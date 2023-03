Recenze hry Kirby's Return to DreamLand Deluxe. Jednoduchá skákačka s výborným přídavkem

Nadýchaná růžová koule od Nintenda opět dostává šanci na Switchi. Vylepšená verze hry z Wii je velmi příjemnou skákačkou, ale nijak nevyčnívá z davu.

Co baví Nový epilog

Minihry

Hraní v kooperaci až pro 4

Ideální pro mladší a začínající hráče Co vadí Pouze lokální kooperace

Krátký příběhový mód

Recyklace minibossů

Pro běžného hráče příliš jednoduché 7 /10 Hodnocení

Skákačka pro Switch ● Cena: 1 500 Kč ● Singleplayer a kooperace ● Věkové omezení: 7+ ● Bez oficiální češtiny

Po Kirbyho dobrodružství ve Forgotten Landu se tentokrát vracíme ke dvojrozměrné klasice. Nutno podotknout, že Return to DreamLand není úplná novinka. Jeho původní verze vyšla v roce 2011 na Nintendo Wii. Podobně jako starší Mariové nebo Zeldy se tak i Kirby dočkal znovuvydání hry z minulých generací. Deluxe verze obsahuje dost nového obsahu, i když se to na první pohled nemusí zdát.

Začneme s příběhovým módem, který je v DreamLandu ostatně tím hlavním. Na planetu Popstar, která je Kirbyho domovem, nouzově přistává vesmírný cestovatel Magolor. Jeho loď se rozpadá na kousky, a tak se Kirby a jeho parta vydávají na pomoc. Skrz několik tematicky odlišných světů hledáme součástky lodi. Už od prvních momentů mi bylo jasné, že tahle Kirbyho výprava bude velmi jednoduchá záležitost. Tahle série se přeci jen i v minulosti prezentovala jako přístupná pro nováčky či mladší hráče a pro Return to DreamLand to platí jakbysmet.

Průchod hrou pro mě nebyl žádnou výzvou, ale nebál bych se říct, že je to ideální záležitost pro hraní s ratolestí. Pokud by i základní obtížnost byla moc náročná na schopnosti začátečníka, můžete si zapnout mód Helper Magolor, ve kterém již zmíněný cestovatel Kirbymu pomáhá. Občas donese kus jídla pro vyléčení a nenechá ho spadnout do hlubokých propastí. Obtížnost ale není to jediné, díky čemu se nový Kirby hodí k takovým příležitostem. Tím dalším je pochopení příběhu. I když je hra v angličtině, tak děj pochopíte i bez její znalosti. Postavy se totiž až na pár výjimek dorozumívají skrz posunky.

Ještě bych k tomu přidal fakt, že Return to DreamLand podporuje hraní v kooperaci až ve čtyřech hráčích. Zkušenější tak mohou průběžně vysvětlovat a pomáhat s hrou těm méně zdatným. V tomhle ohledu mi ale přijde trochu škoda, že kooperace funguje pouze lokálně. Absence online hraní mě překvapuje ještě víc vzhledem k tomu, že přes internet můžete sdílet svoje úspěchy v minihrách, ke kterým se ještě dostanu. Jinak ale kooperace funguje bez problému. Další hráči kdykoliv mohou naskočit a zase se dle libosti odpojit bez přerušení. Aby se od sebe dokázali rozlišit, mohou vybrat z různobarevných Kirbíků nebo dalších postav z party jako je Metal Knight, King Dedede nebo Waddle Dee.

Jinak i tenhle Kirby funguje podle stejných principů jako předchozí díly jeho série. Kromě toho, že se Kirby umí vznášet, je jeho hlavní zbraní apetit. Po spolknutí určitých nepřátel si osvojí jejich schopnosti, které pak využije nejen v boji, ale také při řešení různých hádanek nebo zpřístupnění zablokované cesty. Oproti původní verzi přibyla písečná a mechanická schopnost. Pokud bych o tom nevěděl, ani bych si nevšiml, že tady dřív nebyly. Bez problému zapadají mezi ostatní. Každou z nich můžete otestovat ve výzvách vždy zaměřených na jednu schopnost, které se vám v průběhu hraní odemknou. Jen škoda, že si jich neužijete tolik, protože základní Kirbyho dobrodružství vydrží jen na pár hodin. Zamrzí také častá recyklace minibossů, kteří jsou různobarevnými variantami démonické hlavy s křídly.

„Magolor Epilogue je zbrusu nová kapitola, ve které Kirbyho vystřídá v hlavní roli právě Magolor...“

Porce obsahu ale výrazně narůstá, pokud připočítám zbytek DreamLandu. Nejvíc na mě zapůsobilo nové zakončení. Magolor Epilogue je zbrusu nová kapitola, ve které Kirbyho vystřídá v hlavní roli právě Magolor uvězněný mezi dimenzemi. Ztratil většinu své síly, a tak jeho cestu začínáme jen se skákáním a jednoduchým útokem.



Magolor Epilogue je výborný přídavek pro základní hru

Cílem hráče je posbírat jeho dřívější schopnosti a pomoct mu dostat se zpátky domů. Tenhle přídavek mě velmi mile překvapil. Kromě toho, že Magolor získává další schopnosti skrz průchod úrovněmi, mu je můžete navíc vylepšovat. To funguje díky magické energii, kterou dostáváte z poražených nepřátel a za nepřetržitá komba útoků. Díky tomu jsem měl mnohem větší důvod poprat se s každým nepřítelem, zatímco v hlavním příběhu jsem často střet s protivníkem přeskakoval, protože jsem z něj většinou stejně nic neměl.

Magolor Epilogue je ve srovnání se zbytkem hry o poznání náročnější. To může trochu rozporovat moje doporučení z dřívějších odstavců, ale věřím tomu, že u této části už budou mít i méně zkušení hráči ovládání a fungování hry pevně v ruce. Magolorův příběh se totiž odemkne až po dokončení toho hlavního. I tentokrát platí možnost hraní v kooperaci. Epilog je výborným přídavkem, který mě bavil o něco víc než samotný základ. Vůbec bych se nezlobil, kdyby Nintendo v podobném duchu udělalo plnohodnotnou hru.

Menší množství obsahu do jisté míry zachraňují minihry, pro které je nově vyhrazená celá lokace Merry Magoland. V původní hře jste se k nim dostali skrz vesmírnou loď v hlavním příběhu, což funguje i tentokrát, ale pro jejich hraní v této verzi alespoň ušetříte jeden krok. Miniher je více než 10. Jsou v celku kreativní a lze je hrát až ve čtyřech. Jak už padlo, přes internet můžete porovnávat své výsledky s ostatními hráči, ale stále platí, že kooperace funguje jen lokálně. Vedle toho všeho najdete v hlavní nabídce ještě arénu, která je zdejší verzí bossrushe. Všechny bosse z hlavní dějové linky musíte porazit jednoho za druhým. Čím rychleji se vám to povede, tím lépe. Příjemný doplněk, ale nic moc nového v něm nenajdete.

Po delší době tady máme skákačku v tradičním stylu Nintenda, která dokáže zaujmout, ale v případě Return to DreamLand ničím příliš nepřekvapí. Pokud nemáte zájem o minihry, tak když se podívám na ostatní hry, dalšího obsahu tady není zase tolik. To i přes to, že se mi Magolorovo zakončení opravdu líbilo. Když to srovnám s Metroidem Prime, který vyšel ve výrazně vylepšené podobě a neprodává se za plnou cenu, tak Kirby se svojí cenovkou 60$ je na tom při porovnání Deluxe a původní verze o poznání hůř.