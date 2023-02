Recenze hry Hi-Fi Rush. Z rytmické akce od mistrů hororu se vyklubal skrytý klenot

Hra oznámená v den svého vydání. Byl to od vývojářů netradiční krok, ale nese své ovoce. Komiksová stylizace a dobře napsané postavy pouze podtrhují skvělou, na rytmu založenou hratelnost a není skoro nic, co by se dalo vytknout.

Co baví Výborný soundtrack

Skvělý rytmický gameplay

Dobře napsané postavy

Humorné pasáže

Vizuální zpracování Co vadí Málo rozmanitý design úrovní 9 /10 Hodnocení

I přes vydání větších a očekávanějších titulů, Hi-Fi Rush na sebe strhl pozornost mnoha hráčů. Ať už za tím stojí netradiční marketing či slibná premisa. Tak či onak, hra vyniká v mnohém. Od grafické stylizace až po jedinečnou hratelnost.

Jedna z prvních věcí, co mě při spuštění zaujala, byla samozřejmě vizuální stránka hry. Ačkoli nejsem fanouškem tohoto typu grafiky, musím říct, že si mě to získalo a hra díky tomu působí jako uvolněnější titul s prostorem pro trochu humoru. Koneckonců, takový ten nevtipný vtip na vás hra chrlí hned od začátku v přiměřené míře. Je to totiž tak trošku vlastnost hlavního hrdiny Chaie.

Mladík, který se chce stát rokovou hvězdou, působí na začátku nevyspěle, a tak některé jeho hlášky spadají do kategorie humoru, i když to jeho záměr vůbec není. Tady je potřeba vývojáře z Tango Gameworks poplácat po rameni za to, jak skvělou práci odvedli při tvoření postav. Každá, na kterou narazíte a máte možnost s ní nějakým způsobem interagovat, působí osobitě a charakterně. Každý má svůj osobitý styl a po celou dobu hraní to na mě působilo, jako bych spíše hrál nějaké RPG silně založené na příběhu postav.

Po úvodním seznámení s naším hrdinou se postupně dostaneme do kontaktu s nastávajícími členy našeho týmu, ať už se jedná o Peppermint, dívku, která na nás mluví skrze robotickou kočku nebo velkého chlápka jménem Macaron, který disponuje obrovskou silou, ale nesnáší násilí. Musím uznat, že hlavní zápletka hry je od první až do poslední chvíle velice předvídatelná a téměř s jistotou víte, jaký další krok bude následovat. V tuto chvíli ovšem přichází na scénu již avizované skvěle napsané postavy. Všemu dodávají hloubku a na první pohled nezajímavý a kýčovitý příběh rozšiřují způsobem hodným Oscara. Vztahy mezi jednotlivci se vyvíjejí stejně jako oni sami. Střípky minulosti se postupem času u postav skládají dohromady, a to pouze jen rozvíjí vaši přízeň, či nepřízeň k nim. Více než příběh samotný je potřeba vnímat rozvoj všech vašich přátel a tam se dle mého skrývá ta pravá zápletka.

Příběh ale rozhodně není to, v čem hra vyniká. Za jeden z nejlepších aspektů považuji hudbu, která vás bude doprovázet po celou dobu. Mnoho skladeb, co uslyšíte vám budou více než známé, ať už máte rádi Nine Inch Nails nebo například Mozarta. Jsem rád, že hudba a celkové zvukové zpracování je na tak vysoké úrovni, protože každý jeden pohyb, který ve hře uděláte, se zakládá na rytmu.

Hlavní herní náplní je boj. Bojový systém je komplexní a může vám připomínat mnoho jiných her, ovšem v tomto případě je důležité útočit do rytmu skladby. Nejen vy, ale také všechny druhy nepřátel, na které během hraní narazíte, provádí své útoky v rytmu skladby. Jste-li hudebník, či máte dobrý smysl pro rytmus, Hi-Fi Rush pro vás bude hračka.

„Každý jeden pohyb, který ve hře uděláte, se zakládá na rytmu.“

Kromě zvukové stránky je souboj založen na útocích, kombech, krytí a uskakování. Velmi příjemná a zábavná mechanika je možnost přivolat si na pomoc dočasně parťáka. Celkově vám budou k dispozici tři pomocníci. Každý má jinou schopnost a hodí se ho tedy využít v jinou situaci. Nemusíte mít strach, hra dává dostatečně najevo, koho kdy povolat. Parťáci mi nejednou ve složitých situacích pomohli natolik, že souboj, který nebyl v mých silách, byl nakonec procházka růžovou zahradou.

Kromě boje jsou nedílnou součástí hratelnosti také skákací pasáže. Narazíme zde na mnoho zajímavých a originálních nápadů, jak obyčejné skákání pozdvihnout na jinou, mnohem zábavnější úroveň. Jak již bylo řečeno, rytmus je přítomný v celém světě, a i nahodilé objekty se hýbou podle něho. Stává se z toho velmi zábavný způsob přesunu z jednoho boje ke druhému. Musíte využít své společníky, aby vám zpřístupnili za pomocí svých schopností jinak nepřístupnou cestu, ale zároveň si musíte dávat pozor, aby platforma, na které stojíte při změně rytmu náhodou nezměnila svoji polohu nebo dokonce i zmizela. Osobně jsem si tuto část hry užíval více než akční pasáže. Pohyb je svižný a ovládání reaguje velmi dobře. Se vší lítostí, ale musím říct, že je s tím spojeno i něco negativního.

Design jednotlivých lokací trochu zaostává za zbytkem hry. Prostory jsou poloprázdné nebo plné beden, které můžete rozbít a posbírat z nich materiály na vylepšení. Jednotlivé lokace se od sebe liší jen málo. Ano, v některých případech se ocitnete ve vizuálně jiném prostředí, ale při pohybu cítíte stále ty stejné presety překážek, beden a nepřátel. Neberte mě špatně, hře to výrazně neškodí a na celkovém zážitku se to odráží jen málo, ale pokud si stejně jako já tyto pasáže užíváte více než samotný boj, tak je nutné brát v potaz, že postupem času už nebude třeba ani trochu přemýšlení nad tím, kam skočit dál a jestli ten skok je vůbec možný.

Pokud mezi sebou porovnáme skákání a boj, je zřejmé, že boj je hlavní částí hry. Ani ve snu mě nenapadlo, že se budu potýkat s takovými problémy, a dokonce začnu nenávidět některé druhy nepřátel. Jedná se o velmi propracovaný a náročný systém. Pro mnoho hráčů včetně mě se jedná rozhodně o výzvu, která může trvat mnoho pokusů a způsobit lehkou emoční nestabilitu. O to více mě mrzí, že skákací část tolik lásky nedostala a až na výjimky nepředstavuje výzvu žádnou.