Recenze hry LEGO 2K Drive. Závody v otevřeném světe legendárních kostiček

LEGO 2K Drive umně kombinuje závody v kostkovaném otevřeném světě, ve kterém prezentuje odlehčenou formu závodění. Nelze se však zbavit pocitu, že jsme mohli dostat mnohém více.

Co baví Rodinná zábava s osobitým humorem

Zábavné závody s vedlejšími aktivitami

Bohatý systém stavění

Výborná hra pro dva hráče Co vadí Svět není tak velký, jak se zdá

Mikrotransakce, které kazí radost zejména dětem

Nezapamatovatelný soundtrack 7 /10 Hodnocení

Závodní hra pro PC, PS5, PS4, XO, XSX a NS ● Cena: 1 849 Kč ● Singleplayer a multiplayer ● Věkové omezení: 7+ ● Bez oficiální češtiny

Bricklandia vás zve k průzkumu

Značka LEGO je známá především svojí volností tvořit, co vaše mysl dovolí. Pod touto značkou jsme již obdrželi pěknou řádku her od těch humornějších jako Star Wars nebo Harry Potter, až po náročné hlavolamy jako např. LEGO Bricktales, kde jste si mohli doslova virtuálně hrát s reálnými lego kostičkami. Není tak překvapením, že nyní se vydavatelé s 2K Games rozhodli pro závodní hru z tohoto světa. Již z prvních náznaku a obrázku je patrné, že cílovou skupinou budou děti, ale věřím, že se najde i dospělé obecenstvo, které ocení originální závodní hru plnou osobitého humoru, potřeštěných situací a prozkoumávání barvitého světa.

Ve hře vás uvítá váš mentor, místní slavný závodník Clutch Racington a postupně vám představí otevřený svět zvaný Bricklandie. Vaším posláním je porazit všechny vyzyvatele a převzít trofej šampiona Sky Cupu. Jedná se o jednoduchý příběh, který na začátku vyprávění supluje úlohu tutoriálu a v pozdějších fázích vás vede přímo k věci a k jednotlivým závodům v cestě za slávou.

Většina LEGO her se vyznačuje prostým příběhem plným osobitého humory, který ocení hlavně děti. Já se přiznám, že mě to věčné držení za ruku a komentování každého tlačítka a volby už lezlo na nervy. Některé poznámky jsou vtipné, jiné méně, ale je toho tlachání ze strany herních postav až příliš. Všechny hlavní závody jsou uváděný cut scénou, jenže ty si jsou tak podobné, že jsem je v pozdějších částech již přeskakoval. I ten humor mi později už připadal velmi ohraný, ale jak jsem zmiňoval výše. Hru a její vtipnost ocení hlavně děti.

Otevřený svět menší než se zdá

Celkově se při vaším putování za vysněným titulem podíváte do čtyř lokací. Samy o sobě nejsou nikterá velké, ale obsahu skýtají mnoho. Na každém kontinentu se můžete zúčastnit hlavních závodu, které vás posouvají dále ve hře. Potíž je v tom, že tyto závody jsou omezeny vaší úrovní. Abyste získali potřebný level, hra vás nutí plnit vedlejší výzvy. A zde se dostáváme do místa, kde se LEGO 2K Drive lehce zadrhne. Ne, že by vedlejší mise byly přímo nudné, ale musíte jich splnit mnoho, abyste se posunuli dále.

Svojí formou jsou poměrně originální, jednou tlačíte obří vejce, pak zase sbíráte zaběhlá prasátka nebo bráníte lidi před zombie útokem. Většinou se jedná o situace, kdy něco sbíráte, bouráte anebo plníte misi na čas, ale jak se říká, čeho je příliš, toho je mnoho. Světy jsou nedesignovány poměrně zajímavě s ohledem na tvůrčí styl kostiček. Nepůsobí prázdně, ba naopak, na každém rohu narazíte na nějaký úkol nebo výzvu. Co jsem postrádal velmi znatelně byly nějaké zapamatovatelné melodie. Do ucha vám přihrává pouze blíže nespecifikovaná melodie, která jen o něco zesílí při akčním závodě.

Závody jsou akční, vedlejší aktivity po čase nudí

Závody se dělí do kategorií A,B a C. Třídu A odemknete až na konci. V každé kategorii se připravte na soupeře, kteří proti vám stanou v ujetých konstrukcích na čtyřech a více kolech. Na jednotlivých tratích si můžete vypomoct nejenom vaším řidičským umem, ale rovněž časově omezeným boostem nebo zbraněmi, které náhodně sbíráte po trase a můžete třeba sestřelit řízenou střelou toho chudáka před vámi nebo rozhodit za sebe něco, co připomíná podvodní miny.

Známý systém z her jako je třeba Mario Kart. Umělá inteligence umí závodní arzenál taky bez váhání použít a dělá to ráda a často. Každý závod startujete z poslední pozice, ale nikdy jsem neměl větší problém vyhrát a to ani v případě, když to na trati vypadalo jako na bitevním poli. Někdy se to semele a všude kolem vás létají lego kostky z explodujících aut soupeřů. Tyto situace je nevyřadí natrvalo, zase se složí, ale významně je zpomalí. Nemohu se zbavit pocitu, že vás hra tlačí každé kolo blíž a blíž soupeřům za krk. Nejspíš se jedná o ústupek mladším hráčům, jenže pro ty starší je to poměrně otravná mechanika.

Během každého závodu, ale i ve volné jízdě krajinou se váš zavodní speciál automaticky promění na off-road pokud vyjedete do přírody nebo na motorový člun, to v případě, že najedete do vody. Každý tento dopraní prostředek máte možnost modifikovat anebo měnit za výkonnější. Většina parametrů je sice velmi podobná, ale některá vozítka jsou rychlejší, jiná odolnější, a to se může v určitých závodech hodit. Systém automatické proměny vozidla v závislosti na terénu je velmi povedený koncept, a hlavně přidává na celkové plynulosti a akčnosti hry.

Stavění je zábava

Dalším významným herním režimem je samotná stavba vozidel. Nadšenci do LEGO kostek budou u vytržení. Můžete zde popustit uzdu vlastní fantazii a postavit si závodní speciál od základu, pokud máte dostatek trpělivosti. Posouvání, otáčení a zkoušení nejrůznějších kostiček na ovladači jsem neshledal zrovna pohodlným. Kdo vydrží a zvykne si na topornější ovládání, má o hodiny zábavy vystaráno. Můžete stavět od píky, použit předpřipravené šablony nebo modifikovat již postavený speciál. Fantazii se meze nekladou.

V čem tato hra exceluje, je hra dvou hráčů, je tak ideální pro rodiny s dětmi. Závody, minihry, ale i příběh lze hrát ve dvou. Mé celkové nadšení ze hry sráží fakt, že jsou zde implementovány mikrotransakce. Herní peníze se vydělávají samotným hraním obtížně a hra vás tak nepřímo nutí utrácet reálnou měnu. O to více tuto praktiku považuji za amorální, jedná-li se o hru zaměřenou na děti.