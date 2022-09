Recenze hry F1 Manager 2022. Červená světla zhasla a máme odstartováno

Nová značka v podobě F1 manažeru konečně dorazila. Nenabízí ale úplně vše, co jsme očekávali. I tak se jedná o slušnou porci zábavy pro nadšence.

Co baví Komplexně zpracovaný manažér

Na poměry žánru nadstandardní grafická prezentace

Oficiální licence samozřejmostí

Podrobný tutoriál

Pocit skutečné atmosféry F1 Co vadí Technické zpracování

Někdy prapodivné animace

Některé mechaniky fungují napůl 7 /10 Hodnocení

Vývojáři z Frontier Developments konečně vydali dlouho očekávaný F1 Manager 2022. Novou značku určenou vášnivým fanouškům královny motorsportu, ale nejen těm. Jakožto dlouholetý fanoušek formule 1 jsem se tak s velkou chutí vrhnul do hutné manažerské práce. Některé věci příjemně potěšily, jiné naopak zklamaly.

Drive To Survive

Zájem o F1 jako takovou v posledních letech prudce stoupá. Velkou měrou se na tomto faktu podepsala zejména poutavá, i když trochu teatrální série Netflixu Drive To Survive, která i nepolíbeným přiblížila zákulisí tohoto technicky nejvyspělejšího motorsportu na planetě. Co však na herním trhu dlouhou dobu chybělo, byl specializovaný závodní manažer určený výhradně královně motorsportu. Přece jen Codemastars se soustředí především na závodní stránku svého titulu, manažerské činnosti spojené se správou týmu jdou tak hodně do pozadí, byť i v případě série F1 lze nějaké ty možnosti najít.



Animace obličejů jsou perfektní

V tomto případě vývojáři zachází mnohem dále a především hlouběji, což titul odsouvá z herního mainstreemu na okraj spektra. Přiznejme si to, manažer podobného charakteru je určen spíše pro zaryté fanoušky s hlubšími znalostmi, i když pochopitelně se nejedná o pravidlo.

V základu stojí komplexní, plně licencovaný manažer, který nabízí několik skvěle fungujících mechanik, ale rovněž kupu blbostí

V základu tak stojí komplexní, plně licencovaný manažer, který nabízí několik skvěle fungujících mechanik, ale rovněž kupu nezvládnutých blbostí. Zásadní je přitom zmiňovaná licence, bez které by byl titul naprosto k ničemu. Těšit se tak můžete na aktuální monoposty, jezdecké pole, okruhy, televizní grafiku, znělku, týmový personál apod.



Připravte se na tabulky a kupu textů

F1 Manager 2022 nabízí pouze jeden jediný herní režim, a tím je kariéra. Žádné jednotlivé závody či výzvy, pěkně rovnou dlouholetá kariéra, která naštěstí nekončí po jednom roce, ale lze ji natahovat na desítky let, což je vzhledem ke skautingu, změnám regulí a dlouhodobému vývoji zásadní. Na úvod tak stačí pouze zvolit svojí oblíbenou stáj a šup do tohoto zvráceného kolotoče. Mírným zklamáním je nemožnost vytvoření vlastního týmu. Na druhou stranu jde o oficiální manažer, který kopíruje reálný stav, začlenění další stáje by pravděpodobně rozbíjela celý křehký koncept. Osobně s tím nemám problém a pravděpodobně bych k této volbě ani nesáhl, pro některé hráče, kteří se neztotožní s žádným z týmů, však může jít o problém.

Vítej v týmu

Po otevření první sezony začíná dlouhý a obsáhlý tutoriál, který má za cíl představit hráčům základy všech klíčových mechanik ve hře. První várka informací je skutečně výživná, je však dobře zpracovaná. Celý první závod dostáváte klíčové info o možnostech, které si lze postupně osahat a aplikovat. Hra po prvním závodě postupně předává manažerské žezlo do rukou začínajících šéfů týmů a v tu chvíli se rozjíždí ta pravá zábava. Možností je totiž opravdu hodně a fanoušci formule 1 budou nadšeni.



Závodní prezentace je slušná, ale původně vše vypadalo lépe

Starat se budete o finanční stránku stáje, smlouvy jezdců, zaměstnanců, skauting, budování vlastního zázemí apod. Zkrátka tradiční manažerská činnost. Je nutné se tak připravit na tunu textů a technických informací. Na tyto činnosti však rozhodně nebudete sami. K dispozici jsou vám inženýři, motoráři, šéfové vývojového oddělení či analytici, kteří vás vždy nasměrují. Finální rozhodnutí je už ale na samotných hráčích.



Vrcholem je vždy závodní víkend

Potěšující informací je fakt, že F1 Manager 2022 reflektuje dění ve skutečném světě F1. Výkonnost jezdců a jednotlivých stájí plně koresponduje s realitou, stejně tak jako možnost postupné změny regulí. V průběhu sezony tak bude nutné měnit vývojové strategie v závislosti na rozhodnutí FIA. Tento mechanismus funguje uvěřitelně a dává všem činnostem nepředvídatelný ráz. Nejde však jen o vývoj nového vozu, ale postupné upgrady v průběhu sezony. Tak jako ve skutečné F1, ani zde se nevyplácí usnout na vavřínech a je neustále nutné přinášet nové balíčky. Ty pochopitelně stojí čas, peníze i cenné hodiny v aerodynamickém tunelu.

