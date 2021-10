Recenze hry Far Cry 6. Psychopatický padouch počtvrté

Co baví Charismatický záporák

Výborná akce

Obří herní svět

Bohaté možnosti customizace Co vadí Žádný posun v sérii

Spoustu stereotypních misí

Občasné grafické bugy 7 /10 Hodnocení

Série Far Cry je tu s námi už pěkně dlouhou dobu a až na výjimky si napříč roky udržuje tak nějak stejnou laťku kvality a vlastně i svým způsobem familiárnosti. Po skvostném třetím dílu si Ubisoft uvědomil, co funguje a začal na stejné struktuře stavět i všechny další díly. Z jedné strany je to rozhodně dobré, proč měnit něco co funguje? Ze strany druhé to ale znamená, že je teď série jeden nekončící maratón.

Far Cry 5: víra je křehká věc (recenze)

I šestý díl je na tom naprosto stejně. Po několika maniakálních padouších tu máme dalšího, který má tentokrát ještě větší ambice a rozhodně i větší charisma (Giancarlo Esposito se pro roli zloduchů zkrátka narodil), opět jsme uvrženi do víru povstaleckých válek a snahy svrhnout diktátora a osvobodit lid. Opět se budeme proplétat pestrým světem, střílet vojáky a kupit si stále impozantnější arzenál zbraní. Neviděl jsem to už někde?

De regreso a los trópicos

Po himalájských průsmycích a americkém venkově se zase pro jednou vydáváme do více tropického pásma, konkrétně na karibský ostrov Yara, který rozhodně nezapře inspiraci Kubou. A to nejen podnebím a kulturou, ale především diktátorem Antónem Castillo (Giancarlo Esposito), který vládne ostrovu železnou pěstí a má absolutní kontrolu nad obyvateli, drogovým byznysem i dalšími aspekty místního života. Jak už to tak ale bývá, kde je diktatura, tam je i odboj, kterého se zhostí nová postava Dani Rojas, bývalá členka vojenských složek Yary a nový přírůstek místních partyzánů.



Většina misí se točí kolem stále agresivnějšího bojů s diktátorovými vojsky

Na rozdíl od pátého dílu si tu hráč nevytvoří postavu vlastní, nýbrž dostane do rukou již zajetou a jediné, co si lze vybrat je pohlaví hrdiny. S postavou pak projdete celým příběhem a konečně si lze kompletní kampaň užít v kooperaci s kamarádem, a to se vším všudy. Vzhledem k velmi otevřené povaze příběhu i herního světa samotného je to opět obrovské pískoviště na solidní vyblbnutí a právě to je jedním ze základních pilířů hratelnosti a zábavy jako takové. Možností je totiž spousta a házení klacků do kol Castillovy armády je jen třešničkou na dortu.



Ostrov je opět naplněn až po okraj všemožnou akcí

Recenzovat novinku je z hlediska hratelnosti extrémně jednoduché, jelikož jako by z oka vypadla posledním třem hrám série. Opět je tu obří svět k prozkoumání, rozdělený do různých regionů, každý se svým vlastním vůdcem, přírodními úkazy a výzvami. Hráč musí pomalu ale jistě podmanit všechny na svou stranu a ve finále svést boj i s diktátorem a jeho synem samotným. Příběh rozhodně není tak černobílý, jak se může na první pohled zdát, žádná velká překvapení tu však nečekejte. Tohle je klasický Ubisoft.

Od mise k misi

Pochopení šestého dílu potrvá pár minut. Pokud máte rádi herní strukturu série Far Cry, zamilujete si i ten nejnovější. Far Cry 6 je opět ukázkovým příkladem "checklist gamingu", tedy když máte mapu doslova zavalenou všemožnými nepovinnými úkoly, výzvami, questy a radovánkami na zkrácení volné chvíle a je víceméně jen na hráči, do čeho se pustí a kdy. Na jednu stranu to dává solidní možnosti na vyblbnutí, na stranu druhou příběh neumí dostatečně zaujmout, jelikož není tak dynamický a soustředěný. Ať už se věci mají jakkoliv, o zábavu je na Yaře postaráno.



