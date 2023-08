Recenze hry Immortals of Aveum. Tohle není jen Call of Duty s magií místo samopalů

Autoři Call of Duty chtěli udělat úplně jinou hru. Immportal of Aveum je pořád FPS, ale beze zbraní a s důrazem na taktiku a RPG prvky. A především je to čistokrevný singleplayer.

Co baví Chytlavý příběh

Poutavý svět

Grafika

Pestrá náplň misí Co vadí Překombinovaný gameplay

Hardwarové nároky

Občas příliš chaotická akce 8 /10 Hodnocení

FPS s RPG prvky pro PC, PS5, XO a XSX ● Cena: 1 600 Kč ● Singleplayer ● Věkové omezení: 16+ ● Bez oficiální češtiny

Za Immortals of Aveum stojí Ascendant Studios, které založil veterán herního průmyslu Bret Robbins. Ten hrál důležitou roli ve vývoji série Call of Duty ve studiu Sledgehammer Games. Když tedy tvůrci ohlásili, že se pouští do vývoje FPS plné magie, obával jsem se, zda nepůjde jen o přeskinované generické Call of Duty říznuté nějakým tím kouzlením. Opak je ale pravdou! Naštěstí.

Hned zpočátku potěší (jiné možná zklame), že dnes recenzovaná hra je vyloženě singleplayer záležitost. Na příběh je zde kladen poměrně velký důraz. Zároveň mnohdy nepůsobí tak banálně, jak je u akčních her často zvykem. Jasně, nějakým těm klišé se nevyhneme ani zde, na druhou stranu jsou podány uvěřitelně a to i díky známým hercům, kteří ztvárnili hlavní postavy.

Poctivý singleplayer na 20 hodin

Ano, opět jde o boj dobra proti zlu. Vy se ujmete role mladíka Jaka, vychytralého zlodějíčka, který se snaží protlouct a přežít další den v podivném městě jménem Seren. Zároveň je členem partičky výrostků, o kterou se pomáhá starat. Co čert nechtěl, na město zaútočí zlotřilé síly tyrana Sandrakka a Jakovi přátelé tento ostrý střet nepřežijí. Naopak Jak v sobě najde netušené magické síly a zloduchům se úspěšně postaví. Toho si všimne generálka Kirkan a rozhodne se Jaka vycvičit v elitního zabijáka, jež se může stát klíčem k záchraně celého širého světa.

Příběh se dále dost větví, prohlubuje, komplikuje a nechybí ani zajímavé zvraty. To celé na ploše nějakých 20 hodin, které vám dohrání tohoto titulu zabere. Nechybí epické momenty, strhující bitvy a rozsáhlé levely plné efektů. Příběh je podán v hodně efektním hávu a tak mu i drobné patetické scény rádi prominete. Zvlášť, když tyto patetické chvilky obsahují i jakýsi temný osten.

Když Kirkan pronáší motivační řeč k nováčkovi ve své armádě, řeč plnou vzletných frází a hrdinských motivů, není hlavním obsahem sdělení snaha uchlácholit posluchače, uklidnit ho, však za pár chvil se nejspíše stane další z dlouhé řady obětí konfliktu zvaného Everwar. Nejde tak spíše o kalkul? V bezvýchodné situaci poslat dalšího naivního snílka do mlýnku na maso? Takových otázek se zde postupně objevuje vícero, což pozorného hráče musí potěšit.

Zároveň je příběh doplněn rozsáhlými a detailními texty, jež vysvětlující vše možné i nemožné o zdejším světě. Pročítat si lze dokumenty o postavách, místech, nepřátelích, ale i o jednotlivých kouzlech či o historii. Je vidět, že svět je zde opravdu propracovaný do nejmenších detailů a tvůrci v tomto směru nezaháleli. Menším problémem je, že nových názvů, postav, magických principů, je možná až moc. Děj občas postupuje mílovými kroky a tak není vůbec těžké se ve všech těch pojmech, zvratech a postavách ztratit.

Střílečka, kde pálíte rukama

Co ale samotný gameplay? V jádru je Immortals of Aveum klasickou FPS, obohacenou a pestrou škálu RPG prvků. Důležitou roli zde hraje váš arsenál. Ten se skládá ze tří typů základních útoků rozčleněných jednoduše dle barev. Je zde modrý, červený a zelený útok. Červený je nejsilnější, ale zase s nejkratším dosahem. Zelený je naopak nejslabší, ale zase s nejvyšší kadencí. Modrý je pak kdesi uprostřed.

Krom základních úderů je zde také útok na blízko, dále speciální schopnost, kterou vyvoláte pravým tlačítkem myši. Pod tu lze přiřadit švih bičem, díky kterému si přiblížíte na dálku útočící nepřátele. Dále je zde omračovací šipka nebo jakýsi balónek, který daného soupeře či objekt na okamžik znatelně zpomalí. To ale není vše. Dále tu máme porci speciálních ničivých útoků, jenž zastaví i toho nejotrlejšího zlouna. Jde třeba o výbuch červené energie, která zničí vše ve vaší blízkosti, nebo o sadu řízených střel, které zasáhnou i vzdálenější cíle. Pokud vám ani toto nestačí, je zde ještě o řád silnější koncentrovaný výboj energie, jež pořádně pocuchá i ty nejotrlejší bosse.

