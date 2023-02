Recenze hry Hogwarts Legacy. Otevřený svět Harryho Pottera láká na kouzelníky, skřítky a fantastická zvířata. Ale trochu nudí

Jedna z nejvíce vyhlížených her letošního roku vychází již za pár dní a my jsme měli možnost si ji zahrát v předstihu. Jak to tedy s RPG ze světa Harryho Pottera vypadá?

Co baví Nádherná grafika

Hádanky, minihry a další aktivity

Soubojový systém

Pokoj a jeho vylepšování

Fantastická zvířata

Létání Co vadí Nevýrazný RPG systém, chybí větší zapojení učitelů a žáků do příběhu

Fádní dialogy a nudné postavy

Ošklivá mimika tváří 8 /10 Hodnocení

RPG pro PC, PS5 a XSX (na PS4, XO a NS vyjde později) ● Cena: 2 000 Kč ● Singleplayer ● Věkové omezení: 12+ ●​ Bez oficiální češtiny

Bradavice a široké okolí

Na začátku bych chtěl poznamenat, že příběh se odehrává v Bradavicích a širokém okolí 100 let před událostmi knižní předlohy, a tak zde žádné spojitosti nehledejte. I když pár pomrknutí na chronicky známý příběh a jména zde najdeme.

Samotný příběh Hogwarts Legacy začíná poměrně dramaticky. Do Bradavic jste netradičně pozvání až do pátého ročníku. Tohoto privilegia se dostalo jen několika vybraným v historii školy. Proč právě vy, se dozvíte poměrně brzy. Na cestě do školy čar a kouzel vás doprovází váš mentor profesor Fig, který vám bude nápomocen po celou hru. Ještě ani nedojedete a zaútočí na vás drak. Ocitáte úplně na jiném místě, než kam jste původně mířili. Více z příběhu nechci prozrazovat, řeknu jen, že váš hrdina je schopen vycítit a používat prastarou magii a díky tomu je velmi zdatný v učení se kouzel. O zdroj oné prastaré magie se jako vždy zajímají i nekalé živly, goblini osnující povstání, zlí čarodějové, kteří chtějí onu prastarou magii využit pro ničení, pytláci apod.

Grafické orgie a ten nejhezčí hrad v historii her

První, co vás okamžitě uhodí do tváře, je vizuální pojetí celé hry. Začínáte svůj příběh venku v přírodě a už tady vám budou oči přecházet z toho množství detailů. Všude kolem vás je něco zajímavého. Vesnička, zřícenina, kobky a tajuplné obrazce na zemi, ale i obyčejná zvěř na pastvinách, lesy či řeky, vše je vymodelováno s úžasnou precizností. Mapa je opravdu velká. Kromě notoricky známého hradu, Prasinek a zapovězeného lesa jsou na mapě i další méně známe oblasti, zejména jižně od Bradavic.

Ten pravý šok, ale přijde až poprvé navštívíte Bradavice. Myslím, že nejen pro mě, ale i pro mnoho fanoušků se jedná o splněný sen. Často v recenzích mluvíme o tom, že autoři vytvořili prima detailní grafiku. Jenže to, co se povedlo borcům z Avalanche Software v Unreal Enginu 4 vytvořit nemá obdoby. Dámy a pánové, chtěli jste to nejlepší a dostali jste to nejlepší. Slovy ani nelze popsat tu nádheru a velkolepost, která na vás dýchne z vnitřních komnat hradu. Každá místnost, stěna, strop, podlaha. Každý centimetr čtvereční je vyobrazen do nejmenších detailů, a přitom se jedná o tak obrovskou stavbu.

V Bradavicích najdete kompletně vše, co známe z knih a filmů, a ještě mnohem více. Točité schodiště, pokoje jednotlivých kolejí, učebny, knihovnu, velký sál, botanickou zahradu, ale rovněž ohromné množství tajemných míst a pokojů, které čekají na to, až je odhalíte, či už při postupu hrou nebo jako vedlejší činnosti. Jen tak na okraj, všechny obrazy se hýbou a reagují na vás.

