Recenze hry Indika. Ruská jeptiška se noří do hlubin své rozedrané duše za doprovodu samotného ďábla

Ruský vývojářský tým emigroval ze své domoviny, aby mohl dokončit svou vytouženou hru. Hru, jež nám dá nahlédnout do hluboké a někdy dost ponuré lidské duše. Co vše, pokud něco, se v našem nitru skrývá? Lze všechny problémy šmahem přisoudit psychickému onemocnění? Nemůže být na vině i ďábel sám?

Co baví Prostředí Ruska na přelomu 19. a 20. století

Perfektní dialogy

Výtvarné pojetí

Minihry

Filosofická a teologická témata Co vadí Slabší rozjezd

Kratší herní doba

Chabý závěr 7 /10 Hodnocení

Adventura pro PC, PS5 a XSX ● Singleplayer ● Věkové omezení: 18+ ● Bez oficiální češtiny

Tvůrci se pokouší navázat na tradiční ruskou literaturu a kinematografii, jež oplývá právě svou hlubokou psychologičností. Svými vhledy a postřehy, které nám přeci jen dávají jakési vodítko k pochopení i své vlastní duševní podstaty. Ať jde o Dostojevského na poli literatury či Tarkovského na poli filmovém, ruské umění vždy dokázalo reflektovat a barvitě popisovat naše vnitřní hlubiny a to na rozdíl od mnohé tvorby západní, která se často soustřeďuje spíše na vnější okolnosti lidského života, na to, jak naše charaktery formuje okolí.

Tvůrci Indiky se na ruské klasiky snaží navázat. Ne vždy se jim to ale bohužel daří. Možná je to zvolenou formou videohry, ale já si spíše myslím, že si vytyčili až příliš ambiciózní cíl. Však takový titul Kentucky Route Zero nám dokázal, že i hra může být uměleckým dílem, bez jakýchkoli ústupků či kompromisů, a přesto zůstat i do jisté míry zábavným projektem. Tady ale tvůrci selhávají a to hlavně v závěru svého díla.

Ale popořadě. Děj nás zavádí do alternativní historie Ruska na přelomu 19. a 20. století. V jednom zdejším klášteře žije i dívka Indika, která se od ostatních jeptišek liší, a to hlavně tím, že slyší hlasy. Hlasy, které by mohly patřit samotnému pánovi pekel. I proto se jí od svých souvěrkyň dostává hlavně pohrdání a někdy i vyloženého nepřátelství. Jednoho dne však dostane důležitý úkol. Odnést dopis knězi, který žije mimo brány kláštera. Tuto možnost, alespoň na chvíli uniknout všeobecným ústrkům, naše hrdinka ráda využije. Jenže cesta bude strastiplnější, než si sama Indika představovala.

Než se dostaneme k herním mechanismům, jedno malé varování. Ač Indika na první pohled může působit jakožto klasická hororová adventura bez soubojů, jako třeba série Amnesia, zdání klame. Hra rozhodně není hororem. Ano, nalezneme zde nějaké ty dramatické prvky, ale v jádru jde spíše o adventuru, ve které je důraz kladen na příběh, dialogy a také na nějaké ty puzzlíky. Hlavním úkolem naší hrdinky je tak dostat se z místa A do místa B. V cestě vám brání různé překážky. Ty lze překonat tu přesunutím bedýnky, onehdy zase spuštěním stroje či nalezením patřičného nástroje. Hádanky nejsou kdo ví jak složité, ale zároveň hratelnost obohacují.

Nejzajímavější jsou asi ty pasáže, ve kterých se hrdinčina osobnost v jakémsi záchvatu rozdvojí. Vnitřní ďábelský hlas ji přemůže a svět před ní se roztříští a změní. Pomocí stisku tlačítka se ale můžete začít modlit a hlas tak utišit. Svět se následně opět vrátí do svého původního stavu. Jenže projít danou lokaci lze pouze díky střídání těchto dvou pozic. Bohužel, celý tento zajímavý prvek je zde použit pouze dvakrát! Což je ohromná škoda.

Brzy po začátku potkáte i vašeho parťáka na cestách, uprchlého trestance Ilju. Ten s vámi pobude až do konce a právě s ním budete debatovat, sbližovat se, poznávat jeho minulost, ale díky dialogům zjišťovat i něco málo z historie hlavní hrdinky. Obě postavy mají vlastní motivy, vlastní důvody, proč cestují pospolu, jejich cíl je ale totožný. Dostat se do dalekého kostela, kde se v tuto dobu nachází bájná relikvie, jež by snad mohla vyřešit i problémy každého z hrdinů.

