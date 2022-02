Recenze hry Jurassic World Evolution 2. Návrat do druhohor ponechal předchozí chyby

Co baví Nová prostředí

Více dinosaurů včetně vodních a létajících

Chaos Theory

Skvělé vizuální zpracování Co vadí Kampaň je pouze delší tutoriál

Přehnaný mikromanagement

Horší AI

Nutnost odemknout obsah do sandboxu 7 /10 Hodnocení

Ačkoli se zpožděním, nedávný trailer na nový Jurský svět nás přinutil dohnat resty a zrecenzovat Jurassic World Evolution 2. Když jsem hrál první díl, hru jsem si užil… ale je pravda, že se mezi budovatelskými strategiemi o zázrak nejedná. Hra je odpočinková, vypadá skvěle, ale ani nepřináší nic revolučního.

Jurassic World Evolution se dočká pokračování, vyjde již tento rok

O pokračování se dá vlastně říct to samé. Ale abych recenzi neodbyl v prvních odstavcích, připomeňme si pár kladů, které druhý díl přináší a zdůrazněme novinky. S novými možnostmi si hra pohrála překvapivě dobře a více obsahu tu nechybí. Na začátku recenze upozorňujeme, že hra byla recenzována na konzoli Xbox One a Xbox Series X/S.

Ekologická katastrofa

Poslední film skončil vypuštěním dinosaurů a hra na to navazuje. Jednou z největších změn je, že se hra neomezuje pouze na exotické dinosauří ostrovy, svůj park můžete budovat v Americe či Evropě a exponáty lovit v lese. Do tohoto světa vás celkem slušně uvede kampaň, která jako celek bohužel selhává.



Více prostředí je příjemným kladem

Kampaň se spíše tváří jako velká novinka, nicméně je to zejména delší tutoriál, který se navíc v mém případě ukázal dost nevyvážený. Například jsem kvůli omezením neměl kapacity na vyléčení dinosaura, čímž se mi úkol „udrž spokojenost nad 80%“ dosti zkomplikoval. Kladem je povedený dabing a narativní vykreslení, vracet se k ní ale asi nebudete.

Hra má víc režimů. Vynikající je Chaos Theory. Prožíváte filmové momenty. Vybudujete Jurský park nebo naopak půjdete do zničených ruin a začnete to dávat dohromady. Filmový zážitek je tam výborný, což je doplněno příjemnými kulisami (liší se například výzdoba aut ze staré trilogie a z té nové) a odlišnými úkoly.



Filmové kulisy využívá hra skvěle a dobře se na ní dívá

Pro zkušenější hráče jsou tu Challenge, které vás nutí něčeho dosáhnout ve vymezeném časovém úseku. Přes všechny módy asi nejvíc času strávíte v Sandboxu. Ten vám umožní budovat a rozvíjet svůj parčík na neomezenou dobu. Jako špatné rozhodnutí beru omezení obsahu a když chcete například do Německa, musíte ho odemknout splněním Challenge.

Dinosauří magnát

Hratelnost se moc neliší. Budujete vlastně zoo s dinosaury. Stavíte klece (čím pevnější, tím lepší), krmíte dinosaury, zajišťujete jim pohodlí. Management je v základu proveden dobře. Dinosaury můžete získat lovem, průzkumem DNA (získáte expedicemi, zkoumáte v laboratoři) a následně tvorbou vajíček. Ta mohou být při nedostatku průzkumu poškozená a slabší jedinec může být náchylnější k nemocem apod. Navíc dinosaury můžete různě upravit, například jim změnit barvu, což se odemyká postupně.



Dinosaurů není nikdy dost

Když je máte v klecích, musíte mít například rangery, abyste zjistili, co potřebují. Musíte mít nemocnici, kam převezete zraněné jedince. Když se vše pokazí, je tady bunker. Novinkou oproti předchozímu dílu jsou vodní a vzdušní dinosauři. Nic na hratelnosti vlastně nemění, ale vyžadují trošku jiné podmínky a hlavně budovy, jako obří akvárium nebo dóm. Já to ocenil spíš vizuálně a zdobit svou dino-zoo je parádní pocit.