Hra mi běžela na PS5 v nejvyšším možném grafickém nastavení bez jediného znatelného snížení FPS. Jako většina dnešních her má i Hogwarts Legacy na výběr z několika nastavení. Na PS5 jich je dokonce 5. Fidelity se soustředí na grafické detaily a počet snímků za vteřinu zamyká na 30. Další možností je Fidelity s ray-tracingem, který si také ukousne část výkonu za to, že odrazy a odlesky budou věrnější. Pokud vám jde o plynulost, ideální volbou je Performance mód, který se FPS zvyšuje na 60. Můžete ale zvolit také Balanced, kdy se zvýší detaily s odemčeným frameratem. Nakonec je k dispozici i HFR Performance pro ještě vyšší framerate. Na jeho použití ale potřebujete obrazovku, která ho podporuje. To platí i pro využití VRR, které Hogwarts Legacy také podporuje.

Samostatnou kapitolou je pak výborný hudební doprovod a zvuky. Řekl bych, že i mnoho hudebních motivu ve hře je totožných. Zvuky a hudba ještě víc umocňují kouzlenou atmosféru, který dýchá na každém kroku.

Spletitý příběh Hogwarts Legacy postupně posouvají hlavní příběhové mise. Ty často vyžadují splnění určitých podmínek, buď znalosti specifického kouzla nebo dosaženou úroveň vašeho kouzelníka či kouzelnice. Tímto vás hra chytře nutí ke studium jednotlivých předmětů a plnění vedlejších úkolu. Nebojte se, tady se opravdu uplatňuje rčení "škola hrou".

Kouzel je poměrně velké množství a všechny se postupně naučíte na jednotlivých lekcích obrany proti černé magii, botaniky, astrologie apod. Většinou se jedná o povedené video, kde vám učitel vysvětlí podstatu kouzla. Poté pomocí jednoduché minihry se jej naučíte a následně ho můžete vyzkoušet buď na panákovi nebo při společném tréningu s ostatními žáky. Autorům se povedlo tímto systémem navodit atmosféru opravdické školy a studia bez toho, aby hráče nudili a otravovali.

„Autorům se povedlo tímto systémem navodit atmosféru opravdické školy a studia bez toho, aby hráče nudili a otravovali.“

Prvních několik úrovní je vlastně takový úvod do hry. Postupně se seznamujete s mechanizmy hry, školou a plníte první úkoly. Celková variabilita úkolu je obrovská. Za celou hru jsem se nesetkal s kopii nějakého dungeonu nebo úkolu. Všechny kobky jsou ručně vymodelovány a v rámci úkolu se z drtivé většiny jedná o dobře promyšlenou a originální misi. Navíc všechny větší úkoly v hlavní linii jsou protkány hádankami. K vyřešení většiny puzzlů jste nuceni využit již naučená kouzla v určité kombinaci. Některé jsou jednoduché, ale jiné mě celkem potrápily, než jsem je vyřešil.

Na nebezpečné cesty je dobré se pořádně obléct. Tohle si asi autoři vzali opravdu k srdci, protože na každém rohu najdete nějaký kus oblečení. Váš oděv zde není pouze jako módní doplněk, ale každá nově nalezená část oděvu vám přidává body do základních statistik. Tvůrci si dali záležet a vytvořili obrovské množství nejrůznějšího šatstva. Hráči, kterým na vzhledu záleží, jistě uvítají možnost si klobouk, který by jejich čarodějovi neslušel, přeměnit na jiný design se zachováním statistik. Kapitolou samou o sobě je i výběr kouzelnické hůlky u Ollivandera. Volíte délku, jaké dřevo, jakou rukojeť. Zbarvení, zakřivení... zkrátka každý detail.

Adrenalinové a návykové boje

K úkolům a prodíraní se kobkami patří souboje. Toto je další věc, která se autorům povedla naprosto skvěle. K dispozici máte několik kouzel z oblasti kontroly, síly, poškození, ale rovněž i nechvalně proslulé nepromíjitelné kletby Cruciatus a Avada Kedavra, tedy smrtící záležitosti. Samotný boj probíhá v dosti zběsilém tempu. Už na střední obtížnosti musíte volit kouzla s rozvahou a zjistit, která jsou nejlepší na daný typ útočníka.

Nepřátele vás velmi často obklíčí a v takovém případě by bylo nemožné se ubránit. Pro tyto případy má kouzelník ve standardní výbavě ochranné kouzlo a pokaždé když se na vás někdo zaměří, hra vás upozorní a máte vteřinu na vykouzlení ochranné bariéry. Pokud tlačítko podržíte déle, vrátíte útočníkovi ránu zpět a vyvedete ho z rovnováhy. Kromě již zmíněných kouzel můžete využívat i předměty kolem. Není nic uspokojivějších než goblinovi odrazit útok, poslat ho s Wingardium Leviosa do vzduchu a na závěr mu poslat do tváře sud se střelným prachem. Souboje jsou náročné, ale zábavné a velmi uspokojivé. Je to k nezaplacení, když sérií přesně mířených kouzel rozprášíte bandu nepřátelských mágu bez škrábance.

