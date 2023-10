Recenze hry Forza Motorsport. Povedený návrat ke kořenům série se stovkami vozů

Forza Motorsport výborně zvládá podporu nových hráčů. Ať už pomocí asistence řízení nebo podrobného nastavení obtížnosti. Ovšem nejlepší, co nabízí je bezesporu multiplayer.

Závodní hra pro PC a XSX ● Cena: 1 899 Kč ● Singleplayer a multiplayer ● Věkové omezení: 3+ ● Oficiální české titulky

Jakožto vesměs novopečený hráč závodů jsem si zprvu nebyl moc jistý, jestli a jak moc novou Forzu budu zvládat. Přeci jen oproti Horizonu má o poznání blíž směrem k simulaci než k arkádě. Můžu ale říct, že žádný závodními hrami nepolíbený hráč, nemusí mít strach. V kariérním módu se dá vše nastavit tak, aby si závod užil i ten nejnešikovnější řidič.

Forza zvládá uzpůsobení zážitku velmi elegantně. Můžete si nastavit rychlost vašich soupeřů nebo asistenci při brždění i zrychlování samostatně. Dále nesmí chybět všudypřítomná čára na silnici, která značí vaši ideální trasu a naznačuje také, kdy je potřeba zpomalit a kdy na to šlápnout. Pomůcky mi dost pomohly s osvojením ovládání a po pár závodech už jsem nekončil na chvostu žebříčku.

Samotné ovládání je plynulé a responzivní. Auto dělá přesně to, co chcete. Jestli se vám někdy stane, že vyjedete mimo trať, tak z toho jen těžko budete vinit hru. Z mého pohledu se jedná o skvělou zprávu pro multiplayerové hraní, kde se díky tomu opravdu pozná, kdo má své auto lépe osvojené a ví, jak s ním zacházet.

Pokud se podíváme na herní režimy, tak nová Forza nabízí klasický karierní režim, multiplayer nebo volný závod. Pozastavím se u kariéry, která pro mě tvořila jakýsi odrazový můstek, kde jsem se naučil základy, některé tratě a tím to končilo. Vytvoříte si svého jezdce, vyberete auto a jste vypuštěni do závodu. Za body, které získáváte za dokončení závodu, si můžete své vozidlo upravit. Změnit tlumiče, vylepšit motor, nainstalovat podpůrnou klec a mnoho dalšího. Vše přidává pozitivní atributy k různým vlastnostem, ale zároveň na jiných bere. Je tedy potřeba zvážit, zda vyměníte větší výkon za horší ovladatelnost nebo naopak.

Kvalita vašeho vozidla je vyobrazena číslem, které určuje jeho všeobecné hodnocení. Spadají pod to vlastnosti jako výkon, ovladatelnost, přilnavost a další. Teď přichází důležitá část. Každý závod má nastavený limit pro toto číslo, a tedy není možné si auto vylepšit na maximum a pak jít do závodu proti slabším vozům. Je k dispozici také tlačítko automatické vylepšení, kdy hra za vás nainstaluje to nejdůležitější a udrží vás v rozsahu, abyste mohli startovat ve vybraném závodu.

Z mého pohledu ale kariérní režim není to nejlepší, co Forza nabízí. Samozřejmě, postupujete v žebříčcích, vylepšujete auta a válcujete soupeře, ale nejlepší pocit jsem měl jednoduše z multiplayeru. Ta soutěživost a touha vyhrát je hlavním tématem každého závodu. Může to působit, jako by kariérní režim hrál pouze druhé housle, tak tomu ovšem není.

Věřím, že mnoho hráčů si právě v kariéře najde to své. Kontentu obsahuje dostatek na dlouhé hodiny hraní a závodění. Každá akce po vás vyžaduje jiné parametry vozidla. Někdy se jedná o závod sedanů, jindy o klání mezi sportovními vozy. Závody na sebe také navazují v tom smyslu, že je z pravidla potřeba dokončit jednu sérii, aby se vám odemknula ta následující. Soutěže se skládají ze sérií, kdy na jejichž konci podle celkového hodnocení získaného za každý závod jednotlivě zvedne trofej celkový vítěz.

V multiplayeru je nejprve potřeba dokončit tři závody v kvalifikační sérii, abyste se mohli účastnit vybraných akcí. Styl, kterým je to uděláno, se mi opravdu líbí. Pokud se chcete připojit k závodu, musíte si vybrat ten, který ještě nemá uzavřený vstup.

Překvapilo mě, že závody mají opravdu daný časový limit, do kdy je možné připojení, zakotvené v reálném čase. Pokud tedy závod začíná v jednu odpoledne, můžete se připojit nejpozději zhruba pět minut před začátkem. V lobby už na vás budou čekat ostatní hráči a dostanete možnost si trať vyzkoušet a zajet kvalifikační kolo, podle kterého se rozhodne, ze které pozice budete startovat. Nemusíte mít strach, pokud se nestihnete napojit do závodu včas. Stačí pár minut počkat a připojit se do jiného. Většinou se nový koná co půl hodiny.

