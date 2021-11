Recenze hry Just Dance 2022. Nové trsání na starý způsob

Co baví Stále skvělá zábava

Sportovní Sweat režim

Obří knihovna skladeb Co vadí Žádné inovace

Většina knihovny patří pod předplatné Unlimited 8 /10 Hodnocení

Taneční sérii Just Dance jsem propadl před několika lety a od té doby na ni nedám dopustit. Je to skvělý doplněk k jakémukoliv večírku i do domácnosti jako náhrada cvičení během karantény, pokud náhodou nemáte náladu na tradiční tahání činek. Zábavný způsobem se zapotíte a ještě si u toho poslechnete své oblíbené songy. Letošní rok tomu není jinak a venku je další díl, který se řídí heslem "když to funguje, proč to měnit".

Opět skvělé trsání

Už pár let moc nechápu, proč jsou vůbec jednotlivé díly série Just Dance potřeba. Až na maličkosti se totiž rok od roka nemění absolutně nic a hra by mnohem lépe zvládala systém živé služby, která by se pouze průběžně aktualizovala o nové taneční kreace, skladby a režimy. Nemusíte tahat každý rok novou hru, nemusíte přeskakovat a starat se o to, abyste měli neustále přístup k nejnovější knihovně skladeb. Ale co už...

Hratelnost sama o sobě je totiž opět výborná a budete se královsky bavit. Do letošního ročníku byla přidána celá řada nejnovějších skladeb a žhavých hitů, takže si zde oblíbence najde každý. Vizuál je opět špičkový a některé taneční kreace jsou opravdu pastvou pro oči, a hlavně pořádnou výzvou. Vrací se velmi oblíbené Světové pódium, kde můžete měřit síly s dalšími tanečníky s celého světa v jednoduchých turnajích, což je můj osobní favorit na dny, kdy se jednoduše nemůžu rozhodnout, co si zatancovat.

Novinkou je režim Sweat, který posune taneční kreace do více sportovní úrovně a spolu se správnými kroky vám počítá i spálené kalorie (samozřejmě pouze přibližně, ale i to stačí). Pokud vám Just Dance stejně jako mě občas slouží jako náhrada cvičení a posilovny, je to skvělý pomocník a motivátor.

Něco za něco

Od předchozího ročníku se do série přidalo přes 100 nových skladeb a Ubisoft soupisku ukázkově aktualizuje. Bohužel hru trápí ten samý neduh, co i všechny předchozí. Základní hra nabízí pár desítek skladeb, které se velmi rychle zají a pokud chcete trsat pod více jak 700 songů, musíte si dokoupit členství Unlimited. To sice není nikterak drahé, ale po roce je přece jen cítit.

Na druhou stranu je to pochopitelný krok. Licence na oficiální skladby světových zpěváků a skupin jsou zatraceně drahé a Ubisoft potřebuje průběžný tok peněz, aby mohl knihovnu udržovat aktuální. Pár desítek korun za měsíční předplatné se tedy zdá jako smysluplná investice.