„Souboje jsou náročné, ale zábavné a velmi uspokojivé. “

Pokud se vám příčí použití brutální síly nebo zapovězených kleteb, máte možnost se mnoha konflikty proplížit a zaútočit na nebožáky zezadu. Tomuto stylu boje se dokonce věnuje samostatný talentové strom. Je to efektivní, intuitivní a hlavně použitelné.

Architektem, botanikem a zoologem v jedné osobě

Pokud byste si chtěli oddechnout od učení, plnění úkolu, záchrany Bradavic a odkrývaní vlastního tajemství, máte možnost při jedné z mnoha vedlejších činnosti. Jako výjimečnému studentovi vám škola nabídne si vytvořit vlastní komnatu podle svých představ, zvanou Room of Requirement. Nemluvím o krcálku pro chudého studenta, ale o místnosti, za kterou by se nestyděl ani anglický král. Tento prostor, který je pouze váš, si můžete vyzdobit dle vašich nejdivočejších představ. Doslova můžete proměnit samotné zdi, podlahy i střechu.

Samozřejmostí je nábytek, obrazy, svíce, a to prosím ve čtyřech architektonických stylech. Tento pokoj neslouží jen pro vaše dekorativní vyžití, ale máte zde prostor pro pěstování bylin, vaření lektvarů anebo tkaní látek. Ano, v této hře si do svého pokoje pořídíte kouzelný stav a na něm si vylepšujete své oblečení. Vše v této hře má své návaznosti. Chcete lektvar? Vypěstujte si byliny. Rádi byste vylepšili statistiky na oblečení? Pečujte o zvířátka.

Záchrana Fantastických zvířat je dle mého názoru nejzábavnější vedlejší aktivita ve hře. Po celé mapě na některé z nich číhají pytláci. Vaším úkolem je zachránit každou potvůrku a přemístit ji do vaší osobní zoo, zde zvané vivárium. Do vivária vstupujete přímo z pokoje. Před vámi se odkryje široké prostranství, kde vypustíte zachráněna zvířata. Můžete je česat, krmit a ony se vám odmění nějakou vzácnou surovinou, kterou dále použijete, jak bylo zmíněno výše. Vše tady zapadá do sebe a žádná činnost není samoúčelná.

Další možností, jak si krátit chvíli, je účast v některé z miniher. Jeden spolek studentů pořádá souboje. Princip spočívá v tom, že se snažíte porazit stále zdatnější a početnější skupiny studentů, něco na princip pěstních soubojů v Zaklínači. Jinou kratochvílí jsou pak závody na koštěti. Jelikož je zatím famfrpál ředitelem školy zakázán, studenti si vymysleli jinou zábavu. Nic, co by hru nějak zásadně obohatilo, ale potěší. Zmínit ještě musím jednu minihru, která mě obzvlášť bavila, a to je hledání pokladů. Tu a tam naleznete mapu s hrubým náčrtem a tyto výjevy musíte najít někde ve světě.

Pro pohyb na tak velké mapě nejlépe poslouží létající koště, ale každý ví, že opravdoví borci létají na Hipogryfech. Zpracování letu je další věci, kterou bych chtěl vyznamenat. Je cítit rozdíl v dynamice letu, zda sedíte na mrtvém kusu dřeva nebo pod vámi mává křídly obří tělo Hipogryfa. Pohled na celou mapu a průlet třeba nad Bradavickým expressem v noci má své nostalgické kouzlo. Koho by omrzelo létání, je zde možnost rychlého cestování, a to nejen po okolí, ale v samotném hradě, kde se nachází množství bodů, které významně ulehčují a urychlují přesun za úkoly.

Postavy bez života a nenápadný RPG systém

Prozatím jsem se věnoval tomu, co je dobré na Hogwarts Legacy, ale bohužel není všechno zlato, co se třpytí. Většina postav, zda už hlavních nebo vedlejších, působí tak nějak znuděně a to včetně vašeho čaroděje. Ačkoliv jsem se velmi snažil, nenašel jsem si k žádné postavě ve hře výraznější vztah, a to i přesto, že některé z nich nadabovali profesionální herci. Možná proto, že mimika tváří je na velmi mizerné úrovní nebo snad proto, že všichni mají projev jak učitel dějepisu na prestižním londýnském gymnáziu.

