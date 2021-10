Recenze hry FIFA 22. Fotbal nové generace

Co baví Systém HyperMotion

Mnohem fotbalovější pojetí

Organizovaná obrana

Menší důraz na kličkování

Větší důraz na všechny statistiky Co vadí Minimum změn v kariéře

Nepoměr úspěšnosti střel z dálky a z vápna

Opravdový posun pouze na next-genu 9 /10 Hodnocení

S novou fotbalovou sezónou je tu jako vždy i nový ročník série FIFA. V pořadí již druhý, který vyjde v next-gen verzi, ale rozdíl mezi nimi je markantní. Tentokrát se totiž naprosto bezesporu vývojáři již zaměřil na novou generaci a zážitek na ní to opravdu posunulo kupředu. Stane se nám tak po dlouhých letech, že můžeme mít z nové fify opravdu radost?

Kariéra na druhé koleji

Ačkoliv je kariérní režim stále důležitou složkou ve hrách FIFA, rozhodně už není tím největším pilířem a vidět je to i na tom, že si ji mohou dovolit autoři nechat takřka beze změn v novém ročníku. Nutno ovšem podotknout, že k onomu pokroku došlo minulý rok a rozhodně tak není na místě EA nějak hanit za to, že letos stála kariéra při rozdávání inovací spíše ve frontě na záchodky, zatímco jiné režimy čekaly, co si od vývojářů odnesou.



Next-gen verze hry zvládá skvěle nejen tváře, ale také vlasy světových hvězd

Je to tedy poměrně jednoduché. Pokud hrajete kariéru a baví vás, bude vás bavit i letos. Po vzoru loňska můžete konečně ovlivňovat simulované zápasy v celém jejich průběhu, což je pro mě osobně klíčový prvek. Hrát totiž všechny zápasy kariérního režimu dokáže být poměrně ubíjející, a navíc v tom tak rychle nevidíte posun svých svěřenců. Nejlepší mi tak přijde kombinace obou možností, kdy si při své cestě sezónou prostě zahrajete významné zápasy, na které máte chuť a zbytek necháte na umělé inteligenci, s tím, že na jejich průběh máte vliv, a i tak vás tím pádem udržují v pocitu, že jste trenérem týmu, a ne jenom přihlížejícím fandou na tribuně, který s děním na hřišti po úvodním hvizdu už nic neudělá.

Pokud hrajete kariéru a baví vás, bude vás bavit i letos

Změnou ovšem neprošly ani prvky, které by si ji dost možná zasloužily. Především systém morálky a zápasové praxe totiž je dost povrchní, a ačkoliv je v sérii již zavedený, stále je ve hře vlastně jenom na oko. Každá diskuse s hráči i médii vám dá pár možností a každá je navíc označená symbolem, který dává jasně najevo i reakci, které se dočkáte. Ve finále tak máte jenom možnost své hráče neustále chválit a udržovat své je vysmáté jako účastníky marihuanového dýchánku, nebo na ně být opravdu hnusný a snížit jim morálku. Žádná střední cesta, kde hráči slušně vysvětlíte, že jeho požadavky neodpovídají realitě, nebo že již není základním stavebním kamenem vaší sestavy, prostě není.



Před zahájením důležitých zápasů si vychutnáte záběry z příjezdu týmů i fanoušků

Systém zápasové praxe zase vašim hráčům může propůjčit poměrně pěkný bonus k jejich základnímu hodnocení, a především pokud zrovna vytahujete do A týmu nějakého mladíčka, který má být hvězdou vaší další generace, rozhodně vám tento prvek hodně pomůže. Proč ale dostáváte zápasovou praxi i za tréninky a radši tréninkem nezlepšujete konkrétní dovednosti hráčů, to mi zůstává záhadou. Když hráč dva měsíce nehrál ostrý zápas v reálném fotbalu, nechodil snad na tréninky? Jasně že chodil, ale pak se neustále řeší právě to, že mu chybí zápasová praxe. Protože jak už sám název napovídá, získá ji ze zápasů.