Závod započne a je čistě na vašich řidičských schopnostech, jak dobře se umístíte. K dispozici jsou dlouhé, střední i krátké tratě. Při krátkých není potřeba řešit, jestli bude nutné zastavit v depu nebo ne. Palivo vám rozhodně vydrží na celý závod, stejně tak i pneumatiky. U středních a delších tratí už je ale potřeba vzít tyto faktory v potaz. Pokud jedete sedmikolový závod, kde se doba jednoho kola pohybuje okolo tří minut, tak bude potřeba vyměnit pneumatiky, které se v zatáčkách opotřebí.

S tím se také pojí taktika ve správném zvolení jejich typu. Ať už si vyberete ty s lepší přilnavostí, ale rychlejším opotřebením nebo naopak, je to na vás. Já osobně vždy volil střední, jelikož se jedná o dobře vybalancovanou verzi a jakožto začátečník jsem nemusel tolik přemýšlet, jestli vydržím ještě jedno kolo. Dobře naplánované zastávky v depu jsou rozhodně něco, co odděluje zkušené hráče od těch novopečených a může to rozhodnout i v celkovém pořadí.

„Dobře naplánované zastávky v depu jsou rozhodně něco, co odděluje zkušené hráče od těch novopečených...“

Spád jednotlivých závodů je velmi rychlý. Tedy, jde o to, kolik času zbývá do uzavření akce, když se připojíte. Někdy máte na vyzkoušení tratě dostatek času, jindy to tlačíte na hranu. Poté následuje dvouminutový odpočet před začátkem, kdy máte možnost si proklepnout soupeře, abyste věděli, jaká je vaše papírová šance na výhru.

Hra také disponuje ukazatelem vašich dovedností. Nejedná se o klasický rank v podobě naleštěného odznáčku, ale o číselné hodnoty, které se pohybují od vyšších stovek až po vyšší tisíce. Z mého pohledu opět skvělý krok. Dostanete proti sobě soupeře podobných dovedností a závod je tedy vyrovnaný. Spolu s tím se také pojí známky bezpečnosti vaší jízdy označené písmeny. Odráží faktory jako nárazy do vozidel a stříhání zatáček. Doporučuji dávat si na tuto známku velký pozor, jelikož pokud bude příliš nízká nebudete se moci účastnit vybraných akcí.

Za zmínku stojí také volný závod, kde máte možnost si sami zvolit vše týkající se závodu. Obtížnost, trať, vozidlo i počasí. Jedná se o skvělý tréninkový prostor, kde můžete v pohodlí a beze stresu testovat nová auta nebo zdokonalovat časy na náročných tratích. Privátní hra pro více hráčů je také součástí hry a nabízí v podstatě to stejné, co volný závod s tím rozdílem, že si můžete pozvat kamarády a závodit proti nim.

Co se týče pořizování vozidel ve Forze, tak ve vaší počáteční garáži máte již připravené některé modely různých druhů. Jakékoli nové vozidlo, které si koupíte, můžete využít ve všech režimech. Jejich pořízení je jednoduché. Za každý závod získáváte herní měnu a pomocí ní si koupíte, které auto chcete. Osobně jsem si zatím moc nových vozidel nepořídil, v základu jich máte dostatek na to, abyste mohli absolvovat vše, co hra nabízí. Pro milovníky aut ovšem mohu říci, že je k dispozici velké množství jak moderních žihadel, tak i klasických veteránů nemluvě o některých speciálech. Od formulí po sedany, své oblíbené si najde opravdu každý.

Technická stránka hry je, alespoň z mé zkušenosti, zvládnuta obstojně. Nesetkal jsem se s žádnými pády ani drastickými propady FPS. Ano, občas se snímky propadly ze šedesáti na čtyřicet, ale žádný znatelný dopad na celkovou plynulost obrazu to nemělo. Pokud bych neměl zapnutý ukazatel FPS, ani bych o tom nevěděl.

Grafická stránka hry už je něco jiného. Microsoft se chlubil fotorealistickou grafikou a bohužel vás musím zklamat. Fotorealistické to úplně není. Vozidla sice vypadají krásně ze všech úhlů pohledu, ale tratě na tom tak dobře nejsou. Silnice jako taková se nachází v přijatelném stavu, ale okolí je přinejlepším plytké. Žádné extra detaily nedostaly ani tribuny a horizonty v pozadí. Sluší se ještě dodat, že hru jsem měl nastavenou na vysoké detaily po celou dobu hraní.

Forza nemá mnoho neduhů, jediný, se kterým jsem se setkal je občasné nedokreslování textur na trati. Hlavně se to stávalo v případě, že trať jedete poprvé. Samozřejmě jsem měl k dispozici recenzentskou verzi hry a po vydání už tento problém nemusí být relevantní. Každopádně jsem ho tu chtěl zmínit. Opravdu je nepříjemné, pokud jedete a pod vámi se nevykreslí silnice a tedy nevíte, jestli vás čeká zatáčka.