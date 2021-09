Recenze hry Lost Judgment. Případ, který obelhal právní systém Japonska

Co baví Výborná grafika

Vedlejší příběhy

Technická stránka

Zajímavá hlavní zápletka Co vadí Nevýrazné nové postavy

Chybějící dabing v některých částech

Nové detektivní mechaniky 8 /10 Hodnocení

Odbočka série Yakuza z roku 2018 vypadala jako jednorázová záležitost. Proto bylo docela milým překvapením, když studio Ryu Ga Gotoku oznámilo pokračování. První Judgment je totiž hrou, díky které jsem se začal o Yakuzu zajímat, takže pokračování, které nese jméno Lost Judgment, jsem netrpělivě očekával. Hned po pár úvodních minutách mi bylo jasné, že tohle bude další skvělá detektivka.

Pokud jste hráli první díl, budete se okamžitě cítit jako doma. Jagami začíná opět ve čtvrti Kamuročo, která je dobře známá i hráčům Yakuzy. Netrvá to ale dlouho a společně s jeho parťákem se vydává do Jokohamy, konkrétně do čtvrti Idžinčó. Tam si totiž Sugiura a Cukumo založili vlastní detektivní kancelář. Tato jména nejsou hráčům prvního Judgmentu cizí, ale jestli pro vás bude Lost Judgment začátkem série, tak se do příběhu a jeho pozadí velmi rychle dostanete. Dokáže bez problému obstát i sám o sobě.

Judgment: z právníka detektivem (recenze)

I když se Jagami do Idžinčó původně vydává kvůli jinému případu, tak tím zásadnějším je soud, ve kterém hraje roli i Jagamiho kolegyně Saori, také známá tvář z jedničky. Případ, který na první pohled vypadá jako obtěžování ženy starším mužem se zamotá natolik, že je spojen s vraždou. Obviněný Ehara totiž ví o nedávno nalezené mrtvole víc informací než policie. Přitom tou dobou, kdy byla nalezena, byl už zadržen, takže nemohl o něčem takovém vědět.

Více z příběhu prozrazovat nebudu. Za mě je to totiž jeden z nejzásadnějších prvků celé hry. Tvůrci si ale mohli odpustit nucené vedlejší mise. Občas vás zkrátka nepustí v hlavní dějové lince dál, dokud nesplníte nějaký menší případ. Raději bych si sám volil, kdy se chci věnovat ostatním věcem a kdy naopak pokračovat v rozmotávání hlavní zápletky.

Musím říct, že celkově na mě příběh působí slabším dojmem než v prvním Judgmentu. Není to ani tak kvůli zápletce samotné. Na vině jsou spíše nepříliš zajímavé postavy. Na scéně se ukáže celá řada nových tváří. Jsou to ale většinou tuctový gangsteři, na které se dá velmi rychle zapomenout. V tomhle je Lost Judgment horší i v porovnání s loňskou Yakuzou: Like a Dragon, kde postavy z hlavní příběhové linie opravdu stály za to.

Když už jsem zmínil Like a Dragon, můžeme u něj ještě chvíli zůstat. Jeho příběh se totiž také odehrává ve čtvrti Idžinčó. Ryu Ga Gotoku tedy chtělo jejich nedávný výtvor využít ještě jednou a není to vůbec na škodu. Ani byste nepoznali, že původně byla tato čtvrť vytvořena pro jinou hru. Hodně času strávíte hlavně ve zdejší škole, kde se odehrává podstatná část příběhu a také tady na vás čeká hromada vedlejších aktivit.

Nepovinné úkoly, arkády a další prvky, kterými můžete proložit hlavní dějovou linku, jsou pro Judgment i sérii Yakuza ikonické. V Lost Judgmentu to zase vývojáři posunuli o kousek dál. Kromě klasických automatů a vedlejších misí můžete na krátké příběhy narazit pomocí nové mobilní aplikace. Stačí, abyste se ochomýtali po městě, sbírali od lidí klíčová slova a aplikace už vám pomůže najít, co potřebujete. Většinou jsou tyto příběhy odlehčenější ve stylu japonského humoru.

