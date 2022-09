Recenze hry LEGO Brawls. Zážitek, který bolí

LEGO hry jsou tu s námi už pěknou řádku let. Tentokrát ale vývojáři zkusili trochu jiný koncept. A totálně vyhořeli.

Co baví Přizpůsobení postaviček

Tradiční stylizace Co vadí Minimum obsahu

Nudná hratelnost

Hry postrádají dynamiku

Často hodně nepřehledné 4 /10 Hodnocení

Videohry s LEGO tématikou se během své existence staly skutečně vděčným a oblíbeným produktem, a to nejen pro dětské publikum. Legendární panáčci nás vzali do mnoha vesmírů, a i když vždy přicházeli spíše s jednoduchou hratelností, každý si mohl najít to své. Člověku se tak vlastně ani nechce počítat, kolik samostatných titulů jsme si už mohli zahrát. Vývojáři však kráčí stále kupředu a protentokrát se rozhodli o propojení svého produktu s tradiční arénovou mlátičkou. Celkem slušné předpoklady pro zaručený úspěch, výsledek je ale naprosto odlišný oproti původnímu očekávání. Kde se tedy stal problém?

Nepovedený pokus

Měla to být další trefa do černého, další úder hřebíčku na hlavičku. Vývojáři ze studia Red Games odbočili z nastoleného trendu LEGO her a přinášejí hráčům tak trochu odlišný herní zážitek, než bylo doposud zvykem. LEGO Brawls se na první pohled jeví jako slibná variace na Super Smash Bros od Nintenda, postrádá však téměř všechno, co by měl podobný produkt zahrnovat.



Tradiční LEGO stylizace

V základu tak stojí poměrně strohá a nepříliš zábavná arénová mlátička pro více hráčů, která těží zejména ze svého silného jména. Připraveno je několik tematických arén, které vezmou hráče do známých světů, které LEGO prezentovalo již v minulosti. Nakopat zadek svým soupeřům tak můžete například v prostředí Jurského park, Ninjago nebo ve westernovém městečku. V hlavní roli jsou pochopitelně plně přizpůsobitelní LEGO panáčci, a to v té nejbláznivější podobě.

V základu tak stojí poměrně strohá a nepříliš zábavná arénová mlátička pro více hráčů, která těží zejména ze svého silného jména

Ostatně je to právě tvorba postavy a postupná customizace, která drží titul jakž takž pohromadě. Vlastně se jedná o jedinou výraznější motivaci k hraní. Dle vývojářů by mělo být k dispozici až 250 postaviček. Na druhou stranu je třeba uznat, že postupné sbírání mají vývojáři zvládnuté skvěle. Hra neustále chrlí nějaké odměny a dokáže potěšit pěknými skiny. Příjemná je i volitelná alternativa battle passu, kdy si hráč určí z předdefinovaných témat a kompletuje pouze v jeho rámci. Sáhl jsem tak po pirátské tématice, odměnou v rámci battle passu mi tak byly dárečky z tohoto světa.



Areny jsou odlišné, ale nepříliš nápadité

Za herní úspěchy se hráčům neustále odemykají nové skiny, zbraně, speciální schopnosti či podpůrné vybavení. Díky možnosti libovolného kombinování je tak k dispozici skutečně velké množství skinů. Využívat lze pochopitelně i ty unifikovanější. Tak jako tak jde o poměrně ulítlé kombinace, které rozhodně potěší nejednoho fanouška.

Zábava na bodu mrazu

Jenže hry jsou vždy hlavně o herní náplni a ta je v případě LEGO Brawls hodně diskutabilní. Zarazí nejen její plytkost, ale zejména nulová zábava, která se s nimi pojí. Připraveno je několik herních módů, které jsou hrou voleny náhodně. Povětšinou jsou hráči rozděleni do dvou soupeřících týmů, existují však i varianty, kde každý stojí sám za sebe. Máme tak zde určité alternativy zabírání kontrolních bodů, TDM či battle royale.



Souboje kazí nepřehlednost a chaos

Princip hratelnosti je opravdu jednoduchý. Do nepříliš nápaditých, tematicky laděných aren je posláno několik LEGO postaviček, aby v časovém limitu soupeřily buďto v rámci týmu či snad sami za sebe v náhodně zvolených herních modech. Byť jsou jednotlivé hry rychlé a končí poměrně brzy, postrádají dynamiku či hlubší obsah. Zásadní je prapodivný level design, ale především primitivní hratelnost založená na opakovaném mačkání tlačítek. K dispozici jsou mimo běžného útoku též nějaké ty speciální ability, které však hořký pocit z celku rozhodně nezachrání.



Postavičkám je věnována velká pozornost

Naneštěstí jsou díky několikapatrovým levelům a dosti podobným postavičkám jednotlivé hry dost nepřehledné a chaotické. A je to celkem pochopitelné. Pokud se do jedné 2D areny vrhne více než deset LEGO postaviček, nemůže to dopadnout jinak.

Nejhorší LEGO hra?

Vývojáři se snažili do hry implementovat určité prvky náhody, kdy je každá hra nějakým způsobem ovlivňována na základě náhodně vybraných prvků jako jsou například ovladatelní OP mechové. Do výsledku to však vnáší spíše obrovský chaos nežli nějaké vzrušení.



Herních módů není moc a jsou voleny náhodně

Po grafické stránce se LEGO Brawls prezentuje klasickou LEGO stylizací, která se během své existence příliš neposouvá, ostatně vlastně ani není kam. Vše tak vypadá celkem standardně, i když bohužel díky nepříliš nápaditému level designu hra rozhodně neohromí. Bojůvky se odehrávají v horizontálně členěných arenách, které příliš nápaditosti zrovna nepobraly.



Smysl pro humor však vývojáři mají

Celý tento sterilní kolotoč je tak vlastně plný nudných soubojů v nezajímavém prostředí. Odhlasovat si herní mapu, vytrpět si chaotický a nepřehledný souboj bez známek nápaditosti, shrábnout odměnu, obléknout panáčka a vzhůru do dalšího kola. Buď nejsem cílová skupina nebo mám vysoké nároky, ale tohle zkrátka vůbec nefunguje.