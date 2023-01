Recenze hry Forspoken. Promarněná příležitost po všech stránkách

Parkurová akční RPG akce se sympatickou hláškující slečinkou konečně dorazila. Vývojáři ale selhali téměř ve všech ohledech.

Co baví Soubojový systém

Kombinace parkuru a kouzel Co vadí Prázdný herní svět

Titul nemá vlastní tvář

Podprůměrné grafické zpracování

Hře chybí tempo

Příšerné dialogy a celý koncept RPG 5 /10 Hodnocení

Další velký titul herní sezony 2023 dorazil na herní zařízení. O Forspoken se toho v poslední době napsalo více než dost a po nepřesvědčivém demu z konce roku 2022 konečně máme možnost posoudit, jak to vlastně všechno bylo. Potvrdila se slova vývojářů o tom, že krátká ukázka byla pouze prezentací herních mechanismů a plná hra je úplně jinde?

Tady něco nehraje

Nemám moc ve zvyku hodnotit hru v prvních odstavcích recenze, nicméně zde se to opravdu nabízí. Ne, nenaplnila. Plná verze hry Forspoken je stejně tak rozporuplná jako představené demo a v následujících odstavcích si popíšeme proč.



Hlavní hrdinka nežije zrovna spořádaný život

Při prvních představovačkách všechno vypadalo náramně skvěle. Zajímavý příběh, nápaditý fantasy svět, dynamické souboje, skvělá grafická next-gen prezentace, no zkrátka kandidát na herní hit v kategorii open world akčních RPG. Bohužel již po samotném spuštění přichází mírné rozčarování, které se s přibývajícími hodinami spíše prohubuje. Už samotný příběh naznačuje, že tady nás příliš nápaditosti asi zrovna nečeká.

Hlavní hrdinku reprezentuje volnomyšlenkářská slečinka Frey Holland, hrdá občanka New Yorku, která nežije zrovna vzrušující život

Hlavní hrdinku reprezentuje volnomyšlenkářská slečinka Frey Holland, hrdá občanka New Yorku, která nežije zrovna vzrušující život. Víceméně jím jen tak proplouvá, poflakuje se, jak to jen jde a skáče z průseru do průseru. A ten poslední byl i na její poměry tak trochu moc. Kdo ví, co za tím stálo, ale Frey se následně za celkem záhadných okolností dostává prostřednictvím portálu do tajemného fantasy světa Athia, který je na míle vzdálen tomu, na co byla ve velkoměstě zvyklá.



Z nového prostředí tak jistě není nadšená

Bohužel ani první kroky v novém prostředí nejsou zrovna šťastné, navíc zde rozhodně není vše v pořádku. Na řadu tak přichází spousta nezodpovězených otázek typu „kde to jsem, co jsou ti lidé zač, o jaké nákaze to mluví, kdo jsou ty záhadné bytosti a co má sakra znamenat ten mluvící náramek na mé ruce?“.

Cestování prázdným světem

Forspoken je akční RPG o putování, celou hru budete cestovat otevřeným světem, hledat odpovědi na otázky a snažit se zachránit dobráky od zla. K tomu vám budou dopomáhat nadlidské dovednosti propůjčené zmiňovaným náramkem, desítky magických kouzel, a hlavně parkurové dovednosti, které se staly dlouho před vydáním jedním z hlavních lákadel.



Souboje s bossy jsou tím zábavnějším

Všechno to na první dobrou vypadá celkem slibně, bohužel opak je pravdou. Vývojáři povedeného Final Fantasy XV splácali dohromady nesplácatelné a vytvořili titul, který nejenomže špatně vypadá, ale navíc se i špatně hraje a nudí od začátku až do samého konce. V první řadě se musíme zastavit u grafického zpracování, které lze zařadit do období počátku minulé generace konzolí.

Forspoken je po grafické stránce otřesnou a odpudivou hrou

Kde je sakra ten slibovaný next-gen? Nevzhledné animace, rozmazané a doskakující textury, neexistující lip-sync, propady FPS, či děsivá mimika jednotlivých postav. Zarážející jsou rovněž prapodivné a křečovité přechody mezi cut-scénami, kterých je někdy až zbytečně moc. Hra tak zbytečně ztrácí už tak bídnou dynamiku. To platí i o nepřeskočitelných rozhovorech s mluvícím náramkem či prapodivná prodleva po konci dialogů.



Zklamáním je grafická prezentace hry

Jedno je ale jisté. Forspoken je po grafické stránce otřesnou a odpudivou hrou. A je naprosto jedno, jaký z nabízených grafických režimů budete preferovat. Tomuto faktu zrovna nepřidá ani nezvládnutý level design. Titul je koncipovaný jako open world, jenže nenabízí absolutně nic zajímavého. Celou dobu tak budete pobíhat víceméně po prázdných nevzhledných krajinách, horách a pláních. Putování probíhá formou cesty z bodu A do bodu B a hráč má v tomto ohledu poměrně hodně prostoru.

