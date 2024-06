Recenze hry F1 24. Nový ročník formulí bez zásadních změn

Podobně jako u ostatních sportovních her od EA se ani u Formulí nekonají žádné velké novinky. I nový ročník je ale povedenou závodní hrou.

Co baví Vynikající kariera je stěžejní režim hry

Krásná grafika

Věrné zachycení závodů F1

Umí vyvolat v hráči emoce a vtáhnout do života závodníka Co vadí Umělá inteligence nehraje příliš fér

Chybí jakákoliv nadstavba mimo klasické formule

Pro neznalé světa Formulí může být po čase ubíjejíci 8 /10 Hodnocení

Závodní hra pro PC, PS4, PS5, XO a XSX ● Cena: 1 900 Kč ● Singleplayer a multiplayer ● Věkové omezení: 3+ ● Bez oficiální češtiny

Formule 1 je pro mě zajímavým úkazem ve světě sportu jako takového. Je to bez debat nejslavnější a nejznámější moto akce na světě, a přesto dokáže rozdělovat lidi na absolutní nadšence a pak na ty, kteří vědí, že něco takového někde existuje. Já patřím do té druhé skupiny a vím o formulích jen málo, jsou nebezpečné, nikdy se asi žádnou z nich nesvezu a film Rivalové byl úžasný. I přes můj všeobecný nezájem ke královně motosportu jsem si nejnovější ročník F1 24 oblíbil a tu letošní sezónu zakončím na bedně, Maxi Verstapenne.

Karierní režim hraje prim a je vynikající

Aktuální titul pod názvem F1 24 je nejnovějším herním počinem ze světa Formulí, který tento sport přenáší velmi realisticky do digitálního prostředí. Hra obsahuje všechny oficiální týmy a okruhy F1, stejně jako šampionát F2 z předchozího roku. Kromě toho je zde i spousta dalších aspektů, které budou hráčům předchozích her dobře známé, a to v titulu, který vykazuje známky vysoké kvality, a přitom nepřináší žádné převratné vychytávky, které by hru měnily od základu. Dle nadšených ohlasů jak kritiků i hráčů je to jenom dobře.

Borci z Codemasters již před pár roky trefili do černého s karierním režimem. Od té doby staví na vynikajícím vzorci jak v ohledu vývoje vozů, tak velmi vyváženého závodního simulátoru, který je dostatečně ohleduplný k začátečníkům, ale dokáže udržet napnuté nervy i ostříleným jezdcům za gamepadem. Radost pravidelným hráčům určitě udělá fakt, že oblíbený dodatek My Team, kde vytvoříte vlastní tým a pokusíte se dosáhnout nejvyšších příček v F1, je zpět a neztratil nic ze své zábavností.

Máte na výběr, zda svou kariéru začnete v nižší kategorii F2, nebo se rovnou vrhnete do F1 s již existujícím týmem. Zaujala mě rovněž kariéra pro dva hráče, ale nemám ochotného online kámoše. Pro ty, kteří mají závodního parťáka, doporučuji vyzkoušet. Jedním z největších letošních taháku je možnost zahrát si kariéru za oficiálního jezdce s tzv. systémem rozpoznávání jezdců. Což je pouze jiný název pro sběr reputace mezi kolegy ve stáji a u ostatních v týmu. V průběhu sezóny dostáváte nejrůznější úkoly, buď dlouhodobé, týkající se kontraktu nebo třeba přímo na trati. Dosáhnout maximálky, udržet pozici apod. Díky podobným detailům působí hraní velmi věrně a pomáhá přenést atmosféru reálných závodů na obrazovky.

Bohaty a živý svět online závodů

Soutěžit se samozřejmě dá i online. Zajímavě působí režim Challenge, kde soupeříte proti ostatním hráčům, ale nikoliv na okruhu, ale sběrem bodů ze závodů s AI. Všichni hráči mají shodné podmínky, auto i jezdce. Není to asi něco, co by si zamilovali hardcore hráči. Pro ty je zde klasické zápolení v režimu F1 World, kde sbíráte zkušenosti, licence, vylepšujete káru a nakupujete kosmetiku, jak jinak. Za herní měnu nebo reálné penízky.

Díky sadě šikovných nastavení obtížnosti a herních asistentů můžete dosáhnout téměř úrovně závodního simulátoru na nejtěžší obtížnosti, nebo něčeho přístupnějšího a shovívavějšího pro nováčky. Jasně, dominuje zde hlavně mód kariéry, kde se dá utopit nemalé množství času. Za mě akorát škoda, že chybí příběhový režim. Pro někoho to může představovat hloupost, ale já je ve sportovních hrách mám rád.

Autoři trefili přesně tenkou hranici mezi zábavností a realitou

Hratelnost F1 od Codemaster je něco, co mě překvapilo asi nejmileji. Nepamatuji se, kdy jsem naposled u závodní hry cítil takovou souhru mezi ovladačem a tím co se děje na obrazovce. Po chvilce cviku mi nedělá problém závodit na vyšší obtížnosti a pocit z jízdy, předjíždění, a celkové napětí vás udržuje v pozoru po celý závod.

Je to prostě přesně ten pocit, který od jakékoliv hry chci. Jsem na tu chvíli tam na závodním okruhu. Dotírající soupeři, skřípu zuby, protože jsem udělal stejnou chybu na šikaně už potřetí a Verstappen mizí za horizontem. Do ucha pořád brblá technik z depa a dráždí mě pokyny, že mám zpřesnit jízdu, nebo že mám už pneumatiky na padrť. Ke grafice nemám nejmenších výtek. Jezdci vypadají jako živí. Auta, změny počasí, tratě i okolí je vymodelováno do nejmenších detailů. Absolutní špička v oboru.

Na závěr jsem si nechal několik menších výtek a jednu závažnější. Nejhorší pro mě asi byla přílišná agresivita soupeřů, kteří do vás vrážejí jak v Destruction derby, a to bez postihů. Vy jste naopak kárání za každý sebemenší přestupek. Menší problém představují snad jen drobné chybky technika, který vám hlásí dění na okruhu a rovněž jeho přílišná strmost, kdy konečně prosvištím na první pozici a ve sluchátkách ticho.

Další problém může pro někoho představovat samotná povaha Formule 1. V podstatě se jedná o kroužení nejrychlejších monopostů na světě stále a stále dokola. Nečekejte zásadnější tuning, není to dovoleno a nehledejte ani postupné odemykání aut, legendární vozy rovněž chybí atd. Tuto hru si nejvíce vychutnají opravdoví formuloví nadšenci, právě pro ně je primárně tento titul určený, ovšem F1 24 si dokáže najít cestu i k ostatním, kteří si chtějí zahrát velmi kvalitní závodní hru.