Recenze hry Gran Turismo 7. Nezapomenutelná oslava motorsportu a pravý next-gen

Co baví Krásné grafické zpracování

Oslava motorismu

Vybalancovaný jízdní model

Nenásilná edukativní složka

Bestiálně detailní v každém smyslu Co vadí Fyzika poškození vozidel

Občasná nutnost restartovat hru

Závody někdy postrádají hloubku 9 /10 Hodnocení

Závodní vlajková loď konzole PS5 je tady. Série Gran Turismo letos oslaví 25 let své existence, což je ta nejlepší příležitost přinést milovníkům automobilových závodů další intenzivní zážitek. Vývojáři ze studia Polyphony Digital slibovali nezapomenutelnou next-gen oslavu motorsportu, která překoná vše, na co jsme doposud v tomto žánru byli zvyklí. Do jaké míry se velké sliby naplnily a čím se sedmý díl této legendární série odlišuje od konkurence, zaostříme v následující recenzi.

Strhující vstup

Pro sérii Gran Turismo byl vždy příznačný poněkud odlišný přístup ve srovnání s jinými velkými závodními značkami. Můžeme sice tvrdit, že se svět v poslední době zbláznil a vše je vzhůru nohama, tato skutečnost se ale rozhodně nemění. Již od samotného spuštění můžeme registrovat střídmý, avšak do detailů promyšlený koncept sedmého dílu tohoto velikána. Prvotní seznámení se hrou obstarává tzv. rally race, během kterého za doprovodu brilantního mixu notoricky známých skladeb klasické hudby budete projíždět check pointy. Úvod jako hrom, který předznamenává ohromující kombinaci minimalistického přístupu s téměř fanatickou hloubkou, kterou se titul pyšní.



Gran Turismo 7 je konečně tady

Celý koncept hratelnosti ve svém jádru působí poněkud stroze, až lacině. Vývojáři z Polyphony Digital se nesnaží hráče ohromovat prsatými blondýnkami, auty shozenými z letadla ani dramatickými skoky přes mosty. Naopak, k celé věci přistupují kultivovaně, minimalisticky, ale s o to větším citem. Žádné strhující cut-scény, dokonce ani žádné mluvené slovo.

Jádrem hry je otevřený svět Gran Turisma. Na tomto místě ovšem pozor. Nejde totiž o klasický otevřený svět, ale jakousi mapu krajiny s jednotlivými body, mezi kterými lze zrychleně cestovat. Nejste tak v žádném případě nuceni přejíždět z místa na místo. Jedná se víceméně o kombinaci velkého přehledného menu a mapy.

Středobodem světa Gran Turismo je maličká, avšak útulná kavárnička, ve které najdete přátelského kavárníka Lucu.

Středobodem světa Gran Turismo je maličká, avšak útulná kavárnička, ve které najdete přátelského kavárníka Lucu. Ten se po krátkém uvítání stane vaším průvodcem historií motorismu. Vývojáři tak krásně nabourali současnou představu režimu kariéry v závodních hrách, coby výbušnou a dynamickou akci plnou skoků, krásných žen a exhibicionismu.

Namísto toho nabízí příjemnou, nenásilnou exkurzi do historie, s nespočtem odboček a detailů. Sympaťák Luca totiž servíruje jedno chutné menu za druhým, které reprezentují pozvolný postup hrou a zároveň chytré odemykání kompletního obsahu hry. Celá tato mechanika má však obrovskou hloubku, ale především určitá systematická pravidla. Všechna menu jsou věnována konkrétním druhům vozů a značkám, které postupně odemykáte. Odhalovány jsou zároveň veškeré mechaniky hry.



Foto režim opět nabízí krásné záběry

Po splnění se vždy vrátíte k Lucovi, který o získaných vozech v krátkosti povypráví. Vývojáři tak do hry mimo samotného závodění vnesli také hodnotnou edukativní složku. Gran Turismo 7 totiž není jen o závodění, ale především o motorismu jako takovém. Již od první vteřiny ve hře je znatelné, že tuhle hru vytvořili lidé, kteří automobily a jejich historii milují. To však není vše. Ve hře se postupně odemykají další možnosti, které jen podtrhují celkový smysl pro detail hraničící s fanatismem. Připraveny jsou obsáhlé výpravy do historie jednotlivých značek, podrobné popisy všech dostupných vozů, vybraných výrobců apod. Každý jednotlivý závod, každý získaný vůz či kompletace sbírky je tak neskutečnou radostí s přidanou hodnotou.

