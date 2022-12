Recenze hry Marvel's Midnight Suns. Tahovka se superhrdiny, která není jen přeskinovaný X-COM

Marvel's Midnight Suns, tahová strategie ze světa Marvelu se slavnými superhrdiny, je zde. Jde o ždímání populární značky nebo nabízí i dobrou zábavu?

Co baví Variabilita schopností hrdinů

Propracovaný bojový systém

Licence Marvelu

Slušná grafika Co vadí Fádní příběh

Občas dost dětinské a hloupé dialogy

Zbytečně překombinovaná část správy základny 7 /10 Hodnocení

Tahová strategie pro PC, PS5 a XSX ● Cena: 1500 Kč ● Singleplayer ● Věkové omezení: 12+ ● Bez oficiální češtiny

Staří známí superhrdinové od Marvelu musí spojit síly a zastavit starodávné zlo, jenž chce opět zničit svět. Stojí nová strategie od legendárního studia Firaxis za vaši pozornost? Dozvíte se v dnešní recenzi.

Studio Firaxis stojí za resuscitací kdysi populární série tahovek X-COM. Takže po oznámení toho, že tito vývojáři mají na starost i novou herní značku inspirovanou Marveláckým univerzem panovaly obavy, zda nepůjde jen o přeskinovaný X-COM. Zvláště když mělo jít opět o žánr tahových strategií s RPG prvky. Na rovinu musím říct, že změn oproti X-COMu je tolik, že tyto obavy mohu rovnou označit za liché. Obě hry spojuje pouze a jen to, že jsou tahovými strategiemi. Přístup k žánru je diametrálně odlišný.

Ale popořadě. Příběh Midnight Suns není nikterak originální, dá se spíše říct, že jde o příběh až banální svou přímočarostí a jednoduchostí. Staronová tajná organizace Hydra, jenž se neustále pokouší ovládnout svět, oživí z jejího věčného spánku mocnou čarodějnici Lilith. S její pomocí se následně pokouší uskutečnit své hrůzné plány. Vaším úkolem je naopak tyto plány překazit. Což je dost slabota.

K obraně světového řádu vám bude k dispozici tým nabušených superhrdinů, více či méně známých. Ovládat můžete např. Iron mana, doktora Strange, Blada, Captain Marvel a mnoho, mnoho dalších. Každý superhrdina oplývá množstvím unikátních schopností a vlastností, které lze dále vylepšovat. Ale pozor! Všichni tito hrdinové nemají tváře ani hlasy svých představitelů z tolik populární filmové série.

Hra ani nikterak na filmy nenavazuje a je tak samostatně stojícím příspěvkem do tohoto komiksového světa. Spoustu hráčů to může zklamat, ale dá se na to zvyknout. I když některé postavy působí přeci jen trochu zvláštně. Například herní představitel Iron Mana vypadá se svým knírkem spíše jako německý pornoherec z 80. let. Známí hrdinové jsou doplněni i vámi vytvořenou postavou Huntera. Jeho či její postavu a tvář si můžete vymodelovat dle svého přání, vlastnosti a schopnosti jsou ale předen dané.

Celkově se hra skládá ze dvou zcela odlišných částí. V jedné bojujete a ve druhé objevujete a spravujete svou základnu. Bojová část se skládá ze série arén, ve kterých na tahy bojujete s širokou škálou nepřátel. Od řadových vojáků, které váš hrdina pošle na věčnost jednou ranou, po tuhá monstra a superpadouchy, mezi které patří třeba Venom. Na začátku každého tahu jsou vám rozdány karty, které pak můžete během svého tahu použít. Jde o karty útočné, obranné či se speciálními bonusy. Každé kolo lze aktivovat pouze tři, dále však můžete využít jeden pohyb vašeho hrdiny či speciální útok využívající interaktivní prostředí každé arény. Nepřátele tak nelikvidujete jen schopnostmi vašich svěřenců, ale také pomocí výbušných barelů, házením kusů sutin či třeba jejich vrhnutím proti elektrickému zařízení.

„Zajímavé je různé řetězení schopností, skládání komb či interakce s prostředím.“

Boje jsou celkově poměrně vyvážené, akční a zábavné. I když krom schopností zde hraje velkou roli i náhoda, tedy to, jaké karty každé kolo obdržíte. Zajímavé je i různé řetězení schopností, skládání komb či hlavně ona interakce s prostředím. Taktických možností je poměrně dost a jejich zvládnutí chce trochu té trpělivosti a přemýšlení. Pokud to ale dokážete, dostaví se i onen krásný pocit zadostiučinění a uspokojení nad dalším slavným vítezstvím. Mezi jednotlivými arénami se nelze svobodně pohybovat, potyčky jsou přerušeny příběhovými cutscénami, na což je potřeba si zvyknout. Zde žádnou volnost či přípravu na jednotlivé bitky jako v X-COMu nečekejte. Hra je tím pádem akčnější a méně taktická.

Druhou neméně důležitou částí hry je i správa vašeho úkrytu, ze kterého provádíte výpady proti zlořádům. Úkrytem je jakési starodávné opatství s poměrně rozsáhlým pozemkem, který lze prozkoumávat. Zde se vámi vytvořený avatar může svobodně pohybovat. Činností, které vaše sídlo nabízí je obrovské množství a poměrně záhy vás přepadne pocit, že je všeho až příliš.

Nejen, že rozkrýváte tajemství, která se k vaší základně vážou. Zároveň zde upgradujete různá výzkumná a tréninková zařízení či vytváříte nástroje, které vám pomohou v boji. Velmi důležitou součástí je zde i komunikace s jednotlivými hrdiny. Navazujete s nimi přátelství, což dále zvyšuje a zlepšuje jejich schopnosti. Nutné a trochu otravné je i sbírání různých bodíků, jenž se povalují kolem. Za tyto bodíky pak můžete dále vylepšovat své postavy či jen nakupovat módní doplňky pro vás či váš pokoj. Je zde i jakási sociální síť pro superhrdiny, skrze kterou lze s ostatními komunikovat či domlouvat schůzky, číst jejich statusy apod.

V této části je hra nezvykle ukecaná, což může některým hráčům vadit. Zároveň jednotlivé dialogy jsou často vyloženě banální až hloupé, vtipy dost jednoduché až infantilní. Hra tak mnohdy působí až příliš odlehčeně a připomene The Sims nebo teenagerské seriály. Budování vztahů s ostatními je ale bohužel dost důležité. Nevyhnete se tak např. společenským hrám či skupinovému sledování filmů nebo pozorování místního ptactva.

Aktivit je zde opět nepřeberné množství a za jejich absolvování jste poměrně dost odměňováni. Nic to nemění na tom, že po nějaké době jsou tyto činnosti dost otravné. Otravný je i pohyb po vašich pozemcích. Můžete sice využívat rychlého cestování pomocí mapy, a i sama postava běhá dost rychle, zároveň zde ale chybí možnost skoku. Hunter se tak zasekne i o kámen či větev, které se paradoxně stávají nepřekonatelnou překážkou.

Co se technického zpracování týče, grafika je pohledná a zároveň není příliš náročná na hardware. Občas jsem se setkal s nepěknými propady plynulosti, ale to se stávalo spíše ojediněle. Nemile mě ale překvapil bug, kdy mi při manuálním ukládání hra několikrát spadla a já tak musel daný úsek opakovat. To samé se mi stalo ve foto režimu, kdy hra z ničeho nic přestala reagovat. Také uživatelé na Steamu si na technickou stránku hry stěžují velmi často. Doufejme, že patche vše brzy napraví.