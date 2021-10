Recenze hry Hot Wheels Unleashed. Připravte se na vřískot plastových kol!

Co baví Návyková a svižná hratelnost

Auta se od sebe příjemně liší

Různorodá prostředí

Dobře provedená AI

Editor tratí Co vadí Málo obsahu

Hra se po chvíli opakuje

Vysoká cena 7 /10 Hodnocení

Nebudu lhát, Hot Wheels znám jen z reklamy. Holt na pultech jsem si jich všiml až v době, kdy jsem byl na hraní s plastovými autíčky až moc velký. Nicméně jedná se o až překvapivě starou značku. Poprvé byly Hot Wheels oznámeny společností Mattel v roce 1968, takže v době pražského jara. V té době byly Hot Wheels samozřejmě mnohem chudší, ale již se držely konceptu plastových aut a šílených zakroucených závodních drah.

Díky své popularitě se Hot Wheels podívaly do videoherního světa již před mnoha lety. Nejstarší hra, pojmenovaná zkrátka Hot Wheels, vyšla v roce 1984 na Commodore 64 a vytvořilo ji A. Eddy Goldfarb & Associates. Nová hra, Hot Wheels Unleashed, již míří výš. Vyšla na celý list platforem včetně Nintenda Switch a stojí za ní studio Milestone, které můžete znát díky MotoGP, Ride či Gravel.

Hot Wheels – Vždy v čele!

Kdybych měl hru ve zkratce popsat, jedná se o Trackmanii s plastovými autíčky. Hra je rychlá a nic neodpouští. Každá vaše chyba je umocněna tím, že plastové autíčko dokáže odletět pořádně daleko, a i menší překážka ho dokáže výrazně nadzvednout. Jedná se však o arkádovou hru, kterou je snadné pochopit a o něco těžší ji skvěle zvládnout.



Hra je příjemně svižná a snadno se dostane pod kůži

Hratelnost je založena jen na plynu, brzdě, turbu a zatáčení. Nic víc ani nepotřebujete! Zda budete úspěšní ale záleží na tom, zda dokážete brzdit tak dobře, aby se vám podařilo driftovat. Zda turbo aktivujete v době, kdy vám to pomůže dostat se dopředu a neodletíte kvůli němu z dráhy ven (což se mi stalo až ostudně často) a zda se dokážete vyhnout všem překážkám.

V jednoduchosti je síla a díky svižnému tempu je hra šíleně návyková.

V jednoduchosti je síla a díky svižnému tempu je hra šíleně návyková. Důležitá je samozřejmě pestrost tras. Stejně jako stavebnice, i zde máte všelijaké výkruty a divoké skoky. Velkou výzvou jsou překážky, ať mluvíme o prknech na dráze nebo pavoukovi, který vás nalepí pavučinami (toho obzvláště nenávidím) či oblasti bez pevného ohraničení dráhy, kdy snadno vyletíte do neznáma.



Stejně jako plastová předloha, i zde se dočkáte šílených výkrutů a ostrých zatáček

V praxi vám stačí jedna dvě jízdy, aby se vám hra alespoň trochu dostala pod kůži a vy jste začali své ježdění vylepšovat. Hot Wheels je hlavně o instinktech a je skvělý pocit, když po 10 hodinách hraní máte lepší reflexy a reakce na neočekávané obtíže trasy.

AI se nebojí do vás vrážet, využít turbo v přesně ten pravý moment a obecně vám dost zavařit.

Hratelnosti přispívá rovněž skvělá umělá inteligence, která vám nic nedaruje a při soupeření s ní se rozhodně zapotíte. AI se nebojí do vás vrážet, využít turbo v přesně ten pravý moment a obecně vám dost zavařit. S umělou inteligencí nutno pochválit také její nastavení. Lehká znamená lehká a průměr je tou pravou výzvou pro závodníky jako já. Zkrátka ať je vaše dovednost jakákoli, hra vás nejspíš nebude příliš frustrovat (ačkoli stůl to párkrát schytal).