Na hranici umění

Co se závodní složky týče, je připraveno skutečně hodně obsahu. Pomineme-li samotná menu, jsou zde speciální mise, které lze odemykat na základě sběratelské úrovně. Zde budete v časovém limitu předjíždět vozy, snažit se o překonání rychlostních rekordů, driftovat nebo např. srážet kužely. Odměnou jsou pochopitelně herní kredity. Dále jsou postupně zpřístupňovány speciální krátké šampionáty, které jsou však prezentovány pouze několika krátkými závody. Důležité je zmínit, že je potřeba si vyjezdit konkrétní závodní licence. Průvodci na této cestě se stávají i reální závodníci.



Láska k vozům je znatelná již od začátku

Opomenuty pochopitelně nezůstaly ani úpravy jednotlivých vozů. Lze provádět masivní tuning, ale rovněž kosmetické úpravy. To vše s téměř fanatickým smyslem pro detail. Jen ten pohled na množství dostupných laků budí obdiv.

Do sféry umění však vývojáři posouvají Gran Turismo v režimu Scapes, který je užasnou ukázkou lásky k vozům. Ten nabízí více než 2 500 fotografií skutečných míst, kam lze vybrané vozidlo jakéhokoli vzhledu umístit a pořizovat neskutečně krásné fotografie. Jedná se o pestrou nabídku ze závodních okruhů, velkoměst, venkova, industriálního prostředí, autosalónů, přírodních krás apod. Opomenuta nezůstala ani Česká republika! V tomto režimu lze přizpůsobit téměř vše.



Tohle je oslava motorismu

Světla vozů, natočení kol, poškození, olejové skvrny, prach, opotřebení pneumatik, lze využívat desítky filtrů či detailně nastavovat fotoaparát (expozice, ohnisková vzdálenost apod.). Kombinace veškerého obsahu mění Gran Turismo 7 ze závodní hry v ryzí umění. Ještě v žádné závodní hře nás mimozávodní aktivity nepohltili natolik, jako v tomto případě. Zjištění, že trávíte závoděním jen třetinu času, a to navíc z vlastního rozhodnutí, je naprosto šokující.

Přitom Gran Turismo 7 si vede perfektně i v otázce samotných závodů. Připraveno je 34 lokací, které v nejrůznějších konfiguracích nabízejí solidních 97 okruhů. Jedná se o kombinaci reálných licencovaných okruhů s těmi fiktivními. Z těch reálných jde např. o Interlagos, Daytona International Speedway, Suzuka Circuit, Spa-Francorchamps nebo Nürburgring. Nabídka je sice pestrá a zavděčit se všem asi není úplně tak možné, osobně bychom ale uvítali větší množství skutečných okruhů. Chybí např. klasiky jako Silverstone či Imola. Věříme však, že v tomto ohledu není všem dnům konec. Co se vozového parku týče, zastoupeno je přes 400 vozů 60-ti automobilek. Kompletní přehled je k dispozici zde. Vozy lze získávat buďto nákupem za kredity nebo postupně budovat sbírku na základě splněných menu, výzev a šampionátů.

Přístupná simulace

Všechny jistě zajímá podání jízdního modelu. Polyphony Digital hráčům servírují vybalancovaný zážitek, který nabízí reálnější pocit z jízdy v přístupném podání, pochopitelně v závislosti na míře zvolených asistencí. Nejedná se však v žádném případě o čistokrevnou simulaci ve stylu Assetto Corsa. Vozy mají svou citelnou hmotnost, chovají se jinak na vodě i na suchu či v závislosti na obutých pneumatikách, vnímat lze opotřebení pneumatik, funguje slipstream.



Věřte nevěřte, jde o snímek z režimu Scapes

Míra reálnosti jízdního modelu je určována zejména na základě zvolených asistencí, které lze dle libosti upravovat. I tak je ovšem Gran Turismo 7 velice přístupnou závodní hrou, jež odpouští spousty jezdeckých chyb. Celkovému zážitku na autenticitě přidávají dynamické změny počasí či změny denní doby, které jsou však v dnešních AAA závodních titulech standardem. Velký prostor je určen také nastavování jednotlivých vozů, nutné je však pochopitelně zakoupit příslušné díly umožňující přizpůsobení (tlumiče, nastavitelné převodovky apod.) V tomto ohledu je možností opravdu hodně, vše je ale výtečně popsané. Nechybí ani možnost zastávek v boxech určených pro opravu vozu či změnu pneumatik.