Během akce si můžete přivlastnit celou řadu zbraní

Budete poznávat nové členy odboje, plnit nebezpečný výlezy do nepřátelského území, budete sabotovat komunikace, krást zásoby a vozidla armády, rozšiřovat svůj vliv, lovit a obohacovat si svůj arzenál smrtících nástrojů. Všechno je tu tentokrát propojené a customizace je tu opravdu vyčerpávající. Vylepšit můžete opravdu vše, od postavy a oblečení, které dává jednotlivé perky a výhody, až po zbraně a vozidla. Nejlepší na herní struktuře je, že každé vaše vyblbnutí má smysl a otevírá další možnosti v customizaci, takže nikdy neděláte nic zbytečně, což je velké plus. Neustále si něco odemykáte a jste motivovaní postupovat vpřed.

Nejlepší na herní struktuře je, že každé vaše vyblbnutí má smysl a otevírá další možnosti v customizaci

Pochválit musím zbraně jako takové. V pátém dílu jich totiž bylo šeredně málo a často se opakovaly. V dílu šestém je nejen spousta různorodých zbraní, ale každou lze dle svého vylepšit a upravit, takže si vytvoříte arzenál, který přesně sedne vašemu stylu hraní. Kromě toho všeho vás ještě odboj zásobuje unikátními zbraněmi, vytvořenými "na koleni". Může jít o hřebíkomet, jedovatý plamenomet a celou řadu dalších, takže nikdy není nouze o zajímavé nástroje na zabíjení. Ultimátním pomocníkem je pak speciální batoh, který se dělí na několik kategorií. Může to být raketový batoh, plamenomet nebo EMP výboj. Chvíli trvá, než se nabije, ale pak můžete napáchat solidní paseku.



Uživatelské rozhraní je jednoduché a přehledné

Ruku v ruce s arzenálem jdou i domácí mazlíčci, resp. pomocníci, kteří vás nikdy nenechají ve štychu. Zde opět moc velké rozdíly oproti předchozímu dílu nečekejte, psy, aligátoři a členové odboje vám vždy pomohou v akci a můžete je jednoduše komandovat. Také mají speciální schopnosti, které vám mohou ulehčit některé mise, v každém případě však jde spíše o bonus a kolikrát jsem se obešel i zcela bez jejich pomoci.

Pochválit musím absenci klasického multiplayeru. Tvůrci se protentokrát zcela soustředili na singleplayerový a kooperační zážitek, což je rozhodně znát a osobně tento odklon vítám. Editor úrovní a multiplayer mě u dřívějších dílů rozhodně bavil, díky jejich absenci však působí hra mnohem celistvěji a smysluplněji, s mnohem větším důrazem právě na singleplayerový zážitek.

Podzimní výlet do tepla

Z grafického hlediska je Far Cry 6 krásným výletem do tropického ráje, který ale kvůli vydání na obě generace konzolí nevyužívá zcela svého potenciálu. Stopa Ubisoftu je tu vidět na každém kroku. To znamená, že se můžete těšit na neuvěřitelně detailní herní svět, který je radost prozkoumávat a objevovat. Různé regiony nabízí vždy lehce odlišný zážitek, od savan po bažiny až po lesy a džungle, svět je prošpikovaný zajímavostmi a turistickými místy i nebezpečnými přírodními úkazy.



Průzkum je nápaditý a akce je tu na sto způsobů

Postupný pokrok je vidět také v kvalitě textur a částicových efektech, které jsou na mnohem vyšší úrovni, než v předchozím dílu. I zde ale hra trochu paradoxně kombinuje krásné grafické detaily se zastaralými animacemi, občas prkennými výrazy obličejů a hodně slabou umělou inteligencí, na což jsme si už tak nějak zvykli. To samé platí i o občasném blbnutí a prolínání textur či kostrbatém pohybu postav. Je to zkrátka Ubisoft.

Naopak potěšil špičkový a výborně tematicky sladěný soundtrack, stejně jako prvotřídní dabing a herecké výkony v čele se skvělým Giancarlo Espositem. V tom bylo studio vždy na špici.