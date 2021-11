Recenze hry Forza Horizon 5. Bienvenido a México

Co baví Dynamická hratelnost

Překrásná grafika

Hromady aktivit po herním světě

Slušná nabídka aut

Možnost snadno vytvářet vlastní hru Co vadí V podstatě žádné novinky v hratelnosti

Některé sociální aktivity postrádají větší smysl

Na některých mapách horší AI 8 /10 Hodnocení

Když to funguje, není třeba nic měnit. Série Forza Horizon od britského studia Playground Games vybudovala tak dobrou hratelnost, aby zásadní změny nebyly třeba. Přesto od hry vždy chceme alespoň nějaké drobnější vychytávky, a hlavně nové prostředí. Zatímco předchozí díl se odehrával v Anglii, pátý díl míří do Mexika.

Ve starobylé zemi s rozmanitou přírodou

Musel jsem se trochu pousmát, když jsem si před recenzí pročítal články o Forze a vývojáři zmiňovali cosi jako lepší dynamičtější příběh. Nic takového, příběh Forzy je opět jen a pouze o Horizon Festivalu a ačkoli zde nějaké postavy vystupují a tu a tam má nějaká mise silnější vyprávěcí nádech, můžete to s klidem ignorovat. Příběh je opět pouhým pozadím, což bohatě stačí.



Mexiko se chlubí zejména 11 odlišnými biomy

Hratelnost sama o sobě nemá žádné změny, ale nebyly třeba. Jízda je úžasně dynamická a v mém případě s Xbox One ovladačem skvěle využila vibrace. Při jízdě máte pocit, že cítíte každý kamínek, každou nerovnost či propálené gumy. Fyzikální model je prostě špička. Samozřejmě Forza Horizon 5 je arkádou, nesrovnávejte to s hrami jako Project Cars. Pokud vám to vyhovuje, tak stejně jako v předchozích dílech nebudete zklamáni.

Herní mapa využívá všech výhod Mexika a budete se zde prohánět jak po písečných dunách, tak v bažinách, džunglích, na sopečných kopcích nebo v kaňonech

Změna je zejména v prostředí. Když vyšla čtyřka, chlubili se vývojáři hlavně novým systémem ročních období včetně zimy. To v pátém díle bohužel chybí a možná to souvisí s tím, že by se to pralo s novým prvkem v podobě 11 odlišných biomů. Herní mapa využívá všech výhod Mexika a budete se zde prohánět jak po písečných dunách, tak v bažinách, džunglích, na sopečných kopcích nebo v kaňonech.



Horizon eventy patří k nejepičtějším herním aktivitám

Nejedná se jen o kosmetické rozdíly, ve skutečnosti mě překvapilo, jaký dopad to na zážitek z jízdy má. Na poušti vás nepotrápí voda, každopádně písečné duny nejsou rovným terénem a dokážou pořádně zavařit v off-roadových závodech. Rovné nejsou ani bažiny, které navíc mají hodně vody. Ta dokáže být zákeřná, jelikož aquaplaning má hra provedený skvěle a vjet v rychlosti 200 km/h do kaluže nechcete. Rozdílem může být také bouřka, mlha, zda je terén volný nebo jsou kolem cest stromy. To vše musíte při jízdě zohlednit.

Garáž větší, než má Tony Stark

Vývojáři si dali záležet, aby vše vypadalo fantasticky a jízda po každém terénu byla zážitkem. K tomu poslouží rovněž široká nabídka aut. Vyjmenovávat všechny značky by trvalo opravdu dlouho. Dovolím si však vypíchnout pár specialit. Je tu opět warthog z Halo, nechybí zde Hot Wheels, pro fajnšmekry jsou tu i retro auta. Jen bohužel Škoda zase chybí.



Aut je ve hře dostatek a rychle dostáváte nová

Každé auto můžete vytunit či ozdobit. Nemusíte se však bát toho, že by se vám v garáži válelo jen 5 kousků. Hra vůbec nešetří, některá auta dostanete za splněnou výzvu, jiná vám mohou padnou v kole štěstí nebo si je můžete koupit. Systém získávání je zde neměnný. Za vše, co děláte, dostáváte expy.

Mapa je přeplněná nejrůznějšími úkoly, které vás potrápí odlišnými výzvami

Jakmile získáte novou úroveň, můžete si vylepšit auto a občas získáte točení kolem štěstí. Odměnu dostanete také za vyhrané závody a splněné úkoly. Za peníze můžete také upravit svou postavu nebo pořídit domy, které slouží k rychlému přenosu a jako načítací pozice po zapnutí hry.



Stejně jako v předchozím díle nechybí warthog z Halo

Ačkoli může být věčné farmení zkušenostních bodů a měny trochu únavné, hře to dává jistou dynamiku a hlavně smysl. I při běžné jízdě vás to nutí dělat různé vylomeniny, abyste nasbírali body za drifty nebo za „úpravu krajiny“. Herní svět je přeplněn menšími aktivitami jako srážení cedulí s XP, hledání garáží, dělání rychlostních rekordů apod. Samozřejmě zde máte i lepší věci na práci.

