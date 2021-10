Recenze hry Marvel's Guardians of the Galaxy. Trefa do černého

Co baví Skvělý výpravný styl

Ukázkové využití licence

RPG prvky

Nádherný audiovizuál Co vadí Občas krkolomné ovládání 9 /10 Hodnocení

Jakožto fanoušek Marvelu to nemám v herní branži lehké. Opravdu kvalitních adaptací komiksů (případně MCU filmů) totiž moc není a zatím poslední velký titul s názvem Marvel's Avengers mě donutil pochybovat o tom, zda vůbec existuje bůh. Po velkém zklamání jsem tedy plný skepticismu a nedůvěry začal vyhlížet, co se k nám chystá dál.

Marvel's Avengers: na cestě za sjednocením | Recenze

Strážci Galaxie patří dlouhodobě mezi mé nejoblíbenější hrdiny Marvelu a poté, co jsem se dozvěděl, že na nové příběhovce pracují stejní tvůrci z Eidos Montreal, co spolupracovali i na nedávném fiasku Avengers, mi očekávání spadlo na tu nejnižší možnou úroveň. Čistě singleplayerový zážitek s RPG prvky a velkým důrazem na postavy? Na papíře vše znělo krásně, ale co v reálu? Inu, překvapení bylo velké.

Jsme sakra Strážci Galaxie

Herní Strážci se žádným způsobem nedotýkají filmových předloh a čerpají hlavně z komiksů samotných, a to jak z hlediska příběhu, tak estetiky a výtvarného stylu, což je obrovské plus. Příběhově se totiž hra na nic neváže a nabízí v zásadě ojedinělý pohled do ne zcela jednoduchého života ničemů a vesmírných žoldáků, kteří občas skoní co se dá. Ostatně, proto je milujeme.



Na Milanu strávíte nějaký ten čas, není to jen o neustálých přestřelkách a akci

Příběh se odehrává pár let po ničivé galaktické válce, která otřásla nejednou soustavou. V těchto nelehkých časech se náš tým snaží vydělat na životobytí způsobem, který je jim vlastní. Okecávání, lovení ničemů a lhaní. Na první pohled nicotná sázka mezi dvěma členy posádky však roztočí kola osudu a dá do pohybu události, které mohou ohrozit celou galaxii. Nezbývá, než převzít zodpovědnost za své činy a pokusit se kolotoč destrukce a zla zastavit na vlastní pěst.



Hra je plná výborných filmečků, ve kterých se promítne i vámi vybrané oblečení

Velmi se mi líbilo, že se tvůrci nesnažili kopírovat filmy ani komiksy a přišli se svým vlastním mini dobrodružstvím, na jehož pozadí fanoušci Marvelu mohou najít omračující množství easter eggů, odkazů a dalších informací, které obohacují jejich poznání příběhové látky. Hra je doslova prošpikovaná deníčky a potěší nejedno cameo, vlastně jde o naprosto ukázkové využití licence bez toho, aby se ždímala ve prospěch peněz. A to nemluvím o tom, že tu konečně nenajdete žádné multiplayerové zdržování ani mikrotransakce, ale pouze nekompromisní akční jízdu napříč galaxií, za kterou by se nestyděl ani Michael Bay. Jsme opravdu v roce 2021?

Všichni za jednoho

Naprostým základem hratelnosti je váš tým, který samozřejmě sestává z vtipálka Star Lorda, vražedkyně Gamory, technologického génia Rocketa se svým nejlepším kámošem Grootem, a v neposlední řadě mluvného válečníka Draxe. Každý má svůj unikátní charakter, trefné hlášky a speciální schopnosti, které můžete vyvíjet a přizpůsobovat přesně vašemu hernímu stylu.



Povzbuzující kecy ve stylu amerického fotbalu mají něco do sebe

Herní strážci totiž nejsou jen akční příběhovou adventurou, ale také dost robustním RPG titulem. Vaše loď Milano slouží jako hub, který posouvá příběh kupředu a slouží jako základna, ze které podnikáte výlety do různorodých světů a planet. Během putování klasicky sbíráte různé předměty a fůru sběratelských maličkostí (včetně exkluzivních oblečků pro hrdiny), které zvyšují level a otevírají nové možnosti ve stromech schopností vašich společníků. Tam pak můžete utrácet body dle libosti a nakupovat ty schopnosti, které vám přijdou vhod nejvíce.



Akce je svižná, ale také dostatečně taktická a nutí přemýšlet

A zde přichází na řadu překvapivě propracovaný systém soubojů, který si bere zjevnou taktickou inspiraci z titulů jako Dragon Age Inquisition. Souboje sice probíhají v reálném čase a hráč má plnou kontrolu nad Star Lordem a jeho veškerým arzenálem, váš tým ale hraje v potyčkách velmi důležitou roli. Tlačítkem totiž můžete zpomalit tok času a u každé postavy vybrat jejich schopnosti a co s nimi má učinit. Zastavení času ve stylu oldschool RPG tu samozřejmě nenajdete, stále ale máte dostatek taktických možností, abyste mohli přestřelky dirigovat.