Aktivit je tu hodně, ale automatizace pokulhává. Něco se nastavit dá, ale zjistíte, že se zaměstnanci často kopou do zadku

K úkonům jsou třeba vědci, kteří se liší zkušenostmi a schopnostmi. Abych byl upřímný, přišli mi spíše otravní a spravovat jejich počet a aktivitu byl pro mě zbytečný krok navíc. To se bohužel dá říct o většině hry. Aktivit je tu hodně, ale automatizace pokulhává. Něco se nastavit dá, ale zjistíte, že se zaměstnanci často kopou do zadku a povely jim buď zadáte manuálně nebo si vše uděláte sami. Mikro management je tu úděsný a když jde to tuhého, snadno vás z toho rozbolí hlava. Všemu musíte zavelet, jakmile máte větší park, dostáváte víc upozornění než modelka na Instagramu.



Vedle ovládání mapy můžete řídit auto či ovládat vrtulník a tím se víc začlenit do herního světa

Menším kladem je ale možnost vše udělat sám. Sami můžete nasednout do auta a jako ranger zkoumat stav dinosaurů. Sami můžete být ve vrtulníku a dinosaury uspat. Jelikož je hra zejména o odpočinku a životě v parku, je jakákoli interakce příjemným bonusem.



Řídit park je zpočátku zábava, časem vám bude vadit nutnost detailního mikromanagementu

Důležité jsou samozřejmě také budovy pro turisty. Stavíte rozhledny, stánky, expozice. Někde se peníze vydělávat musí. Nečekejte promyšlený ekonomický simulátor. Přesto vás hra nutí zamyslet se, aby park nějak fungoval, zapadalo to do sebe, měli jste nějaké zisky. A celkem to zabaví. Když vás turisti štvou, stačí vypustit pár dinosaurů a potěšit se hezkým pohledem.

Krásy ztracené doby

Vizuálně vypadá hra skvěle. Dinosauři jsou vykresleni do detailu a když se dostanou do boje, je to epochální pohled. Filmové kulisy jsou využity skvěle. Ta účelová grafika bohužel pokulhává. UI dokáže být nepřehledné a často jsem se na mapě nevyznal. Hra se nebojí upozornit, že je dinosaurus zraněn, ale ikonku s upozorněním o vypuštění abyste pohledali. Hlavně když přijde počasí jako tornádo a půlka parku je zničená, tak je to na zbláznění.



Herní svět je krásný, ale stavění je těžkopádnější a často vám něco překáží

Nejotravnější je nedodělek budování. Mapa vypadá skvěle, ale nějaké překážky jsou všude. Tady nemůžete stavět, protože řeka. Tady, protože cesta. Tady, protože nerovný terén. Tohle by chtělo doladit a nenutit vás procházet skrz x jiných možností, vše odstranit a terén zarovnat. Mohlo to být mnohem intuitivnější, škoda.

Recenze by nebyla úplná bez zmínění dost otravných a nedodělaných lidí. Tady se vývojáři moc neprohnuli. Zaměstnanci i návštěvníci chodí tupě, jsou graficky odfláknutí a často chodí přes sebe. Uvěřitelnost žádná. Převážil pocit, že jsem dítě hrající si se stavebnicí než to, že mám před sebou fungující ekonomický simulátor.

Přes všechny problémy jsem se naštěstí bavil. Není to revoluce, menší evoluce však ano. Kdyby místo nové hry udělali vývojáři větší DLC, nepoznali bychom rozdíl. Zda má druhý díl dost novinek, aby si ho koupili hráči prvního dílu… no záleží, jak vás první díl bavil. Hra neohromí a nenadchne, nicméně své splnit dokázala. Chcete-li si odpočinout při tvorbě dinosauří zoo, udělá vám Jurassic World Evolution 2 radost.