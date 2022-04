Recenze hry LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Nechť vás kostičky provází

Síla je ve studiu TT Games stále velká. Vydává další LEGO hru, která svou velikostí překonává všechny předchozí počiny. Je načase vrátit se do předaleké galaxie, bez chyb to ale nebude.

Co baví Tuny obsahu

Příjemný situační humor

Možnost volně vybírat mezi epizodami

Jednoduchá ale příjemná hratelnost

Splitscreen multiplayer Co vadí Horší logické hádanky

Příběh občas spěchá, občas protahuje

Opakující se aktivity

Horší optimalizace na old-genu

Některé části kampaně se k multiplayeru nehodí 7 /10 Hodnocení

Dvě věci mám od dětství stále rád - Star Wars a LEGO. Se stavebnicí si sice již nehraji, ale úžasný ujetý humor mě stále rozesměje. Ačkoli jsem posledních pár LEGO her vynechal, na některé z nich mám velmi dobré vzpomínky. Zejména pak LOTR a Batman.

The Skywalker Saga je značně větší než to, na co jsem u LEGO her zvyklý. Obsahuje všechny hlavní filmy a možnost volně cestovat. Přes velké množství obsahu mám pocit, že mi ve hře něco chybí… i přes vady jsem se naštěstí skvěle bavil.

V předaleké galaxii

Bez češtiny Hra sice není nejvýřečnější, nicméně čeština bohužel zcela chybí.

Ve hře máte všech 9 epizod a k tomu režim volného cestování po galaxii. To vám zabere slušné množství času. Chválím, že si můžete z menu vybrat, jakou epizodu chcete a trilogie fungují samostatně. Sice nemáte hned odemčené všechny, ale pokud chcete hrát jen sequely, můžete, jelikož odemčení epizod je podmíněno dohráním epizod v dané trilogii.



Příběh hry pokrývá všech 9 hlavních epizod

Styl vyprávění je kvalitou různý. Vtip si hra zachovala skvěle. Je ujetý a dětský, naštěstí LEGO to prostě sedí a některé parodie mi udělaly vyloženě radost, jako Execute Order 67, který dává klonům příkaz tančit. Zda se vám humor bude líbit je nicméně individuální, jedná se primárně o situační komedii a tu budete milovat nebo nesnášet. Horší je samotná vyprávěcí stránka hry.

Přišlo mi, že epizody buď hrozně přeskakují nebo naopak se něčemu věnují do přílišného detailu. Pokud filmy neznáte, příběh vůbec nepoberete, což mi vadí dokonce i v na hlavu padlé parodii. Zejména v prequelech se scény často přeskakovaly, v epizodě 5 mi zase vadilo půlhodinové hledání Luka Skywalkera.



Humor je jednou z hlavních složek hry

Je cítit, že si hra výrazně zakládá na tom, že následně půjdete do volného otevřeného světa nebo budete projíždět mise ve free-play (možnost zvolit jakoukoli odemčenou postavu). Vesmír je ve hře neskutečně velký a máte k dispozici vyloženě open-world s hromadou skrytých předmětů (k jejichž hledání vám dají místní často nápovědy) a vedlejších misí. Dokonce máte pro rychlejší pohyb k dispozici speedery, taxíky a pojízdná zvířata. Bohužel mi přijde, že je ve výsledku dost „by the book“, jak to mívají hry od Ubisoftu. Aktivity se začnou opakovat a v mém případě mě průzkum omrzel po pár hodinách.

Obi-Wan tě vycvičil dobře

Hratelnost se zásadně změnila. Místo pohledu shora se jedná o pohled více ze třetí osoby. Hra je značně akčnější, což také znamená, že je zde méně logických hádanek, které jsem měl na LEGO hrách rád. Většinou jen musíte něco posunout nebo vyluštit jednoduchou minihru. Je pravda, že ve volném průzkumu máte hádanek víc, každopádně kampaň se překoná snadno, pocit z výzvy chybí.