A to bude zatraceně potřeba, protože hra vám ani na normální obtížnost nic nedaruje a hází vám pod nohy spoustu různorodých nepřátel. Ke každému je potřeba najít jiný přístup a nakombinovat schopnosti týmu tak, abyste zvládli potyčku co nejlépe. Přestřelky jsou pak bodovány ve stylu starých dobrých arkádovek a body navíc rozhodně budete chtít. Akce sama o sobě je frenetická a plná efektů, jak jsme ostatně u Marvelu zvyklí.

Guardians of the Galaxy na GeForce Now Služba GeForce Now se poslední dobou začíná plnit solidními hity a po Far Cry 6 jsem byl nejvíce zvědavý na nové Strážce, jelikož v případě předplatného prémiového účtu nabízí také plnohodnotný ray tracing a DLSS, které výsledný obraz náležitě zkrášlí.

Kvalita grafiky je na poměry cloudového titulu výborná Musím uznat, že tentokrát Nvidia odvedla solidní kus práce a tvůrci titul skvěle optimalizovali, jelikož hra vypadá i při streamované kvalitě výborně. Pokud v nastavení vše vyšponujete na ultra vysoké detaily a zapnete ray tracing i DLSS, vlastně rozdíl oproti klasické PC verzi poznáte jen velmi obtížně. Kvalita obrazu by se tedy dala přirovnat spíše k PS5 verzi, kterou jsme testovali spolu s tou na PC, přece jen 4K rozlišení a všechny detaily na maximum dělají z PC verze absolutní vrchol. I v této verzi je ale takový ray tracing až překvapivě kvalitní.

DLSS je ve hře poznat hlavně na malých detailech a texturách Nejvíce rozdíl oproti klasickým verzím u GeForce Now poznáte především z hlediska latence. Ta ale byla opět skvěle vychytaná a ve většina případů nepřeskočí hranici 30 milisekund, což je výborná hodnota i na frenetické FPS střílečky. U akční adventury jako tato pak zpoždění nepoznáte skoro vůbec, a to ani při hektických přestřelkách. Také snímkování se většinou pohybuje v rozmezí 40 a 50 FPS, a jen velmi zřídkakdy klesne na hranici 30 FPS. Guardians of the Galaxy se tedy jako cloudová hra drží více než důstojně. Hra byla testována na herním notebooku Asus Zephyrus G15.

Kromě výborného spádu a dynamiky děje mě příjemně překvapila především celistvost zážitku. Nejen, že se ani vteřinu nenudíte a hra umí dávkovat akční i pomalejší pasáže velmi pečlivě, váš tým navíc působí jako opravdu živoucí organismus, kde vztahy mezi postavami můžete kazit i vylepšovat a všichni hrdinové nejdou pro geniální hlášku daleko. Především Drax mě svou ubíjející přímočarostí mnohokrát opravdu rozesmál. Dynamiku mezi postavami jen umocňuje jednoduchý systém voleb, kdy občas musíte rozhodovat, na čí stranu se přidáte a koho podpoříte, případně zvládnete ukecat i některé nepřátele a nemusíte tak zbytečně tasit. Rozhodně skvělý nápad, jak ozvláštnit klasickou akční hratelnost.

Krásy galaxie na obou generacích

Hru jsem testoval na PS5 a PC a nespočetněkrát jsem byl ohromen kvalitou prezentace. A nemyslím tím ostrost textur, již obligátní ray tracing nebo tunu částicových efektů, které vždy zaplní obrazovku během akčních pasáží. Strážci vynikají především maniakálním smyslem pro detail a krásným výtvarným stylem, který dává licenci Marvelu patřičně vyniknout. Všechny světy, které navštívíte berou dech a jsou plné malých detailů, ať už mluvíme o nebezpečné planetě zmítané bouřemi nebo živoucímu byznys světu v lokaci Kdovíkde. Tvůrci se naštěstí rozhodli vynechat otevřený svět a nabídli krásné a přísně hlídané kulisy, ve kterých je stále co prozkoumávat a čím se zabavit.



Lokace a herní prostředí je opravdu vypiplané do nejmenšího detailu

Vlastně celá audiovizuální prezentace je naprosto ukázková a Eidos má ode mě velkou poklonu, jak citlivě přistoupil nejen k původní látce, ale také jejímu přenesení do herní podoby. Všechno ve hře přímo vyzařuje styl, od koženky Petera až po unikátní oblečky pro všechny postavy, fůru easter eggů a nebo velmi dojemné flashbacky, které fanouškům rozhodně nebudou cizí.



Hra je také plná easter eggů, které potěší fanoušky Marvelu

Kapitolou samou pro sebe jsou herecké výkony, které jsou bravurní a mnohokrát se budete divit, zda nesledujete spíše film. Pomáhají tomu naprosto špičkové animace obličejů, které se pomalu ale jistě začínají přibližovat animovaným filmům, a fakt, že z postav jsou opravdu cítit emoce a jejich charakter.

Vizuální krásu doplňuje také boží soundtrack, který nejen skvěle doplňuje dění na obrazovce, ale je také obohacen o celou řadu kultovních skladeb 70, 80 a 90tých let, které si můžete libovolně pustit na své lodi. Hudební podkres byl i ve filmové verzi Strážců Galaxie velmi důležitým pilířem zážitku a jsem rád, že jej dokázali uchovat také v herní adaptaci.