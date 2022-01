Recenze hry Icarus. Další nudný survival, ale s RTX

Co baví Bohaté možnosti stavění

Zábavný multiplayer

Pěkná grafika Co vadí Nezajímavé mise, kde opakujete stále to samé

Všechny maličkosti se musí vyzkoumat

Hloupá umělá inteligence

Nelogický a nezáživný příběh

Špatná optimalizace 5 /10 Hodnocení

V češtině bychom hru nazvali Íkaros podle bájné řecké postavy. Kluk, který letěl tak blízko ke Slunci, že mi shořela křídla. Je mi neznámo, proč vývojáři, popřípadě šéf studia Dean Hall (znám díky DayZ), s tímto názvem přišli. Přijde mi to však jako celkem trefný název k titulu, který dle oficiálních stránek plánuje daleko do budoucna, ale křídla mu shoří již v první kapitole.

Hráli jsme Valheim: návykovější než plenění

Nebudu lhát, k survival hrám bývám tvrdší. Důvodem je fakt, že her z tohoto žánru máme opravdu hodně a hry tohoto žánru se velmi snadno ohrají a ze vzrušujícího boje o přežití se stane nekonečné těžení surovin. Povedené hry u mě snadno vyvolají závislost (jako například Valheim), ty nepovedené jen navodí pocit ztraceného času.

Kolonisté bez moderních technologií

Již koncept hry mi přijde trochu přitažený za vlasy. Základem je, že lidé kolonizují novou planetu v momentálně jediné a první kapitole hry zvané „First Cohort“. Nejde mi tedy moc do hlavy, proč vás pošlou z vesmírné lodě na neznámou planetu a ani vám nedají žádný nástroj či zbraň. Hra se ani nesnaží moc logicky vysvětlovat a rození šťouralové si přijdou na své. Musíte do skafandru dávat kyslík, ale jíte uvařené maso normálně na povrchu planety? Váš skafandr nemá ani baterku? No moc logiky tady radši nehledejte.



Jste vesmírným kolonistou a bez moderního vybavení jdete osidlovat planetu

Logika v ději není zásadní problém. To člověk vývojářům ještě odpustí. Logika v misích a požadavcích na vás už je jiná káva. Na rozdíl od jiných survivalů nebudujete své sídlo v rámci týdnů až měsíců, naopak jdete na misi s časovým omezením v reálném čase (například "splňte do 6 dnů"). Mód volného stavění tu sice je, hra ho ale považuje za vedlejší, a právě za splněné mise dostáváte také měnu, za kterou si kupujete moderní vybavení, které následně můžete brát s sebou.

Na rozdíl od jiných survivalů nebudujete své sídlo v rámci týdnů až měsíců, naopak jdete na misi s časovým omezením v reálném čase

Na misích nehledejte nic zajímavého. Občas musíte umístit skenery na určitá místa, abyste provedli průzkum. Jindy musíte zabít nebezpečné zvíře. Problém je v samotném fungování. Na každé misi vždy stavíte všechno od začátku a hra je již v samotném designu založena na nekonečném opakování stejných aktivit. Jedinou změnou je kupování nového vybavení před misí, na to si vydělat ale chvíli trvá, a ne každé udělá zásadní změnu ve hře.

Z průzkumné mise vyčerpávající nuda

Opakování je třeba matkou moudrosti, ne však zábavy a dalším hřebíčkem do rakve je nutnost expit a získávat zkušenosti i na naprosto základní věci. Nemůžete si postavit postel, zeď nebo luk, dokud to nevyzkoumáte. V samotném základu máte jen pár základních nástrojů a jste tedy tlačeni, abyste hru ideálně hráli s přáteli a strategicky plánovali, co kdo vyzkoumá. Než se tak stane, tak to bohužel potrvá a musíte počítat například i s dlouhým čekáním, než skončí noc, protože ve tmě nic nevidíte a bez postele nemůžete spát. Začátky jsou krušné.



Ve hře je také pohled ze třetí osoby, ale hraje se z něj velmi špatně

Je to prostě hloupé! Nové úrovně dávají smysl pro vylepšování síly a schopností, ale co se týče stavění, tak mě baví mnohem víc, když hra požaduje jen specifický materiál, nástroje a vaši znalost, jak to udělat. Podobně jako ve hrách Valheim a Minecraft. V Icaru se opakovaně zaseknete při expení a aby toho nebylo málo, pokud z mise neutečete včas, vaše postava umře a musíte expit hezky od začátku s postavou novou.

Icarus a globální osvětlení nové generace Z hlediska grafiky je Icarus rozhodně nadprůměrnou hrou a tvůrci už před vydáním hojně házeli všem na oči nejen technologii DLSS, ale především globální osvětlení nové generace (RTXGI) pro grafické karty z rodiny RTX. Tato technologie věrohodně simuluje fyzikální šíření a pohyb světla v prostředí a jak můžete vidět na obrázcích níže, rozdíl především v krásné lesní scéně je opravdu znát.

