Recenze hry Kirby and the Forgotten Land. Oddechová skákačka z pohádkového světa

Po dlouhých letech se s Kirbym opět vydáváme do trojrozměrného světa. Cesta za záchranou obyvatel planety Popstar předvádí tuto růžovou kouli roztomilosti v té nejlepší formě.

Co baví Design úrovní

Grafické zpracování

Vylepšování schopností

Soundtrack Co vadí Nedotažená kooperace

Nevyvážená síla schopností 9 /10 Hodnocení

Nintendo má ve svém repertoáru spoustu zaběhlých značek. Když se zmíní skákačky, automaticky hráčům jako první na mysl přijde italský instalatér Mario, ale v tomhle žánru mají hry této japonské společnosti mnohem větší zastoupení. V posledních letech se na růžového Kirbyho docela zapomínalo. Posledním přírůstkům do jeho série jako Kirby Star Allies se nevěnovala taková pozornost. Výjimkou byl Kirby’s Epic Yarn, který vyšel v roce 2010 na Wii a později se dostal i na kapesní 3DS. K oslavám 30. výročí vzniku této postavičky si Nintendo konečně připravilo další velký přírůstek do série Kirbyho příběhů. Po dlouhé době se s ním zase jednou vydáme do trojrozměrného světa.

Pokud se mezi postavičkami od Nintenda neorientujete, může vám Kirby jednoduše splynout s Mariem. Stylizací se přeci jen obě série hodně podobají. V samotné hratelnosti už je ale rozdílů dost. Kirby je nenasytnou koulí, která dokáže slupnout naprosto vše, co jí přijde do cesty. V základu je apetit jeho jedinou zbraní, ale spolu se spořádáním nepřátel ovládne také jejich schopnosti. Cestou skrz zapomenutou zemi si tak můžete vyzkoušet více než desítku různých schopností, přičemž každá z nich se hodí na něco trochu jiného. Mrazivý dech přijde vhod při řešení hádanek s ohni. Vítr pak pomůže překonat vzdálenosti, které by Kirby běžně nezvládl. Kromě toho Kirby také ovládl novou mechaniku “mouthfull”, díky které si může do pusy nacpat větší objekty. Auto, automat na nápoje nebo obyčejný dopravní kužel se tak pro něj stávají užitečnými nástroji.

Tentokrát jsou Kirbyho schopnosti rozmanitější než kdy před tím. To platí nejen díky jejich počtu, ale navíc každou z nich můžete ještě dvakrát vylepšit. Z klasického plivání ohně tak můžete ovládnout dračí dech. Obyčejný meč zase vylepšíte až na Meta Knightovu čepel, kterou můžete znát z předchozích Kirbyho dobrodružství. Síla schopností ale není moc vyvážená. Po prvním osahání je jasné, které z nich jsou nejsilnější a které naopak nechcete spolknout za žádnou cenu.

„Kirby je celkově svojí obtížností přístupný naprosto pro každého.“

Abyste si mohli lepší schopnost aktivovat, musíte k ní najít nákres a zainvestovat pár hvězdiček a srdíček. Hvězdičky jsou klasické mince, které sbíráte při průchodu úrovněmi. Se srdíčky už je to trochu zajímavější. Abyste je získali, musíte se vydat do vedlejších úrovní, které skrývají výzvy na čas. V nich musíte předvést, jak to s danou schopností umíte. Rychlost je odměněna ještě pár hvězdičkami navíc. Nemusíte se ale bát, že by to bylo příliš náročné. Ostatně Kirby je celkově svojí obtížností přístupný naprosto pro každého.

Jestli pro vás bylo Super Mario Odyssey procházka růžovým sadem, tak nového Kirbyho projdete s prstem v nose. Hra vám hned na začátku dá na výběr ze dvou obtížností. Pro úplné začátečníky je tady Spring-Breeze mód, ve kterém máte více života. Oproti tomu je Wild mód o něco náročnější, ale zase s ním získáte více hvězdiček. Úplně stačí už jen to, že se Kirby může vznášet kdykoliv se mu zachce, takže ani pád do propasti pro něj není žádným rizikem. A když už ukazatel Kirbyho života klesne na nulu, tak přijdete jen o pár hvězdiček. Ani jeden z módů nenabízí výzvu, ale i tak s tím nemám nejmenší problém. Každá hra nutně nemusí otestovat schopnosti hráče a jako odpočinková skákačka Kirby patří mezi to nejlepší, po čem na Switchi můžete aktuálně sáhnout.