Vývojáři očividně cílí na nutnost prozkoumávat svět, a dávají tak hráčům volnou ruku. Bohužel v takto prázdném světě jde o naprosto neakceptovatelný přečin. Pobíhání po prázdném a generickém světě začne nudit již krátce po samotném úvodu a do konce hry se toho příliš nezmění. Změny jednotlivých biomů jsou spíše symbolické a mění se především barevná paleta.

Souboje jako nosný prvek

Jedinou výhodou tak zůstává skutečnost, že hlavní hrdinka díky propůjčeným dovednostem dokáže svištět krajinou skutečně závratnou rychlostí. A k tomu jí dopomáhej parkurový bůh. Ve své podstatě se tak hráči mohou vykašlat na prozkoumávání světa a uhánět jen dopředu, ale to asi neměla být úplná podstata tohoto open worldu. Ruku v ruce se samotným parkurem jde potom celkem nenáročný, ale víceméně fungující soubojový systém, který spoléhá na metání kouzel.



Herní svět je patří k největším slabinám titulu

Ne snad že by nás tento chaos nějak uchvátil, ale v celkovém kontextu jde o ten lepší prvek, který Forspoken nabízí. K dispozici jsou desítky různých kouzel, které lze různě kombinovat a vrstvit do efektivních kombíček. V kombinaci se schopností bleskového pohybu hlavní hrdinky si lze alespoň v tomto ohledu užít poměrně dost legrace. Zejména tedy při soubojích s bossy. Ti sice nejsou nikterak ohromující, ale dokáží hratelnost oživit. To samé se však nedá říct o běžných nepřátelích, kterých je zaprvé málo, a navíc nejsou ani zrovna nápadití.

Další zásadní problém spatřuji v dávkování obsahu a vyváženosti

Další zásadní problém spatřuji v dávkování obsahu a vyváženosti. Titul lze rozdělit na dvě části, explorativní a narativní. Narativní části jsou plné nevzhledných cut-scén či nudných vedlejších úkolů a snaží se osvětlovat celkové dění. V těchto částech povedete řadu prázdných rozhovorů s nesympatickými postavami, které vám do hlavy budou tlouct kupu nesmyslů.



Takový open world nechcete

Explorativní část se potom odehrává v otevřeném světě a je spojená s již zmiňovanými přesuny z bodu A do bodu B. Bohužel vyváženost v tomto ohledu nefunguje zrovna ideálně. Někdy je toho povídání až přespříliš, jindy by zase příběh zasloužil trochu osvětlit namísto nekonečného bloudění prázdným světem.

Nová značka bez vlastní tváře

Forspoken navíc nemá vlastní přesvědčivou tvář. Vývojáři z Luminous Productions jako by do něho chtěli vtisknout snad vše, co lze v jiných RPG najít. Výsledkem je bohužel jeden nesourodý slepenec, který v mnoha ohledech nedává příliš smysl. Chápeme řadu vedlejších aktivit jako jsou arény, čištění stanovišť, odemykání věží apod., ale k čemu je zde např. focení? V tomto světě?

Titul zkrátka nemá vlastní tvář a spíše jen nesmyslně recykluje. Méně někdy znamená více. Hře by prospělo začlenění signifikantních herních prvků a jejich prohloubení. To platí jak o samotných aktivitách, tak i o soubojovém systému.



Tohle je promarněná příležitost

Nejinak je tomu i v otázce RPG prvků, které jsou spíše lehkým škrábnutím. Připravte se na sbírání všemožných surovin, jejich kombinování a následné craftění, ale žádná výraznější hloubka se zkrátka nekoná. Vývojáři tlačí hráče do prozkoumávání světa, odměn ale nabízí opravdu málo. Velké zklamání představuje i herní doba. Hlavní příběhovou linku lze prosvištět za zhruba 15 hodin, což není pro akční RPG zrovna lichotivé číslo. Pokud se však budete chtít poflakovat prázdným světem, lze si tohle trápení prodloužit i na dvojnásobek. Kdo by to ale dělal.



Moc jsme nečekali, ale i tak jsme zklamáni

Popravdě jsem nečekal příliš, ale ani to se mi nedostalo. Forspoken je vizuálně a technicky podprůměrnou hrou odehrávající se v nudném a prázdném herním světě. Mimo samotný parkur a lehce nadprůměrný soubojový systém nenabízí nic zapamatovatelného. Celý koncept je plný nelogických prvků a vůbec nedrží pohromadě. Jaká škoda, vždyť Luminous Productions umí a ve Final Fantasy XV nás o tom přesvědčili.