Vítěz musí porazit všechno

Ve hře jsou v podstatě tři druhy závodů – proti AI, proti hráčům a časové závody. Multiplayer je samostatnou částí hry, zatímco zbylé režimy jsou spojeny na světové mapě. Funguje to jak spojování kol například v Mariovi. Musíte vyhrát tento závod, aby se vám odemknuly další. Na konci na vás čeká odměna v krabicích, které obsahují neznámou odměnu, často nové autíčko.



Hra se drží motivu stavebnice a jezdíte v podstatě po postavené trati někde v obýváku či ve sklepě

Závody jsou dostatečně pestré nejen kvůli zadání (snažit se zdolat trať na čas je samozřejmě jiné než zápasit s protivníky), ale také designem. Celá vizuální stránka je založena na tom, že někdo de facto Hot Wheels právě hraje. Například se tedy závodní trať nachází v obýváku nebo na kampusu. Prostředí může ovlivnit i barvy a ačkoli jsou závody z hlediska hratelnosti třeba podobné, vizuál udělá své a budete si to užívat zase jinak.

Hra na jednu stranu nepřinesla nic vyloženě nového a na druhou stranu má omezené množství aktivit. To, co má, je však provedeno skvěle a celkový pocit z hraní je úžasný.

Nedá se však popřít, že Hot Wheels jsou relativně jednotvárné a už po třech hodinách hraní můžete mít pocit, že jste vyzkoušeli všechno. Hra na jednu stranu nepřinesla nic vyloženě nového a na druhou stranu má omezené množství aktivit. To, co má, je však provedeno skvěle a celkový pocit z hraní je úžasný. Jenomže stačí to?

Vybudujte si závodnický arzenál

Ve hře se vylepšujete dvěma způsoby. Jeden jsou krabice, které otevřete a dostanete něco neznámého. Může to být nové auto nebo jen věci na ozdobení obýváku. Druhým způsobem jsou matičky, které můžete investovat do vylepšení vlastněného auta.



Autíčka se od sebe příjemně liší a jejich výběr je dobré promyslet

Získávání nových aut je znát. Skutečně se liší, zda máte spíš sprintera s horším zatáčením nebo dodávku, která má však hodně turba. Auta změní herní styl natolik, že se vyplatí vybírat je dle mapy. Zde mě mrzí, že hra nenabízí nakouknout, jak mapa vypadá, než do ní naskočíte a zároveň nemůžete změnit auto v načtené mapě po prohře v závodu. Vždy však můžete vyskočit, auto změnit, a jít zpátky.

Pro fanouška arkádových závodů je to skvělá volba, zarážející je však cena ku nabídce obsahu hry.

Motivací k hraní možná bude bohatá možnost úpravy aut. Můžete jim změnit barvy nebo malůvky. Praví hračičkové si mohou v editoru vytvořit vlastní trať. Umisťování kusů trati v editoru mi přišlo velmi neohrabané, ale po chvíli snažení se do tohoto dostanete, a právě zkoušení tratí jiných hráčů má potenciál přinést větší množství obsahu, a tedy důvod ve hře zůstat.

Každý závod někdy skončí

Hot Wheels má ve výsledku zábavnou a návykovou hratelnost, zajímavé trati a odlišná auta. Pro fanouška arkádových závodů je to skvělá volba, zarážející je však cena ku nabídce obsahu hry. Nejsou zde vyloženě nové herní mechaniky, není zde větší množství herních aktivit, a hra stojí 50 dolarů. To mi přijde trochu moc.

Záleží tedy na vás, zda je tohle to, co od hry chcete a budete s tím spokojeni. Případně můžete počkat na nějaké slevy a mezitím si zopakovat Trackmanii Turbo, která je Hot Wheels docela podobná. Řekl bych, že právě cena je důvod, proč jsem se hře rozhodl dát 7/10, jelikož v porovnání se hrami jako Forza Horizon, které jsou v podobné cenové kategorii, se omrzí až moc rychle.