Klasický "nintendovský" styl

Kirby and the Forgotten Land dohromady pojí jednoduchý příběh o únosu Waddle Dees z jejich domovské planety Popstar. Záhadná mezidimenzionální trhlina vcucne i Kirbyho, a tak začíná výprava za záchranou obyvatel vesničky a nalezení způsobu, jak se vrátit domů. To vše se odehrává ve světě na první pohled připomínajícím tradiční pohádkovou říši, kterou Kirby navštívil už nesčetněkrát. Postupně se ale dostává do prostředí, které je pro něj zcela nové.

Zachránění Waddle Dee se vracejí zpět do své vesnice, která slouží jako Kirbyho základna. Čím víc jich zachráníte, tím je vesnice živější a spolu s tím se odemykají nové aktivity. Kromě vylepšování schopností se tady můžete třeba účastnit turnajů, hrát minihry nebo si prohlížet svoji sbírku figurek, které nalézáte po celém světě. To všechno je cesta k dalším hvězdičkám či srdíčkům.

Na konci každé úrovně vás čeká trojice Waddle Dees, ale můžete získat spoustu dalších řešením hádanek, objevováním skrytých lokací nebo plněním vedlejších aktivit, kterých je několik v každé úrovni. Abyste se mohli posunout do dalšího světa, je potřeba zachránit určitý počet Waddle Dees, aby vám pomohli otevřít bránu k bossovi. Pokaždé se mi ale dostatek podařilo nasbírat hned při prvním průchodu, takže nebyl moc důvod se do odehraných úrovní vracet.

Kooperace na druhé koleji

Celou hru si můžete projít i v lokální kooperaci s dalším hráčem. Zpracovat by šla ale mnohem lépe. Druhý hráč se chopí postavičky Bandana Waddle Dee, který sice má v rukou kopí, ale postrádá Kirbyho schopnost polykání nepřátel. Vzhledem k tomu, že je to jedna ze zásadních mechanik, je váš spoluhráč ochuzený o velkou část celkového zážitku. Podobně to bylo i ve zmiňovaném Super Mario Odyssey. Úplně by stačilo, kdyby druhý hráč dostal do rukou druhou chundelatou kouli jiné barvy, a bylo by vše vyřešeno. Kirby se na kooperaci v tomto provedení každopádně moc nehodí.

„Jednotlivé části světa jsou rozděleny do úrovní ve stylu Super Mario 3D World.“

Občas si říkám, že na Switchi vypadají starší hry lépe než ty, které vycházejí v poslední době. Kirby mi ale dokázal, že v Nintendu i přes pár přešlapů stále ví, jak se to má dělat. Na pohled svět vypadá velmi dobře. Nenechte se ale mýlit. I když se někde můžete dočíst, že má Forgotten Land otevřený svět, tak to pravda není. Jednotlivé části světa jsou rozděleny do úrovní ve stylu Super Mario 3D World. Ty jsou pak mnohem menší než v Super Mario Odyssey. Zkrátka takový tradiční nintendovský styl. Každá z nich je ale precizně navržena do posledního detailu. Design nepřestává překvapovat. I po tolika letech si tvůrci zvládají najít způsoby, jak vytvořit nápadité hádanky a prostředí, které nepřestává nudit.

Stejně dobře je na tom nový Kirby i graficky. Obzvlášť scenérie z pozdějších světů stojí za to. Jediné, co mě mrzí, je, že hra celou dobu běží ve 30 FPS. Ostatní hry dokázaly, že ani na Switchi není nemožné rozběhnout výborně vypadající titul na 60 snímků za vteřinu. Na druhou stranu je zase nutno uznat, že hra netrpí žádnými technickými problémy. Tradiční neduhy jako roztřepené hrany objektů, které na Switchi trápí každou druhou hru, se nevyhnuly ani Kirbymu. Forgotten Land je ale rozhodně jednou z nejlépe vypadajících exkluzivit, které na tuto hybridní konzoli za poslední roky vyšly.