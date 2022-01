Recenze hry GTFO. Napínavá týmová akce v podzemním chaosu

Co baví Mrazivá atmosféra

Skvělá hra světla a stínu

Zábavně promyšlená kooperace

Spousta odlišných předmětů Co vadí Žádný lákavý cíl hry

Boj proti vlnám nepřátel, který se do hry nehodí

Bez spoluhráčů je zážitek poloviční 7 /10 Hodnocení

Od mala mě vždy fascinovaly sci-fi horory. Rád jsem se klepal strachy při pomyšlení, co na nás tam nahoře čeká a ve filmech obdivoval odvahu hlavních hrdinů, kteří jsou s tím neznámem schopni bojovat. Podobnou atmosféru nabízí GTFO, kde jste vysláni s nějakým cílem do podzemního laboratorního komplexu, a kvůli odporným mutantům jste neustále v ohrožení života.

Od GTFO nečekejte žádnou kopírku Left 4 Dead. Hra je výrazně kooperativní, založená na schovávání a obecně spíše pomalá. Právě díky tomu má své výjimečné kouzlo. Nesedne každému, pokud však patříte do skupiny vyvolených, hru budete milovat.

Sebevražedná mise

Od hry žádný výrazný příběh nečekejte, ale základní myšlenka je prostá. Jste trestanci a vláda se vás tedy nebojí posílat na mise, které mají šanci na úmrtí tak 70%. Mise mají různá zadání, přesto jste vždy posíláni na podzemní základnu plnou mutantů, kde buď máte něco sebrat nebo něco aktivovat. S orientací po základně vám pomůže zajímavý prvek v podobě konzole ve stylu starých počítačů, do které ťukáte příkazy a pomocí toho hledáte polohu vašeho cíle. Těžko si na to zvyká (holt DOS jsem nepoužíval již nějaký ten pátek), je to přesto zajímavý nápad a dodává to na atmosféře. Dost mi to připomnělo Vetřelce.



Atmosféra je naprosto excelentní a ze hry mrazí

Ve hře máte málo zásob, a hlavně věčný nedostatek nábojů. Právě proto je k mutantům dobré postupovat tajně a plížení se vám do budoucna obzvlášť vyplatí. Na rozdíl od většiny stealthových her mutanti, až na výjimky, spí a vy se k nim můžeme plížit pouze ve chvíli, kdy se nehýbou, abyste je neprobudili. Poté je plácnete něčím do hlavy a je vystaráno.



Bez perfektní kooperace je smrt zaručena

Stealth pak komplikuje mnoho jiných věcí. Někteří mutanti nespí, navíc je tu víc druhů mutantů a vyhnout se některým vyžaduje víc elánu. Když jsou dveře zamknuté, musíte je buď nahackovat jednoduchou minihrou na postřeh, když však selžete, uděláte hluk. Jiné musíte vyrazit, čímž samozřejmě také nejste tiší jako pírko.

Co mi vadí je občasná nevyváženost mezi nutností být potichu a zadáním misí. Některé dveře úmyslně dělají hluk a vaším úkolem je bránit se vlnám nepřátel a stoupat na vyznačená pole. Ačkoli má hra různé typy zbraní od sniperek po brokovnice a pomocných předmětů jako automatická děla, bojový systém není nejzábavnější stránkou hry. Hlavní problém je nedostatek munice.



Nutné je také rozdělit si vybavení a domlouvat se, co kdo použije

Hra vás potrestá za jakoukoli chybu a tím bohužel často dojdete do momentu, kdy nemáte šanci vyhrát. Tyhle momenty ale působí uměle. Stačí párkrát selhat ve skrývání a nemáte dost munice, abyste měli šanci odolat bránění se proti vlnám. Nedostatek navíc máte pořád a ačkoli se stealth vyplatí tak jako tak (každý bod života je velmi cenný), zde jste přímo nuceni, což je zbytečný zásah do volby hráče.

Týmová práce je nutností

GTFO doporučujeme pouze v případě, že máte s kým hrát. Boti tu sice jsou, ale nedokážou vám tolik pomoci, a hlavně se s nimi nedomluvíte. Nutnost spolupráce je přitom znát už při sestavování vybavení. Ve hře máte různé přídavné předměty ke zbraním. Automatická děla jsou nejlepší na obranu, nicméně nutností je mít skener pohybu (podobný jako ve Vetřelci), který vám ukazuje, kde přesně nepřátelé jsou. Je však zbytečné mít více než jeden.



Hra exceluje v mnoha směrech, ale postrádá lepší vylepšování postavy a nějaký cíl

Podobné je to na mapě. Nacházíte různé předměty, jejich množství ve vašem inventáři je však velmi omezeno. S týmem se tedy můžete domluvit, kdo vezme co a při hře se následně vzájemně léčit či si doplňovat munici. Tento systém navíc skvěle posílí týmového ducha a s boty o tento zážitek přijdete.

Do třetice si některé mise o spolupráci říkají více než jiné. Například je tu mise s jedovatým plynem, který se odvádí pryč pomocí přístroje, který musíte držet. Přirozeně je nejlepší, když ho jeden hráč drží a ostatní ho kryjí. S boty to takhle dobře nefunguje.

Skvělá atmosféra, ale žádný cíl

Hra velmi trpí tím, že ačkoli jsou mise zajímavé, děsivé a vtahující, možnosti odemykání jsou omezené a často je vidíte jen skrytě. Největší význam má zejména hledání předmětů po mapě, které vám dají do další mise bonus, ale na misi jsem se vydával se stejným vybavením. Postrádal jsem tedy cíl, za kterým bych se hnal a jakmile mise zevšednily, nic nás nedrželo ve hře.



Grafika je spíše podprůměrná, ale hra světla a stínu je mistrovská

Co mě nutilo se vracet je v každém případě atmosféra. Hra připomíná Vetřelce, neberte to však jako zápor. GTFO má možná nejlepší atmosféru ze všech hororových sci-fi her poslední doby a cítíte jak hrůzu z neznáma, tak studený dech samotné smrti. Grafika je spíše podprůměrná, nicméně hra světla a stínu je špičková. V technické stránce musím vytknout, že mi můj herní notebook neobvykle hlasitě řval a zahříval se, mám naštěstí pocit, že to updaty zlepšily a jiné bugy jsem nacházel spíše poskromnu.

Ačkoli hra není perfektní, nabízí skvělou kooperaci a vynikající atmosféru. Vesmírní mariňáci se musí vyhnout obloukem a zkusit například Alien: The Fireteam Elite. Pokud vám plížení nevadí a máte s kým hrát, můžeme vám GTFO doporučit.