Recenze hry Fire Emblem Engage. Dračí strategie s parádními bitvami a až příliš nezajímavým příběhem

Už je to přes 3 roky, co nás série Fire Emblem vzala na velké strategické dobrodružství. Engage přináší nový svět, nové mechaniky, ale nějak se zapomnělo na poutavý příběh se zajímavými postavami.

Co baví Propracované bitvy

Rozmanitost tříd

Engage mechanika Co vadí Nezajímavé postavy

Žádná variabilita v příběhu

Upozadění vztahů a vedlejších aktivit

Nepoužitelná automatická výbava 6 /10 Hodnocení

Tahová strategie pro Nintendo Switch ● Cena: 1 500 Kč ● Singleplayer ● Věkové omezení: 12+ ● Bez oficiální češtiny

Nemusí se to zdát, ale Fire Emblem patří mezi největší exkluzivity Nintenda, i když s velikány jako je Mario nebo Zelda se moc poměřovat nemůže. Důvod je jasný. Strategie nepatří mezi nejpopulárnější žánry. Tahle série se ale snaží do taktických bitev neustále přidávat něco navíc, aby působila stále svěže. Podařilo se to na 3DS, vyšlo to i s Three Houses, což je předchozí přírůstek. Nyní tady máme Engage, který je v mých očích malým krokem zpět místo toho, aby sérii posunul dopředu. Nebudu ale předbíhat, pojďme na to pěkně popořadě

Na draka s drakem

Stejně jako u minulých dílů platí, že i Engage je samostatný příběh, takže nemusíte znát nic ze série Fire Emblem a vše pochopíte bez problému. Vydáváme se do říše Elyos, která byla před tisícovkou let ve válce proti padlému drakovi. Čtveřice království se spojila s legendárními hrdiny, aby tuto hrozbu zažehnali. Draka se jim podařilo zapečetit, ale řešení to není permanentní. Nyní síla pečetě zeslábla, a tak je potřeba dát opět hrdiny dohromady a zabránit vzestupu pradávného nepřítele.

My se chopíme role nebeského draka v lidské podobě, který se shodou okolností také nyní probouzí z dlouhého spánku. Hlavním úkolem je shromáždit 12 prstenů, ve kterých se ukrývá síla Emblémů, což jsou pradávní hrdinové. O tom je vesměs celá hra. Putujete mezi královstvími, snažíte se najít prsteny a bojujete proti silám zla. Aby to ale nebylo tak jednoduché, občas se něco zvrtne. Problém je ale v tom, že to celé není moc záživné.

Nevyhnu se srovnávání s Three Houses, protože ty jsou v mé paměti ze série nejživější. V tamní škole mě kromě taktických soubojů bavilo seznamování se s postavami, plnění vedlejších aktivit a rozvíjení vztahů. V Engage mě ale nic takového nechytlo. Začalo to už u samotného nebeského draka. Tak otravného hlavního hrdinu jsem ve hře neviděl už dlouhou dobu. Po tom, co si nemůže vzpomenout na nic z minulosti, chápu, že nebude okamžitě bystrý ve všech směrech, ale on se chová naivně a předvídatelně celou hru. Ještě výraznějším mínusem je pro mě to, že v příběhu není žádné rozhodování, kterým by hráč mohl změnit plynutí děje. Je to velká změna oproti Three Houses, kde jen výběr koleje znamenal velké odlišnosti.

„Tak otravného hlavního hrdinu jsem ve hře neviděl už dlouhou dobu.“

Nezabodovali ani další postavy, na které během cest narazíte. Jsou to většinou stereotypy, které uvidíte v každém druhém anime. Princ snažící se být za hrdinu, nezlomný vladař s dobrým srdce, potrhlá princezna s velkou silou a tak dále. Jsou tady sice zajímavější společníci, ale jelikož se jedná jen o vedlejší postavy, do hlavního příběhu nijak nezasahují a jsou pouhým pěšákem ve vaší armádě. Three Houses přitom zvládalo vyprávět příběhy všech žáků vámi vybrané koleje bez problému. O dost znatelnější nevýraznost je pak vidět u společníků, kteří se k vám přidají skrz Paralogy, což jsou vedlejší mise. Pokud se jim sami nebudete přímo věnovat, jako by neexistovali.

Do boje s chladnou hlavou

Když ale odhlédnu od zbytku, strategické souboje stále patří mezi to nejlepší, co v tomto žánru můžete najít. Čekají vás desítky bitev, ve kterých máte různé cíle a záleží na vašem umu, jestli se jejich konce dožijí všichni účastníci. Ani tentokrát na začátku hry nechybí možnost výběru z normální a klasické obtížnosti. Klasickou bych doporučil jen těm, kterým nevadí dlouze hloubat nad každým tahem. Pokud vám totiž zemře některý člen party, už ho po zbytek hry neuvidíte. Na normální obtížnost se po bitvě opět vrátí do vaší sestavy.