Chybí mi v tom jakékoliv emoce, žádná gestikulace ani náznak hněvu, radosti nebo smutku. Postavy jsou příliš šedé, a to snad všechny, vyjma hlavního záporaka. Rovněž mi vadí v textu doslovnost. Postavy mluví v košatých větách a než se dostanou k jádru věci, obalí text do zbytečné vaty. To pak člověk znuděně přeskakuje dialogy a marně hledá alespoň náznak nějakého vtipu, dvojsmyslnost nebo nedej bože ostřejší slovo. Celkově na mě text v Hogwarts Legacy působí velmi distingovaným, a někdy až příliš zdvořilým dojmem. To takhle opravdu mluví dnešní mládež, byť inteligentní? Nemusí se každý projevovat jak Trevor z GTA 5 nebo trpaslík Zoltan ze Zaklínače. Jenže ono to má něco do sebe, tyhle výrazné a dobře napsané charaktery, člověk si je pak pamatuje i několik let. Tady není zapamatovatelný ani jeden a je to škoda.

Po celou dobu, co jsem hrál mi přišlo zvláštní, že učitelé jaksi nejsou více zapojení do děje. Sice vám zadávají úkoly, které souvisí s jejich profesí, ale dramatické události kolem vaší osoby je nechávají chladnými. Přišel mezi ně výjimečný student, začal 5. ročníkem, venku mu jdou zlé živly po krku a ve škole se všichni tváří idylicky a pochvalují váš progres v učivu.

„Odpovědi v dialozích jsou zpravidla dvě, hodný čaroděj a drzý čaroděj...“

Dalším aspektem, který mi vrtá hlavou, je RPG systém, který tady není příliš cítit. V průběhu hraní jsem si ani nevšiml, zda moje rozhodnutí ve hře má za následek nějaké výraznější zvraty v ději. Odpovědi v dialozích jsou zpravidla dvě, hodný čaroděj a drzý čaroděj, ale obě mě vždy dovedly k tomu stejnému konverzačnímu rozuzlení. Za dosažené úrovně sice dostanete body, které investujete buď do vylepšení kouzel, základních charakteristik, černé magie, plížení a vylepšení vaší komnaty, ale je jich tolik, že se nemusíte nějak dramaticky zamýšlet, kde ten bodík investovat a co oželet.

Výraznějším milníkem ve hře je to, jakou kolej si zvolíte. Moudrý klobouk vás sice na základě vašich odpovědí někam přiřadí, ale jako nováček v pátém ročníku máte možnost tuto volbu změnit. Každá kolej má svoji samostatnou příběhovou linku, která odpovídá jejich charakteristice. Nehledě na to, kterou kolej si vyberete, společnost vám budou dělat vždy ti stejní spolužáci, Sebastian Sallow, Natasi Onai, Poppy Sweeting. Sebastian vás časem zasvětí do černé magie, Natasi vyšetřuje po vlastní stopě zlého čaroděje a Poppy ošetřuje zvířata. Jejich úkoly jsou sice zajímavé, ale platí pro ně to, co pro ostatní postavy, jsou k uzoufání nudní, jejich motivy pro mě nejsou dostatečně silné.

Korektní buďme

Na závěr je dlužno ještě zmínit tvorbu charakteru. Jak asi tušíte, můžete si vytvořit poměrně detailního avatara. Tvář, vlasy, jizvy, brýle, bradu, je toho opravdu hodně. Co je pro mě novinka, tak čaroděj může mít ženský hlas a čarodějka zase mužský. Zde tedy označeno hlas 1 a hlas 2. Nejspíš proto, aby se autoři vyhnuli použití slov mužský hlas a ženský hlas.

Normálně by mi to nestálo za zmínku, ale kolem celé hry se vytvořil dosti negativní hype z důvodu některých vyjádření J.K. Rowlingové. Nejspíše proto autoři nastolili tak přísnou hyperkorektní linii všech textů ve hře, prostých jakýchkoliv narážek, vtipů a čehokoliv, co by mohla jen vzdáleně někoho urazit. Je to volba autorů a já ji respektuji, jen se obávám, že to nebude lidi dlouho bavit.