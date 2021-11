Recenze hry F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch. Zvířata v totalitním režimu

Co baví Návyková hratelnost

Propojený svět, který funguje a chcete ho prozkoumat

Měnění zbraně odemyká odlišné styly hratelnosti Co vadí Špatně vybalancovaní nepřátelé

Nudný příběh

Hromada bugů 6 /10 Hodnocení

Pokud nemáte Nintendo Switch, ale nedávno vydaný Metroid Dread ve vás rozvířil chuť na dobrou metroidvanii, možná vás vytáhne F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch. Tento čínský titul vás umístí do totalitního světa, ve kterém jsou humanoidní zvířátka utlačována robotickou armádou. Styl trochu připomínající Biomutant je však temnější a má odlišnou atmosféru.

Kamarádovi v nesnázích je třeba pomoci

Ve příběhu nečekejte propletený svět s hlubokými vztahy jako má například Farma zvířat. F.I.S.T. je mnohem prostší a přímočařejší. Ačkoli jsou humanoidní zvířátka žijící společně tématem spíše pro pohádku pro děti, ve F.I.S.T. jsou utlačována a namísto živých barev čekejte temnější a upjatější atmosféru. Hlavním hrdinou je králík Rayton, bývalé letecké eso, který svou zbraň na nějakou dobu odložil.



Ve hře jste v totalitním režimu, kde jsou utlačováni chlupatí občané (ne, nejste v Polsku)

Důvodem návratu k profesi se stane únos jeho kamaráda medvěda. Cílem se tedy stane dostat se do vězení, zachránit ho a… no nechci víc prozrazovat, ale v herním světě je potřeba udělat více věcí. Obávám se však, že narativní stránka mě vůbec nezaujala, jelikož příběh není nijak zvlášť zajímavý a jeho prezentace není nejlepší. Hra sice obsahuje i nejrůznější přídavné texty, ale vše je tak banální, že to působí spíše hloupě. Ostatně potkáte tu i cosi jako Kung Fu mistra, aby nějaký ten stereotyp nechyběl.

Hra má velký propojený svět, který má však mnohé lokace uzavřené a postupně odemykáte schopnosti, které vás tam dostanou

Samotný herní svět je docela zajímavý. Hra je žánrově metroidvania. Znamená to, že máte velký propojený svět, který má však mnohé lokace uzavřené a postupně odemykáte schopnosti, které vás tam dostanou. V případě Raytona se vše točí kolem jeho gigantické robotické paže, která postupně vedle velké pěsti získá modifikaci vrtáku a biče.



Železná paže se stane skvělým nástrojem s mnoha možnostmi

Průzkum vás všeobecně bude bavit. Lokace jsou zajímavé a propojení funguje. V herním světě se přesto snadno ztratíte a naprostou nutností se pro vás stane používání mapy. Časem samozřejmě odemkne rychlé cestování, jelikož cesta z místa na místo bude trvat moc dlouho. Jejich lokace je bohužel docela stupidní a často se jedná o pořádnou zacházku.

Poznejte svět železnou pěstí

Hratelnost se snaží být jednoduchou a postupně rozšiřovat vaše možnosti. Naprostým základem jsou dva údery a rychlý úhyb, ale díky odlišným pěstím a postupně se odemykajícím kombům se může váš herní styl velmi změnit. Železná paže má díky modifikacím tři odlišné zbraně, které výrazně ovlivní váš herní styl. Vrták má spíše pomalé a intenzivní útoky, zatímco pěst rychle mlátí a může nepřátele i vrhat.



Ve hře strávíte většinu času bojem, ale občas vás potrápí i logické hádanky, skákací pasáže nebo i stealth mise

Váš boj je doprovázen speciálními předměty. Jedná se například o léčivou lahvičku, obranné nunčaky nebo bambitku. Jejichž použití závisí na bodech HP a SP. Léčivá lahvička je použitelná pouze, když máte jeden HP a nunčaky, když máte jeden SP. S jejích používáním musíte být opatrní a správné načasování je klíčem k úspěchu. Průzkumné duše budou mít výhodu, jelikož je mapa protkaná tajnými místnostmi, které vás budou těmito surovinami často zásobovat.

Železná paže má díky modifikacím tři odlišné zbraně, které výrazně ovlivní váš herní styl

Alfou a omegou jsou samozřejmě nepřátelé. Velkým bonusem je, že jich tu máte mnoho druhů a úprava herního stylu je rozhodně třeba. Velkým mínusem je nevyváženost a umělá inteligence. Robotičtí nepřátelé jsou asi tak chytří jako slepice po operaci mozku. Nějak poznají, že jste vedle nich, každopádně jejich jedinou strategií je zběsilý agresivní útok. Nepřátelé často nepoznají, že jste nad nimi a nemohou vás trefit a mnohdy jsem se rozesmál, když agresivně praštili do zdi.



Hra světla a stínu je velmi povedená, ale obecně je grafika spíše podprůměrná

To však neznamená, že by boj byl snadný. Vývojáři si s vyvážeností hlavu asi moc nelámali a někteří nepřátelé (zvláště v děsivých kombinacích) dokážou velmi potrápit. Některé části hry jsem vyloženě proběhl, jelikož jsem nepřátelům moc neubral, oni mě hodně a bylo jich tolik, že by mě byli schopni umlátit čepicemi.

