Recenze hry Martha Is Dead. Skrytý drahokam pro hrstku fajnšmekrů

Co baví Silný a znepokojivý příběh

Fotorealistická grafika

Napínavé až do samotného konce

Netradiční zasazení Co vadí Otřesné animace

Mnoho technických problémů

Zmršené ovládání

Minimum hratelnosti 7 /10 Hodnocení

Ten den začínal téměř identicky a měl být dalším dílkem skládačky v životě mladé Guliany. Pokojně se vydala k jezeru obejít pečlivě rozmístěné fotopasti, ostatně tak, jako to dělávala pravidelně. Čočka fotoaparátu však tentokrát zachytila něco jiného, než bývalo do té doby zvykem. Na vodní hladině mlhou zahaleného jezera totiž plavalo něco, co nápadně připomínalo siluetu lidského těla. To ráno se změnilo v noční můru přesně v ten moment, kdy mladá Guliana se zděšením v tváři z vody vytáhla bezbranné tělo utonulého dvojčete – nebohé Marthy.

Je Martha mrtvá?

Tímto děsivým a emocionálně vypjatým úvodem začíná psychologický thriller nezávislých italských vývojářů ze studia LKA. Příběh je zasezen do prostředí poklidného italského venkova na pozadí událostí konce druhé světové války. Relativně neoriginální úvod se rychle mění ve spletenec tajemství rodiny prominentního nacistického generála. Kdo nebohou Marthu zavraždil? Co se to děje v okolních lesích? Jaký je po událostech vlastně psychický stav celé rodiny? A jaké skrývá tajemství? Přesně tohle vše musíte v kůži mladé hrdinky objevit.



Tohle ráno změnilo hlavní hrdince život

Marta Is Dead je poměrně netradičně pojatá příběhová hra, která nabízí několik zajímavých herních mechanismů. Na tomto místě je třeba ovšem upozornit na skutečnost, že více než o hru se jedná spíše o kombinaci adventury a interaktivního zážitku. Na ploše přibližně šesti hodin totiž budete s hlavní hrdinkou plnit striktně dané úkoly založené především na objevování a osvětlování konkrétních událostí. Základem je obligátní četba deníků, novin, poznámek, vzkazů apod. Nad tímto tradičním konceptem ovšem vývojáři vybudovali netradiční nadstavu v podobě jakéhosi simulátoru fotografování.

Tam, kde jiné hry pracují se svítilnou, kamerou nebo zapalovačem, si tenhle thriller poslouží se stařičkým Polaroidem, který plní roli všeho zmíněného

Jak jsme již naznačili v úvodu, Gulianinou vášní je zachycování světa prostřednictvím fotografie, což vývojářům dalo do rukou celkem nápaditý nástroj pro interaktivní způsob poznávání herního světa s náznakem umění. Právě fotoaparát se stává hlavní zbraní ústřední postavy. Tam, kde jiné hry pracují se svítilnou, kamerou nebo zapalovačem, si tenhle thriller poslouží se stařičkým Polaroidem, který plní roli všeho zmíněného.



Příběh se odehrává na italském venkově

Nejedná se však o prosté mačkání spouště, ale poměrně hezky propracovaný způsob pořizování fotografií přebírající prvky skutečné simulace. Neustále tak budete měnit čočky, používat stativy, zaostřovat a následně také trávit čas v temné komoře, kde budete jednotlivé snímky vyvolávat. Netřeba se však obávat nudného fotografování krajiny italského severu, jde totiž především o skládání jednotlivých střípků příběhu do jednoho velkého a do jisté míry děsivého puzzle plného zvratů a překvapení.

Válka, etika a duševní stav

Marta Is Dead není hororem v pravém slova smyslu, svou naléhavostí se k němu ovšem v mnoha ohledech dokáže místy přiblížit. Bát se během hraní asi nebudete, hra ovšem sleduje s poměrně silnou intenzitou docela znepokojivé motivy. Vývojáři se dotýkají tématu války, etiky, sledují vliv lidského utrpení na psychický stav člověka a potom je zde samozřejmě ta strašná nehoda na jezeře.



Dočkáte se plno přeludů a nočních můr

Ústředním motivem hry je zejména duševní stav hlavní postavy, který nemusí být tak vyrovnaný, jak jsme si na začátku mysleli. Vývojáři do svého díla navíc mimo reálných událostí promítli také prvky italského folkloru, což příběhu dává nádech mysteriózna.

Vývojáři do svého díla mimo reálných událostí promítli také prvky italského folkloru, což příběhu dává nádech mysteriózna

Jak jsme již naznačili, samotná hratelnost není zrovna nejsilnější stránkou hry, zapadá však do celkového konceptu vývojářů. Guliana není žádnou hrdinkou, ale spíše zvídavou dívkou toužící po dobrodružství. Mimo fotografování tak budete řešit množství jednoduchých hádanek, hledat klíčové předměty nebo zasílat vzkazy za pomoci Morseovy abecedy.



Fotografování je pro hru zásadní

Je třeba se bohužel připravit na utahanou hratelnost hraničící se simulátorem chození, což není zrovna dobrá vizitka. Marta Is Dead je ovšem o silném příběhu a samotné atmosféře, která je prvotřídní. Tohle zkrátka není hra pro všechny! Nebo dokonce jinak, tohle je hra jen pro skutečně malou skupinu hráčů toužící po tíživém příběhu zabaleného do interaktivního zážitku. Titul pro skutečné fajnšmekry.

Fotorealistická grafika v problémech

Na poměry nezávislého studia je třeba vyzdvihnout grafickou stránku titulu, která se může honosit fotorealistickým ztvárněním. Celý příběh se odehrává na poměrně malém prostoru, který díky svému zpracování působí o mnoho větším dojmem, než ve skutečnosti je. Všechny textury a modely vypadají skutečně skvěle, slabinou jsou ovšem někdy až amatérsky vyvedené animace. O tom ovšem Marta Is Dead není. Celý intenzivní zážitek navíc podtrhuje vyvedený dobový audio doprovod.



Některé výjevy nejsou zrovna líbivé

Tou největší slabinou hry je ovšem technický stav, který představuje obrovské zklamání. Během recenzování jsme se neustále zasekávali v texturách, propadávali pod úroveň nebo jsme byli svědky úplného záseku hry. V tomto ohledu je třeba mít skutečně velkou trpělivost, což platí i pro poměrně časté načítání při přechodu určitých hranic herního světa. Někdy jsou navíc tyhle hranice nepochopitelně malé.



Hra je spíše interaktivním zážitkem

Celkově jsme si ovšem tenhle skličující příběh opravdu užili, i když je třeba znovu poznamenat, že jde spíše o interaktivní zážitek s prvky hry. Herní doba okolo šesti hodin je tak v konečném důsledku úplně akorát. Zbytečné nastavování kaše by nemělo smysl. Stejně tak je víceméně ospravedlnitelná a férová i výsledná cenovka, která se pohybuje okolo 800 Kč, což je polovina standardních větších titulů. Na poměry tak malého studia, kterým LKA bezesporu je, dopadl tento projekt překvapivě dobře a rozhodně stojí za zkoušku.