V rámci ovládání za pomoci DualSense ovladače jsou dostupné tři režimy. Klasický systém využívající analogové páčky či alternativní, postavený na zatáčení za pomoci křížového směrovače. Specialitou je potom ovládání využívající senzory ovladače. Vůz tak řídíte nakláněním DualSensu. Chce to trochu tréninku a rozhodně nejde o ideální přístup, do jisté míry však může tento způsob suplovat citlivost klasického volantu, se kterým bude pochopitelně zážitek vždy nejintenzivnější. Samozřejmostí je pokročilejší podpora adaptivních triggerů i haptická odezva.



Podíváte se na licencované i fiktivní okruhy

Samotnou kapitolou je potom grafické zpracování, které je dle očekávání na špičkové úrovni. Dostupné jsou dva tradiční režimy – kvalita a výkon. Podrobněji se tomuto tématu budeme věnovat ve speciálním článku a našem technickém rozboru. Prozatím si rozhodně vystačíme s tím, že Gran Turismo 7 je nádhernou hrou plnou detailů. To ostatně můžete vnímat i skrze galerii.

Nedílnou součástí herního obsahu je rovněž online složka, pro kterou je titul tolik oblíbený. I tentokrát stojí v hlavní roli speciální systém vyhodnocující nejen dovednosti jednotlivých hráčů, ale rovněž jejich morálku. Závodní gentlemani tak budou jezdit ve férových závodech, prasata v destrukčních derby. Opomenut nebyl ani oblíbený split-screen pro lokální hraní. Během recenzování však nebylo vlivem plánování vývojářů tolik příležitostí si online složku osahat v plném rozsahu. Dle krátkého testování však vše funguje tak, jak má.

Krůček od dokonalosti

Jak jste již jistě pochopili, Gran Turismo 7 je fenomenální hra, ale pozor, rozhodně ne dokonalá. Na tomto místě bychom rádi zmínili i řadu nedostatků, které jsme zaznamenali. Především jsou to občasné technické potíže spojené se zdlouhavým načítáním. Během hraní jsme byli nuceni hru několikrát ukončit a spustit znovu. Dělo se tak opakovaně po vstupu do hry z režimu odpočinku konzole. Hra se sice spustila, ale nekonečné načítání neumožnilo její využívání. Při každém přechodu konzole do odpočinkového režimu se tak ujistěte, že máte vše započaté doježděno a odměny vyzvednuty.



Výrazná je rovněž edukativní složka hry

Připomínky máme rovněž k fyzice kolizí. Vozy se totiž i během velkých nárazů sotva poškrábou, fatální poničení, které by znemožnilo další jízdu je ovšem v defaultním režimu nemožné, což nepůsobí zrovna reálně. Náraz ve 250km/h do zdi je na autu prezentován několika škrábanci. Zklamáním je i určitá plytkost jednotlivých závodů. Povětšinou se totiž jedná o klasické stíhačky na dvě nebo tři kola, během kterých startujete z posledního místa. Rozjíždí se tak klasická honička, během které jste nuceni dotahovat i 20-ti vteřinovou ztrátu na leadera. Což je samo o sobě docela frustrující. Závody jsou sice zábavné, tento model si však vývojáři mohli odpustit nebo mohli alespoň připravit určitou alternativu s krátkou kvalifikací a pevným startem, tak jako např. v online.



Obsahu je skutečně dostatek

Navíc i samotná obtížnost se občas jeví silně nevyvážená. V některých závodech budete kralovat, jindy se zase slušně natrápíte alespoň na pověstnou bednu. Na to je navázán také poměrně nejasný systém tříd jednotlivých vozů. Pro závody existuje pouze doporučená úroveň výkonu, navíc bez informací, jak je na tom startovní rošt. To často vede ke skutečnosti, že jste buďto příliš pod úrovní nebo naopak OP. I přes zmíněné nedostatky se však stále bavíme o jedné z nejlepších závodních her, kterou si lze zahrát. Věříme rovněž, že celková hratelnost bude v těchto ohledech brzy vyladěná.