F.I.S.T. a chytré využití ray tracingu s DLSS I když hra nepůsobí na první pohled jako titul, u kterého byste čekali bohatou implementaci nejnovějších technologií Nvidia, opak je pravdou. Do hry se totiž podařilo dostat jak ray tracing, tak technologie DLSS a Reflex, které jsou v tomto případě ještě důležitější. Frenetická akce jako F.I.S.T. si totiž pořádný boost snímků vyloženě žádá. Zvětšit video Zatímco DLSS 2.0 a Reflex ve hře zaručí vysoké snímky bez ztráty kvality a především minimální latenci, takže akce je svižná a pěkně odsejpá, nejvíce nás zaujalo využití ray tracingu. Titul totiž není zrovna výstavní skříní této technologie, plošinovka ukazuje realistické odrazy a odlesky jen minimálně, jeho největší dopad tedy pocítíte hlavně v pozadí scény a její interakce s cestou v popředí. Jak si můžete všimnout, F.I.S.T. má neuvěřitelně detailů a komplexní pozadí, kde často narazíte na celou řadu osvětlených předmětů, které mezi sebou interagují, a samozřejmě lesklých ploch, které se napojují na popředí, ve kterém se pohybuje vaše postava. Díky tomu vzniká velmi uvěřitelný pocit celistvosti celého prostředí, i když je vlastně rozděleno na dva samostatné celky - živé pozadí a aktivní popředí. Ray tracing tedy rozhodně dopomáhá mnohem věrohodnějšímu pocitu z herního světa, na kterém atmosféra hry stojí a padá.

Tento problém platí také o bossech. Ti jsou naštěstí zajímaví a ve většině případů jsem si užíval nutnost poznat jejich styl boje a přizpůsobit se tomu. Ačkoli někteří jsou jen silnější obdoby běžných vojáků (občas se objeví i na bojišti), máte zde i originálnější kousky, jako například počítačové jádro s automatickými děly.

Švýcarská rukavice

Neznamená to, že bych si boje neužíval. Je tu jistá návykovost za zabíjením vojáků obří paží. Je tu návykovost za využíváním komb. A co vůbec neomrzí je „exekuce“, tedy dokončení nepřátel heroickým kombem často s bonusem v podobě léčení. Hra není jen o boji, potkáte tu také skákací pasáže, jednu spíše frustrující stealth pasáž a pár logických hádanek. Není tu snaha potrápit váš mozek, spíše se jedná o umisťování baterií na správné místo a podobné maličkosti. Pokud obvykle skládáte puzzle do 7 let, jsou šity přesně pro vás.



Příběh sice má výraznou roli, ale vůbec mi nezaujal a úroveň dialogů mi přišla spíše usměvná

Velmi chytré mi přišlo využití vašich zbraní pro skákací pasáže nebo logické hádanky. Vrták může být vrtulí a umožní vám létat v silném větru. Zase ruka může popadnout zmíněné těžké baterie. Je to sice maličkost, dělá ale v každém případě svět komplexnější a příjemnější.

Robotičtí nepřátelé jsou asi tak chytří jako slepice po operaci mozku

Za zabíjení vojáků a hledání skrytých předmětů získáváte peníze, za což se můžete vylepšovat. Namísto silnějšího útoku apod. odemykáte nová komba, což je zajímavý způsob řešení. Vy nejste vyloženě silnější, ale máte přístup k provádění silnějších útoků. Později také odemknete možnost barevně upravit své zbraně, takže například váš vrták může vypadat jako mrkev, což je pro králíka ideální.

Ve světě bez svobody

Graficky je hra spíše podprůměrná. Detaily postav a prostředí nejsou nejlepší. Skvělá je každopádně hra světla a stínu, která se projeví zejména v případě, že máte lepší počítač s RTX 2070 a víc a můžete si zapnout ray-tracing. Je to bohužel podkopáváno velkým množstvím bugů, ať mluvíme o menších jako blikající text a občasné propady fps, tak se mi dokonce stalo, že se mi hra zcela zasekla a musel jsem ji restartovat.



Ačkoli hra nevypadá špatně, je velmi podkopávána mnoha bugy

Hra má docela pěkný soundtrack, ačkoli nepatří k nejvýraznějším. Příliš neohromí dabing… těžko říct, zda je to tím, že se nejedná o čínský originál. Postavám se moc netrefovalo na pusu a celkově to znělo spíše béčkově.

Graficky je hra spíše podprůměrná. Detaily postav a prostředí nejsou nejlepší. Skvělá je každopádně hra světla a stínu

Pokud jsem si na světě něco užíval, jsou to různé reference na skutečný svět a jejich pozměnění na svět chlupáčů. Objevil se tu například pozměněný plakát na „I want you for U.S. Army“. Hra má trochu noirovský nádech a průzkum, co všechno svět obsahuje, je celkem příjemný.

Z F.I.S.T. mám pocit, že má ambice vyšší. Propojení světa funguje, hratelnost je přes všechny vady návyková a díky odlišným zbraním se hra liší. Na Metacritic má hra 8/10, mně ale přijde, že na to má hra až moc chyb. Chtělo by to vybalancovat, poladit příběh a opravit bugy. Kvůli tomu dávám jen mírný nadprůměr, fanouškům metroidvania v každém případě mohu hraní doporučit!