Recenze hry Fobia - St. Dinfna Hotel: budgetová verze klasik

Našel Resident Evil obstojného vyzyvatele?

Co baví Nízká pořizovací cena

Práce s časovými rovinami

Inspirace RE či SH Co vadí Nepříliš dynamická hratelnost

Většina puzzlů je nudnou nutností

Chybí potřebné napětí a atmosféra

Odfkláknuté souboje 6 /10 Hodnocení

Nedávno jsme se v jednom z našich článků zamýšleli nad současným stavem hororového žánru ve videoherním světě. Dospěli jsme k názoru, že tzv. walking simulátory pomalu vycházejí z módy a až na světlé výjimky už pomalu nemají co nabídnout. Bum prásk a je to tady, další nezávislý kousek je na světě. Tentokrát se jedná o titul Fobia - St. Dinfna Hotel jihoamerických vývojářů. Základní otázka tedy zní: nabízí tenhle titul něco navíc, aby mohl vystoupat nad běžný průměr?

Novinář, ten tvrdý chleba má

Příběh Fobia - St. Dinfna se točí okolo zvídavého novináře, který přijíždí na místo zvané Treze Trilhas, kde se nachází hotel Santa Dinfna. Tajemný hotel s ještě tajemnější historií, které provází děsivé příběhy o častých zmizení lidí, paranormálních jevech a dalších libůstkách.



Tohle místo je plné záhad

Lovec záhad Roberto Leite Lopes se ubytuje v jednom z nejnebezpečnějších pokojů, připraví si své nádobíčko a vyčkává na senzaci. Ústřední téma nabízí podobný feeling jako snímek Pokoj 1408 s Johnem Cusackem, v tomhle případě jde ale o rozsáhlejší záležitost. Vývojáři originalitou příliš nepřekvapili, vsadili spíše na jistotu.

Vnímáte ten rukopis, víte, co vás asi tak čeká, ale kvalita prostě a jednoduše chybí.

Ostatně nejinak je tomu v případě hratelnosti jako takové. Jedná se o survival horor z pohledu první osoby, který čerpá zejména z klasik žánru jako Resident Evil či Silent Hill. Inspirace je zde více než znatelná, a to nejen při pohledu do inventáře, ale především samotnou herní náplní jako takovou. Základem se totiž stává řešení hádanek a pozvolný průchod tímto záhadou nasáklým místem.



Práce s fotoaparátem je zásadní

Velká čest vývojářům z Maximum Games a Pulsatrix Studios, kteří se na hře podíleli alespoň za to, že si pro svou předlohu vybrali to nejlepší z žánru. Bohužel výsledek je poněkud rozporuplný. Jako byste hráli levnou budgetovou verzi nového dílu Resident Evil ve fázi rané alfy. Vnímáte ten rukopis, víte, co vás asi tak čeká, ale kvalita prostě a jednoduše chybí.

Minulost, přítomnost, budoucnost

Určitý twist oproti zmíněným velikánům přichází s mysteriózní opěrnou berličkou v podobě několika časových realit. Roberto totiž v hotelu najde fotoaparát, kterým může nahlížet do minulosti, respektive budoucnosti. Ačkoli to může znít tvrdě, jde rozhodně o ten nejlepší prvek celé hry, i když by zasloužil trochu více pozornosti ze strany vývojářů. Díky fotoaparátu tak lze procházet místa, která jsou aktuálně neprůchodná, poničená.



Místy dokáže titul vypadat opravdu skvěle

Tento herní prvek slouží rovněž pro nacházení předmětů, které se fyzicky v současnosti již nenacházejí. Pohledem do minulosti lze vyřešit rovněž velké množství puzzlů, kterými vývojáři nešetřili. Celkově musíme tento koncept vyzdvihnout, ale zasloužil by více propracovat a začlenit do všech herních mechanismů. V této podobě působí spíše jen na efekt.



Akčních pasáží si příliš neužijete

Bohužel z chodícího hororu inspirovaného Resident Evil či Silent Hill se rychle stává utahaná úniková hra, ve které se snažíte otevírat jedny dveře za druhými. Postupně tak hlavní hrdina prochází celý hotel a skládá střípky celé záhady. Problémem je, že puzzly, které Fobia - St. Dinfna Hotel nabízí, nejsou zrovna zábavné a hlavně se neustále recyklují, což rozhodně nepomáhá dynamice hratelnosti. Chvílemi jsme si připadali spíše jako v simulátoru pokojské či zámečníka. Otevřít jedny dveře, prozkoumat místnost, najít klíč a pokračovat dále. Zábava nulová a napětí v mínusu.

Sterilita zabíjí

Vše tak mohli vývojáři napravit soubojovým systémem, jenže opak je pravdou. Zaprvé nepřátel během hry příliš nepotkáte a když, vypořádáte se s nimi povětšinou dvěma přesnými výstřely. Akční složka hry bohužel rovněž silně pokulhává.



Místy však titul vypadá odporně

Mimo nalézání a pročítání deníků lze také čas od času uzmout nějaký ten prapodivný element sloužící k upgradům. Těch si ovšem během hry příliš neužijete, protože je třeba nalézt tolik kousků, že se celá tato aktivita stane silně demotivující. Do poloviny hry jsem nebyl schopen vylepšit jedinou věc. A když už se tak povedlo, efekt byl spíše úsměvný.

Jsou místa, kdy na hráče dýchne estetická atmosféra Resident Evilu, ale jsou zde také místa, ze kterých se vám bude chtít zvracet

Celé tohle bloudění je až zbytečně prázdné, nudné a děsivě lineární. Celkové sterilitě herního projevu ubližuje rovněž nevyrovnané grafické zpracování. V některých momentech dokáže hra vypadat opravdu dobře, jindy však díky lenosti vývojářů přehlédnete zásadní předměty pro postup vpřed.



Největší slabinou je špatná dynamika hratelnosti

Jsou místa, kdy na hráče dýchne estetická atmosféra Resident Evilu, ale jsou zde také místa, ze kterých se vám bude chtít zvracet. Titul navíc selhává i po stránce vnitřní atmosféry jako takové, která zde prostě neexistuje. St. Dinfna Hotel není místo kde se budete bát. Tady se budete spíše nudit a přát si brzký konec. A věřte, že těch 10 hodin herní doby se bude skutečně vléct.