Hra je jednoduchá, po smrti se objevíte, aniž by došlo k restartování úrovně

Bojový styl je zpočátku těžkopádný, jakmile si ale zvyknete, začne být hra návyková. Ve hře je až překvapivě hodně tříd a možností, jak hrát. Je rozhodně něco jiného hrát za Jediho a házet věci nebo mít Chewiho s jeho kuší či Hana Sola, co vždy střílí první. Prostředí je hravé na to, jaké výbušné barely můžete sestřelit, jaké předměty na nepřátele hodíte či zda si vezmete spadlou zbroj ze Stormtrooperů a budete inkognito.

Velkou novinkou jsou hvězdné souboje, které se nejlépe popíšou jako zjednodušené letecké bitvy v novém Battlefrontu či Star Wars Squadrons. Je to arkádový let, kdy máte možnost zatáčet, střílet a občas hodit torpédo. Spíše jednodušší odbočka, která ve výsledku dodá hře další možnost, jak svět prozkoumávat, což je rozhodně plus. Stejně jako různé menší aktivity jako občasné ovládání tanků, střelba z děla nebo pod-racing.



Jakmile si na bojový systém zvyknete, začne vás bavit. Ale zhoršily se logické hádanky

Nemůže se to komplexností vyrovnat hrám jako Fallen Order nebo zmíněným Squadrons, když však zvážím, že je to stále hra také pro děti (a hodně nadšených dospělých), je to optimální. Snadno si zahraje i ten, kdo hry nikdy nehrál a když umřete, znovu se objevíte bez restartu mise. Problém vidím spíš v rozvržení bitev. Často se jedná o obranu před vlnami nepřátel, která je vyloženě nudná. Místy těžkopádná kamera, která se občas špatně přizpůsobí prostředí, způsobí, že je pohyb chaotický.

Osobně jsem si užíval boss fighty, kterých je ve hře docela hodně. Jsou intenzivní, mají několik kol a až na výjimky dokáží přinést něco nového. Některé boje, jako souboj Yody s Palpatinem a Obi-wana s Anakinem, byly vyloženě skvělé. Vlastně jsem si po pár náročnějších hrách užíval, že na mé smrti nezáleží a u hry mohu relaxovat. Zvlášť pokud jste hráli Elden Ring, bude pro vás tato terapie vhod.



Hru doprovází mnohé menší aktivity jako honičky a letecké souboje

Vše můžete projet s kámošem na rozdělené obrazovce, online režim bohužel chybí. Pro LEGO hry je skoro nutností a ačkoli zde funguje skvěle, ne každá mise k tomu byla jasně přizpůsobena. To platí zejména pro boss fighty. V některých prožívá jeden hráč vzrušující souboj a druhými nezbývá než čekat s popcornem v ruce.

Toulky galaxií

Prostředí hry kombinuje kostičky s realističtější grafikou. Osobně mi to sedlo a jako fanoušek Star Wars jsem si užíval, na jaká všechna místa se mohu podívat. Level design všeobecně potěší, svět je příjemně hravý, skoro všechno můžete zničit, mnoho jiných věcí postavit a příjemným detailem jsou vyděšení civilisté, když děláte bordel. Kód jsem naneštěstí dostal na Xbox One, kde je cítit horší optimalizace.



Mesa zvaný Xbox One měl se hrou problémy

Mluvím jen o své vyzkoušené verzi pro Xbox One, kde bohužel byla spousta vizuálních bugů, záseky hry a velmi časté poklesy fps. Pokud máte novější konzole nebo výkonné PC, je to rozhodně lepší volba, ať váš zážitek není poloviční. Katastrofa to přesto nebyla a hra nevypadala tragicky.

Nejsem ze hry tak nadšený jako většina recenzentů, ale své udělala docela dobře. Všeobecně bych zejména zdůraznil, že se liší kvalita epizod. Epizoda 2 byla úžasná, pestrá s hromadou odlišných úrovní, epizoda 4 mi na druhou stranu přišla celkem monotónní. Když srovnám klady a zápory, za mě je to lepší nadprůměr a pro fanoušky LEGO a Star Wars rozhodně jasné doporučení.