Iljova ruka je totiž zasažena snětí. Spolu s nemocí ale začal slyšet i hlasy, jež připisuje Bohu. Ty mu radí cestovat za relikvií, jež pak jeho ruku uzdraví. I Indika se upne k naději, že právě tento svatý předmět poskytne útěchu i jí a utiší ďábelský hlas v její hlavě.

Hra tak vzdáleně připomene Hellblade. I zde je hlavní hrdinka sužována podivnými hlasy a halucinacemi. I zde se často rozplývá rozdíl mezi tím, co je skutečné a co je jen výplod choré mysli. Tady ale proti svým vnitřním démonům nebojujete se zbraní v ruce. Přesto mi přišlo, že v Hellblade je téma psychické nemoci zobrazeno trochu lépe. Stav paranoie a úzkosti jsem prožíval niterněji, intenzivněji.

V Indice je tento vnitřní ďábelský hlas zároveň i hlasem vypravěče. Rozhodnutí je to poměrně zajímavé. Ruší onu pomyslnou čtvrtou zeď mezi publikem a protagonisty. Vypravěč totiž občas promlouvá jak k nám, hráčům, tak k samotné hrdince. Otázkou tak je, zda si i Indika uvědomuje, že je pouze součástí hry, postavou, napsanou kýmsi jiným a tím pádem jen slepě plní příkazy jí zadané.

„Ve slovech aktérů se mísí naděje s rezignací, nihilismus s vírou a nás svírá otázka, co je vlastně lepší?“

Zároveň jsou rozhovory mezi hlavními hrdiny, a také v hlavě hlavní představitelky, velmi dobře napsané a rozhodně zajímavé. Jde často o jakási hloubání nad smyslem života, nad svobodou jednotlivce, nad Bohem a dalšími tématy. Ve slovech aktérů se mísí naděje s rezignací, nihilismus s vírou a nás svírá otázka, co je vlastně lepší? Naivní idealismus? Nebo ironický a vyprázdněný realismus? Tyto diskuze nesklouzávají do banalit a prázdných proklamací, ale zároveň nepůsobí příliš akademicky ani odborně, takže by je měl pochopit i člověk, který není ve filosofii či teologii zběhlý.

Zajímavé je i prostředí, ve kterém se hra odehrává. Jde o zasněžené a chudé ruské vesničky, jež se potácí na pokraji zkázy, chladné zdi kláštera, ale i špinavé a zašlé ulice větších měst či průmyslových komplexů. Cesta je navíc ozvláštněna i různými surrealistickými prvky. Obřími konzervami, nekonečnými horami papírů či bizarními staveními. Hráč je tak neustále držen v napětí, zda to, co se před ním rozprostírá, je jen halucinace hlavní hrdinky či zda jde o zachycení reality.

Dalším zajímavým prvkem v hratelnosti je zakomponování systému sběru bodíků. Za každý splněný úkol či třeba nalezený předmět, jste jimi oceněni. Pokud jich máte dostatek, postupujete na další level. Jaký to má význam? Inu, žádný, což se dozvíte i z úst samotných vývojářů. Jde o pouhý vtípek? Či upozornění na marnost veškerého lidského pachtění? Inu, asi ode všeho kousek.

S tím se pojí i série miniher, které se prolínají celou hrou. Vždy po překonání jednoho z úseků hry se ocitnete v pixelartové minihře, kde opět musíte sbírat bodíky a projít na konec daného levelu. Nejde ale o hříčky bez významu. Tyto úryvky totiž dále rozvíjejí děj a dozvíte se v nich i něco z historie samotné Indiky.

Takových zajímavých tvůrčích rozhodnutí či prvků je zde spousta. Například zakomponování moderního hudebního doprovodu do hry z časů minulých. Potěší i různé hrátky s kamerou. Nechybí detailní pohledy do obličejů postav, různé umělecké průlety, ale i jakési selfie záběry. To vše hru zpestřuje a poukazuje na artové ambice celého projektu.

Co ale INDIKU sráží, je její délka a také vyústění celého vyprávění. Hru jsem prošel za necelé 4 hodiny a to jsem si zopáknul poslední kapitolku, jelikož jsem měl pocit, že mi asi něco uniklo. Jenže ono neuniklo. A to je druhý kámen úrazu. Hra vyzní do ztracena. Po všem tom strastiplném putování, které na našich hrdinech zanechává nesmazatelné jizvy, se nedočkáme žádného uspokojivého vyústění příběhu. Žádné očistné katarze, žádného rozřešení. Konec je hodně rychle utnut a zanechá nás spíše ve stavu jakéhosi smutku či zmaru. Možná i to byl umělecký záměr. Jenže jakožto hráč, který do hry vkládá svůj čas, putuje s jejími hrdiny, jež mu přirostou k srdci, bych ocenil trochu jasnější završení celé poutě. Ne jen náznaky.