Bez větších změn zůstávají také různá vyjednávání o transferech a dalších manažerských rozhodnutích. Se svými protějšky se tak můžete sejít v kanceláři, na večeři a podobně, abyste spolu projednali, co máte na srdci. Filmečky i tiskovky však zůstávají bez dabingu a musíte se tak spolehnout pouze na titulky, což výrazně ubírá autenticitě. Celkově si kariéra rozhodně nevede špatně, už loni jsem z ní měl docela radost a letos je to vlastně totéž, což prostě nemusí vůbec mrzet. Pokud bych ale hrál jenom kariéru, nejspíš bych si kvůli ní novou fifu nekoupil (a rozhodně bych si ji nekoupil na staré genraci konzolí, nebo PC).

Ultimate Team se změnil… akorát že vůbec

FIFA Ultimate Team je už pravidelně nejdůležitější složkou série FIFA. Funguje v podstatě jako live service, přináší neustále nový obsah a těží z mikrotransakcí tak moc, že EA vydělává více peněz než samotné prodeje hry. Není tedy divu, že se musí každý rok vývojáři pořádně zamyslet, aby přišli s něčím, co v tomto režimu dá hráčům pocit, že hrají novou hru.



Boje na hřišti vypadají opravdu skvěle, svého obličeje se dočkal třeba i Souček

Letos se nepřidávají žádné významné novinky. Vesměs došlo pouze ke změnám systému postupu Division Rivals, kde budete hrát každou sezónu po týdnech o co nejlepší odměny a bojovat o vstup do víkendové ligy. Z vyšších divizí již nemůžete padat, jak tomu bylo dříve a pokud se tak někam dostanete, máte jistotu, že v daném ranku už zůstanete. Změnou prošel i systém odměn, který vám nabídne nové předměty i za postup do víkendové ligy nebo za sezónní výkon. Postup do víkendové ligy je ale podstatně nejistější. Vrátilo se totiž „play-off“, které dříve probíhalo formou turnaje. Jedna prohra a jste venku. Nyní prostě musíte vyhrát pět zápasů z devíti a postup do víkendovky je váš. Podmínit vstup do nejdůležitější soutěže ale dost rozevírá nůžky mezi hráči, kteří se do hry teprve dostávají a těmi, kteří již jsou v plné výbavě, co se týmu i dovedností týče. Podle mě nejde o úplně šťastné rozhodnutí.

Ve hře také zůstaly náhledové balíčky. Sice jde pouze o balíčky ze základní nabídky, takže na promo loot boxy zapomeňte, ale aspoň můžete jednou denně vyzkoušet štěstí a hra vás tak víc táhne k tomu, abyste ji denně zapnuli. Celkově je samozřejmě FUT stále prošpikované mikrotransakcemi skrz na skrz, ale postavit obstojný tým lze i bez nich. Změny v Ultimate Teamu tedy nejsou vyloženě zásadní, ale proč také měnit to, co tak dobře funguje.



Minihry Volta Arcade dokáží bavit, když jsou zrovna dostupné

Takovými sekundárními režimy, které stojí někde opodál u postranní čáry jsou potom již klasicky běžné sezóny, pro kluby a také Volta. Pro kluby a sezóny zůstávají takové, jako vždy. Volta se oprostila od snahy o nějakou příběhovou linku a prostě vás zavede do světa pouličního fotbálku na malém hřišti, kde budete hrát proti ostatním hráčům. Novinkou jsou především minihry arcade, které na první pohled vypadaly poměrně lákavě. Z nějakého důvodu mi ale byly dostupné jenom jednou z opravdu velké porce testovacích hodin a já bohužel nepochopil proč. Nejdřív mi hra psala, že budou dostupné za dvacet hodin. Po dvaceti hodinách tam opravdu byly, já si je zahrál a druhý den byly zase fuč. Jestli chtěli vývojáři na tohle nalákat hráče do Volty, asi by bylo lepší, kdyby novinka byla dostupná hned a pořád.

Fotbal nové generace... opravdu

Kde ale nová FIFA opravdu boduje je next-gen a jeho hratelnost. Po dlouhých letech se setkáváme s tím, že FIFA přináší mnohem fotbalovější zážitek a citelný posun. Přináší opravdový next-gen pocit a dostává sérii o pořádný kus dopředu. Už jsem tomu ani nechtěl věřit, po letech, kdy série více méně přešlapovala na místě a jenom doufala, že hráče uchlácholí vylepšováním dojné krávy v podobě FIFA Ultimate Teamu, režimem Volta a drobnými posuny v hratelnosti.



