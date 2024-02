Recenze hry Mario vs. Donkey Kong. Pohodové řešení logických hádanek

Příliš nevýrazná klasika z kapesní konzole Game Boy Advance se vrací v kompletně předělané podobě a s pár novinkami navíc na Switch. Nové nápady do Mariova sporu s Donkey Kongem hezky zapadají a místo logické hry jde spíš o odpočinkovou záležitost.

Co baví Vylepšená grafika a hratelnost

Nový obsah perfektně zapadá

Možnost hraní v kooperaci

Přístupné pro širokou sortu hráčů Co vadí Nelze vypnout vybrace

Kratší herní doba

Pouze lokální kooperace 7 /10 Hodnocení

Logická plošinovka pro Switch ● Cena: 1 249 Kč ● Singleplayer a kooperace ● Věkové omezení: 3+ ● Bez oficiální češtiny

Mario se s Donkey Kongem přou už celé dekády. Ještě předtím, než se ze známého opičáka stal hlavní hrdina jeho vlastní série, byl záporákem právě v Mariově dobrodružství, kde po něm házel jeden sud za druhým. Na opačných stranách stojí i v této novince, která je předělávkou stejnojmenného titulu z roku 2004 pro Game Boy Advance. Základ zůstává zachován, ale provedení je hned na první pohled moderní a Nintendo k tomu přihodilo i několik nových světů.

Začíná to poklidně, kdy Donkey Kong polehává u televize s banánem v ruce, když v tom ho zláká reklama na hračky s Mariovou podobiznou. Není to žádný troškař, a tak si to nakráčí přímo do výrobní továrny, kde sebere všechny hračky. Samotný Mario se musí v sérii několika desítek úrovní postarat o to, aby se všechny v pořádku vrátily na své původní místo a také aby opičák dostal za vyučenou.

Hratelností je Mario vs. Donkey Kong trochu jiný, než jak to můžete znát z ostatních skákaček s instalatérem v hlavní roli. Jde více o přemýšlení, protože Mario není tak schopný akrobat, jak bývá zvykem. Umí sice pár parádiček, kterými můžete vymýšlet alternativní způsoby, jak se dostat k cíli, ale nejčastěji si budete muset vystačit s klasickým poskakováním, používáním žebříků a plošin.

Každá úroveň je rozdělena na dvě části. V první musíte získat klíč a odemknout dveře. Ve druhé je pak nutné sebrat ukradenou hračku. Pokud chcete mít trochu větší výzvu, tak můžete v každém levelu sbírat dárečky. Ani s nimi jsem se ale valnou většinu hry nezapotil. Mario vs. Donkey Kong na mě z úvodu působil spíš jako oddechovka než logická hra. Mechaniky jsou totiž velmi snadno pochopitelné a ovládání dostanete do ruky okamžitě, pokud jste v minulosti hráli jakoukoliv 2D plošinovku od Nintenda.

Nenáročnost se táhne skoro všemi tematicky odlišenými světy. Každý z nich vám představí novou unikátní mechaniku, okolo které jsou pak postavené hádanky. Jednou jsou to lasery, jindy si musíte poradit s přepínáním barevných tlačítek. Ani méně schopní hráči se v tomto případě opravdu nemusejí bát, že by na ně úrovně byly příliš náročné. Křivka obtížnosti se sice lehce zvyšuje k závěru příběhu, ale stále to není nic, nad čím bych si lámal hlavu delší chvíli.

Pokud ale přece jen od nového Maria chcete výzvu, tak ji dostanete až po dokončení základu. V ten moment se vám zpřístupní úrovně pro experty, které se postupně odemykají za nastřádané hvězdičky. Ty jsou odměnou za kompletní splnění úrovně, takže sbírání dárečků ve výsledku má smysl. Tady už je to s obtížností trochu jinde a není od věci si celou situaci nejdříve obhlédnout a až následně se pustit do akce. V takové momenty přijde vhod funkce, kdy se s podržením R zastaví čas a můžete si v klidu udělat přehled a naplánovat cestu k cíli.

