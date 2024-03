Recenze hry Expeditions: A MudRunner Game. Hledání pokladů v nehostinné přírodě

Pokud jste někdy zatoužili se ze svým rodinným hatchbackem projet po polní cestě klikatící se za horizont a dál, ale máte pocit, že byste zapadli až po dveře do bláta, pak je série MudRunner jak dělaná pro vás, obzvláště nejnovější pokračování Expeditions.

Co baví Skvělá herní fyzika

Velký výběr vozidel

Zdařilý tuning a mise

Hezká příroda Co vadí Bugy s texturami

Úkoly a mise vysvětlené velmi zkratkovitě

Opakující se úkoly mohou nudit 8 /10 Hodnocení

Simulátor terénních vozidel pro PC, PS4, PS5, XO, XSX a NS ● Cena: 1 200 Kč ● Singleplayer ● Věkové omezení: 3+ ● Oficiální české titulky

Expeditions navazují na velmi úspěšný předchozí titul SnowRunner a posouvají celou sérii směrem k vážnějšímu vědeckému průzkumu. Čekají vás náročné mise v divoké přírodě s realistickou fyzikou vozidel. Hratelnost se v této sympatické herní sérii nijak zásadně nezměnila a je to jen dobře.

Přes kamení a prach do bláta a močálů

Vaše expedice začíná v Coloradu, kde se v první misi naučíte základy hry. Žádné zdržování, jde se rovnou do akce. Řadit nižší rychlostní stupně, snižovat tlak v pneumatikách, zavírat diferenciál, ale přitom nezapomínat na spotřebu, se tady naučíte za pochodu, tedy za jízdy a zejména na vlastních chybách. Cílem každé mise je projet předem určenými stanovišti. Trik je v tom, že dopředu nevíte, kam vás váš virtuální nadřízeny pošle dál a kolik stanovišť ještě musíte projet, než se dostanete k cíli. Takže plánování před každou misí je poměrně klíčové.

Mise jsou rozděleny do tří map. Z Colorada se podíváte do Nevady a slavného Grand Canyonu, a nakonec do zalesněné divočiny Karpatských hor, moji nejoblíbenější mapy z této hry. Všechny začínají jednoduššími úkoly. Vyjeď na kopec, porozhlédni se dronem v dané oblasti, najdi ztracený totem minulých civilizací apod. Po několika zahřívacích misích začne přituhovat a v momentě, kdy dostanete za úkol vytáhnout z kráteru uvízlé vozidlo, pocítíte na vlastní kůži, jak výborně zde pracuje fyzika a vy musíte ze svého vozidla dostat maximum a někdy ještě víc.

Navíc když padne noc a vy zjistíte, že jste neměli šetřit na dodatkové osvětlovací rampě nebo delším navijáku, dostaví se nefalšovaný pocit zoufalství. Zápasíte s autem někde v bohem zapomenuté částí světa už dobrých 30 minut, a tak nějak cítíte, že restart celé mise bude nevyhnutelný.

Fyzika je jádrem série

Na chvíli se ještě zastavím u fyzikálního modelu jízdy, protože to je vlastně samotné jádro hry. Auto reaguje velmi věrně na podloží, po kterém se pohybujete, rám se prohýbá, pneumatiky drásají kameny, zakusují se do bahna a tím vám poskytnou potřebnou přilnavost nebo naopak se zahrabete a pomůže vám ven pouze naviják. Tedy pokud máte kolem sebe v blízkostí statnější strom, jinak ouha. V mnoha případech se bude jednat o přejezdy v řádech stovek metrů, ale v těch obtížnějších misích jsem si připadal vyčerpaný jako po některých závěrečných závodech v Grand Turismu.

Kromě realistického jízdního modelu vám Expeditions nabízí širokou paletu přístrojů, které musíte často na svůj vůz nejprve namontovat, než vyrazíte na misi. K dispozici jsou detektory kovu, hloubkoměry, kotevní body pro lano, náhradní kanystry, součástky a další věci, které se stanou součástí vašeho plánování před každým výletem. Je to k vzteku, když někde uprostřed divočiny převrátíte auto na bok a zjistíte, že jste si ze základny nevzali zvedák. Pokud už někde uvíznete, hra vám dovolí vrátit se na základnu bez ztráty peněz jednou za misi a můžete to zkoušet znova a lépe. Po nějaké době už dostanete ovládání do ruky a poznáte, že na tenhle kopec se dostane, blátem nakonec projedete se závěrkou diferenciálu a tamten potok přebrodíte s přídavným šnorchlem.

Prozatím není možné hrát v kooperaci, což v předchozím díle umožněno bylo, ale autoři hry tuto možnost chystají i do Expeditions v průběhu letošního roku, takže se budete se moct pustit do náročnějších misí s kamarádem.

Vozidel pro dovádění v bahně je hodně

Jedná-li se o vozový park, hra nabízí celkem pestrou škálu terénních vozidel rozdělených do kategorii průzkumných, terénních a nákladních. V každé kategorii je na výběr dostatek vozidel, které si navíc můžete vytunit k obrazu svému. Nejsou to pouze kosmetické úpravy, ale na dražších pneumatikách je jízda o poznání lepší a silnější přední nárazník ochrání motor mnohem lépe než ten základní.

V jednotlivých misích vyděláváte peníze za splněné úkoly, ale nebude jich nikdy dostatek na všechna vylepšení, a tak jste vždy postavení před kompromis. Za peníze si můžete najmout také odborníky, kteří vám přidají plusové body k úspěšnému splnění stanovených úkolů.

Tato hra, jak z názvu vyplývá, je o hledání cesty a využití herní fyziky na maximum. Vše, co máte před sebou, je do určitého stupně deformovatelný objekt. Bláto se nalepí na pneumatiky, velký kámen se vám může vzpříčit pod podvozek, stejně jako spadlý strom apod. Grafické ani hudební stránce není co vytknout, ale v průběhu hraní jsem narazil na jediný větší problém, který mi zážitek celkem kazil. Z nějakého důvodu se povrch pod vaším autem a v blízkém okolí nehezky rozmaže a textury se dokreslí se značným zpožděním. Tento nepěkný efekt mě doprovázel každou jízdu a na internetu se objevují stížnosti od mnoha hráčů, tak snad je autoři vyslyší a sjednají nápravu.

Jinak se jedná o velmi solidní vizuální počin, který vás nevystřelí ze sedačky, ale v rámci žánru je více než uspokojivý. Hra umí navíc připravit atmosférické chvilky. Když mi došlo palivo uprostřed noci v Karpatech, napůl ponořený v močálu, nabyl jsem opravdového pocitu samoty. Všude kolem mě husté lesy, neprůjezdné bažiny a skaliska.

Co mi časem začalo scházet, jsou nějaké osobnější mise a možná i větší rozmanitost úkolů. Objevujete sice zapomenuté pozůstatky starobylých civilizací, ale bez znatelnějšího hlubšího smyslu. Informace o misích a vedlejších úkolech jsou až příliš stručné na to, aby vás vtáhly více do děje a smyslu toho, proč zrovna tady a zrovna vy prohledáváte nehostinný kus planety.