Není čas začít se nudit

Mapa je přeplněná nejrůznějšími úkoly, které vás potrápí odlišnými výzvami. Jistou vlajkovou lodí jsou události Horizon. Díky nim se dostanete k těm nejpůsobivějším jízdám jako je sjezd z vybuchující sopky, závodění s letadlem nebo dokonce řízení alegorického vozu. Alfou a omegou jsou samozřejmě závody s ostatními řidiči. Najdete zde závody ve městech, širokou nabídku off-roadových tratí a popřípadě pouhý sprint.



Hratelnost je v podstatě beze změn, což vůbec nevadí

Mě možná ještě víc bavily odpočinkovější aktivity. Skvělé jsou testovací jízdy. Příběh může být, že vědec chce probádat bouřku. Nasednete do auta a jedete tam. Žádné závody, prostě relaxujete a užíváte si jízdu. O tom ostatně hra také je. Je to festival jízdy a aut, oslava toho skvělého pocitu volnosti, když jste za volantem nějakého super-auta, za které by se nestyděli ani moderátoři Top Gearu.

Menší chybou na kráse závodů je občasně hloupé AI

Menší chybou na kráse závodů je občasně hloupé AI. Většinou funguje dobře a dokáže pořádně potrápit. Umělá inteligence má problémy myslet originálně a zejména v offroadových závodech je znát, že je AI přeci jen nastaveno, aby následovalo určitý rámec trati a v těch momentech je můžete snadno předjet. Největší výzvou jsou samozřejmě závody s jinými hráči a zde hra něco přidala.



Každé prostředí klade jiné nároky na vaše hráčské schopnosti

Stejně jako v předchozím díle máte sociální funkce snadno přístupné s přednastavenými větami. Snadno vytvoříte konvoj, tedy skupinu hráčů. Ten je nutný pro hraní „společných her“. Jedná se o různé blbůstky jako zombie mód, kde bouráním do aut předáváte virus nebo o držení vlajky, kdy se ji snažíte udržet co nejdéle a ztratíte ji nabouráním o jiné auto. Jedná se spíše o krátké zápasy, u kterých mi chybí větší promyšlenost a význam. Zklamaný jsem byl zejména z Arkád Horizonu. Jedná se o časovou výzvu jako "získej co nejvíce bodů driftováním na tomto úseku". Výzva nicméně trvala 10 minut, úsek jsem projel za 20 vteřin, a po páté se mi driftovat už nechtělo.

Forza Horizon 5 se bez pochyby může ucházet o titul jedné z nejkrásnějších her.

Působí to tak, že sociální aktivity se vývojáři snažili protlačit za každou cenu, aniž by jim dali nějaký hlubší smysl. Máte tu dokonce i režim battle royale zvaný Eliminátor. Ten jsem bohužel nemohl vyzkoušet kvůli tomu, že v době recenzování hry bylo málo hráčů (jen novináři a jiní lidé s předběžným přístupem) a do hry jsem se nikdy nedokázal připojit. Pokud bude čas milostiv, zaměříme se na některé sociální aktivity v samostatném článku.



Hra může bezpochyby soutěžit o titul nejkrásnější hry

Kdyby těchto aktivit na vás bylo málo, snadno si založíte vlastní hru. Jednoduše zvolíte mapu a přidáte nastavení, například co je cílem závodu a jaká auta tam mohou závodit. Z vyzkoušení hry v době recenze potenciál jen pomrkával. S aktivní komunitou se může jednat v podstatě o bezedný zdroj zábavy.

Stále stejné, stále skvělé

Ačkoli jsem to už nakousl, musím zdůraznit, jak skvěle Forza vypadá. Každý detail je vykreslen úchvatně. Otisky po pneumatikách, déšť padající na sklo vozu, příroda i architektura. Forza Horizon 5 se bez pochyby může ucházet o titul jedné z nejkrásnějších her. Navíc vás doprovází skvělé písničky z rádia, od rychlejších po vážnou hudbu. Nechybí samozřejmě foto mód, který má hodně možností úprav včetně změny palety barev nebo zaostření. Fotky jsou mimochodem aktivitou a hra vás odměňuje za focení nových aut a významným míst.



Foto mód je boží a snadno s ním vytvoříte bombastické snímky

Ve hře jsem se nesetkal s žádnými technickými problémy. Když už jsem našel bug, jednalo se o maličkost. Hra mi přijde optimalizované celkem dobře, ačkoli to je po dlouhé době první hra, co mě donutila upgradovat si grafické karty (což bych měl asi dělat stejně). A první nabíhání trvá dost dlouho na to, abyste si připravili čaj. Pochopitelně nemohu mluvit za všechny. Já hru hrál na herním notebooku s RTX2070 a Intel Core i7 a nemohu se zaručit za konzole a slabší stroje.

Forze samozřejmě vyčítáme, že se nijak nezměnila. To však můžete snadno hodit za hlavu. Hra nabízí přesně to, co byste od ní čekali a hlavní novinkou je změna mapy. To k návratu rozhodně stačí a pokud jste si užili předchozí díly, budete se opět bavit.