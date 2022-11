Recenze hry Goat Simulator 3. Nezbedné kozy se vracejí

Kozy opět útočí a terorizují tentokráte celý ostrov jménem San Angora. Zaslouží si vaši pozornost i podruhé, nebo jde o zbytečné pokračování již tak dost pochybné původní hry?

Co baví Kozí skotačení je zábavné

Fantazie tvůrců

Široká škála modifikací Co vadí Kozí skotačení se brzy okouká

Špatný technický stav hry

Příběh nemotivuje k delšímu hraní 6 /10 Hodnocení

Goat Simulator má ve svém názvu číslovku 3, ale nenechte se mýlit. Jde o pokračování druhé. Tvůrci se zkrátka rozhodli přeskočit druhý díl a přichází rovnou s trojkou. Jde o vtípek, který vám napoví, co že nás v dnes recenzované hře čeká. Protože Goat Simulator opravdu není realistickým ztvárněním života těchto vznešených přežvýkavců. Hra je hlavně o bezuzdné zábavě, kdy takřka vše je dovoleno. Ale nepředbíhejme.

Hráč se na začátku zhostí role obyčejné kozy, kterou starý zemědělec v oprýskaném pick-upu přiveze na svou farmu. Jenže po příjezdu na určené místo zjistíte, že nejde o farmu ledajakou. Ve svém výběhu totiž objevíte tajemnou středověkou věž, jež vás portálem přenese do interiéru jakéhosi hradu. Zde na vás čekají tajuplné dveře, které postupně odemykáte a získáváte tak přístup do dalších a dalších částí tohoto starodávného obydlí. Hra tak obsahuje jakousi kampaň pro jednoho hráče, ale o příběhu lze mluvit jen stěží. Jde vlastně o odemykání dalších a dalších herních možností a oblastí, které lze prozkoumat.

Body, které k postupu potřebujete, lze získat několik způsoby. Za prvé jde o plnění úkolů, jichž je herní mapa plná. Jejich náplň je poměrně různorodá. Jde například o pacifikaci naštvaného důchodce terorizujícího své okolí, odpálení jaderné pumy, vyvolání tornáda, obětování slaměných strašáků ďáblu, či výhra v prezidentských volbách. Ano, i koza může být prezidentem, což dle současného politického dění není zase tak špatný nápad. Často jde jen o jednoduché hříčky, jejichž splnění vám zabere nanejvýše pár minut, kdy jde hlavně o to rozklíčovat, co že po vás autoři chtějí.

„Ano, i koza může být prezidentem, což dle současného politického dění není zase tak špatný nápad.“

Další bodíky či herní měnu lze získat prováděním různých psích (nebo kozích) kusů či netradičnímu využívání herních objektů. Jde např. o různé akrobatické kousky a skoky, či správné používání získaných předmětů, kdy můžete například sestřelovat rybami kolemjdoucí, krást auta apod.

Modifikace vaší kozy zde hraje velmi důležitou roli. Některé úpravy jsou ryze estetického rázu. Můžete tak měnit barvu srsti vaší herní postavy, upravovat velikost rohů či ji oblékat do slušivých oblečků. Samozřejmostí jsou různé čepičky či botičky. Zajímavější jsou ale přístroje či nástroje, které může vaše koza používat pro interakci s prostředím. Lze tak najít např. raketové boty, se kterými doskočíte dále a výše, nebo rogalo, díky němuž ladně přeplachtíte oblohu. Ke střelbě můžete využít jakýsi vrhač raket či bublin. Naleznete zde opravdu vše možné, tvůrci se dle všeho drželi hesla: čím bizarnější, tím lepší.

Množství postupně odemykaných modifikací je nepřeberné a každý si kozu přizpůsobí svému hernímu stylu či svému estetickému cítění. Změnit dokonce můžete i samotné zvíře, za které hrajete. Z kozy se tak může rázem stát prase či dokonce žralok.

Herní svět je poměrně rozsáhlý. Ostrov je plný jak úkolů, tak zákoutí, která lze prozkoumávat. Samozřejmostí jsou i skryté sběratelské předměty či tajné lokace s dalšími úkoly. Zabavit se lze i potulováním po krajině, kdy takřka na každém kroku naleznete něco, s čím si vaše koza může pohrát. Můžete ničit a rabovat, terorizovat nebohé a nic netušící obyvatele zdejšího ostrova, trkat je rohy či olizovat svým jazykem.

Jazyk je zde celkově dost významný herní prvek. Právě díky němu můžete manipulovat s předměty či lidmi. Rozlitý olej na cestách zase dá zabrat projíždějícím řidičům. Zároveň olej jde i zapálit a proměnit tak ulice v ohnivé inferno. Ve fantazii se zde meze nekladou.

Potěší i různé odkazy na jiné hry, jmenujme speciální tajné úrovně kopírující Counter-Strike či klasického Wolfensteina. Užijete si i narážek na Fallout či seriál Příběh služebnice.

Bohužel svět jakožto celek působí dost staticky a mrtvě. Všude se prochází lidé, ale rozhodně se zde nedá mluvit o nějaké umělé inteligenci. Většinou si od vaší kozy nechají vše líbit a jsou zde jen pro vaše pobavení. Vůbec jim například nevadí, když je zapálíte či když je pomocí svého jazyka taháte kdo ví kam. Občas vás sice nakopnou, ale to je jejich jediná reakce na vaše lumpárny. Rozhodně jsem nenabyl dojmu, že jde o živoucí a dýchající svět.

„Poměrně těžko se hodnotí, co je ve hře bug a co je autorský záměr.“

Technické zpracování je kapitola sama o sobě. Poměrně těžko se hodnotí, co je ve hře bug a co je autorský záměr. Různé karamboly, kdy se po menší srážce aut vaše koza rozletí šílenou rychlostí do vzduchu, budou asi součástí gameplaye. Horší je to se zasekáváním se o objekty či klasické vylétnutí kamsi mimo herní oblast. Samozřejmostí je i procházení zdí. Ideálně tehdy, kdy to zrovna vůbec nepotřebujete. Naštěstí se lze kdykoli respawnovat zpět u nejbližšího waypointu. Přesto jde o chyby otravné.

Grafika i na nejvyšší detaily vypadá dost mdle. Hra sice běží na Unreal enginu, ale znát to moc není. Něco jako detailní mimiku obličeje či tlamy zde opravdu nehledejte. Animace postav a zvěře také dost pokulhává. Ani ozvučení není kdo ví jaké. Vaše koza může mečet, lidé občas něco pronesou, ale většinou jen pořád to samé dokola, a to je asi tak vše.

Bídné technické zpracování by ani tak nevadilo, kdyby hra byla opravdu zábavná a hráče chytila a nepustila. To však není tento případ. Dovádění s kozou zpočátku zábava je, ale dost rychle se omrzí. Herní obsah je sice poměrně pestrý, ale chybí větší motivace k hraní než otevírání nových vylepšení a oblastí. Proto ono nadšení z nového rozhodně nevydrží na dlouho. Jako vtipná blbůstka na jedno dvě odpoledne hra zabaví spolehlivě a při rozumné ceně (29 EUR), se o vyloženě vyhozené peníze nejedná. Pokud jste již znudění sofistikovanými akčními hrami a hledáte jen relax, u kterého vypnete mozek a zasmějete se kozímu skotačení, pak je pro vás Goat Simulator 3 ideální volbou.