Zapnuté RTXGI Vypnuté RTXGI Největší rozdíl je vidět v realistickém "zaplnění" prostoru kolem světelnými částicemi, věrohodné zpracování paprsků a jejich pohybu mezi vegetací, nebo také osvětlení scény v interiéru díky oknům či nepropustné tmě v noci, kde vidíte díky pochodni opravdu jen na krok. Realisticky vypadají také různé biomy podle toho, jaký druh světla v nich převládá. Jinak bude vypadat klasický les, pouštní prostředí i zasněžené pláně, na což má vliv i denní doba a počasí. Spolu s RTXGI hra nabízí také tři úrovně DLSS 2.0, která se pro změnu stará o vysokou ostrost malých detailů a hran při zachování vysokého počtu snímků za vteřinu. To lze vidět především na vegetaci a detailech oblečení níže.

Zapnuté DLSS 2.0 Vypnuté DLSS 2.0 Hra byla testována na sestavách s grafickou kartou GeForce RTX 2070, GeForce RTX 3070 a GeForce RTX 3080.

Získávání surovin a budování není zcela špatné, ale ani přelomové. Hra po vás vyžaduje, abyste byli najezení, napití a taky měli dost kyslíku, který získáváte z rudy oxilite. Zároveň se musíte umět ochránit před divokou zvěří, nepřízní počasí a tu a tam vás může chytit i nemoc. Možností, co všechno můžete postavit, je dost a od základních nástrojů se časem dopracujete i ke specialitám jakými jsou pece, tvorbu oceli nebo hromosvod. Vše je však podsekáno tím, že to děláte znovu a znovu. Z výzvy se vskutku stala rutina.

Každé zvíře je hloupější než mezek

Boj je významnou součástí hry a zatím jsem se setkal jen s různými druhy divé zvěře jako jsou vlci, medvědi či šelmy a nebojovými zvířaty jako jeleni či králíci. Ve hře platí, že některá zvířata jsou silnější než jiná (například medvěd vás prožene víc než vlk), zároveň jsou tu také levely. Nějak mi upřímně nejde do hlavy, jak fungují, jelikož na úrovni 5 přemůžete vlka na úrovni 20… ale to je jedno. Na boji je jiná skvrna.



Požár vypadá majestátně, ale zaručí rapidní propad fps

Ať se jedná o plachá nebo dravá zvířata, o velká nebo malá, ve dne nebo v noci, tak velkou blbost jen tak v nějaké hře nenajdete. U bezbranných zvířat to tolik nevadí. Občas vám nejde do hlavy, že je nezabijete ani šesti šípy, ale střílet po nich je docela zábava. Dravce každopádně obehrajete snadno. Zabít smečku vlků je hračka, pokud včas vylezete na kámen, kam se nedostanou. Medvěd je náročnější, ale jak jsem brzy zjistil, není schopen bojovat ve vodě. Vývojáře nenapadlo zabudovat, aby v těchto momentech utíkal pryč jako v pozdějších dílech Assassin’s Creed.

Zabít smečku vlků je hračka, pokud včas vylezete na kámen, kam se nedostanou. Medvěd není schopen bojovat ve vodě.

Dělat tyhle kličky je skoro nutností. Boj je těžkopádný, nemíří se nejlépe a zbraně na blízko mi nějak nepadly do ruky. Přesto jsme umírali často a v tu chvíli se vyplatí, aby se jeden z týmu oživil a své spoluhráče jednoduše zvedl ze země. Pokud se respawnete, stále můžete ze svého mrtvého těla vzít ztracené věci, ale dostanete malou penalizaci.

Špatná optimalizace s častými propady fps

Hra nevypadá špatně, co se týče survival her, mluvíme dokonce o nadprůměru. Nerealistická fyzika je sice vadou na kráse, ale pár levitujících kamenů po těžení se dá přežít. Problémem je, že si to hra kazí opravdu otřesnou optimalizací. Hra nabíhá velmi dlouho a propady fps nejsou výjimkou. Nejrazantnější je problém v případě ohně. Ten se hezky šíří, ale pokud vznikne velký požár, můžete klesnou třeba na 10 fps.



Umělá inteligence zvířat je naprosto marná

Nemám přitom slabý počítač a s grafickou kartou rodiny RTX a intel core i7 jsem dosáhl na nejvyšší grafické rozlišení i vývojáři hojně propagovanou technologii RTXGI (globální osvětlení s RTX). Tu jsem však měl kvůli problémům vypnutý a o test jejích kvalit se postaral kolega. Mezi další problémky můžeme zařadit často viditelné nabíhání loadů (změna z textury s horším rozlišením na tu s vyšším) či kapky deště padající skrz střechu. No naštěstí hra nepadala, to už by byl vrchol.

Snaha tu je, ale suma sumárum nevidím důvod, proč si Icarus kupovat. Není to úplná katastrofa, ale proč se s něčím smiřovat, když jsou na trhu mnohem lepší kousky. Icarus ze všeho vychází maximálně průměrně a na 5/10 to nakonec dotáhl hlavně proto… no hádám, že potenciál tam je a při hře s přáteli jsem si stále užil pár příjemných hodin hraní.