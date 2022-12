Recenze hry Gungrave G.O.R.E. Jedním slovem mlátička. Aneb když hra nemá co více nabídnout

Old school akční rubačka, která je i přes to, že se občas snaží, intelektuálně prázdná až hanba.

Co baví Vylepšování postavy

Znovuhratelnost misí

Souboje s bossy

Variabilita prostředí

Součástí Game Passu Co vadí Zastaralá hratelnost

Audiovizuální zpracování

Automatické zaměřování

Příběh o ničem 4 /10 Hodnocení

Akční hra pro PC, PS4, PS5, XO a XSX ● Cena: 1200 Kč ● Singleplayer ● Věkové omezení: 15+ ● Bez oficiální češtiny

Znáte tu pohádku „Rubáš, rubám, rubáme - všichni jste mrtví?“ Že ne? No, já vlastně také ne, ale teď se vám jí pokusím napsat. A na rovinu sděluji, že recenzovat hru, která mne od první do poslední vteřiny nebavila, je tak trochu za trest. Ale nevadí! Slibuji, že se budu snažit být objektivní.

Vývojáři z korejského studia Iggymob nám přinášejí další hru z řady GUNGRAVE. Nutno přiznat, že odvahy zřejmě mají na rozdávání, protože jejich poslední dílo z tohoto universa nedopadlo úplně nejlépe. I přes jejich snahu VR hra z roku 2018 skončila v propadlišti dějin a dnes po ní neštěkne ani pes. Nabízí se tedy otázka, proč se do manga světa, který historicky nikdy nebyl úplně atraktivní a ani komerčně úspěšný, vracejí znovu? No, zřejmě si mysleli, že se jim to nyní podaří lépe…

Vypni mozek a bij se až do skonání světa

Jak jsem již naznačil, Gungrave je retro se vším všudy. A hned ze startu si nalejme čistého vína a přiznejme, že se jedná především o čistokrevnou rubačku, ve které vás nic jiného nečeká. Hrou vás provází příběh, který se točí kolem hlavní postavy Gravea a jeho parťáků ze skupiny EI AI Canhel, kterým nejde o nic jiného, než o boj proti výrobcům a dealerům drogy jménem SEED - ó jak šlechetné. Nějakou epičnost v tomto vyprávění rozhodně nečekejte, na druhou stranu příběh skrz svojí až „céčkovost“ vlastně přirozeně zapadá do celého konceptu hry.

Jelikož jste to právě vy, kdo se musí se všemi zloduchy porvat, je na řadě představit hratelnost. Ona je vlastně dobrá a chvílemi i záživná, platí to však jen pro první třetinu hry. Grave je především pistolník a jeho dvě až nesmyslně velké bouchačky vám to od první chvíle dávají jasně najevo. Během hraní v jednom kuse střílíte po každém, kdo se kolem vás jen mihne. Zde bych zmínil pro mne absolutně nepochopitelnou součást hry - vaše zbraně totiž míří automaticky. Bez duše mačkat tlačítko myši s tím, že o zbytek se postará hra, prostě není zábava. Jestli nám tím vývojáři chtěli usnadnit průchod, budiž, ale nebylo to potřeba.

K vypořádávání se s nepřáteli dále používáte „rakev“, kterou po celou dobu taháte na zádech a v případě potřeby s ní udělujete smrtelné direkty nebožákům, kteří si dovolili přijít až k vám. Jedná se tedy o ruční zbraň a ano, i ona je absolutně monstrózní, co se velikosti týče. Dále budete mít k dispozici poměrně velké množství různých schopností a fatalit, které si postupně odemykáte během průchodu hrou.

Celá hra je rozdělena na jednotlivé mise. Na začátku každé z nich máte možnost si navolit, na jakou obtížnost jí projdete, od čehož se také odvíjí hodnocení, které po každém zvládnutí daného kola obdržíte. V průběhu vašeho poctivého hraní jste odměňování v podobě získávání bodů BEATS a ART. Ty získáváte nejenom za komba, ale i za celkový styl, jakým se nepřátel zbavujete. V této činnosti vlastně spočívá jádro celé hratelnosti a hlavně i vaší motivace. Za zmíněné body máte možnost vylepšovat Gravea k obrazu svému a je čistě na vás, které z nepřeberných možností vylepšení svému hrdinovy pořídíte.

Na výběr máte z bohaté nabídky bojových dovedností, skrze které provádíte komba. Dále můžete zdokonalovat celkové statistky postavy jako zdraví, štíty, poškození atd. V neposlední řadě pro Gravea získáváte tzv. demoliční střely, které slouží jako drtivé fatality. Jak správně tušíte, k jejich použití je nejprve potřeba získat dostatečné množství energie, tím pádem ne vždy budou po ruce. Celý tento RPG systém bych vyzdvihl jako povedený, celkový pocit z hraní totiž obohacuje.

„Celý tento RPG systém bych vyzdvihl jako povedený, celkový pocit z hraní totiž obohacuje.“

Hlavní menu hry také nabízí velké množství rad a průvodců jak s výše zmíněnými vylepšeními pracovat. V několika případech to ale provádí až nezvykle pedantsky. Například informaci o tom, že když během boje přijdete o štíty, tak začnete ztrácet zdraví, si vývojáři mohli odpustit. V průběhu hraní narazíte na poměrně slušnou paletu nepřátel, přičemž někteří z nich vám dají zabrat a jinak než kombinováním všech dovedností si s nimi neporadíte. Vyzdvihl bych hlavně souboje s mnoha bossy, kteří na vás netrpělivě čekají na konci většiny úrovní.

Bitka, poté prázdno. Další rubačka a zase nic víc

Každá z misí se odehrává v absolutně uzavřeném prostředí, což bych ještě vzhledem k celkovému konceptu dokázal s přimhouřením oka odpustit. Co prominout nedokáži je fakt, že vás kromě nekonečných soubojů v daných lokacích nečeká žádná další činnost, kterou byste se mohli zabavit. Kdyby do hry vývojáři přidali alespoň nějaké předměty ke sbírání, tajné prostory k prozkoumání... zkrátka jakoukoliv činnost, která by přesuny mezi jednotvárnými souboji alespoň trochu obohatila, mohlo hodnocení dopadnout o něco lépe. Quick time eventy, které nám vývojáři servírují více než násilně, se do průchodu vyloženě nehodí a dokáží být stejně jako u většiny jiných her otravné.

Mé pocity ke grafickému zpracování jsou rozpolcené. Měla-li tato retro mlátička působit starším dojmem i co se vizuálu týče, povedlo se to. Trochu se však obávám, že tento alibismus bohužel není úplně na místě. Od Gungave zkrátka moc té nádhery ke koukání nečekejte, a i když se prostředí mění jak na běžícím pásu, žádná z lokací vás nemá šanci nadchnout. Graficky je hra zkrátka podprůměr, chvílemi jsem si připadal, že pařím na PS3. A to se v roce 2022 opravdu nesluší. Hudební doprovod v podobě elektro-metalové masáže se k soubojům hodí, ale po čase začne lézt na nervy.