Vedle toho tady existují ještě pluskové úrovně, ve kterých se pointa lehce mění. Musíte dovést hračku s klíček k zamčeným dveřím, abyste mohli pokračovat dál. Na závěr je to pěkné zpestření a stejně jako základní světy je to většinou hlavně odpočinková záležitost. No a kde je ten slibovaný nový obsah? Mezi tím vším. Pokud bych nevěděl, co Nintendo do této předělávky přidalo, ani bych si nevšiml, že jde o novinky. Což je dobře. Nové světy a úrovně do celku perfektně zapadají a obohacují průchod novými mechanikami, které jsou stejně jednoduché na pochopení jako ty z originálu. Ani s rozšířením obsahu se ale nejedná o příliš dlouhotrvající zážitek. I díky tomu, že většina hry je velmi jednoduchá, budete mít hotovo ani ne za 10 hodin.

Mario vs Donkey Kong se určitě zařadí mezi hry populární pro hraní rodiče s mladší ratolestí. Svému potomkovi při řešení kdykoliv můžete pomoci v lokální kooperaci. Stačí připojit ke konzoli další ovladač a vedle Maria se zjeví červený Toad. Ve dvojici se pak i komplikované problémy dají vyřešit s prstem v nose. U Nintenda mám rád, že na kooperaci myslí. Zároveň ale v tomto ohledu zapomíná na možnost hraní online, což je případ i této novinky. Ve dvou si zahrajete pouze lokálně, a to je prostě škoda.

Ohledně technického stavu Mario vs. Donkey Kong nemůžu říct křivého slova. Přeleštěná grafika se povedla na jedničku. Kromě grafiky se kompletní předělávky nicméně dočkala také hudba. Během průchodu úrovněmi vás budou provázet relaxační melodie, které se mění s každým nově navštíveným světem. Stejně tak je výborná i oprášená hratelnost. Ona už původní verze byla v základu dobře provedená, protože zkrátka nevymýšlela nic převratného a je celá postavená na poskládaných základních mechanikách, které společně skvěle fungují.

Jediný problém, který jsem během hraní měl několikrát, je to, že Mario nevyskočí na hlavu žádného nepřítele, pokud nestojí výškově na stejné či vyšší úrovni než on. Občas je potřeba přejít podlahu s ostny na ramenou padoucha. Stačí ale aby stál na nepatrně vyšší plošince a skokem na jeho hlavu se vrátíte zpět na začátek úrovně., i když na pohled je Mariův model jasně nad nepřítele. Je to maličkost, ale přišel jsem kvůli ní o několik životů. Alespoň, že to v tomhle případě není žádná tragédie, protože po vyčerpání životů se maximálně vrátíte na začátek úrovně. A pokud se o ně nechcete vůbec starat, můžete si zvolit Casual nastavení, se kterým se po špatném skoku několikrát vrátíte v bublině na začátek úrovně, než přijdete o jediný život.

Neodpustím si připomínku k vibracím. Trochu mě překvapilo, že ve hře není žádná nabídka nastavení. Hledal jsem ji proto, že to Nintendo tentokrát lehce přehnalo s vibrováním ovladače během hraní. Vrnění HD Rumblu mi většinou nevadí, ale při hraní Mario vs. Donkey Kong mi Switch v rukách vibroval opravdu neustále. Každý dopad na zem, každá interakce i každý pohyb v nabídkách menu znamená další a další vibrace. Nemusíte se s Mariem ani hýbat. Stačí, že se najde nepřítel házející cihly a konzole se nezastaví. Jak se říká, všeho moc škodí, a tohle je ukázkový příklad.

Nedělal bych z toho ale žádnou velkou tragédii. Mario vs. Donkey Kong je i přes pár jmenovaných problémů výbornou záležitostí pro oddech či hraní v kooperaci s nehráčem či mladším hráčem. Sice ho budete mít za pár večerů dokončený se vším všudy, ale jelikož ho Nintendo neprodává za plnou cenu, tak je i kratší herní doba o něco stravitelnější.