Zmíněná střední škola má vlastní kategorii úkolů. Jagami se v rámci vyšetřování stane poradcem pro zdejší klub pro výzkum záhad a pomáhá jim řešit školní problémy. Součástí aktivit jsou i minihry jako tanec, souboj s roboty a spousta dalších. Tady můžete strávit klidně další desítku hodin. Infiltrace dalších klubů totiž nějaký čas zabere.

„Zatímco Yakuza: Like a Dragon přišla s novým tahovým soubojovým systémem, Lost Judgment se drží staré dobré akce.“

Ani Lost Judgmentu se ale nevyhnul neduh, který jsem zmiňoval jak u prvního dílu, tak u Like a Dragon. Ve valné většině vedlejších aktivit chybí dabing. Vzhledem k tomu, že se jedná o velký AAA titul, jsem nečekal, že na to opět dojde. Tak snad příště už bude dabing kompletní.

Zatímco Yakuza: Like a Dragon přišla s novým tahovým soubojovým systémem, Lost Judgment se drží staré dobré akce. Opět se budete s nepřáteli vypořádávat v beat’em up stylu. Jagami ale tentokrát má v rukávu další bojová styl. Kromě tygra a jeřába můžete proti nepříteli vytáhnout hada. Tento styl je výborný k odzbrojování a uhýbání.

Odlišnosti mezi každým z nich poznáte ale až ve chvíli, kdy si odemknete pár vylepšení. Lost Judgment je stejně jako jeho předchůdci z části také RPG. Za úspěšné souboje dostáváte body a za ně si můžete odemknout přes stovku vylepšení. V úvodních kapitolách to může vypadat, že vám bude stačit mačkání dvou tlačítek, jak nejrychleji to jde, ale jakmile narazíte na tužšího nepřítele, budete muset nad bojem více přemýšlet.

Kromě toho se Jagami naučil také plížení. Nemůžete ho ale používat, jak se vám zachce. Plížíte se pouze v předem určených místech. Tyhle části na mě působí jen jako nudná výplň. Nepřítele nemůžete sejmou, dokud mu nepředhodíte z předem určeného místa minci opět na předem určené místo. Nejspíš to mělo být osvěžení hratelnost, ale tahle myšlenka vývojářům úplně nevyšla.

Podobně se nevydařila ani jízda na skateboardu. K němu se dostanete nedlouho po začátku hry a má to být rychlejší způsob přepravy, pokud si zrovna nechcete brát taxi. Zpracovaná ale není moc dobře. Ovládání během jízdy není přesně, můžete jezdit jen na silnici a často se stává, že Jagami z prkna každou chvíli seskakuje. Mnohem více mi vyhovovalo jednoduše chodit pěšky nebo si zavolat taxíka. K penězům se tady dostáváte snadno, takže není problém utrácet za přepravu.

Po stránce hratelnosti jako takové sdílí Lost Judgment většinu prvků s prvním dílem. Je vidět, že při jeho tvorbě byly využity i stejné animace či modely postav. Pár nových mechanik by se ale přeci jen našlo. Bohužel to ale není žádný zázrak. Vyšetřovací sekvence, kdy se hra přepne do pohledu z první osoby, jsou opět pixelhuntingem. Nové nástroje jako vyhledávač odposlechů nebo zachycovač zvuku nejsou ničím velkým a stejně je využijete zřídkakdy.

Kromě prozkoumávání scény nechybí ani staré známé pronásledování a nahánění cíle. Tady se toho moc nezměnilo. Opět jsou řešeny hlavně skrz quick-time eventy. Jako novinka pak přichází parkour. Jagami bez problému zvládne zdolávat stěny budov, ale musíte to udělat přesně tak, jak vývojáři chtěli. Během těchto částí nemáte prakticky žádnou volnost a samotné šplhání působí dost krkolomně.

Také jistě není od věci zmínit, že jsem hru recenzoval na PlayStationu 5, kde vypadá opravdu nádherně. Ani jednou jsem nenarazil na pokles FPS a načítací obrazovky v Lost Judgmentu neexistují. Jokohama vypadá skvěle obzvlášť v noci, kdy se všude rozzáří osvětlení. Procházky městem jsou díky tomu příjemnější a nemáte ani potřebu brát si na cestu taxíka. Trochu mě mrzí, že jsou vlastnosti DualSense využity naprosto minimálně, ale chápu, že vzhledem k vydání i na starší generaci to pro tvůrce nebylo až tak důležité.