Graficky zanedbaní už nejsou ani trenéři

Letos jsme se ale skutečně dostali k tomu, že zažíváme fotbal nové generace. FIFA se drasticky změnila a po stránce hratelnosti je to naprosto nová, lepší hra. Pohyb hráčů je mnohem uvěřitelnější a je daleko složitější udržet neustálou kontrolu nad míčem. Každá chybička vás může stát ztracený balón, tlak na hráče má mnohem větší vliv na jeho ovládání a musíte míč co nejdříve posílat od nohy. Ve stylu hraní z posledních let opravdu nezůstal kámen na kameni, a i když dobře použitá klička stále může být účinnou zbraní, už to rozhodně nebude řetězení pěti kliček za sebe jako kdybyste se snažili spíše o cirkusové kousky než hraní fotbalu. Ne, letos budete opravdu muset zapojit svoji fotbalovou mysl s individuálními dovednostmi na balónu.

Ve stylu hraní z posledních let opravdu nezůstal kámen na kameni, a i když dobře použitá klička stále může být účinnou zbraní, už to rozhodně nebude řetězení pěti kliček za sebe

Ačkoliv kombinace pohyblivého hráče s vysokou rychlostí a dobrými dovednostmi na balónu je i nadále králem všech atributů, letos se dá mnohem více sázet i na hromotluky typu Haalanda, kteří mohou rozhodovat zápasy s využitím svojí mohutné postavy. Celkově se poměrně dobře podařilo vybalancovat dovednosti tak, aby z nich byl cítit opět větší vliv, ale hlavně ani slabší hráči už nepředvádějí to, že jsou takřka nehratelní.



Simulátor v kariéře vám umožní držet opratě zápasu i když sami nehrajete

Obrovskou vzpruhou prošli především obránci, jejichž pohyb po hřišti působí mnohem organizovaněji a více jim pomáhá i zbytek týmu, takže defenziva bývá poměrně kompaktní a útočníci to letos mají o poznání těžší. Na tom mají svoji zásluhu ovšem i gólmani, kteří jsou až příliš dobří v situacích na blízko a nejefektivnější cestou ke gólu se tak stává střílení zpoza vápna s přispěním mechaniky časované střely, kterou letošní ročník učinil po letech opět použitelnou. Naproti tomu, pokud se rádi kombinací dostáváte do vápna a vypracujete každý gól až do kuchyně, budou vás gólmani neskutečně trápit a z tutovek dělat šance u kterých se soupeř ani nezapotí. Tento neduh má ale napravovat hned následující patch, a ačkoliv obecně patche od EA beru s rezervou, věřím že v tomto ohledu nejpalčivější problém hry vyřeší.

Za pochvalu stojí i systém Hyper Motion, kterému jsem upřímně příliš nevěřil. Každý rok před vydáním přijde EA totiž s nějakou skvělou vychytávkou, která má zážitek posunout na novou úroveň, ale ne vždy je to pravda. Letos se ale hráči opravdu hýbou přirozeněji a je to znát nejen při pohledu ale i při hraní samotném. Pro hráče je mnohem obtížnější bez problémů kontrolovat balón za každé situace, každé předkopnutí navíc může znamenat ztrátu a obecně musíte zase o něco více dávat pozor na to, co zrovna s balónem uděláte. Daleko víc se projevují i defenzivní dovednosti, ale většinou pouze v pozitivním směru. Horší obránce už nebude kupit jednu chybu za druhou. Ten lepší ale udělá něco navíc.

Každoroční klasika

Po grafické stránce samozřejmě nelze čekat nějaký zásadní posun, protože už loňská FIFA pro next-gen přinesla pořádný rozdíl. Jednotlivé pramínky vlasů, celkově lepší detaily a další drobnosti, které výrazně pomohly vizuálnímu zážitku při detailních záběrech. Co ale také pocítíte je mnohem hladší běh hry a v této kombinaci tak zážitek oproti old-genu opět výrazně roste. Co se týče autenticity různých zápasů a lig se jako vždy drží FIFA svého standardu a přináší grafiky různých soutěží se vším všudy, snaží se přidávat i zobrazování statistik a přiblížit tak zážitek reálnému fotbalu. Jediné co se v tomto ohledu dá vytknout je snad to, že kvůli konkurenčnímu boji s Konami se musí FIFA obejít bez některých velkoklubů jako je například Juventus Turín, ale nahrazeny jsou pouze klubové symboly a název týmu, takže se všemi hvězdami si i nadále zahrajete.