Mimo tyto útočné schopnosti máte k dispozici i magický štít. Pokud vám dojde mana, která je potřebná k silnějším útokům, musíte si ji doplnit příslušnou klávesou. To samé se týká vašich životů. A tím se dostáváme k jednomu s problémů, které se hrou mám. Vlastností, schopností, úderů či obran je zde opravdu velké množství. A vše to ukočírovat je často dost velká výzva. Zvláště ve větších bitvách, kdy čelíte hordám nepřátel.

Akce je dost frenetická, rychlá, plná efektů, a tím pádem i často nepřehledná. Ne zřídka ztratíte půlku životů, ani nevíte jak. Následně tak musíte zmáčknout to správné tlačítko k jejich doplnění. Pak dojde mana. Opět musíte zmáčknout správné tlačítko. Nepřítel si poté vyvolá obranné silové pole, což znamená, že si musíte přepnout zbraň na správný typ útoku, jinak štít nezdoláte. K tomu vám zatápí lučištníci a kouzelníci, proti kterým se zase hodí aktivovat štít váš. Z druhé strany útočí potvory na blízko a na ty zase platí červený typ útoků. Je to zkrátka mišmaš.

Mnohdy se proto stává, že zmáčknete jiné tlačítko, než chcete, přehodíte na nesprávnou zbraň, vyplýtváte si cenné lektvary zdraví jen proto, že si spletete klávesu. Jasně, cvikem a pílí se dá soubojový systém zvládnout, ale nejednou mě napadla kacířská myšlenka, že méně je někdy více. Drobné osekání možností by hře prospělo. Takto je to mnohdy bezbřehý chaos.

Na obrazovce se toho děje až příliš mnoho

Nechápejte mě špatně, akce je zde zvládnutá dobře. A ze všech těch efektů až oči přecházejí. Ale někdy je všechna ta epičnost a nepřeberné množství možností na škodu a ubírá hře na přehlednosti. Co naopak potěší, je množství jednotlivých kouzel. Ty lze dále posilovat, vylepšovat, nacházet nové. Je pak jen na vás, jaké magické útoky budete preferovat. Zda rychlé, ale méně účinné, nebo naopak slabší, ale s vyšší kadencí. Žonglováním se zbraněmi se ale nevyhnete. Však některé typy nepřátel zabijete pouze červenými útoky, druhé zase jen modrými atd.

Krom vylepšování kouzel lze dále upgradovat i další části vaší výstroje. Prsteny a náramek, které vám přidávají obranné či bojové bonusy, ale i množství lektvarů many a zdraví, které naráz unesete. Nechybí ani celkový strom dovedností. V boji totiž sbíráte též jakousi obdobu zkušeností. Po každém levelu dostanete bodík, který lze investovat do rozvíjení dovedností v jedné ze tří magických cest.

Upgrady a nákupy nové zbroje ale nejsou zadarmo. K tomu jsou potřeba peníze a magické esence, které vypadávají z mrtvých nepřátel nebo je nalézáte v bedýnkách rozesetých po mapě. I na zdejší fantasy svět ale dolehla drahota a tak není peněz nikdy nezbyt. Každý upgrade je dost nákladný a tak je nutné si dobře rozmyslet, do čeho investujete a co raději vynecháte.

I herní náplň je poměrně pestrá. Nejde jen sérii na sebe navazujících soubojů. Hráč má slušnou míru volnosti v tom, kam se mezi jednotlivými misemi vydá a co bude dělat. Díky portálům se můžete přenést i do již prošlých lokací a hledat zde skryté poklady. Při tom plníte různé hádanky, zapínáte spínače, posouváte objekty, používáte nové schopnosti apod.

Hodně podařené je vizuální zpracování. Hra běží na Unreal Engine 5 a je to znát. Grafika je detailní, jak co se postav a prostředí týče, tak hlavně efektů. To s sebou nese poměrně vysoké hardwarové nároky. Pokud tak máte doma starší stroj, na Immortals of Aveum rovnou zapomeňte. Dle ohlasů na Steamu má problémy s výkonem značné množství hráčů. Zda za to může horší optimalizace nebo jen nedostatečné herní přístroje, težko rozhodnout. Osobně jsem na žádné velké problémy v této oblasti nenarazil. Jen jsem musel ořezat nějaké ty detaily, aby hra byla plynulá. Titul je zároveň stabilní, odladěný a nepadá.

Perfektní je i hudba a hlavně namluvení postav. Je vidět, že na hře pracovali profesionální herci, kteří propůjčili svým charakterům hloubku a autenticitu. To samé platí i o scénáři. Dialogy jsou svižné, občas vtipné, ale vždy uvěřitelné. Postavy se často špičkují, lžou si navzájem, budují mezi sebou důvěru či zášť, zkrátka žijí a dýchají.