Skutečný obraz

Tou největší zábavou jsou jednotlivé závodní víkendy zahrnující volné tréninky, kvalifikaci a samotný závod, popřípadě sprinty na vybraných okruzích. Tak jako v reálu, i zde je důležitá pečlivá příprava, vyzkoušení mnoha konfigurací a po diskusích s jezdci také vybalancování monopostu. Klíčové je rovněž určení správné strategie pro závod, který je pochopitelně vždy vrcholem F1 Manager 2022.



Během závodu lze zastavit čas či ho zrychlovat

Z videí před vydáním jsme viděli ohromující záběry, které konkurovaly sérii od Codemasters. Bohužel musíme vás zklamat. Vývojáři z Frontier Developments sice zapracovali na obličejích jezdců, které jsou mimochodem fenomenální, bohužel samotné závody v reálném čase jsou úplně někde jinde. Otřesné animace, rozmazané textury, prázdnota na tratích apod. Vozy po trati prapodivně plavou, jezdci předvádějí nezvyklé škubavé pohyby.

To je skutečný obraz grafické stránky tohoto manažeru. Mimo několik pěkně zvládnutých momentů jde o opravdové zklamání. Stále však musíme mít na paměti, že jde o manažer a s přihlédnutím k této skutečnosti lze přimhouřit oko. Před vydáním ale vše vypadalo naprosto jinak. I tak jde ale o určitý nadstandard v rámci žánru. Vše se mohli klidně odehrávat pouze na mapě okruhu.



Některé animace působí děsivě

Velké výtky však směřují k průběhům jednotlivých závodů. Je třeba si uvědomit, že závodními víkendy budete trávit většinu času, i když pochopitelně lze využívat zrychlení a vše si lze odpracovat během několika minut. Osobně jsem zvolil, alespoň pro začátek, reálnou časomíru, a to ve všech trénincích, kvalifikaci i v závodě. To mi však dalo poodhalit mnoha nedostatkům.

Kde je problém

Prvním velkým problémem je zpracování trafficu (provozu) na trati. Ano, ten bývá problémem i v reálu, ale v tomto případě se díky tupé umělé inteligenci jedná o šikanu. Jezdi v inlapu i outlapu jezdí v ideální stopě a nejeví žádné známky snahy o uvolnění dráhy jezdcům v rychlém kole. Což je zejména v kvalifikaci vzhledem k časovému limitu i alokaci pneumatik docela problém. Děje se to stále a dokola. Problémem je i samotná práce s pneumatikami, která nedostatečně odráží reálné chování. V praxi tak lze na bílé nejtvrdší sadě dojíždět jezdce na nové červené, což je ve většině případů nesmysl. Celkově jsem z podání problematiky pneumatik hodně zklamaný.



Přepínat lze mezi jezdci i kamerami

Problémem během závodů je i zpracování systému DRS, které je v tomto případě skutečně hodně OP. V praxi tak budete svědky neustálého předjíždění tam a zpátky, a to několikrát během okruhu. Nepomůže ani systém ERS, ani zvýšení průtoku paliva, zkrátka nic. Vozy se tak během závodů neustále předjíždějí tam a zpátky, trhnout se z DRS zóny je mnohdy nemožné ani za cenu maximálního zatlačení na pneumatiky.

Bohužel možností pro strategii jako takovou tolik není

Závody jsou tak sice napínavé a neustále se něco děje, ten pocit ze skutečně dobře zvolené strategie není tak autentický, jak bychom očekávali. Jezdcům lze dávat základní příkazy týkající se správy pneumatik, určování průtoku paliva či využívání systému ERS. Mimo to lze pochopitelně sledovat ohromné množství dat, mezičasy, telemetrii apod. Bohužel možností pro strategii jako takovou až tolik není. Zklamáním je např. chybějící možnost nastavení mapování motoru, které by mělo návaznost na jeho životnost. Překvapující také je, že hra nereflektuje závodění ve špinavém vzduchu či nedávný evergreen v podobě aerodynamického fenoménu porpoisingu neboli pohupování. Malou náplastí na výsledném pocitu je alespoň zpracování týmového rádia, během kterého lze slyšet skutečné hlasy závodních inženýrů i jezdců.



Závody jsou napínavé a nepředvídatelné

Tím nejzásadnějším nedostatkem hry je ale její technický stav, který je naprosto otřesný. Několikrát se mi stalo, že ovladač přestal reagovat na jakékoli povely, což je vzhledem ke skutečnosti, že během závodu nelze ukládat hodně frustrující. Tato situace tak vždy vedla k restartu celé hry a novému startu závodu. Výjimečné nejsou ani občasné pády hry či zamrznutí. Jedním slovem katastrofa, na které je nutné zapracovat, a to hodně rychle. Alespoň tedy na recenzované verzi pro Xbox.



Výkonnost týmů a jezdců je ve shodě s realitou

Výsledné pocity jsou tak spíše rozpačité. Jako fanoušek F1 jsem se vážně hodně těšil, uspokojen jsem byl ale jen na půl. Hra nabízí velké množství možností a manažerských aktivit, ne všechny však fungují tak, jak by měly. Mnoho dobrých nápadů vyznívá v celkovém kontextu polovičně a nedotaženě. Navíc se tak nějak obávám brzkého stereotypu. Rozhodně je ale na čem stavět a F1 Manager 2022 poskytuje dobrý základ, ne však precizně zpracovaný. Nasajete sice tu elektrizující atmosféru a přiučíte se mnohým novým věcem, často však zůstanete zírat s otevřenou pusou, jak vlastně mohli vývojáři tohle dopustit.