Kromě příběhových misí a paralogů se můžete také pustit do skirmishů. Ideální cesta, jak své jednotky udělat silnější. Po každé příběhové misi se na mapě náhodně objeví nové, takže se nemusíte bát, že byste nepovinné bitvy hned vyčerpali. Na druhou stranu si jich ale nemusíte vůbec všímat. I bez nich jde pokračovat v příběhu docela bez problému.

Boje fungují podle základních pravidel. Jednotky s mečem jsou silné proti sekerníkům, sekery proti kopí a kopí proti meči. Princip kámen-nůžky-papír ale funguje jen chvíli, protože s každou novou třídou se boj komplikuje. Hned od začátku máte v partě mága a mnicha, kteří už tak zvládnou bojem pěkně zamávat. Každá třída má svoje slabé a silné stránky, takže je musíte dobře využívat, pokud chcete v boji uspět. Jen těžko si je ale zapamatujete všechny, protože jich je opravdu hodně. Od základních rytířů a kouzelníků se dostanete třeba k tanečníkovi. Po dosažení 10. úrovně se navíc každá třída může vylepšit na pokročilou úroveň, čímž vaši hrdinové opět posílí a získají nové možnosti.

Velkou novinkou v tomto díle je mechanika engage. Členy své party můžete vybavit prsteny legendárních hrdinů a povolat si jejich sílu z dávné minulosti. I v běžném stavu jim propůjčí pár bonusů, ale tím hlavním je spojení obou postav, díky kterému se na další 3 kola stanou znatelně silnější. Po spojení mohou provést engage útoky, přičemž každý z 12 hrdinů má úplně jiný. Většinou jsou to opravdu silné techniky, které mohou při správném použití obrátit průběh bitvy. Nevyplatí se je vyplácat na běžné nepřátele.

Nepřítelem se občas stává i samo bojiště. Jeho části mohou pokrývat negativní aury nebo překážky, kterým se musíte vyhnout, což přidává nutnost přemýšlet nad dalším postupem. Některé třídy se ale umí i s tímhle vypořádat a vyčistit cestu, takže není od věci před startem bitvy promyslet složení vaší party. Nikdy totiž nemáte možnost vyslat do akce všechny své bojovníky.

„Když budete připojeni k internetu, určitě narazíte i na světélkující políčka. To je součást zdejšího asynchronního multiplayeru.“

Když budete připojeni k internetu, určitě narazíte i na světélkující políčka. To je součást zdejšího asynchronního multiplayeru. Pokud místo svítí žlutě, znamená to, že tady ostatním hráčům zemřel hrdina. Pokud se na něm některá z vašich postav zastaví, získá zkušenosti navíc. To platí i pro fialová políčka, která značí místa, kde zemřelo hodně nepřátel. Místo zkušeností jen dostanete náhodný předmět. Díky zapojení online funkcí se také před bojem můžete podívat, jaké jednotky na danou misi používají ostatní hráči. Pro inspiraci je to šikovná pomůcka.

Co vám ale při plánování moc nepomůže, je zdejší nástroj pro automatickou výbavu vašich postav. Občas bývá zdlouhavé ručně přiřazovat každému zbraně, léčiva a další věci. Proto jsem tuto funkci ze začátku používal často. Po pár bitvách jsem ale přestal, protože inventář většiny hrdinů byl nabitý zbraněmi a na elixíry a další pomůcky se nějak zapomnělo. Na co mi potom je 5 různých seker, když mého hrdinu od smrti dělí jeden úder?

Nevelkolepá dračí pevnost

Zatímco v Three Houses byl domovem našich hrdinů klášter se školou, tady je to Somniel, pevnost nebeských draků. Po bitvách je vždy na výběr, jestli se chcete vrátit sem nebo rovnou skrz mapu světa vyrazíte na další misi. Somniel se tak stal jen vedlejší záležitostí, i když by to za mě měla být jedna z těch nejdůležitějších částí hry. Navazujete a prohlubujete tady vztahy s dalšími postavami i s hrdiny z prstenů. Není to jen kvůli tomu, abyste je víc poznali, ale s lepšími vztahy získáváte bonusové statistiky.

Můžete investovat do ostatních království, čímž získáte další zdroje a nové možnosti. Třeba si pak můžete k sobě adoptovat zvířata, ze kterých také dostanete suroviny. Prsteny je také potřeba někdy přeleštit, za což vás čekají další bonusy. A pak tady narazíte na drobnosti, jako možnost zacvičit si, abyste dočasně získali statistiky navíc.

Osazenstvo Somnielu se postupně rozšiřuje, ale nikdy jsem neměl potřebu se tam pravidelně vracet a zjišťovat, co je nového. Kromě toho, když mě hra upozornila, že mohu prohloubit další vztahy, jsem se z bitev vracel jen zřídkakdy. Což je škoda, protože na tomto místě se nenápadně ukrývá dost podstatná část hry. Ale vzhledem k tomu, že mi moc postav z Engage nesedlo, ani mě nelákalo se o nich dozvídat víc nebo s nimi trávit čas.