ní vyvinutá umělá inteligence Leviathan jsou poslední nadějí lidstva v boji proti geneticky upraveným dinosaurům. Ti se vždy čas od času vyřítí z intergalaktických portálů a ohrožují nic netušící civilisty. Vaším úkolem samozřejmě je všechny tyto dinosaury znovu poslat tam, kam patří. Pod zem. Ideálně nějakým efektním a brutálním způsobem. Zároveň platí, že korporace není úplně bez viny. Setkáte se i s cestováním časem a dalšími sci-fi proprietami. Ty jsou ale jen nutným doplňkem k třeskuté akci. Nic světoborného s sebou příběh nepřináší a mnohdy působí spíše směšně.

Ze začátku si vyberete pohlaví a vzhled vašeho hrdiny. Pak se již pustíte rovnou do akce. Nejprve si projdete poměrně stručný, ale zato jasný tutoriál, kde se naučíte ovládat váš exoskelet. To je vlastně takový hi-tech obleček, s jehož pomocí můžete poměrně jednoduše kosit davy nepřátel.

Na výběr jsou tři třídy bojovníků, které se dále větví. Jde o klasické těžkopádné tanky, které disponují ohromující palebnou silou, dále hbitější útočná verze skeletu, která sází hlavně na rychlost. Třetí jsou různé podpůrné třídy, jež léčí či jinak pomáhají vašim spojencům. Potěšující je, že jsou jednotlivá brnění poměrně dobře vybalancována a žádné nemá nad ostatními výraznější převahu. Proto je nutné pro úspěch v boji v každém týmu všechny profese dobře namixovat.

Samozřejmostí je to, že mezi skelety můžete přepínat nebo jednu z tříd dále upravovat a využívat i vlastnosti skupin ostatních. Při troše zručnosti a po nějakém tom zkoušení si tak můžete vymodelovat exoskelet dle vašich přání a preferencí. V bitvách navíc získáváte i zkušenostní bodíky, které dále můžete investovat do různých dalších vylepšení. Body jsou ale důležité i k dalšímu postupu hrou. Otevírají totiž i nové příběhové levely.

K boji samotnému krom různých samopalů a kulometů využijete i mocné raketomety, ale třeba i katany a jiné chladné zbraně na blízko. Krom klasického střílení oplývá každý exoskelet i dalšími schopnostmi. Můžete vystřelovat granáty, soustředěné energetické výboje, uhýbat, létat, vysílat uzdravující auru, ale třeba i vytvářet energetické štíty. Každá tato sekundární schopnost potřebuje nějaký čas k dobití, proto je nutné si dobře rozmýšlet, kdy ji využijete a proti jakému protivníkovi.

Hlavním herním režimem je tzv. Dino Survival, kde se proti sobě postaví dva týmy po pěti hráčích. Obě skupinky dostanou stejné zadání, stejné úkoly a spolu pak soupeří o to, kdo je splní rychleji. Do cesty se vám staví právě dinosauři všech velikostí a tvarů. Nejednou však dojde i ke konfrontaci s druhým týmem. Tomu v postupu můžete bránit a dále jim škodit. Přesto je rychlost klíčová. Pokud zaostanete, je pak dost složité vše v závěru dohánět. I proto se každá vteřina počítá a dlouhé plánování je zde kontraproduktivní.

„Jednu misi projdete za cca 10 až 15 minut, a i díky tomu je hra svižná a neustále se něco děje.“

Herní náplň se na první pohled zdá poměrně pestrá. Jednou musíte zabít hrozivého a gigantického dinosaura, jindy zase bráníte danou stavbu před útoky nepřátel. Postupně se na mapě pohybujete z bodu A do bodu B. Umělá inteligence Leviathan vás vede, říká vám, co máte dělat a kam jít. Jednu misi projdete za cca 10 až 15 minut, a i díky tomu je hra svižná a neustále se něco děje.

Samotná akce ale nikterak neoslní. Ve chvílích, kdy se na vás řítí hordy dinosauřích nepřátel, připomene titul klasiky jako Left 4 Dead. Jenže oproti zombíkům nejsou dinosauři zase tolik atraktivní. Pocit, že v dobře sladěné skupince kosíte davy nepřátel, že každá střela se počítá, tady trestuhodně chybí. Dinosauři jsou poměrně rychlí, zároveň ale vydrží jen pár střel, než se skácí k zemi. Navíc se objevují pouze ze speciálních portálů. Není proto možné, aby vás zaskočili a překvapili například zákeřným útokem zezadu.

Trochu jiné jsou souboje s bossy. Jde o velké a mnohem odolnější dinosaury. Ty složit již nějaký ten čas zabere. Zároveň ale s sebou přináší i nehezké grafické nedokonalosti. Poměrně často se stává, že různé objekty a dinosauři se navzájem prolínají či se podivně překroutí. Stalo se mi i to, že mě dinosaurus prostrčil nechtíc skrze objekt a já propadl kamsi mimo mapu a tím pádem zahynul.

Důležitým herním prvkem jsou samozřejmě i souboje proti živým protihráčům. Zatímco pravěcí ještěři nepředstavují příliš velkou výzvu a jsou spíše klasickou potravou pro děla, lidští oponenti vám mnohdy dají během několika málo vteřin pořádně zabrat. Pokud se ocitnete tváří v tvář přesile, sprovodí vás ze světa ani nebudete vědět jak. Jejich (a vaše) zbraně jsou zkrátka mnohem účinnější než drápy praještěrů.

Souboje jsou celkově poměrně epické, všude se prohánějí různé druhy plazů, střely vám sviští kolem hlavy, výbuchy efektně ničí vše kolem. To s sebou nese i jistou chaotičnost. Nějaké větší taktické orgie a týmový postup neočekávejte. Většinou to končí tak, že tank v první linii na sebe naváže největší množství nepřátel a štítem je valí před sebou. Skelety třídy Assault soupeře kropí ze střední vzdálenosti a podpůrné jednotky léčí zraněné a starají se o zbytky dinosauří hordy. Formace se ale často rozpadá a pak už jde jen o čistý chaos.

Dost bídně je na tom hra, co se obsahu týče. Máte zde vlastně pouze jen trénink a mód Dino Survival. Jasně, každý level se přeci jen liší. Skladba úkolů je, jak jsem již psal, poměrně pestrá, přesto se po nějaké době začnou zákonitě opakovat. Po x-tém bránění jakési datakrychle vám již repetitivní náplň začne lézt krkem. Tvůrci se dušují, že obsah budou postupně dále přidávat a mělo by se to týkat i herních modů. Otázkou ale je, zda hráči budou dostatečně trpěliví a na nové mise si počkají. Zvláště když je zde další spousta podobných a, přiznejme si to, lepších her.

Co potěší, je pohledná grafika. Ta sice občas trpí technickými obtížemi, jaké jsem popsal výše, zároveň je ale detailní a svižná. Nejeden obří Triceratops vám svou majestátností vyrazí dech. To samé platí o střelbě a oslňujících výbuších. Do toho si přidejte i profesionálně zvládnuté zvukové efekty.