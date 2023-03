Recenze hry Like a Dragon: Ishin. Buďte svědky konce samurajské éry ve feudálním Japonsku

Studio Ryu Ga Gotoku konečně i k nám přineslo svoji výpravu do minulosti. I když je Ishin skvělou záležitostí, na jejich nové hry kvalitou nestačí.

Co baví Soubojový systém

Výborný příběh

Vedlejší úkoly a aktivity Co vadí Horší grafika prostředí

Neustálé přebíhání mapy z jednoho konce na druhý

Nejvyšší obtížnost jen v DLC

Někomu může chybět anglický dabing

Spousta sekvencí bez dabingu 6 /10 Hodnocení

Před hodnocením samotné hry trocha historie. Like a Dragon: Ishin není úplně novinka. Jeho původní verze vyšla v roce 2014 na PS3 a PS4. U nás jsme si ho ale neměli možnost zahrát, protože vyšel pouze na japonském trhu. S rozšířením Yakuzy a dalších her studia Ryu Ga Gotoku do zbytku světa ale konečně přišla řada i na tento historický spin-off, který vyšel už na všech trzích a ve vylepšené podobě.

Roninova pomsta

Pokud znáte některý z původních šesti dílů Yakuzy, určitě v Ishinu budete poznávat obličeje postav zásadních pro příběh. Do jisté míry si zachovávají charakter, ale jejich jména a postavení jsou úplně jiná. V hlavní roli tak není Kazuma Kirju, ale Sakamoto Rjóma, mladý samuraj, který se po tréninku v Edu vrací do své rodné vesnice Tosa.

Ishin nás vrací do doby, kdy končí věk samurajů a Japonsko začíná otevírat své hranice. To některým členům společnosti úplně nesedí, ale najde se i spousta takových, kteří baží po změně. Do velké akce, jak systém převrátit vzhůru nohama, se zapojí i Sakamoto, ale všechno se zvrtne v momentě, kdy zemře člověk, který se o něj celý život staral. Jeho smrt je připsaná na triko právě Sakamotovi, a tak ze svého rodiště opět musí uprchnout a jakožto hledaný zločinec sám pátrá po vrahovi.

Stopy ho zavedou do Kjó, kde se postupně příběh už pěkně rozjíždí. V tomhle ohledu s Ishinem vývojáři odvedli výbornou práci stejně jako u hlavních dílů Yakuzy nebo detektivního spin-offu Judgment. Je ale dost otravné, že každá mise vás jakoby náhodou pokaždé táhne přes až na druhý konec mapy a většinou navíc do té stejné lokace. Když už jsem ale u porovnání, tak už od prvních momentů znatelně ztrácí na grafice. I když byla oproti původní verzi vylepšená, tak obzvlášť prostředí stále vypadá zastarale.

Neříkám, že Kjó neumí vypadat hezky. Obzvlášť v noci, kdy to všude svítí, je radost se procházet jeho uličkami. Ale jakmile se podíváte na textury blíž, není to žádná sláva. To na druhou stranu neplatí u postav, jejichž modely jsou na tom o poznání lépe. Stejně tak i jejich dabing je velmi kvalitní.

Oproti ostatním novým Yakuzám ale v Ishinu najdete pouze japonský dabing. Někomu by to mohlo přijít jako negativum, já na tom nic špatného nevidím. Vzhledem k zasazení je japonština vhodná a k pochopení děje mi stačí anglické titulky. Stejně jako u ostatních her ale i tentokrát často chybí dabing úplně. To v případě Ishinu platí nejen u vedlejších úkolů, ale i při některých příběhových sekvencí. Vzhledem k tomu, jak velké úspěchy v poslední době tohle studio slaví, by si jejich další hry už opravdu zasloužily kompletní dabing, ať už to platí pro kterýkoliv jazyk.

Kam zapadá Like a Dragon: Ishin? Série Yakuza už má spoustu dílů, ale začátečník může mít trochu problémy se v ní orientovat. Prvních šest dílů je klasicky Yakuza s číslovkou. V mezičase vyšla ještě Yakuza 0, se kterou je ideální začít, pokud chcete chápat všechny podrobnosti. Yakuza: Like a Dragon je jejím sedmým dílem, který představuje nového hlavního hrdinu. Ve vývoji je také Like a Dragon 8, což je v podstatě osmá Yakuza, jen její jméno vývojáři ztotožní s japonským originálem. Tvůrci Yakuzy oznamují další dvě novinky. Like a Dragon 8 doplní vedlejší příběh propojující hlavní hrdiny série Ishin je vedle toho historický spin-off z konce samurajské éry, který s příběhem z hlavní dějové linky nemá nic společného, takže se nemusíte bát, že i bez znalosti ostatních dílů nebudete chápat souvislosti. V tomto univerzu existuje ještě detektivní spin-off Judgment, skrz který jsem si tvorbu studia Ryu Ga Gotoku sám zamiloval. Vidět podsvětí očima detektiva a bývalého právníka je úplně něco jiného než hrát za člena mafiánské rodiny.

Katanou proti pistoli

Jelikož Ishin patří mezi starší hry studia Ryu Ga Gotoku, jsou souboje zpracované v akčním beat’em up stylu na rozdíl od poslední Yakuzy. Tuhle část si užije každý fanoušek provádění efektních kob. Sakamoto má celkem 4 styly boje, mezi kterými plynule přepínáte. Vedle pěstí a katany má u svého boku také revolver. V posledním stylu pak kombinuje pistoli s čepelí. Každý styl se hodí pro trochu jinou situaci. Třeba samotná katana je výborná v boji 1 na 1. Pokud do druhé ruky vezmete pistoli, tak jsou zase o něco jednodušší střety s přesilou.

Všechny styly mají vlastní vývojový strom. Od základních úderů se postupně můžete propracovat až k smrtícím chvatům. Vývoj funguje docela zajímavě. Nejen, že Sakamoto zvyšuje bojem svoji vlastní úroveň, ale každý styl má ještě úroveň vlastní. Levely získané z daného stylu nemůžete využít u žádného jiného. Oproti tomu levely postavy lze investovat do jakéhokoliv ze stromů.

Hned ze začátku si tak můžete odemknout docela velkou část jednoho z nich. Nebo investujete pár bodů do každého. To už je na vás. Mě nejvíc seděla kombinace pistole a katany. Rychlé sekání a uskakování mi přišlo nejoptimálnější pro střety s nepřáteli při pobíhání městem, ke kterým dochází dost často.

Zásadním prvkem Sakamotovy síly, jsou trooper karty. Nedlouho po příchodu do Kjó se stane velitelem třetí divize Šinsengumi, což bylo něco jako tehdejší policie, jen o poznání brutálnější a neregulované. Členy svojí jednotky si v základně můžeme skrz karty zvolit coby svoje společníky, čímž se zvýší Sakamotovy statistiky. Každou kartu pak lze vylepšit, každá má unikátní vlastnosti. Můžete také získávat další. Není od věci se občas poohlédnou po slušném adeptovi. Karty se totiž liší raritou a určitě nechcete celou hru strávit jen s těmi obyčejnými.

Spolu se hrou jako DLC zdarma vyšel balíček karet s influencery. Mezi ně patří třeba streamer Cohh Canrage, vtuberka Nyanners nebo wrestler Kenny Omega. Všechno to jsou legendárky na nejvyšším levelu. Doporučuju se jim spíš vyhnout. Souboje jsou díky jejich síle hlavně z počátku směšně jednoduché. Když už jsem u DLC, neodpustím si připomínku k Deluxe edici. Není nic neobvyklého, že touto formou za menší příplatek dostanete bonusové materiály na výrobu a další drobnosti. Nepřijde mi ale jako správná volba do DLC zamykat obtížnost. Pokud chcete hrát na nejtěžší obtížnost zvanou Ishin!, bez Deluxe edice se neobejdete.

Sakamoto kromě toho své vlastnosti vylepšuje i jinými způsoby. Klasicky můžete měnit jeho výbavu, i když s ní se tvůrci moc nevyřádili, a tak tahle mechanika trochu působí, jako by tady byla jen do počtu. To se ale nedá říct o systému ctnosti. Pokud budete pomáhat lidem, modlit se u svatyň nebo prostě nakupovat u zdejších obchodníků, míra vaší ctnosti narůstá. Za ni si pak můžete u větších svatyň odemykat velmi užitečné bonusy, jako je delší výdrž při běhání nebo třeba více dostupných receptů pro vaření, čímž se plynule dostáváme k vedlejším úkolům.

Sakamoto kuchařem i zahradníkem

Série Yakuza je pověstná svým vedlejším obsahem a nepřišli jsme o něj ani v Ishinu. V porovnání s hrami z hlavní série je ho tady sice méně, ale i to za mě bohatě stačí. Kromě hlavního příběhu se můžete věnovat více než 50 vedlejším úkolům, které se ve většině případů na rozdíl od hlavní příběhové linky neberou vůbec vážně. Ani o minihry tenhle díl nebyl ochuzen. Vzhledem k časovému zasazení na arkády sice můžete zapomenout, ale třeba o karaoke ani tentokrát nepřijdete. V této verzi nechybí ani legendární skladba Baka Mitai, které v originálu nebyla. Svůj čas také můžete investovat třeba do závodů slepic nebo hraní mahjongu.

Větší prostor pak dostala správa vlastního bydlení. Sakamoto se nachomýtne k problému, kdy mladá dívka přišla o rodiče a kvůli jejich dluhům nejspíš přijde o dům. To samozřejmě nenecháme jen tak a pomůžeme jí se splácením, čímž získáme i občasný příbytek. S tím se odemyká i řada nových činností. Můžete dům vybavit, koupit si psa, pěstovat zeleninu a také vařit. Kolem toho je postavený systém plnění zakázek, přes který si snadno můžete vydělat pěkné peníze. Sice se tomu za celou hru nemusíte věnovat, ale byla by škoda tak rozsáhlou část hry minout.

Like a Dragon: Ishin na mě při celkovém pohledu působí jako o něco chudší a méně vzhledný příbuzný poslední Yakuzy a Judgmentu. Pokud máte už všechny ostatní hry od Ryu Ga Gotoku za sebou a líbili se vám, tak Ishin nezklame, ale ani nijak výrazně nenadchne. Pro někoho může být více atraktivní jeho zasazení, ale za sebe bych ho jako ideální vstupní bod do těchto her určitě neoznačil.